Roma chiude l'andata imbattuta

Nel Girone A, la Valsabbina Brescia regola in tre set l’Emilbronzo 2002 Montale, mentre l’Itas Trento conferma la seconda piazza superando la D&a Cremona. Un k.o. pesante per le tigri, che abbandonano il sesto posto, l’ultimo valido per accedere in coppa, in favore dell’ Hermaea Olbia, che in casa vince 3-0 contro l’Orocash Lecco. Successi anche per la Bsc Materials Sassuolo contro Tecnoteam Albese Volley Como e per la Futura Giovani Busto Arsizio contro il Club Italia, mentre la sorpresa di giornata è senza dubbio quella della Chromavis Eco Db Offanengo, che in casa di LPM Bam Mondovì non s’intimorisce e ottiene i tre punti.

Nel Girone B variano di poco le posizioni rispetto alla scorsa giornata. Roma chiude una fase di andata perfetta vincendo la decima partita consecutiva in casa dell’ Itas Ceccarelli Martignacco, la Omag San Giovanni in Marignano si conferma seconda espugnando Soverato. Tre punti in trasferta anche per la CDA Talmassons contro la 3M Perugia, mentre l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio ne ottiene due infliggendo la sesta sconfitta in un tie-break all’Assitec Sant’Elia. Nessun problema per l’Anthea Vicenza contro la Seap Sigel Marsala, decimata da qualche problema fisico.

GIRONE A-

Nel fortino del Sanbàpolis, l’Itas Trentino torna a correre, riscattando il passo falso di Lecco e ritrovando l’appuntamento con i tre punti grazie al 3-1 inflitto alla D&A Esperia Cremona. Le gialloblù terminano così la prima parte di stagione in seconda piazza alle spalle di Brescia. Un secondo posto prezioso, che consentirà tra l’altro a Bonelli e compagne di saltare il primo turno di Coppa Italia di A2, entrando in gioco dai quarti di finale. Nel match contro Cremona sono stati decisivi i 25 punti di una Carly DeHoog molto incisiva e continua su palla alta (per l’americana un ottimo 46% di positività a rete) e i 19 palloni stampati a terra da capitan Silvia Fondriest, premiata a fine match come MVP grazie ad una gara sontuosa con il 57% a rete, 5 muri e 2 ace. Da rimarcare anche la prestazione in seconda linea di Parlangeli, attenta in ricezione (68%) e brillante in difesa. Si ferma a 14 Piovesan, miglior marcatrice delle tigri, realmente in partita solo nel secondo parziale, vinto ai vantaggi.

« Sono tre punti importantissimi per chiudere un girone d’andata che ci ha visto partire un po’ a rilento ma anche crescere costantemente – ha spiegato a fine gara l’allenatore Stefano Saja –. Sono felice che il lavoro in palestra abbia dato i suoi frutti e ci abbia consentito di compiere un balzo notevole in classifica. Questo secondo posto lo considero un risultato meritato e prestigioso, che ci permetterà tra l’altro di saltare il primo turno di Coppa Italia. Ci aspetta un girone di ritorno dove dovremo azzerare quanto fatto finora e ci saranno da dimostrare nuovamente il nostro valore e le nostre qualità ».

Le parole di Zampedri per le ospiti:

« È stata una partita tosta, lo sapevamo, questo non è di certo un campo facile, cercavamo di fare meglio rispetto alla scorsa gara contro Mondovì e credo che ci siamo riuscite. Sono contenta della prestazione e del fatto che siamo riusciti a strappare un set. Sono contenta che tutti i set, terzo a parte, siano stati combattuti. Potevamo dare di più e quindi lavoreremo ancora molto per migliorarci ».

Sconfitta non senza rimpianti quella dell’Emilbronzo 2000 Montale sul taraflex del “PalaGeorge”. Le nerofucsia spaventano la capolista Valsabbina Millenium Brescia nel primo set, e vanno ad un soffio dal vincerlo. Poi la rimonta lombarda nel finale che consegna il primo parziale alle ragazze di Beltrami. Montale subisce il contraccolpo psicologico e viene spazzato via nel secondo set. L’andamento non cambia neanche nel terzo set, nel quale Montale prova a rimontare solo nel finale ma deve arrendersi nuovamente. Brescia mantiene l’imbattibilità interna, e vince la sesta partita su sei giocate. Sconfitta che invece pesa e non poco per Montale: arriva infatti l’aggancio di Offanengo a quota 12 punti dopo il pesante successo per 3-0 sul campo di Mondovì. Top scorer della gara di oggi è stata la bresciana Josephine Obossa (18 punti), mentre il premio MVP è andato a Cvetnic (15), 13 punti per la nerofucsia Giulia Visintini.

