Olbia-Trento e Club Italia-Lecco aprono la 3a

ROMA - La terza giornata di Serie A2 è alle porte, in programma alcuni scontri che potrebbero cambiare il volto delle attuali classifiche. Nel Girone A tutte le attenzioni sul big match tra Brescia e una delle capolista Busto Arsizio, mentre, sempre a punteggio pieno, Olbia ospita Trentino e Cremona viaggia verso Sassuolo. Completano il programma l’anticipo tra Club Italia e Lecco e le partite casalinghe di Mondovì e Offanengo contro Albese e Montale. Nel Girone B, Marsala esordisce in casa contro una delle squadre in vetta, Roma, che condivide il primato con Montecchio che accoglie Martignacco. Lunghe trasferte per Perugia e Sant’Elia sui campi di Soverato e Messina, chiude San Giovanni-Vicenza. Turno di riposo per Talmassons.

GIRONE A-

Ottimo inizio per la Volley Hermaea Olbia, capolista del Girone A insieme a Cremona e Busto con 6 punti, frutto di due successi nelle prime due giornate. Meno felice al momento la stagione dell’Itas Trentino, che ha subito due sconfitte per mano di Brescia e Albese nelle prime uscite della nuova società. Fondamentale sarà non perdere troppo terreno dalle prime, anche in vista della formula del campionato e della Pool Promozione, con le sarde che hanno invece tutta l’intenzione di imbastire una prima fuga.

« Speravo in un avvio di questo genere – afferma Dino Guadalupi, coach delle aquilotte – le due vittorie valgono forse doppio, perché a inizio campionato ci sono sempre tante incognite con cui fare i conti. Trento è squadra di valore assoluto vorranno certamente trovare riscatto dopo le ultime due sconfitte e mi aspetto che vengano qui per far valere il loro tasso tecnico. Per riuscire a impostare il nostro gioco sarà più importante che mai la fase muro difesa. Sotto il profilo psicologico, invece, sarà necessario interpretare la gara con spirito leggero, prendendoci i giusti rischi ».

« Olbia è una squadra in fiducia che arriva da due successi consecutivi – dichiara invece l’allenatore dell’Itas, Stefano Saja – Per questo troveremo una formazione vogliosa di allungare la sua serie positiva. Sarà una trasferta logisticamente complessa, ma abbiamo le giuste motivazioni per riuscire a sbloccarci e cercare il primo successo stagionale che ci aiuterebbe ad acquisire fiducia nei nostri mezzi. Dovremo essere in grado di giocare una partita ordinata, con grande intensità in difesa, sulla falsariga di quanto abbiamo mostrato nel terzo e quarto set della sfida con Albese ».

Ancora in cerca della prima gioia stagionale, il Club Italia ospita l’Oro Cash Lecco nel pomeriggio di sabato. Nella seconda giornata del girone A entrambe le formazioni hanno subito una sconfitta casalinga per 3-1: il Club Italia contro l’Esperia Cremona, mentre Lecco ha affrontato Mondovì dopo aver battuto nel derby Albese.

Presenta la sfida la capitana delle azzurrine Giuliani:

« Per la prossima gara dovremo avere un atteggiamento competitivo perché sappiamo che non dobbiamo mollare mai. A questo livello non possiamo permetterci cali nel rendimento. Conosciamo Lecco perché, anche se è una neopromossa, l’abbiamo affrontata nel corso di alcuni allenamenti congiunti. Domani torneremo in campo con fiducia e cercheremo di riscattare le prime due partite provando anche a sfruttare le buone sensazioni che si hanno quando si gioca in casa ».

« Sabato scenderemo in campo con Club Italia, una squadra che rappresenta il progetto della Federazione con queste giovani under21 e che raccoglie i migliori talenti della Penisola – precisa Gianfranco Milano, primo allenatore di Lecco -. Sicuramente ci troveremo di fronte una squadra molto fisica, con altezze notevoli, ma ci sarà un grado di inesperienza legata alla loro età. Sono reduci da due sconfitte consecutive, pertanto desiderose di smuovere la classifica. Da parte nostra vogliamo partire subito bene dopo la sconfitta in casa, le ragazze stanno bene e sono più agguerrite ».

