L'alzatrice Cherepova a Soverato

SOVERATO (CATANZARO) - Proseguono i nuovi arrivi per il Volley Soverato che annuncia la giovane alzatrice Nicol Cherepova, classe 2002, proveniente dalla Planet Strano Light. Di origine bulgara, la nuova atleta biancorossa aveva prima militato per due stagione nel Dea Volley Polistena in serie B2 con partecipazione ai playoff promozione. Alta 180 cm, giocatrice con talento e spirito di abnegazione, ha esordito in B2 tra i 15 e i 17 anni; certamente, per la società del presidente Matozzo si tratta di una giocatrice verso la quale si nutre fiducia in un campionato difficile come la serie A2.