Cremona mette Mennecozzi in regia

CREMONA- La D&a Esperia Cremona ha annunciato della palleggiatrice Ludovica Mennecozzi, classe 2003 proveniente da Volta Mantovana. Per la sua esperienza in maglia gialloblù, ha scelto di indossare la maglia numero 14.

LA CARRIERA-

Nata il 5 ottobre 2003, originaria di Montappone, un piccolo paese in provincia di Fermo, nelle Marche, inizia a giocare a pallavolo all’età di 5 anni con la Luna Volley, una piccola società del suo paese, per poi approdare alla Videx Grottazzolina ed infine a Corridonia all’età di 13 anni, dove disputa la serie D e poi l’anno successivo la serie B2.

LE PAROLE DI LUDOVICA MENNECOZZI-

« Sono fuori casa a giocare da quando avevo 14 anni ed ho iniziato a Sassuolo, annata che non dimentico facilmente perché è stata davvero bella, emozionante e la porterò sempre nel cuore: abbiamo giocato la finale scudetto under 16 e ho vinto il premio di miglior palleggiatrice ».

Ludovica si ritiene una ragazza estroversa e che tiene molto ai valori della famiglia.

« Finita l’esperienza a Sassuolo, sono stata alla Igor Trecate (sfidando l’Esperia tornata in B1 dopo la promozione, ndr), ad Empoli (playoff promozione di B1) e la scorsa stagione a Soverato, al fianco di Simona Buffo. Ho iniziato la stagione corrente a Volta Mantovana per giocare in B1 e ora eccomi qui! ».

Ludovica in estate si mette in gioco anche sui campi di Beach Volley: in passato ha anche partecipato alle tappe del campionato italiano under.

« Mi è sembrato decisamente un buon inizio qui a Cremona le compagne sono molto alla mano, mi hanno ben accolta e di questo sono molto contenta. Mi sembra un bel gruppo ma c’è tanto da lavorare sia a livello tecnico che mentale, fondamentalmente come in ogni squadra. Lo staff è molto disponibile e fin da subito si è dimostrato molto fiducioso in me. Mi sembra un ambiente molto tranquillo e sereno. Per me è una grandissima opportunità essere qui e ringrazio la società per avermela concessa. Spero di poter contribuire in maniera concreta, insieme alle mie nuove compagne, al raggiungimento dei risultati che la società si è prefissata e magari anche qualcosa in più, perché no? Non mi piace fare il compitino, il mio motto è ‘mai porsi limiti’. Un abbraccio a tutti i tifosi e spero che ci sostengano fino alla fine senza se e senza ma. Forza Esperia! ».