È bulgara l’ultimo acquisto della Omag

S.G. IN MARIGNANO (RIMINI)- Il nuovo acquisto di Marigliano è Vangeliya, classe’97, alta 185 cm, che ha iniziato la sua carriera da professionista nel club VC Maritza vincendo il campionato bulgaro. Poi, con il Levski Sofia ha ottenuto due piazzamenti nello stesso campionato. Ha giocato anche una finale della Coppa di Bulgaria. Nella stagione 2017 -18 ha partecipato alla CEV Challenge Cup con il Levski Sofia. Con la nazionale U-23 ha vinto la medaglia di bronzo ai mondiali nel 2017 per essere poi convocata in quella maggiore per il torneo di qualificazione ai Giochi olimpici. Vangeliya, nelle ultime due stagioni ha giocato nella UTE ungherese di Budapest, e nel Joker ?wiecie in Polonia.