Linda Giugovaz arriva a Soverato

É reduce dall’ottimo campionato in serie B1 con la 3M Perugia che ha trionfato in finale playoff contro Melendugno approdando cosi in serie A2. Si tratta di una giocatrice di qualità, una giovane che ha già maturato esperienze in serie A2 con Roma nella stagione 2020/2021 e con Caserta, nell’anno della promozione in serie A1, e Martignacco sempre in A2. Giocatrice con ottime capacità a muro, che ha scelto di sposare il progetto di coach Luca Chiappini in riva allo Ionio.

Queste le prime parole della nuova giocatrice biancorossa: «Ho accettato subito la proposta del Soverato; é stata una trattativa veloce, il Volley Soverato é una delle società più importanti della serie A2. Loro sono in questo campionato da tante stagioni e per me questa é un opportunità importante che non vedo l’ora di iniziare. Ho giocato a Soverato da avversaria e ho sempre apprezzato il tifo calabrese, molto caldo e sempre vicino alla squadra. Parlando con coach Chiappini ho capito che possiamo disputare un campionato importante e non vedo l’ora di conoscere tutti, dirigenza e staff con le mie nuove compagne ovviamente».