Lea Cvetnic, MVP della gara:

« Oltre alla gioia per il premio individuale, la cosa più importante per me è la vittoria di squadra. Mi piace molto il gioco molto veloce che riusciamo a mettere in campo con Jennifer, ho trovato da subito molto feeling e intesa con lei. Anche quando lei è staccata da rete riesco a trovare soluzioni più efficaci che con la palla alta e i risultati si stanno vedendo. Ora testa alla prima del ritorno con Trento ».

« Sapevamo che sarebbe stato difficilissimo – ha commentato Sara Angelini, centrale di Montale ed ex Millenium – Nel primo set abbiamo messo in campo una bellissima pallavolo, poi abbiamo ceduto a causa di qualche errore di troppo. A parte il secondo set, dove è calato l’entusiasmo, abbiamo saputo dare filo da torcere a Brescia. Siamo contente di quello che siamo riuscite a fare, soprattutto nel primo parziale. Portando a casa quello la partita avrebbe potuto proseguire in maniera diversa ».

Una Chromavis Eco DB Offanengo attenta, determinata, precisa e anche spietata affonda 3-0 la LPM BAM Mondovì. Per firmare un’impresa del genere, serviva una prova a tutto tondo e la squadra di Giorgio Bolzoni ha saputo offrirla, stringendo i denti nell’arco della partita. Nel primo set, le nervoerdi sono partite bene, hanno resistito alla reazione monregalese per poi spuntarla al fotofinish (23-25). Serratissima la lotta anche nella seconda frazione, dove la Chromavis Eco DB ha saputo annullare un set ball alla squadra di Solforati per poi sfruttare la successiva prima occasione, con l’ex Francesca Trevisan letale da posto quattro (per lei 9 punti nel secondo set): 24-26 e 2-0. Dopo due set simili, il copione è cambiato nel terzo parziale: una partenza a razzo ha proiettato Porzio e compagne avanti prima 0-6 e poi 3-11, con Mondovì alle corde. Qui, però, la squadra di Bolzoni ha saputo stringere i denti resistendo al veemente ritorno di fiamma delle padrone di casa, con grande coraggio e determinazione, però, la Chromavis Eco DB ha scacciato i fantasmi e ha piazzato un break di 6-0 che vale il 13-21, spianando la strada verso il successo finale (18-25). Miglior giocatrice dell’incontro, la schiacciatrice neroverde Francesca Trevisan, ex di turno e mattatrice con 18 punti in tre set, chiudendo con un 45% in attacco. In doppia cifra, anche l’opposta Martina Martinelli (14 punti) e la centrale Letizia Anello (13), si ferma a 12 Clara Decortes.

Felice coach Bolzoni a fine gara:

« Abbiamo centrato un grande risultato, che finalmente rende onore al lavoro che facciamo. Siamo stati bravi a stare sul pezzo tutta la partita, so che squadra ho a disposizione e che gioco può fare. Abbiamo messo in difficoltà Mondovì, a tratti abbiamo anche espresso una pallavolo semplice, risultando incisivi in battuta. Nei primi due set siamo stati avanti diverse volte, poi ci siamo un po’ persi in alcune piccolezze, però alla fine abbiamo trovato un ordine che ci ha premiato ancor più del cinismo. In quei momenti, inoltre, siamo stati bravi a continuare a tirare in battuta. Complimenti alle ragazze ».

Si chiude con il sorriso il girone d’andata della Futura Giovani Busto Arsizio, che risolve con un netto 3-0 la pratica Club Italia. Un segnale chiaro di reazione con una prova di forza senza discussione era quello che serviva dopo la serataccia di domenica ed è quello che mette in scena la squadra di Amadio, brava a sfruttare il fattore campo. Le cocche ci mettono un set per carburare, nella prima frazione infatti non riescono mai a scollinare oltre il +2 fino alle ultimissime battute di gioco, ma portano a casa comunque il risultato. Cambia la musica nella seconda frazione, dove le biancorosse, inizialmente con il freno a mano tirato, pigiano pesante sull’acceleratore sul 6-6, facendo registrare un 6-0 che vale doppiaggio e indirizza la strada. Sulla stessa lunghezza d’onda il terzo parziale, con la Futura che pronti via piazza il 7-0 e poi tiene salde le redini della gara, senza mai vacillare in nessuna fase. Una prova corale di Balboni e compagne che ci mettono il cuore e non pensano alle difficoltà ed all’assenza del martello Zanette, con la partecipazione alla festa, ancora una volta, anche delle più giovani come Pandalfi e Milani oltre che di una Badalamenti che risponde presente alla chiamata facendo registrare la bellezza di 36 punti complessivi in coppia con Member-Meneh, MVP dell’incontro.