Una sfida che si prospetta ricca di emozioni quella tra due delle favorite del Girone A di Serie A2, la Valsabbina Millenium Brescia e la Futura Giovani Busto Arsizio. Quattro punti per le leonesse, fermate al tie-break da Sassuolo dopo il successo contro Trentino, sei per le cocche, frutto di due vittorie contro Mondovì e Montale. L’anno scorso il confronto ha visto le ragazze bresciane avere la meglio tre voltre su tre, un motivo in più di attenzione per le bustocche che scenderanno in campo in cerca di rivincita e per consolidare il primato in classifica.

« Domenica abbiamo un’altra avversaria molto forte: dovremo prendere le cose positive della partita con Trento e quelle che non ci sono piaciute di Sassuolo, per migliorarle – dichiara la centrale di Brescia, Consoli – Busto è un avversario molto fisico e di alto livello. Dovremo avere pazienza perché non sarà una partita facile, non dovremo mai perdere la concentrazione e sarà fondamentale aiutarci nei momenti di difficoltà. Dobbiamo riuscire come squadra a tenere sempre il livello alto, compensando i cali e le difficoltà individuali ».

Così invece Daris Amadio:

« Sarà una partita sicuramente difficile per il valore delle singole atlete della Millenium, ma soprattutto perché secondo me loro stanno esprimendo un gioco veramente bello. Brescia è davvero un’ottima squadra con molti punti di forza, tra cui in primis lo stile di gioco. Hanno una batteria di attaccanti di prima fascia che garantisce tanti punti, oltre ad una fase di ricezione stabile. Spero che possa essere una gara difficile anche per loro, dal canto nostro ci stiamo allenando molto duramente, dando sempre il massimo nel lavoro quotidiano per farci trovare pronte ».

Una grande dimostrazione di carattere domenica scorsa per la Tecnoteam Albese Volley Como, che ha raccolto due punti nell’ostica trasferta contro Trentino. Coraggio che andrà riproposto in un’altra gara complicata lontana dalle mura amiche, contro la LPM BAM Mondovì, che ha sconfitto lo scorso weekend Lecco guadagnando i primi tre punti in classifica.

« La prossima partita non sarà semplice – ha commentato la pumina Pizzolato – Albese è una squadra completa che non molla. Dal canto nostro, dobbiamo continuare a lavorare in palestra per trovare sempre di più il nostro equilibrio e rafforzare i nostri punti deboli. Sicuramente avere dei tifosi come i nostri, che ci seguono sempre è davvero un grande onore, fanno la loro parte ed è bello sapere di essere sostenute sempre con questo calore ».

« Avevamo bisogno di trovare fiducia in noi stessi – spiega invece la palleggiatrice di Albese Nicolini – e ci siamo riuscite perfettamente. Abbiamo vinto con merito contro Trentino e posso dire di essere molto contenta della mia squadra: nelle mie compagne vedo quella grinta e quella determinazione che ho io. Mondovì è una squadra di attaccanti forti, pericolose. Alle mie compagne dico che non abbiamo nulla da perdere e dobbiamo scendere in campo senza paura. Decise e convinte come domenica scorsa ».

Molta curiosità intorno all’incontro tra la BSC Materials Sassuolo e l’U.S. Esperia Cremona. La formazione di casa ha dimostrato tutta la forza del suo organico nelle prime uscite, vincendo due partite al tie-break contro Montale e Brescia, mentre la squadra ospite, neopromossa, è attualmente al primo posto grazie alle due vittorie contro Offanengo e Club Italia.

A presentare il match in casa Sassuolo è il Capitano Karola Dhimitriadhi:

« Cremona è una squadra che abbiamo incontrato nel pre campionato e che è riuscita a metterci in difficoltà: durante le due amichevoli che abbiamo fatto, abbiamo visto una squadra che ha testa, che lotta, che ha già un affiatamento particolare nonostante sia una squadra nuova. Noi sapevamo che sarebbe stato un girone super agguerrito e Cremona si sta dimostrando squadra forte. Loro arriveranno cariche dai due risultati raccolti, però anche noi lo siamo quindi sono sicura sarà una bella partita ».

