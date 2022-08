Sofia Giambanco giovane talento per Soverato

SOVERATO (CATANZARO)- Mentre si avvicina sempre di più l’inizio della stagione agonistica, con il raduno previsto per i primi di settembre, il Volley Soverato continua ad inserire nel proprio organico nuove giocatrici. É di poche ore fa, infatti, la firma sul contratto tratto della giovane schiacciatrice Sofia Giambanco, classe 2004 originaria di Palermo. Il suo arrivo conferma la bontà del progetto “verde” intrapreso dalla società di via Battisti di comune accordo con coach Chiappini; alta 186 cm, la nuova biancorossa nonostante la giovane età si è fatta notare anche dal coach della nazionale giovanile Mencarelli. Ha iniziato a giocare nella Capacenze, disputando vari campionati giovanili. Ha militato nella Fly Marsala e nelle ultime tre stagioni per Sofia c’è stata l’esperienza a Catania con la Wekondor, ottenendo la promozione in B2 e vincendo il titolo regionale under 19. Sofia è molto entusiasta del suo arrivo in Calabria.