Queste le dichiarazioni di Badalamenti:

« Non è mai facile entrare quando si resta un po’ dietro le quinte, ma so qual è il mio ruolo quest’anno ed è quello di farmi trovare sempre pronta in qualsiasi situazione. Sono contenta sia della prestazione individuale che soprattutto di quella di squadra per la reazione mostrata dopo Albese. Le squadre forti, come ho sempre detto, sono quelle che hanno la panchina lunga e noi abbiamo un gruppo forte e un ottimo livello di allenamento sempre e sono contentissima perché tutte stanno trovando spazio e siamo davvero felici insieme”. Così invece coach Fanni: “E’ da qualche partita che partiamo subito molto forte, riusciamo a sorprendere gli avversari, li mettiamo in difficoltà e poi, una volta che ci prendono un po’ le misure, molliamo troppo presto e non riusciamo a essere competitivi e a combattere per provare a vincere il set. Ora dobbiamo continuare a lavorare per consolidare i picchi verso l’alto e limitare il più possibile quelli verso il basso ! ».

Da una parte la gioia della vittoria che vale il quarto posto alla fine del girone di andata; dall’altra lo sconforto per l’infortunio occorso a Valentina Pomili nel finale di quarto set, la cui entità sarà valutata nei prossimi giorni. Si possono riassumere così le emozioni della BSC Materials Sassuolo al termine del match in cui le sassolesi hanno superato 3-1 la Tecnoteam Albese Volley Como. Uno scontro che le padrone di casa hanno dovuto sudarsi, contro una formazione capace di mettere sotto Brescia e Busto Arsizio nelle scorse settimane. Dopo un primo set gestito senza particolari patemi, Sassuolo è caduta nel secondo dopo una rimonta incredibile delle ospiti, sotto per gran parte del parziale fino al 21-17, ma capaci di giocarsi punto a punto la frazione fino al 28-30 che è valso l’1-1. Lo sforzo però si fa sentire nel terzo periodo, dominato dalla squadra di coach Venco, prima di un altro set ben giocato da Albese: alla fine, Sassuolo riesce a spuntarla anche nel quarto per 25-23. Grande partita di Manfredini, top scorer con 22 punti, e di Pomili, che prima dell’infortunio si guadagna il premio di MVP grazie ai suoi 20 punti, gli stessi di Nardo, miglior marcatrice di Albese davanti a Stroppa (15).

Al termine del match, queste le parole di Coach Venco:

«Albese è una squadra forte, con ottimi giocatori nel sestetto e in panchina: sono arrivate qui dopo aver battuto le prime della classe, da quattro/cinque gare stanno facendo bene e quindi sono arrivate qui da noi da favorite. Oggettivamente posso dire che è stata proprio una bella battaglia. Pomili? Questa è una tegola enorme, purtroppo non sembra un infortunio di poco conto ».

Dall’altra parte della rete, queste le parole di Elena Rolando, lo scorso anno a Sassuolo:

« E’ sempre bello tornare a giocare qui a Sassuolo, dove ho ritrovato il mio vecchio allenatore, le compagne dello scorso anno e la Società. Per quanto riguarda la partita, siamo state un po’ altalenanti ma ci abbiamo sempre creduto: siamo partite un po’ con il freno a mano tirato, poi ci siamo riprese. Alla fine del quarto, avremmo dovuto approfittarne per chiudere, ma merito a Sassuolo che ha questo gioco veloce e difficile da leggere sia in difesa che a muro ».

La legge del Geopalace non cambia: la Volley Hermaea Olbia tiene inviolato il suo campo e supera in tre set l’Orocash Lecco. Un successo limpido, che consente il sorpasso su Cremona e spalanca le porte della Coppa Italia, dove le aquile tavolarine affronteranno Talmassons per il secondo anno consecutivo. Trascinatrice Bulaich Simian, protagonista con 17 punti e tante giocate decisive per piegare le resistenze di un avversario sempre in partita, soprattutto nel primo set, vino ai vantaggi dalle padrone di casa, ma anche nel terzo, dove Lecco è stato avanti per lunghi tratti. Bene anche Miilen con 13 punti per Olbia, mentre è sempre Bracchi una delle migliori per la squadra di coach Milano.

« Ci aspettavamo una gara combattuta e così è stato – commenta coach Dino Guadalupi – sapevamo che Lecco sarebbe tornata di fronte a ogni tentativo di accelerazione. Siamo stati bravi a contenerle e a disputare una gara più lucida rispetto alle ultime. Abbiamo giocato con concentrazione punto su punto senza smarrirci. Alcune cose sono state fatte molto bene tecnicamente, altre invece vanno ancora migliorate. Forse nel terzo set abbiamo perso un pizzico di “pulizia” nelle esecuzioni, ma siamo riusciti a gestirci a livello mentale ed era la cosa più importante. Il bilancio alla fine del girone d’andata? A livello di punti non ci possiamo lamentare. Siamo in Coppa Italia: non era scontato e siamo contenti per esserci arrivati. Qualche volta ci è mancata la continuità di prestazione: nel girone di ritorno mi auguro di trovare un’identità ben definita ».

