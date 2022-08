Due arrivi a Soverato: Salviato e Barbaro

SOVERATO (CATANZARO)- Countdown iniziato in casa Volley Soverato con il raduno previsto per giorno 2 settembre. La società cara al presidente Matozzo ufficializza due nuovi arrivi. Nuove biancorosse sono il libero Benedetta Salviato e la schiacciatrice Mariasofia Barbaro.

LA CARRIERA DI SALVIATO-

Il libero Salviato, classe 2004, originaria di Novara ha disputato nell’ultima stagione il campionato di A2 con Modica, mentre prima é stata in Puglia con il Cutrofiano. Cresciuta nel Valbossa Volley, poi trasferitasi in una delle società più rinomate a livello nazionale per il settore giovanile (Orago), dove conquista il titolo di campionessa nazionale Under14, grazie al suo talento confermato da tutti gli esperiti del settore, si è imposta velocemente anche nelle rappresentative Under16 e Under18. Raggiunta al telefono, Benedetta si é dimostrata entusiasta per la sua nuova sfida:”

LE PAROLE DI BENEDETTA SALVIATO-

« Ho scelto di venire a Soverato perché l’ho sempre reputata una realtà molto buona per crescere e molto competitiva. Dopo la scorsa stagione ho voglia di fare tanto bene e le parole di coach Chiappini mi hanno convinto sulla validità del progetto. Darò come sempre il massimo per la mia nuova squadra“.

LA CARRIERA DI BARBARO-

Classe 2003, nata a Palermo. Alta 193 cm, nelle ultime stagioni la Barbaro ha militato in Sicilia con la Kondor Catania, sotto la guida di coach Zoratti. Ultima stagione, invece, in B1 con la Trentino.

LE PAROLE DI MARIA SOFIA BARBARO-

« Sono entusiasta di questa mia nuova esperienza che sicuramente mi darà l’opportunità di crescere tanto soprattutto con la guida di un coach esperto come Chiappini e di essere in una società forte e seria. Sarà per me un’esperienza tutta nuova non essendo mai stata in serie A2 ».