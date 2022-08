Soverato ingaggia Ilenia Cecchi

LA CARRIERA-

Classe 1984, esperta centrale in serie B1, con questa esperienza in riva allo Ionio che sarà la sua seconda nel campionato di A2. Alta 185 cm, Ilenia Cecchi arriva in Calabria con tanta voglia di fare bene. Dopo gli inizi alla Fulgor Fano in Serie D, ha esordito in B2 con l’Apav Lucrezia e ottenuto la prima promozione in B1 nel 2011 con la Snoopy Pesaro. Nel 2013 ha partecipato ai play off per la A2 con Scandicci e nella stagione successiva ha raggiunto lo stesso obiettivo a Olbia. Altra promozione in B1 nel 2015 a Cecina, prima del trasferimento a Pavia. Dal 2016 è alla Capo d’Orso Palau, con cui ottiene ancora una volta la promozione in B1, la vittoria della Coppa Italia e il premio per la miglior centrale della competizione; in Sardegna rimane fino al 2021, partecipando nuovamente ai play off.

LE PAROLE DI ILENIA CECCHI-

« Sono molto felice di entrare a far parte di questa società che ho sempre seguito negli anni. Li ringrazio per la fiducia. Mi ha entusiasmato la chiamata del coach e soprattutto del presidente Matozzo che mi ha trasmesso una grande carica. Cercherò come sempre di fare e dare il massimo per raggiungere risultati importanti. Conosco l’opposto Korhonen per aver disputato con lei delle amichevoli ed é veramente un’ottima giocatrice. Non vedo l’ora di essere a Soverato e iniziare a lavorare ».