Beatrice Balconati, palleggiatrice di Cremona, commenta:

« Sassuolo è sicuramente una squadra da non sottovalutare, hanno un gioco molto veloce e basato principalmente sui centrali. Come per ogni partita sarà fondamentale per noi lavorare di squadra, prestare attenzione anche alle piccole cose e battere bene per scardinare le loro sicurezze. Non sarà una partita facile ma cercheremo di esprimere al meglio il nostro gioco ».

Due squadre ancora in cerca del primo successo, la Chromavis Eco Db Offanengo e l’Emilbronzo 2000 Montale, si affrontano domenica al PalaCoim. Un punto in più per le modenesi, sconfitte al tie-break da Sassuolo nella prima giornata. Presenta la sfida coach Bolzoni:

« Montale è una squadra molto aggressiva, capace di lottare su ogni pallone e dotata di individualità interessanti. Ha già dimostrato di saper impensierire una formazione come Sassuolo ed è una squadra abbastanza giovane, con qualche elemento proprio per questo soggetto a naturali alti e bassi. Per quanto ci riguarda, domenica scorsa contro Olbia non abbiamo gestito 2-3 situazioni in momenti importanti che potevano dare un’altra impronta alla partita. Alcune giocatrici hanno bisogno di tempo e di campo per adattarsi a questo campionato. Nel complesso, abbiamo ampi margini di miglioramento ».

Risponde la schiacciatrice nerofuscia Bonato:

« La sconfitta contro Busto? Il risultato parla da sé. Non siamo andati lontani dal vincere almeno un set, ma sono proprio i piccoli particolari che fanno la differenza in situazioni di questo genere. A mio parere, il vero percorso di crescita di una squadra si vede anche nel saper affrontare circostanze avverse e complicate. Offanengo? Sarà necessaria un’ottima coesione in campo e concentrazione da parte di tutte. Ci stiamo preparando ogni giorno sia mentalmente che fisicamente per una partita impegnativa, e dovremo provare a non lasciarci scappare l’occasione di portare a casa questo scontro diretto. È il momento di regalarsi qualche soddisfazione ».

GIRONE B-

Apre la domenica di Serie A2 la partita tra la Seap-Sigel Marsala e la Roma Volley Club. Due squadre a punteggio “pieno”, con le siciliane che hanno però riposato la prima giornata: ottimo esordio per le marsalesei nel derby contro Messina che è valso i tre punti, mentre le giallorosse hanno mostrato i muscoli contro Sant’Elia e San Giovanni.

Prima partita in casa per coach Bracci, che presenta così il match:

« Il campionato sarà difficile e noi dovremo lottare come occorso a Messina in ogni partita. Ho spiegato alle ragazze che questo aspetto è fondamentale, nessuno ci regalerà niente . Ce la giochiamo con tutte. L’unica che merita un discorso a parte è Roma, una squadra che si distingue per la sua forza. Roma è fortissima ».

Risponde coach Cuccarini:

« Nella preparazione di una trasferta come quella di Marsala cambia l’approccio mentale alla partita. Quello che vogliamo fare è riuscire a imporci sul piano del gioco e approcciare una sfida alla stessa maniera sia in casa sia fuori casa. Siamo consapevoli delle nostre qualità, della nostra forza, ma siamo altrettanto consapevoli che in ogni partita, il nostro avversario farà sempre del proprio meglio per metterci in difficoltà. Noi dobbiamo giocare un gioco di altissimo livello come fatto in precedenza. Conosciamo poco l’avversario, per cui ci affidiamo a quelle che sono le nostre peculiarità, il nostro sistema di gioco, contando su due aspetti: la qualità tecnica e la grande volontà di lottare per ogni punto che giochiamo ».

Torna tra le mura amiche del PalaFerroli una delle due capolista del Girone B, l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio, che ospita l’Itas Ceccarelli Martignacco per consolidare la propria posizione in vetta infilando la terza vittoria consecutiva. Le friulane, dopo la sconfitta nel derby con Talmassons, hanno vinto soffrendo la complicata sfida contro Sant’Elia, un’importante iniezione di fiducia per il proseguo della stagione.

