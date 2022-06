Francesca Michieletto, una trentina per Trento

TRENTO- Prosegue all’insegna della valorizzazione delle atlete trentine la campagna acquisti del neonato settore femminile di Trentino Volley, impegnata ad allestire il roster che parteciperà al prossimo campionato di Serie A2. Dopo l’arrivo in gialloblù di Silvia Fondriest, il Direttore Sportivo Duccio Ripasarti ha concluso un’altra operazione particolarmente significativa, riportando in provincia la schiacciatrice Francesca Michieletto .

LA CARRIERA-

Nata a Trento nel 1997, Francesca è reduce da una esaltante stagione vissuta con la maglia della CBF Balducci HR Macerata, culminata con la vittoria dei playoff e la conseguente promozione nella massima serie. Attaccante mancina di posto 4 particolarmente dotata dal punto di vista tecnico, qualità che ha affinato col tempo anche grazie alle sue esperienze nel beach volley (che sta praticando pure in questo periodo), la Michieletto sarà la laterale che dovrà garantire equilibrio e punti al sestetto di Saja, abbinando l’efficacia e la varietà nei colpi d’attacco alla solidità nei fondamentali di seconda linea. In Trentino Volley Francesca ritroverà il padre Riccardo, Team Manager del settore maschile, e il fratello Alessandro, schiacciatore dell’Itas Trentino e della Nazionale azzurra. Cresciuta pallavolisticamente tra le fila dell’Argentario, la Michieletto ha trascorso le ultime sei stagioni in Serie A2; le prime tre con la maglia della Trentino Rosa, quelle successive difendendo i colori di Montecchio, Cus Torino, Busto Arsizio e Macerata.

LE PAROLE DI FRANCESCA MICHIELETTO-

« Fin da piccola ho sempre vissuto molto da vicino il mondo Trentino Volley, pur senza farne direttamente parte. Osservando il settore maschile non avrei mai immaginato di poter entrare a far parte di tale realtà, opzione che invece si è concretizzata grazie alla nascita di questo interessante progetto rivolto al femminile. Quando si è presentata questa possibilità ammetto di aver realizzato quello che ho sempre considerato un sogno: a Trento ho vissuto per molti anni e mi sono sempre trovata benissimo. Confesso candidamente che solamente una chiamata da parte di Trentino Volley mi avrebbe convinta a lasciare Macerata dopo una stagione davvero ricca di soddisfazioni personali e di squadra. Mi aspetto tanta serenità ma anche tanto lavoro, che dovrà essere la nostra base di partenza per ottenere grandi risultati ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO DUCCIO RIPASARTI-

«Sono particolarmente felice di essere riuscito a riportare Francesca a Trento, si tratta di una ragazza che ha maturato esperienze importanti e formative lontano da qui, culminate con l’eccezionale cavalcata compiuta sino a pochi mesi fa nelle Marche. Dal punto di vista tecnico è una giocatrice estremamente completa e concreta, che darà stabilità e tanta qualità al nostro gioco. Per quanto riguarda l’aspetto umano, apprezzo il fatto che sia una ragazza solare e molto comunicativa e sono convinto che potrà dare un contributo tangibile e significativo nella creazione di un gruppo affiatato e coeso ».