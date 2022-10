Olbia, Busto, Montecchio e Roma a punteggio pieno

ROMA- Solo Hermaea Olbia e la Futura Giovani Busto Arsizio tengono il ritmo dell’Esperia Cremona, portandosi a punteggio pieno in testa al Girone A del Campionato di Serie A2 , grazie ai successi su Chromavis Offanengo e Emilbronzo 2000 Montale. Subito dietro, a pari merito BSC Materials Sassuolo e Banca Valsabbina Brescia, protagoniste di una bellissima partita vinta 3-2 dalle padrone di casa. Primi successi per LPM Bam Mondovì che supera Picco Lecco e Tecnoteam Albese, che al tie-break vince contro Itas Trentino.

Nel Girone B solo Ipag Sorelle Ramonda Montecchio e Roma Volley Club fanno due su due, rispettivamente contro 3m Perugia e Ipag San Giovanni in Marignano. Primo successo all’esordio, dopo il riposo della scorsa settimana, della Sigel Marsala nel derby contro Desi Shipping Messina, mentre l’Anthea Vicenza batte CDA Talmassons e Itas Ceccarelli Martignacco ha la meglio nella battaglia in cinque set contro l’Assitec Sant’Elia.

GIRONE A-

Partita bellissima al Sanbàpolis per la prima in casa della nuova Itas Trentino, che però salta per la seconda volta l’appuntamento con la vittoria: la Tecnoteam Albese Volley Como, dopo la sconfitta nel derby con Lecco, ha la meglio in cinque set sulle trentine. Partita dai due volti, con Albese che parte forte e si porta sul 2-0, prima della risposta delle padrone di casa che pareggiano i conti e mandano il match al tie-break. Nell’ultimo parziale, rialzano la testa le ospiti e chiudono i conti, anche grazie ad una super Nardo, MVP dell’incontro con 17 punti, e ad un’ottima Stroppa (18). Non basta la top scorer Dehoog (21) per Trentino.

« Non sono soddisfatto, dobbiamo pensare seriamente che c’è da lavorare molto in palestra, perché abbiamo mostrato alcune cose buone ma siamo ancora troppo timidi nell’atteggiamento – ha spiegato a fine gara l’allenatore Stefano Saja – Non si può aspettare il terzo set per iniziare a giocare, bisogna farlo dall’inizio ed avere maggior consapevolezza nei nostri mezzi ».

« Sono felicissima per questa vittoria – ha aggiunto a fine partita Alice Nardo – c’era tanta voglia di riscatto dopo il ko all’esordio, abbiamo sconfitto una squadra fortissima come l’Itas anche se rimane un pizzico di rammarico per il terzo e quarto set ».

Dopo il grande successo contro Mondovì, altra ottima partita della Futura Giovani Busto Arsizio, che fa due su due grazie al perentorio 3-0 contro l’Emilbronzo 2000 Montale. Indiscussa MVP dell’incontro l’opposto Zanette, mattatrice del match con 21 punti (65%), a cui si aggiungono per le padrone di casa i 13 di Arciprete. Meno convincenti della prima uscita le modenesi, che si bloccano sull’imprecisione offensiva (34%) nonostante alcune buone prestazioni (top scorer Rossi con 9 punti). Così coach Amadio:

« Complimenti a Montale per aver disputato un ottima partita. Buoni tre punti ed a tratti il nostro gioco, so che non è facile in queste gare prendere il ritmo e ci sono stati momenti in cui siamo stati bravi a farlo. Se vogliamo crescere dobbiamo essere brave ad imporre sempre il nostro gioco in tutta la gara. Dobbiamo migliorare gli errori al servizio e le palle sporche in cui non siamo stati sempre ordinati e precisi ».

Questo il commento di Frangipane:

« Busto è una squadra di altissimo livello, noi abbiamo cercato di divertirci e di giocare. Penso che abbiamo espresso un buon gioco anche se sicuramente siamo mancate su alcuni dettagli, ma sapevamo di avere di fronte una squadra di altissimo livello. Noi cerchiamo sempre di dare il massimo e di lottare, è mancato qualcosina ma siamo relativamente contente ».