Il commento di Gianfranco Milano, primo allenatore Orocash Lecco:

« La gara è stata combattuta nei primi due set, ma purtroppo nei finali non abbiamo avuto la capacità di concludere. Abbiamo cercato di giocarci al meglio le nostre possibilità, ma sicuramente la squadra di casa è stata più concreta nei momenti che contavano, ovvero sul finale di set. Il rammarico è tanto, una sconfitta che non ci aspettavamo con questo risultato rotondo. Cercheremo di recuperare le energie in vista del girone di ritorno. Siamo stati tra le squadre che hanno speso di più in termini fisici. Abbiamo cercato di dare il massimo come sempre, ma non è stato sufficiente per muovere la classifica ».

GIRONE B-

La Roma Volley Club chiude il girone di andata con una vittoria netta ai danni dell’Itas Ceccarelli Martignacco. Una gara a senso unico per Roma che, in poco più di un’ora, ha espresso la versione più dominante del suo gioco: nei primi due set le capitoline hanno dettato i ritmi dall’inizio alla fine senza trovare nella metà campo friulana una resistenza in grado di invertire l’inerzia del match. Nel terzo set, ravvivatosi nel finale con sei punti consecutivi messi a segno dalla formazione di casa, è comunque Roma a imporsi sul parziale, conquistando così la sua decima vittoria consecutiva. L’ennesimo successo che suggella un girone di andata a percorso netto: sono infatti 30 i punti con cui le romane chiudono la prima parte del campionato, proclamandosi unica formazione imbattuta di tutta la Serie A. Buone prestazioni in doppia cifra di Bici e Bianchini, rispettivamente autrici di 16 e 13 punti.

Così Giuseppe Cuccarini:

« Direi che la valutazione del girone è molto positiva. Il merito è della qualità delle ragazze, ma soprattutto dell’entusiasmo col quale si allenano tutti giorni per migliorare con cui vanno a creare quelle linee di gioco insieme che ci permettono di vincere con discreta facilità le partite. Il match di oggi è stato un po’ sulla falsa riga di quelle giocate in tutto il girone di andata: l’avversario ha provato a tenerci, ma devo dire che anche oggi le mie ragazze hanno giocato veramente bene. Quando si esprimono su quei livelli è veramente complicato controbattere ».

È un dolce Natale per l’Anthea Vicenza Volley, che torna al successo dopo tre ko consecutivi grazie al 3-0 casalingo contro la Seap-Sigel Marsala, arrivata incerottata e che nel primo set ha perso per infortunio anche Serena Moneta. La squadra di Ivan Iosi è stata fortemente determinata a conquistare l’intera posta in palio, uscendo sempre alla distanza nel corso dei vari parziali. Emozionante il finale di partita, con Vicenza avanti 20-15 nel terzo set, Marsala capace di ribaltare la situazione (21-22) prima di andar sotto 24-22, annullare un match point per poi arrendersi. Le biancorosse sono salite sugli scudi soprattutto a muro (12 block contro i 6 avversari), mentre top scorer e MVP è stata l’opposta di casa Julia Kavalenka, autrice di 22 punti dopo un primo set a rilento. In doppia cifra anche capitan Cheli (11 punti), mentre a Marsala non è bastata Monika Salkute (19 punti).

Così ha parlato proprio Kavalenka:

« Volevamo tornare alla vittoria e siamo contente di esserci riuscite davanti al nostro pubblico. Marsala ha provato a metterci in difficoltà, all’inizio abbiamo pagato un po’ in termini di lucidità e questo ci ha portato a commettere qualche errore, ma non ci siamo disunite e abbiamo dimostrato il nostro valore. Il premio mvp? Fa ovviamente piacere, ma è sempre grazie alla squadra, perché da sola non potrei fare nulla ».

La maledizione del tie-break continua ad abbattersi sull’Assitec Volleyball Sant’Elia che, al PalaIaquaniello, esce sconfitta per la sesta volta al quinto set dalla Ipag S.lle Ramonda Montecchio. Nel primo set parte fortissimo l’Assitec: Botarelli e compagne spingono subito sull’acceleratore e si portano sul 7-3, il team frusinate macina gioco e chiude il set 25-16. Il secondo set è sicuramente più equilibrato, le squadre camminano appaiate fino al 19-19. Poi Montecchio piazza un parziale di 0-4 e si porta sul 19-23 e poi sul 23-25. Sant’Elia non rientra in campo per il terzo set: Montecchio sfrutta le distrazioni dell’avversario e prende il largo, chiudendo 17-25. L’Assitec torna sul taraflex rosa con il piglio giusto e conduce avanti tutto il quarto set. Botarelli e compagne conquistano il diritto a giocarsi il suo sesto tie break stagionale, 25-18. Ma all’ultimo atto, non basta un finale punto a punto per far sorridere le ciociare: un’Angelina mostruosa da 32 punti vanifica tutti gli sforzi di Cogliandro (15), Botarelli (14) e Ghezzi (14).

