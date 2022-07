Soverato: la Korhonen ritrova Chiappini

SOVERATO (CATANZARO) - Si continua a lavorare senza sosta nella sede di Via Battisti dove la dirigenza del Volley Soverato, con in testa il presidente Matozzo, é alle prese con la definizione delle altre trattative per portare giocatrici di qualità in riva allo Ionio, alla corte di coach Luca Chiappini. É proprio di queste ultime ore l’ufficialità del nuovo opposto biancorosso; si tratta di un colpo finlandese con la firma sul contratto da parte di Piia Korhonen, nata ad Eura nel 1997. É un’operazione di mercato importante per il team calabrese che ha soffiato l’atleta ad altre società. Alta 187 cm, la Korhonen ha giocato già in Italia nella stagione 2020/2021 ad Olbia disputando un ottimo campionato. Per lei esperienza prima in Germania a Dresda, dove ha vinto una coppa di Germania e raggiunto la semifinale playoff. Dal 2014 punto fermo della nazionale finlandese con la disputa degli Europei 2017 e 2019. La finlandese ritroverà coach Luca Chiappini. Infatti, l’allenatore del Soverato ha guidato la squadra HPK Naiset vincendo lo scudetto nella prima divisione finlandese. Era certamente una Korhonen giovane, ma già dotata di talento per un sicuro avvenire nella pallavolo; oggi, l’opposto finlandese arriva in Calabria con un bagaglio di esperienza importante e ritrovare coach Chiappini é sicuramente un fattore a favore del Soverato.