Un altro tie-break sorride all’indomita BSC Materials Sassuolo, che dopo aver avuto la meglio al quinto set contro Montale alla prima giornata, replica in casa contro la Valsabbina Millenium Brescia. Partita ricca di colpi di scena, che vede le leonesse scappare per due volte e le padrone di casa rincorrere ed impattare la partita, che viene poi decisa con un ultimo parziale di grinta e convinzione da parte delle ragazze di coach Venco. Prestazione mostruosa delle padrone di casa a muro (16-6) con addirittura 6 blocks per Civitico e 3 per Pistolesi, top scorer indiscussa dell’incontro con 22 punti, a cui si aggiungono i 18 di Pomili e i 13 di Manfredini. A Brescia non basta l’onnipresente Cvetnic (19 punti), i 17 punti di Obossa e i 24 del duo di centrali Consoli-Torcolacci.

Pomili commenta così:

« Per prima cosa siamo contentissime del risultato finale: sono punti importantissimi questi. Siamo una squadra giovane, oggi siamo partite forte e siamo state brave a stare sempre lì anche quando eravamo sotto. Non abbiamo mai mollato. Quando giochiamo la nostra pallavolo, siamo davvero brave a forti: l’obiettivo è quindi riuscire sempre a fare il nostro”. “Oggi non abbiamo praticamente mai giocato al nostro massimo – dice Obossa per Brescia – non siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco, se non inizialmente. Poi abbiamo un po’ mollato, iniziando a fare errori spesso banali. Dall’altra parte abbiamo trovato un avversario che sicuramente non ci ha aiutato, mettendoci spesso in difficoltà ».

La Picco Lecco spaventa la LPM BAM Mondovì passando in vantaggio 1-0, ma poi le piemontesi si sciolgono e muovono la loro classifica chiudendo l’incontro in quattro set. Funziona tutto quello che non aveva funzionato alla prima uscita per le pumine, con Takagui bene in regia a mettere in azione in banda la coppia Longobardi-Grigolo (28 punti in coppia) e soprattutto l’opposto Decortes, che chiude con 19 punti (di cui 3 muri). Grande supremazia a muro per le ospiti (11-4), che aiuta a tenere basse le percentuali offensive di Lecco (29%), con Bracchi migliore delle sue con 16 punti.

Chiude la giornata di Serie A2 la bella sfida tra la Chromavis Eco DB Offanengo e Volley Hermaea Olbia, che finisce in quattro set in favore delle sarde. Match molto combattuto, con il primo set chiuso 26-28 e il secondo che vede il pareggio di Offanengo, prima della risposta delle ragazze di coach Guadalupi che chiudono l’incontro e si portano a 6 punti in classifica, lasciando a zero le padrone di casa. MVP dell’incontro capitan Tajé, Bulaich Simian chiude a 20 punti accompagnata dai 17 di Miilen. Top scorer del match Martinelli per Offanengo, 24 punti per lei. Così Bolzoni:

« Abbiamo avuto troppi alti e bassi nelle prestazioni individuali e questo impedisce di dar continuità al gioco di squadra, che alterna momenti dove gioca bene ad altri dove perde punti di riferimento. Un’altra cosa che non mi è piaciuta è la difesa, poco attenta. Il rammarico più grande? Il primo set, che potevano conquistare dando un’altra impronta all’andamento della sfida ».

« È stata una gara dura, proprio come ci aspettavamo – commenta coach Guadalupi – è positivo tornare a casa con il risultato pieno al termine di una gara che ci ha visti in difficoltà su più fronti. A momenti abbiamo faticato in ricezione contro un Offanengo coriaceo e ordinata. All’inizio la partita si era messa sul piano della velocità, e questo ci si stava ritorcendo contro. Pian piano siamo cresciuti diventando più concreti. Il risultato è sudato, e faccio i complimenti all’avversario. Noi abbiamo ancora tanto da lavorare, ma la partita di oggi ci darà numerosi spunti per capire come interpretare meglio le gare in funzione degli avversari ».