« Ce la siamo giocata punto a punto con un avversario molto forte. Sicuramente muoviamo ancora la classifica, – ha detto coach Nino Gagliardi – e questo è un bene, ma c’è molto rammarico. Facciamo ancora degli errori banali che gli avversari sfruttano sempre a loro favore. Abbiamo bisogno dell’apporto dei giocatori importanti nei momenti fondamentali dei set. E questo lo sottolineerò alla squadra ».

Commenta coach Marco Sinibaldi:

«È stata una partita difficile. Siamo partiti senza il nostro capitano, nonché primo libero, e quindi, venendo a mancare l’equilibrio, abbiamo fatto un po’ fatica. Poi però ci siamo ritrovati, perché anche al servizio e nel sistema muro difesa siamo cresciuti e alla fine, limitando qualche errore che ci ha portato a perdere quei due set dove abbiamo sbagliato un pochino di più, con pazienza ne siamo usciti fuori. Quindi un applauso alle ragazze, perché non è stato facile adattarsi ad una situazione così complicata e, come la scorsa volta a Messina, hanno fatto valere il gruppo squadra, dove si sono aiutate tutte e hanno fatto quadrato, riuscendo a vincere una partita su un campo non semplicissimo ».

Termina con una sconfitta il girone di andata della Volley Soverato, che cede tre set a uno al Pala Scoppa contro la Omag-MT San Giovanni in M.no. Una gara che le ragazze di Chiappini hanno giocato a fasi alterne, mentre le ospiti sono riuscite a mantenere alto il ritmo di gara. Solo un turno a vuoto per le riminesi, durante un terzo set dominato dalle padrone di casa (25-12). Poi, solita concretezza e precisione, con il duo letale Perovic-Bolzonetti che realizza 41 punti in coppia, con la prima che guadagna il premio di MVP. Successo di squadra che consente alle ragazze di coach Barbolini di prendere il secondo posto nel girone ed accedere direttamente ai Quarti di Coppa Italia. Buona partita per Kohronen (21) e Schwan (17) in casa Soverato, ma non basta.

Proprio l’opposto finlandese dichiara:

« Non siamo riuscite ad esprimere in campo quanto volevamo e abbiamo pagato alcuni passaggi a vuoto della gara. Chiudiamo comunque un buon girone di andata e pensiamo a quello di ritorno con positività ».

Così invece coach Barbolini:

« È stata una bella partita, sapevamo che sarebbe stata comunque difficile perché Soverato è una buona squadra che fa cose che mettono in difficoltà. Siamo stati bravi. Abbiamo preparato la partita abbastanza bene. È stata una vittoria importante sia per la classifica che per la Coppa Italia ma in generale per noi perché vogliamo continuare a crescere e migliorare. Le nostre giovani devono capire quanta fatica si può fare a giocare a pallavolo e soprattutto la fatica che bisogna fare per portare a casa sempre dei punti ».

La Cda Talmassons rispetta il pronostico e rifila un pesante 0-3 alla 3M Pallavolo Perugia nel pomeriggio di domenica 18 dicembre in quel del PalaPellini. La terza forza del campionato si è imposta in maniera netta nell’ultima giornata del girone d’andata in appena 1 ora e 17 minuti di gioco. Notte fonda per le perugine che rimangono in partita solo in occasione del terzo ed ultimo set, salvo poi capitolare nel finale. Un girone d’andata che si chiude, per la 3M, con soli tre punti conquistati, frutto di una sconfitta e di un successo al tie-break. Servirà molto di più nel ritorno alle ragazze di Marangi per centrare la salvezza. MVP di giornata Taborelli, 11 punti per lei, come Milana e uno in più di Costantini e Caneva.

Le parole di Manig per le umbre:

« Di fronte avevamo un grande avversario, ma è chiaro che ci siamo rese protagoniste di una brutta prestazione. Come ripartire? Sicuramente non serve prendercela tra di noi per un errore o un altro. Dobbiamo tornare a lavorare in palestra con concentrazione per il prossimo turno casalingo, quando al PalaPellini arriverà un’altra ottima squadra, San Giovanni in Marignano. Il perché di tanta discontinuità di prestazione tra una gara e un’altra? C’è sicuramente qualcosa a livello psicologico, ma penso che molto dipenda dal valore dell’avversario ».

