Soverato ingaggia Alessia Pomili

SOVERATO (CATANZARO) - Prima new entry della nuova stagione in casa Volley Soverato. La società del presidente Matozzo ufficializza l’arrivo della centrale Alessia Pomili, classe 2000, originaria di Recanati. Alta 190 cm, la centrale del Soverato, arriva dall’esperienza in serie B1 con la Clementina 2020 allenata dall’ex coach Luca Secchi. Prima per Alessia tre campionati disputati con la Pieralisi Jesi. Militanza anche a Filottrano, squadra che ha permesso alla Pomili di affacciarsi in serie A1 facendo parte del roster marchigiano; la trattativa con Alessia Pomili é stata portata avanti e conclusa negli ultimi giorni con la giocatrice entusiasta di questa sua avventura in Calabria: «É un sogno che si avvera. Sono entusiasta della chiamata da parte della società. É la mia prima esperienza così lontano da casa ma sono pronta ad affrontarla nel migliore dei modi in un posto che só essere molto caloroso grazie al sostegno dei tifosi. Arrivo in una società ben strutturata che ormai da anni milita in questo campionato; non vedo l’ora di mettermi a disposizione dello staff e delle dirigenza per una stagione che affronterò con la grinta che contraddistingue il mio carattere. Ho tanta voglia di fare bene».