GIRONE B-

Rispetta le premesse la partita tra Roma Volley Club e Omag-Mt San Giovanni in M.no, sicuramente tra gli incontri più belli di questo turno. Un match teso e combattuto, vinto in quattro set dalle padrone di casa. Nel primo le giallorosse annullano l’allungo romagnolo, confermando l’inerza anche nel secondo parziale, prima della combattutissima terza frazione che finisce 26-28 in favore delle ospiti. Ma le fatiche dell’incredibile set si fanno sentire, e le wolves chiudono la contesa nel quarto parziale. Bellissima la sfida nella sfida tra le attaccanti: Bici e Perovic piantano a terra 22 punti a testa, Bolzonetti si ferma a quota 20 mentre le due bande giallorosse Melli e Rivero, giostrate alla perfezione dall’MVP Bechis, confermano la potenza di fuoco della squadra di Cuccarini terminando con 31 punti in coppia. Fondamentale la differenza a muro (14-7), con 5 blocks targati Rebora.

Così Bechis:

« Sono contentissima della reazione che ha avuto la mia squadra. Era una partita che si poteva complicare molto di più, invece abbiamo reagito molto bene. Dalla prossima settimana il ritmo si alza con gli incontri infrasettimanali. A partire dalla trasferta di Marsala, che un po’ per le distanze e per il campo, non sarà da sottovalutare. Arriveremo preparate!”. Questo il commento del vice di Barbolini, Zanchi: “È stata una partita combattuta in cui tutte e due le squadre hanno tirato fuori dei colpi interessanti. Ci sono stati degli scambi infiniti e delle difese e attacchi con palla alta notevoli in entrambe le metà campo. Sicuramente Roma in questa partita ha avuto qualcosa in più. Io sono contento della gara che abbiamo fatto ».

Un altro 3-2 divertente e combattuto in Serie A2, tra due formazioni uscite sconfitte alla prima giornata nonostante le buone prestazione. L’Itas Ceccarelli Martignacco ha la meglio sull’Assitec Volleyball Sant’Elia, anche grazie alla giornata di grazia dell’opposta Sironi, MVP del match grazie ad una prestazione sontuosa da 32 punti. Per le padrone di casa da segnalare anche i 35 in coppia delle schiacciatrici Wiblin-Cortella, mentre non bastano le quattro giocatrici in doppia cifra per Sant’Elia: Botarelli (17), Costagli (17), Ghezzi (15), Cogliandro (13). Match che ha visto l’iniziale vantaggio delle ciociare prima del 2-1 friulano e del nuovo pareggio, questa volta per le ragazze di coach Giandomenico. Nel quinto set, le ospiti si fermano sull’11-12: quattro punti di fila e vittoria per Martignacco.

A commentare è Fulvio Bulfoni, presidente di Martignacco:

« Ringraziamo tutti gli appassionati accorsi al palazzetto, il tifo è stata la terza forza in campo. Sull’incontro vediamo il bicchiere mezzo pieno, minimizzare gli errori visti sta sera ci aiuterà a crescere di consapevolezza e a portare altre soddisfazioni ».

Perde il primo set l’Anthea Vicenza Volley, ma poi ribalta l’inerzia della sfida contro la Cda Talmassons mettendo in campo una buona pallavolo, anche grazie alla regista Galazzo, MVP dell’incontro. Ottima la gestione delle attaccanti vicentine, con Kavalenka che realizza 21 punti e la centrale Farina che chiude a 15 con 5 muri. Combattono le friulane, soprattutto nella quarta frazione persa 26-24, con Taborelli (15) e Milana (13) tra le migliori, ma arriva una brutta battuta d’arresto dopo il successo della scorsa settimana. Felice Iosi per le padrone di casa:

« Alle ragazze avevamo chiesto entusiasmo e “fuoco” da far percepire ad avversario e pubblico amico. Domenica scorsa con Montecchio, al di là del risultato, si erano visti alcuni segnali buoni su cose che stiamo provando a costruire lavorando benissimo in allenamento. Oggi le abbiamo concretizzate: siamo stati forti in difesa, in ricostruzione, abili nelle presenze nelle coperture e riducendo al massimo la soglia di errore. Abbiamo messo sotto pressione una squadra forte come Talmassons, esprimendo una grande pallavolo soprattutto nel secondo e nel terzo set, spingendo nei momenti che contavano ».

