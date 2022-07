La giovane schiacciatrice Orlandi è la nona “leonessa”

BRESCIA - Nata a Milano il 26 aprile 2003, Bianca Orlandi, alta 180 centimetri, la nuova Leonessa è cresciuta nel vivaio del Volley Orago (2016/2018). Nella stagione 2018/2019 si è trasferita al Volley Academy Modena-Sassuolo per passare nel 2019/2020 alle giovanili dell’Igor Novara in B1 dove ha contribuito alla vittoria dei playoff per la A2 nel 2021.