Queste invece le parole di Taborelli:

« Oggi siamo state brave a rimanere sempre concentrate e sul pezzo. Raccogliamo un altro successo importante che ci proietta in alto, anche se non ragioniamo ad obiettivi, ma pensiamo gara per gara. Perugia? Può sicuramente fare meglio, ha delle qualità. Chiaro che la situazione è difficile anche da un punto di vista morale ».

I TABELLINI

GIRONE A-





ITAS TRENTINO – D&A ESPERIA CREMONA 3-1 (25-18 24-26 25-14 25-21)

ITAS TRENTINO: Mason 8, Moretto 6, Dehoog 25, Michieletto 13, Fondriest 19, Bonelli 5, Parlangeli (L), Meli. Non entrate: Bisio, Libardi, Serafini, Michieletto. All. Saja.

D&A ESPERIA CREMONA: Rossini 11, Ferrarini 5, Balconati 1, Buffo 9, Kullerkann 10, Piovesan 14, Zampedri (L), Mennecozzi 1, Coppi 1. Non entrate: Giacomello, Kullerkann, Landucci. All. Magri.

ARBITRI: Sessolo, Cecconato.

NOTE –Durata set: 25′, 28′, 21′, 28′; Tot: 102′.

MVP: Silvia Fondriest (Itas Trentino)

Spettatori: 473

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – EMILBRONZO 2000 MONTALE 3-0 (26-24 25-13 25-22)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Orlandi 4, Torcolacci 11, Obossa 18, Cvetnic 15, Consoli 7, Boldini 2, Scognamillo (L), Zorzetto 1, Ratti, Foresi. Non entrate: Munarini, Pamio, Blasi (L). All. Beltrami.

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 1, Frangipane 8, Fronza 4, Visintini 13, Zojzi 11, Angelini 1, Bici (L), Mescoli, Rossi, Bonato, Mammini. Non entrate: Montagnani (L). All. Ghibaudi.

ARBITRI: Marconi, Traversa.

NOTE – Durata set: 28′, 20′, 27′; Tot: 75′.

MVP: Cvetnic.

LPM BAM MONDOVI’ – CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO 0-3 (23-25 24-26 18-25)

LPM BAM MONDOVI’: Longobardi 6, Pizzolato 4, Takagui 2, Grigolo 7, Riparbelli 7, Decortes 12, Bisconti (L), Populini 7, Giubilato. Non entrate: Giroldi, Zech, Colzi. All. Solforati.

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Bartesaghi 8, Anello 13, Martinelli 14, Trevisan 18, Cattaneo 3, Galletti 2, Porzio (L), Pinali, Casarotti, Marchesi. Non entrate: Menegaldo, Tommasini, Rossi (L), Anello. All. Bolzoni. ARBITRI: Pernpruner, Bassan.

NOTE –, Durata set: 27′, 29′, 24′; Tot: 80′.

MVP: Francesca Trevisan ( Chromavis Eco Db Offanengo)

Spettatori: 400

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – CLUB ITALIA 3-0 (25-22 25-13 25-16)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Member-meneh 23, Botezat 7, Badalamenti 13, Arciprete 4, Tonello 8, Balboni, Morandi (L), Milani 1, Mistretta, Pandolfi. Non entrate: Fiorio, Zanette, Venco. All. Amadio.

CLUB ITALIA: Giuliani 4, Modesti, Adriano 11, Viscioni 5, Acciarri 6, Passaro, Peroni (L), Amoruso 2, Monaco 1, Esposito 1, Ribechi, Micheletti, Batte. Non entrate: Despaigne. All. Mencarelli.

ARBITRI: Pristera’, Marigliano.

NOTE – Durata set: 25′, 35′, 34′; Tot: 94′.

MVP: Leketor Member-Meneh (Futura Giovani Busto Arsizio)

BSC MATERIALS SASSUOLO – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-1 (25-17 28-30 25-14 25-23)

BSC MATERIALS SASSUOLO: Scacchetti 3, Pomili 20, Civitico 11, Busolini 9, Vittorini 10, Manfredini 22, Pelloni (L), Dapic 2, Pistolesi. Non entrate: Masciullo, Fornari, Bondavalli, Varini, Dhimitriadhi (L). All. Venco.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nardo 20, Veneriano 5, Stroppa 15, Cassemiro 13, Gallizioli 2, Nicolini 1, Rolando (L), Conti 2, Bernasconi 1, Badini 1, Nicoli. Non entrate: Pinto, Radice (L), Cantaluppi. All. Chiappafreddo. A

ARBITRI: Cavicchi, Mesiano.

NOTE – Durata set: 23′, 35′, 23′, 33′; Tot: 114′.

MVP: Valentina Pomili (BSC Materials Sassuolo)

Spettatori: 500

VOLLEY HERMAEA OLBIA – OROCASH LECCO 3-0 (26-24 25-20 25-22)

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Miilen 13, Taje’ 4, Bridi 3, Bulaich Simian 17, Gannar 9, Schiro’ 9, Barbagallo (L), Fontemaggi. Non entrate: Floris, Bresciani, Messaggi, Diagne. All. Guadalupi.