Dispiaciuto coach Barbieri:

« Abbiamo giocato un primo set con molta attenzione e precisione nel muro-difesa, poi Vicenza ha aumentato l’intensità del gioco, prendendo un ritmo che non siamo riusciti a tenere in termini di continuità, poi abbiamo pagato dazio anche in termini di concentrazione. L’Anthea ha fatto meglio di noi in difesa e nelle azioni lunghe e si è meritata la vittoria ».

Tutto esaurito al Palazzetto Polivalente di Messina e grande spettacolo sugli spalti per la prima in casa della Desi Shipping Akademia Messina, che cede però in quattro set alla Seap-Sigel Marsala, a riposo alla prima giornata e quindi all’esordio nel derby siciliano. Le padrone di casa ci provano con determinazione, soprattutto nel secondo parziale portato a casa ma, alla fine, sbattono su una Marsala più convincente in alcuni frangenti del match. Per la squadra ospite top scorer e MVP Salkute (18 punti), a cui si aggiunge Bulovic (16 punti). Per Messina 17 punti per Ebatombo e 12 per Martilotti.

« A sprazzi abbiamo giocato alla pari con Marsala – cosi Breviglieri – Dal punto di vista dell’impegno ci abbiamo provato, ma non troviamo il punto di equilibrio, tra gli errori ed il rischiare il punto. A differenza di Soverato c’è stata meno lucidità sulle scelte da fare ma alla fine abbiamo giocato con grande determinazione ».

« È stata una partita molto combattuta – dichiara coach Bracci – siamo felicissimi di averla vinta 3-1 e la nostra classifica si è appena mossa. Per noi era la gara di esordio e Messina nella scorsa gara era arrivata già ad un tie break ed aveva sicuramente più ritmo. Quindi portare a casa questi 3 punti è sicuramente molto positivo ».

Non può nulla la 3M Pallavolo Perugia contro lo strapotere fisico e tecnico della Ipag S.lle Ramonda Montecchio, al secondo successo consecutivo dopo il derby con Vicenza. Le biancorosse cadono per 0-3 all’esordio in casa al PalaPellini e dovranno fare i conti con l’infortunio al ginocchio, apparso molto grave, della schiacciatrice Dalla Rosa. Senza storia l’andamento dell’incontro, con Mazzon (MVP con 18 punti) e Angelina (13) ancora sugli scudi, mentre per le padrone di casa solo l’argentina Solinas arriva in doppia cifra.

Parla così coach Marangi:

« L’infortunio iniziale di Dalla Rosa ci ha sicuramente condizionato. Inutile dire che le prime sensazioni a caldo non sono buone. Patasce, che l’ha sostituita, ha però dato il massimo. Avevamo studiato bene le loro attaccanti di punta, con riferimento a Mazzon e Angelina, ma questo non è servito. Questa categoria è così, nessuno ti regala niente e dobbiamo lottare su ogni palla senza stare a guardare alla forza dell’avversario ».

Dispiaciuta per l’infortunio della collega anche Mazzon:

« È stato un inizio di partita molto difficile perché si è fatta male una nostra amica e quell’infortunio ci ha colpito tutte profondamente. Poi ci siamo fatte forza l’una con l’altra e ci siamo dette di andare avanti proprio per Francesca Dalla Rosa. Alla fine ho visto tante cose della squadra che mi sono piaciute e mi sono divertita molto. Oggi abbiamo aggiunto un altro tassello del nostro gioco. Spero che continueremo così e miglioreremo ancora ».