« Martignacco è una buona squadra e noi ci stiamo preparando al meglio – sottolinea Mario Fangareggi, secondo allenatore di Montecchio -. Giocare in casa è un vantaggio, perché avremo dalla nostra pubblico e ambiente, ma ogni partita è complessa e bisogna perciò affrontarla con la massima concentrazione. Il campionato è lungo e ci saranno partite dure e complesse: dobbiamo quindi farci trovare pronti per essere al di sopra di qualsiasi condizionamento ».

Queste invece le parole di Sara Cortella per le friulane:

« La vittoria contro Sant’Elia ci ha insegnato che, se spingiamo, se evitiamo errori, siamo in grado di vincere molte partite. Ed è questo che il coach sta cercando di inculcarci bene in testa, ovvero il cercare di limitare gli errori. Nell’ultimo incontro forse avremmo potuto imporci al quarto set ma, comunque sia, una vittoria è una vittoria e siamo contente di averla portata a casa. Montecchio è una squadra molto forte e ben strutturata con elementi davvero importanti. Visto il livello delle nostre avversarie, abbiamo voluto concentrarci principalmente su noi stesse, senza pensare ai loro punti di forza. Sarà dura ma noi daremo il massimo ».

Dopo il turno di riposo osservato la settimana scorsa, il Volley Soverato di coach Chiappini é atteso da un’altra gara casalinga, dopo i due punti conquistati vincendo al tie-break contro Messina nell’esordio stagionale. Raggiunge il PalaScoppa la neo promossa 3M Pallavolo Perugia, che si trova ancora a secco di punti dopo due sconfitte in altrettanti match disputati. Una situazione che si è aggravata peraltro con il brutto infortunio occorso a Francesca Dalla Rosa, che dovrà essere operata per la rottura del legamento crociato e del menisco concludendo con ogni probabilità la sua stagione anticipatamente.

Sul match contro le umbre, l’addetto alle statistiche delle calabresi Colato si é mostrato fiducioso:

« Abbiamo lavorato bene durante questo turno di sosta per noi. La gara di domenica andrà affrontata con la giusta determinazione e convinzione di poterla fare nostra ».

Coach Marangi presenta così l’avversario:

« Giocheremo in un palazzetto dall’atmosfera bella calda. Soverato ha dei riferimenti importanti nell’opposto, Korhonen, e nelle schiacciatrici Schwan e Giugovaz, grande ex della partita che ha vinto la B1 con noi e che conosciamo benissimo. Dovremo essere bravi a limitarle, ma soprattutto dovremo alzare il livello tecnico e la velocità di esecuzione delle nostre giocate ».

Dopo la bella partita giocata a Roma, che però non ha portato in dote punti, la Omag-Mt San Giovanni in M.No è in cerca di riscatto, forte della prestazione contro le giallorosse e soprattutto dello stato di forma di Perovic, top scorer del Campionato di Serie A2 (44 punti per lei). Di fronte alle zie l’Anthea Vicenza Volley, che nell’esordio casalingo ha avuto la meglio contro Talmassons.

« Credo che l’Anthea arrivi a San Giovanni in Marignano abbastanza carica per la vittoria casalinga – afferma il tecnico marignanese Barbolini – Personalmente, però, non mi preoccupo dell’umore degli avversari e non per mancanza di rispetto. Sono abituato a guardare in casa nostra. Arriviamo da una sconfitta che tuttavia ci ha offerto anche tanti segnali positivi. In questa settimana abbiamo lavorato bene e quindi ci sono tutte le premesse per disputare un’ottima prestazione. A inizio campionato è anche difficile prevedere il tipo di gara che scaturirà. Noi entreremo in campo a mente libera a prescindere dai risultati ottenuti da noi e dagli avversari. Dovremo cercare di fare un altro passo in avanti nella continuità ».

« San Giovanni in Marignano – commenta il tecnico di Vicenza Ivan Iosi – è una squadra forte, costruita con fisicità offensive molto interessanti. Ha tre giocatrici di palla alta (Perovic, Bolzonetti e Rachkovska) decisamente performanti, due buonissimi centrali, una palleggiatrice di grandissime qualità oltre a un buon libero. Prepariamo la sfida con la stessa accortezza avuta fino a oggi, cercando di spingere sulle nostre qualità ».

