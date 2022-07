Brescia: Foresi affiancherà Boldini in regia

BRESCIA - La nuova "leonessa" Elena Foresi è nata a Recanati, provincia di Macerata, il 6 luglio 2000. Dopo aver mosso i primi passi nella Pallavolo Montegranaro in serie D (2015-2017), nel 2017/2018 è passata alla Pallavolo Filottrano (serie C) ed in quella successiva alla Pallavolo Moie. Dal 2019 al 2020 ha vestito la maglia della gloriosa Pieralisi Jesi tra B2 e B1, stagioni di crescita che hanno preceduto l’arrivo all’Olimpia Teodora Ravenna, squadra con la quale ha debuttato in A2 il 10 ottobre 2021. Con l’innesto di Elena Foresi la rinnovata Millenium di coach Alessandro Beltrami completa la cabina di regia. Elena sarà presentata giovedì alle ore 18 in conferenza stampa online sui canali Facebook e YouTube di Volley Millenium.