I TABELLINI-

GIRONE A-

ITAS TRENTINO – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 2-3 (18-25 16-25 25-17 25-17 10-15) –

ITAS TRENTINO: Mason 14, Moretto 8, Dehoog 21, Michieletto 13, Fondriest 11, Bonelli 1, Parlangeli (L), Meli 1. Non entrate: Bisio, Joly, Libardi (L), Michieletto, Serafini. All. Saja.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 3, Cassemiro 8, Veneriano 9, Stroppa 18, Nardo 17, Gallizioli 9, Rolando (L), Nicoli 1, Conti, Pinto, Cantaluppi. Non entrate: Bernasconi, Badini, Radice (L). All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Sessolo, Laghi.

NOTE-Durata set: 24′, 26′, 24′, 26′, 17′; Tot: 117′.

MVP: Alice Nardo (Tecnoteam Albese Como)

Spettatori: 339

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – EMILBRONZO 2000 MONTALE 3-0 (25-21 25-20 25-23)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Member-meneh 10, Botezat 5, Zanette 21, Arciprete 13, Tonello 7, Balboni 1, Mistretta (L), Badalamenti 1, Fiorio. Non entrate: Pandolfi, Milani, Morandi (L), Venco. All. Amadio.

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti, Frangipane 8, Fronza 6, Visintini 7, Zojzi 7, Rossi 9, Bici (L), Bonato 1, Bozzoli. Non entrate: Mescoli, Mammini, Angelini, Montagnani (L), Aguero. All. Ghibaudi.

ARBITRI: Marigliano, Pristera’.

NOTE –Durata set: 25′, 24′, 25′; Tot: 74′.

MVP: Elisa Zanette (Futura Giovani Busto Arsizio)

Spettatori: 524

BSC MATERIALS SASSUOLO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-2 (24-26 27-25 22-25 25-16 15-12)

BSC MATERIALS SASSUOLO: Pistolesi 22, Manfredini 17, Scacchetti 2, Pomili 18, Civitico 13, Busolini 9, Pelloni (L), Dapic 1, Bondavalli 1, Dhimitriadhi (L). Non entrate: Luna, Vittorini, Fornari, Masciullo. All. Venco.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pamio 2, Torcolacci 10, Obossa 19, Cvetnic 19, Consoli 13, Boldini 3, Scognamillo (L), Orlandi 11, Zorzetto 2, Ratti 1, Munarini. Non entrate: Foresi, Blasi (L). All. Beltrami.

ARBITRI: Giulietti, Mazzara’.

NOTE – Durata set: 30′, 33′, 29′, 24′, 18′; Tot: 134′.

PICCO LECCO – LPM BAM MONDOVI’ 1-3 (25-17 11-25 20-25 20-25)

PICCO LECCO: Lancini 9, Piacentini 8, Bracchi 16, Zingaro 5, Albano 10, Rimoldi 2, Bonvicini (L), Bassi, Citterio, Rocca, Belloni. Non entrate: Tresoldi. All. Milano.

LPM BAM MONDOVI’: Decortes 19, Longobardi 13, Pizzolato 9, Takagui 6, Grigolo 15, Riparbelli 7, Bisconti (L), Giubilato, Giroldi, Zech. Non entrate: Populini, Colzi. All. Solforati.

ARBITRI: Kronaj, Di Lorenzo.

NOTE – Durata set: 22′, 21′, 27′, 25′; Tot: 95′.

MVP: Martina Bracchi (LPM Bam Mondovì)

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO – VOLLEY HERMAEA OLBIA 1-3 (26-28 25-21 19-25 23-25) –

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Bartesaghi 8, Anello 8, Martinelli 24, Trevisan 13, Cattaneo 4, Galletti 3, Porzio (L), Pinali 3, Casarotti 2. Non entrate: Marchesi, Anello, Menegaldo, Tommasini (L). All. Bolzoni.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Bulaich Simian 20, Gannar 8, Schiro’ 12, Miilen 17, Taje’ 7, Bridi 5, Barbagallo (L), Messaggi 3, Fontemaggi 2, Bresciani 1. Non entrate: Diagne. All. Guadalupi.

ARBITRI: Adamo, Mannarino.

NOTE – Durata set: 32′, 27′, 27′, 30′; Tot: 116′.