Seconda partita in casa consecutiva per la Desi Shipping Akademia Messina, che dopo il derby contro Marsala ospita l’Assitec Volleyball Sant’Elia. Due formazioni che, con un solo punto in classifica, hanno certamente raccolto meno di quanto avrebbero meritato, con una sconfitta a testa al tie-break (Soverato per Messina, Martignacco per Sant’Elia) e due insuccessi molto tirati contro Marsala e Roma.

« Ci attende una settimana molto complicata – dichiara per le padrone di casa Composto – Contro l’Assitec, sarà una battaglia ma siamo determinate a fare bene: loro sono un collettivo completo e, come noi, sono alla ricerca dei primi tre punti in campionato. La vittoria avrà un peso specifico importante da entrambi i lati e, proprio per questo, la spinta del nostro pubblico potrebbe risultare determinante ».

« Sarà una trasferta complicata perché loro sono una squadra molto grintosa, – ha detto invece Irene Botarelli, capitano e opposto di Sant’Elia – molte di loro giocavano già insieme dall’anno scorso quindi hanno già dei meccanismi ben oliati. Noi dovremo affrontare la partita con pazienza, serenità e concentrarci nel trovare sicurezza nei nostri automatismi. Dovremo scendere in campo determinate e con le idee chiare solo così potremo disputare un buon match ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3a GIORNATA-



GIRONE A-



Sabato 5 novembre ore 16.00

Volley Hermaea Olbia – Itas Trentino Arbitri: Pescatore-Grassia

Club Italia – Oro Cash Lecco Arbitri: Angelucci-Mazzarà

Domenica 6 novembre ore 17.00

Valsabbina Millenium Brescia – Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Guarneri-Usai

Lpm Bam Mondovi’ – Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Testa-Traversa

Bsc Materials Sassuolo – U.S. Esperia Cremona Arbitri: Cecconato-Serafin

Chromavis Eco Db Offanengo – Emilbronzo 2000 Montale Arbitri: Polenta-Cavicchi

GIRONE B-

Domenica 6 novembre ore 15.00

Seap-Sigel Marsala – Roma Volley Club Arbitri: Manzoni-Kronaj



Domenica 6 novembre ore 17.00

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Anthea Vicenza Volley Arbitri: Oranelli-Adamo

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Itas Ceccarelli Martignacco Arbitri: Di Lorenzo-Marigliano

Volley Soverato – 3m Pallavolo Perugia Arbitri: Palumbo-Scarfò

Desi Shipping Akademia Messina – Assitec Volleyball Sant’Elia Arbitri: Gaetano-Stancati

Riposa: Cda Talmassons

LE CLASSIFICHE-



GIRONE A-

U.S. Esperia Cremona 6 (2 – 0); Volley Hermaea Olbia 6 (2 – 0); Futura Giovani Busto Arsizio 6 (2 – 0); Bsc Materials Sassuolo 4 (2 – 0); Valsabbina Millenium Brescia 4 (1 – 1); Lpm Bam Mondovi’ 3 (1 – 1); Oro Cash Lecco 3 (1 – 1); Tecnoteam Albese Volley Como 2 (1 – 1); Itas Trentino 1 (0 – 2); Emilbronzo 2000 Montale 1 (0 – 2); Chromavis Eco Db Offanengo 0 (0 – 2); Club Italia 0 (0 – 2);

GIRONE B-

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 6 (2 – 0); Roma Volley Club 6 (2 – 0); Seap-Sigel Marsala 3 (1 – 0); Cda Talmassons 3 (1 – 1); Omag-Mt San Giovanni In M.No 3 (1 – 1); Anthea Vicenza Volley 3 (1 – 1); Volley Soverato 2 (1 – 0); Itas Ceccarelli Martignacco 2 (1 – 1); Desi Shipping Akademia Messina 1 (0 – 2); Assitec Volleyball Sant’Elia 1 (0 – 2); 3m Pallavolo Perugia 0 (0 – 2).