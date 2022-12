ROMA- Tegola per Cuccarini che perde per infortunio la bomber Erblira Bici. L’opposto albanese della Roma Volley ha subito una brutta distorsione alla caviglia nel corso del derby del 26 dicembre contro l’Assitec Sant’Elia. Gli accertamenti effettuati hanno escluso lesioni importanti ma le condizioni dell'atleta saranno rivalutate la prossima settimana. Nel fra tempo Erblira ha già iniziato la fisioterapia per rientrare in campo nei tempi più brevi possibili.