MVP: Sara Taje’ (Hermaea Olbia)

GIRONE B-

ROMA VOLLEY CLUB – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-1 (25-20 25-14 26-28 25-19)

ROMA VOLLEY CLUB: Rivero 15, Rebora 12, Bici 22, Melli 16, Ciarrocchi 7, Bechis 4, Ferrara (L), Bianchini. Non entrate: De Luca Bossa, Valoppi (L), Valerio, Rucli. All. Cuccarini.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Rachkovska 9, Parini 1, Turco 1, Bolzonetti 20, Salvatori 2, Perovic 22, Caforio (L), Babatunde 4, Covino 1, Cangini, Aluigi. Non entrate: Saguatti, Biagini (L). All. Barbolini.

ARBITRI: Galtieri, Proietti.

NOTE –Durata set: 26′, 23′, 34′, 27′; Tot: 110′.

MVP: Marta Bechis (Roma Volley Club)

Spettatori: 550

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO – ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA 3-2 (18-25 25-20 25-19 22-25 15-12)

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Allasia 1, Wiblin 21, Modestino 1, Sironi 32, Cortella 14, Eckl 9, Tellone (L), Guzin 5. Non entrate: Lazzarin, Granieri, Cabassa, Bole. All. Gazzotti.

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Spinello, Costagli 17, Hollas 7, Botarelli 17, Ghezzi 15, Cogliandro 13, Vittorio (L), Giorgetta 2, Moschettini 1, Di Mario. Non entrate: Polesello, Dzakovic. All. Giandomenico. ARBITRI: Pernpruner, Papapietro.

NOTE – Durata set: 22′, 27′, 24′, 33′, 20′; Tot: 126′.

MVP: Giorgia Sironi (Itas Ceccarelli Martignacco)

Spettatori: 143

ANTHEA VICENZA VOLLEY – CDA TALMASSONS 3-1 (22-25 25-20 25-14 26-24)

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Cheli 9, Galazzo 6, Legros 11, Farina 15, Kavalenka 21, Panucci 9, Formaggio (L), Ottino, Groff, Munaron. Non entrate: Ghirini (L), Martinez Volskis, Del Federico, Digonzelli. All. Iosi.

CDA TALMASSONS: Eze Blessing 3, Milana 13, Costantini 9, Taborelli 15, Rossetto 10, Caneva 9, De Nardi (L), Trampus 6, Campagnolo, Michelini, Crisafulli. Non entrate: Monaco (L), Tognini. All. Barbieri.

ARBITRI: Marconi, Manzoni.

NOTE – Durata set: 28′, 28′, 25′, 34′; Tot: 115′.

MVP: Sonia Galazzo (Anthea Vicenza)

Spettatori: 310

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA – SEAP-SIGEL MARSALA 1-3 (23-25 25-20 18-25 19-25)

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Martilotti 12, Catania 1, Varaldo 1, Pertens 11, Composto 8, Muzi 2, Faraone (L), Ebatombo 17, Ciancio. Non entrate: Brandi, Mearini, Silotto. All. Breviglieri.

SEAP-SIGEL MARSALA: Bulovic 15, Deste 10, Orlandi 2, Salkute 18, Guarena 3, Baasdam 13, Norgini (L), Garofalo, Ghibaudo, Moneta. Non entrate: Frigerio, Spano. All. Bracci.

ARBITRI: De Sensi, Pecoraro. NOTE – Durata set: 28′, 26′, 25′, 26′; Tot: 105′.

MVP: Monica Salkute (Sigel Marsala)

3M PALLAVOLO PERUGIA – IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 0-3 (18-25 16-25 18-25)

3M PALLAVOLO PERUGIA: Dalla Rosa, Agbortabi 5, Manig, Salinas 10, Negri 6, Giudici 5, Rota (L), Patasce 7, Traballi. Non entrate: Bosi, Pero. All. Marangi.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Tanase 3, Marconato 8, Bartolucci 2, Angelina 13, Barbazeni 2, Mazzon 21, Maggipinto (L), Cometti 3, Esposito 1, Nardelli, Muraro. Non entrate: Malvicini, Brandi (L). All. Sinibaldi.