OROCASH LECCO: Lancini 8, Piacentini 5, Bassi 9, Zingaro 9, Albano 3, Rimoldi, Bonvicini (L), Bracchi 12, Tresoldi 3, Rocca 1, Citterio, Belloni. All. Milano.

ARBITRI: Grossi, Mannarino.

NOTE – Durata set: 27′, 28′, 30′; Tot: 85′.

MVP: Daniela Bulaich Simian (Hermaea Olbia=

GIRONE B-





ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO – ROMA VOLLEY CLUB 0-3 (14-25 13-25 22-25)

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Sironi 1, Cortella 5, Eckl 7, Allasia, Wiblin 4, Modestino 3, Tellone (L), Cabassa 8, Bole 3, Guzin 2, Granieri 1, Lazzarin. All. Gazzotti.

ROMA VOLLEY CLUB: Bechis 4, Rivero 8, Rucli 2, Bici 16, Bianchini 13, Rebora 5, Ferrara (L), Valerio 1, De Luca Bossa, Valoppi, Taglione. Non entrate: Melli, Ciarrocchi. All. Cuccarini.

ARBITRI: Testa, Sabia.

NOTE – Durata set: 23′, 22′, 26′; Tot: 71′.

MVP: Martina Ferrara (Roma Volley Club)

ANTHEA VICENZA VOLLEY – SEAP-SIGEL MARSALA 3-0 (25-18 25-19 25-23)

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Legros 6, Farina 6, Kavalenka 22, Panucci 9, Cheli 11, Galazzo 2, Formaggio (L), Ottino 1, Munaron, Groff. Non entrate: Del Federico, Martinez Volskis, Digonzelli, Ghirini (L). All. Iosi.

SEAP-SIGEL MARSALA: Orlandi 1, Garofalo 6, Frigerio 5, Salkute 19, Moneta 1, Deste 5, Norgini (L), Guarena 3, Ghibaudo 1, Spano, Bulovic. All. Bracci.

ARBITRI: Laghi, Fontini.

NOTE – Durata set: 24′, 24′, 30′; Tot: 78′.

MVP: Julia Kavalenka (Anthea Vicenza)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA – IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 2-3 (25-16 23-25 17-25 25-18 13-15)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Botarelli 14, Ghezzi 14, Cogliandro 15, Spinello 2, Dzakovic 10, Polesello 8, Vittorio (L), Costagli 6, Giorgetta 3, Di Mario, Moschettini. Non entrate: Hollas. All. Giandomenico.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Marconato 13, Bartolucci 6, Angelina 32, Barbazeni 7, Mazzon 13, Tanase 7, Maggipinto (L), Brandi 1, Esposito 1, Cometti 1, Nardelli (L), Muraro. Non entrate: Simic, Malvicini. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Morgillo, Bonomo.

NOTE – Durata set: 24′, 28′, 26′, 27′, 21′; Tot: 126′.

MVP: Giulia Angelina (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

VOLLEY SOVERATO – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 1-3 (17-25 17-25 25-12 15-25)

VOLLEY SOVERATO: Schwan 17, Cecchi 6, Korhonen 21, Giugovaz 5, Pomili 8, Malinov, Ferrario (L), Zuliani, Cherepova. Non entrate: Salviato (L), Barbaro, Tolotti, Giambanco. All. Chiappini.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Babatunde 4, Turco 2, Bolzonetti 20, Parini 11, Perovic 21, Rachkovska 11, Caforio (L), Aluigi, Covino. Non entrate: Cangini, Salvatori, Biagini (L). All. Barbolini.

ARBITRI: Pasciari, Scarfo’.

NOTE – Durata set: 23′, 28′, 22′, 28′; Tot: 101′.

MVP: Nikoleta Perovic (San Giovanni In M.No)

3M PALLAVOLO PERUGIA – CDA TALMASSONS 0-3 (16-25 18-25 21-25)

3M PALLAVOLO PERUGIA: Patasce 4, Negri, Manig 2, Salinas 6, Agbortabi 7, Giudici 10, Rota (L), Pero 3, Bosi. Non entrate: Traballi. All. Marangi.

CDA TALMASSONS: Rossetto 8, Costantini 10, Eze Blessing 4, Milana 11, Caneva 10, Taborelli 11, De Nardi (L), Crisafulli 1, Trampus 1, Monaco, Michelini. Non entrate: Campagnolo (L), Tognini. All. Barbieri.

ARBITRI: Somansino, Candeloro.

NOTE – Durata set: 23′, 22′, 25′; Tot: 70′.

MVP: Veronica Taborelli (CDA Talmassons)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Itas Trentino-D&a Esperia Cremona 3-1 (25-18, 24-26, 25-14, 25-21)

Valsabbina Millenium Brescia-Emilbronzo 2000 Montale 3-0 (26-24, 25-13, 25-22)

Lpm Bam Mondovi’-Chromavis Eco Db Offanengo 0-3 (23-25, 24-26, 18-25)

Futura Giovani Busto Arsizio-Club Italia 3-0 (25-22, 25-13, 25-16)

Bsc Materials Sassuolo-Tecnoteam Albese Volley Como 3-1 (25-17, 28-30, 25-14, 25-23)

Volley Hermaea Olbia-Orocash Lecco 3-0 (26-24, 25-20, 25-22)

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 28 (9 – 2); Itas Trentino 24 (7 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 22 (8 – 3); Bsc Materials Sassuolo 20 (7 – 4); Lpm Bam Mondovi’ 19 (6 – 5); Volley Hermaea Olbia 16 (6 – 5); D&a Esperia Cremona 14 (4 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 6); Chromavis Eco Db Offanengo 12 (4 – 7); Orocash Lecco 12 (4 – 7); Emilbronzo 2000 Montale 12 (4 – 7); Club Italia 6 (2 – 9);

IL PROSSIMO TURNO- 26/12 Ore 17.00

Futura Giovani Busto Arsizio – Lpm Bam Mondovi’

Orocash Lecco – Tecnoteam Albese Volley Como

Bsc Materials Sassuolo – Emilbronzo 2000 Montale

Chromavis Eco Db Offanengo – D&a Esperia Cremona



Club Italia – Volley Hermaea Olbia Ore 18.00



Itas Trentino – Valsabbina Millenium Brescia Si gioca il 27/12 Ore 17.00

GIRONE B-

I RISULTATI-

Itas Ceccarelli Martignacco-Roma Volley Club 0-3 (14-25, 13-25, 22-25)

Anthea Vicenza Volley-Seap-Sigel Marsala 3-0 (25-18, 25-19, 25-23)



Assitec Volleyball Sant’Elia-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 2-3 (25-16, 23-25, 17-25, 25-18, 13-15)

Volley Soverato-Omag-Mt San Giovanni In M.No 1-3 (17-25, 17-25, 25-12, 15-25)

3m Pallavolo Perugia-Cda Talmassons 0-3 (16-25, 18-25, 21-25)

Ha riposato: Desi Shipping Akademia Messina

LA CLASSIFICA-

Roma Volley Club 30 (10 – 0); Omag-Mt San Giovanni In M.No 22 (8 – 2); Cda Talmassons 21 (7 – 3); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 19 (7 – 3); Itas Ceccarelli Martignacco 18 (6 – 4); Volley Soverato 17 (6 – 4); Anthea Vicenza Volley 13 (5 – 5); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 7); Desi Shipping Akademia Messina 7 (2 – 8); Assitec Volleyball Sant’Elia 6 (0 – 10); 3m Pallavolo Perugia 3 (1 – 9).

IL PROSSIMO TURNO-26/12 Ore 17.00

Itas Ceccarelli Martignacco – Cda Talmassons

3m Pallavolo Perugia – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Anthea Vicenza Volley – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Roma Volley Club – Assitec Volleyball Sant’Elia

Desi Shipping Akademia Messina – Volley Soverato

Riposa: Seap-Sigel Marsala

DETERMINATI GLI ACCOPPIAMENTI DEGLI OTTAVI DI COPPA ITALIA-

Si è conclusa la prima fase del Campionato di Serie A2 e con essa sono state ufficializzate le partecipanti alla 26^ Coppa Italia Serie A2 Frecciarossa. Le prime sei squadre dei Gironi A e B si scontreranno in gara unica sul campo della migliore classifica, con le prime due di ogni raggruppamento, Brescia e Trento da un lato, Roma e San Giovanni in Marignano dall’altro, che entreranno in gioco a partire dai Quarti di finale.

Questi gli accoppiamenti degli Ottavi di finale:

a) Futura Giovani Busto Arsizio – Volley Soverato

b) BSC Materials Sassuolo – Itas Ceccarelli Martignacco

c) Cda Talmassons – Volley Hermaea Olbia

d) Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – LPM BAM Mondovì

Il programma gare verrà ufficializzato nei prossimi giorni. Le quattro vincenti degli ottavi accedono ai quarti, da disputarsi sempre in gara unica sul campo delle migliori classificate e rispettando i seguenti accoppiamenti:

1) Valsabbina Millenium Brescia – d

2) Omag-MT San Giovanni in M.no – a

3) Roma Volley Club – b

4) Itas Trentino – c

Così anche le semifinali, sempre in gara unica sul campo delle migliori classificate. Infine la finale si disputerà il 29 gennaio 2023 presso l’Unipol Arena di Bologna.