ARBITRI: Lanza, Pescatore.

NOTE – Durata set: 27′, 23′, 24′; Tot: 74′.

MVP: Giorgia Mazzon (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

I RISULTATI-

GIRONE A

Club Italia – U.S. Esperia Cremona 1-3 (25-20 22-25 14-25 23-25) Giocata ieri



Itas Trentino-Tecnoteam Albese Volley Como 2-3 (18-25, 16-25, 25-17, 25-17, 10-15)

Futura Giovani Busto Arsizio-Emilbronzo 2000 Montale 3-0 (25-21, 25-20, 25-23)

Bsc Materials Sassuolo-Valsabbina Millenium Brescia 3-2 (24-26, 27-25, 22-25, 25-16, 15-12)

Picco Lecco-Lpm Bam Mondovi’ 1-3 (25-17, 11-25, 20-25, 20-25)



Chromavis Eco Db Offanengo-Volley Hermaea Olbia 1-3 (26-28, 25-21, 19-25, 23-25)

GIRONE B-



Roma Volley Club-Omag-Mt San Giovanni In M.No 3-1 (25-20, 25-14, 26-28, 25-19)

Itas Ceccarelli Martignacco-Assitec Volleyball Sant’Elia 3-2 (18-25, 25-20, 25-19, 22-25, 15-12)

Anthea Vicenza Volley-Cda Talmassons 3-1 (22-25, 25-20, 25-14, 26-24)

Desi Shipping Akademia Messina-Seap-Sigel Marsala 1-3 (23-25, 25-20, 18-25, 19-25)

3m Pallavolo Perugia-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 0-3 (18-25, 16-25, 18-25)

Ha riposato: Volley Soverato

LE CLASSIFICHE-



GIRONE A-

U.S. Esperia Cremona 6 (2 – 0); Volley Hermaea Olbia 6 (2 – 0); Futura Giovani Busto Arsizio 6 (2 – 0); Bsc Materials Sassuolo 4 (2 – 0); Valsabbina Millenium Brescia 4 (1 – 1); Lpm Bam Mondovi’ 3 (1 – 1); Picco Lecco 3 (1 – 1); Tecnoteam Albese Volley Como 2 (1 – 1); Itas Trentino 1 (0 – 2); Emilbronzo 2000 Montale 1 (0 – 2); Chromavis Eco Db Offanengo 0 (0 – 2); Club Italia 0 (0 – 2);

GIRONE B-

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 6 (2 – 0); Roma Volley Club 6 (2 – 0); Seap-Sigel Marsala 3 (1 – 0); Cda Talmassons 3 (1 – 1); Omag-Mt San Giovanni In M.No 3 (1 – 1); Anthea Vicenza Volley 3 (1 – 1); Volley Soverato 2 (1 – 0); Itas Ceccarelli Martignacco 2 (1 – 1); Desi Shipping Akademia Messina 1 (0 – 2); Assitec Volleyball Sant’Elia 1 (0 – 2); 3m Pallavolo Perugia 0 (0 – 2).

IL PROSSIMO TURNO-



GIRONE A-



Sabato 5 novembre ore 16.00

Club Italia – Picco Lecco

Volley Hermaea Olbia – Itas Trentino



Domenica 6 novembre ore 17.00

Valsabbina Millenium Brescia – Futura Giovani Busto Arsizio

Chromavis Eco Db Offanengo – Emilbronzo 2000 Montale

Bsc Materials Sassuolo – U.S. Esperia Cremona

Lpm Bam Mondovi’ – Tecnoteam Albese Volley Como

GIRONE B-



Domenica 6 novembre ore 15.00

Seap-Sigel Marsala – Roma Volley Club



Domenica 6 novembre ore 17.00

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Anthea Vicenza Volley

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Itas Ceccarelli Martignacco

Volley Soverato – 3m Pallavolo Perugia

Desi Shipping Akademia Messina – Assitec Volleyball Sant’Elia

Riposa: Cda Talmassons