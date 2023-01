Cade Brescia e lascia la vetta, Roma inarrestabile

ROMA- La seconda giornata di ritorno del Campionato di Serie A2 regala subito il primo colpo di scena: la Valsabbina Brescia non riesce a rispondere al successo di Trento di venerdì 6 gennaio e, sconfitta in casa dalla Bsc Materials Sassuolo, è costretta ad abbandonare la vetta della classifica del Girone A. Non solo: la Futura Giovani Busto Arsizio non sbaglia contro l’ Emilbronzo 2000 Montale e aggancia le leonesse in classifica, ma con una vittoria in più. Successi anche per la LPM Bam Mondovì e per l’Hermaea Olbia contro l’Orocash Lecco e contro la Chromavis Eco Db Offanengo.

Nel Girone B, Roma si conferma schiacciasassi e rifila uno 0-3 anche alla Omag-Mt San Giovanni In M.No, confermando l’attuale invincibilità della compagine giallorossa, a +9 sulla seconda, la CDA Talmassons, che ha la meglio contro l’Anthea Vicenza. Terzo posto per l’Ipag S.Lle Ramonda Montecchio che vince 3-0 in casa della 3m Pallavolo Perugia, e tre punti anche per l’Itas Ceccarelli Martignacco contro l’Assitec Sant’Elia e la Desi Shipping Akademia Messina, che vince in trasferta il derby contro la Sigel Marsala e la scavalca in graduatoria.

GIRONE A-

Parte con il sorriso il 2023 della Futura Giovani Busto Arsizio, che in casa dell’Emilbronzo 2000 Montale, risolve la pratica emiliana con un netto 3-0 in poco più di un ora di gioco. Balboni e compagne non sbagliano nulla e si prendono un importante vittoria nel minor tempo possibile, questione importante in vista dell’impegno casalingo di Coppa Italia di mercoledì. Ci mettono un set per carburare le cocche, che poi ingranano la marcia giusta e indirizzano la partita sul giusto binario, trascinate da una Leketor in versione super, top scorer ed MVP dell’incontro con 19 punti di cui ben 7 ace. Dalla parte opposta della rete fatica la squadra di casa, che non riesce a rispondere alle offensive avversarie a causa della pressione dai 9 metri e di conseguenza in grande difficoltà in ricostruzione. Una vittoria importante per la squadra di Amadio, che timbra per la terza volta consecutiva il cartellino della vittoria e fa rientro dalla lunga trasferta emiliana con il bottino pieno e l’aggancio al secondo posto di Brescia, sconfitta da Sassuolo.

Le parole della nerofucsia Irene Mescoli, ex di giornata:

« Siamo partite bene e siamo anche riuscite a metterle in difficoltà nella prima parte del match, ma appena siamo andate in sofferenza non siamo più riuscite a cambiare l’inerzia del match. Hanno individualità importanti e oggi l’hanno dimostrato. La mia prima volta da titolare? Tante emozioni, sono molto contenta perché entrare è un conto ma partire dall’inizio è un’altra. Adesso ogni punto vale oro. Vogliamo subito riscattarci ».

Così coach Amadio:

« Buono ricominciare così con una vittoria importante, un po’ facilitata anche da qualche defezione importante per Montale, ma anche dai break che siamo riusciti a fare in battuta. Non è sempre scontato farlo, ma in linea con le nostre caratteristiche lo abbiamo fatto bene. Logico che il gioco è un po’ più facile quando le avversarie ci mettono di più nella costruzione del loro gioco. Complimenti a noi per aver ricominciato così dopo tre giorni di stop, a differenza del consueto uno, è sempre un po’ particolare. Bene perché non abbiamo speso tante energie fisiche anche perché ci aspetta una settimana importante dal punto di vista degli impegni e spero anche possa essere di più della sola settimana ».

Si apre nel peggiore dei modi il 2023 per la Banca Valsabbina Millenium Brescia che accoglie tra le gremite mura amiche del PalaGeorge la BSC Materials Sassuolo. La formazione di casa doveva rispondere alla vittoria di Trento, balzata al primo posto, ma non è stata dello stesso parere la squadra ospite che, come all’andata, infligge una dolorosa sconfitta alle leonesse, che escono con il risultato finale di 1-3 e abbandonano la vetta. Il primo set mostra subito il livello altissimo delle atlete in campo, con un botta e risposta che si prolunga fino ai vantaggi, in cui le biancoazzurre riescono a spuntarla 28-30. Il primo campanello d’allarme della serata per le bresciane viene subito accolto con il piglio giusto, e arriva infatti l’1-1 nella seconda frazione. Ma sia nel terzo che nel quarto parziale, tutti i punti decisivi vanno alla formazione di coach Venco, che si appoggia sulla regia precisa di Scacchetti, meritatamente MVP dell’incontro. La palleggiatrice riesce a variare il gioco e a mettere nelle migliori condizioni le sue attaccanti, con Pistolesi top scorer con 21 punti, Busolini che chiude con 18 e Manfredini con 12. Prestazione monstre di Obossa, con 30 punti a referto, inutili ai fini del risultato come i 21 della compagna Orlandi.

« Non possiamo dire che ci sia un fondamentale che non sia andato, se non la battuta – commenta il coach della Valsabbina Alessandro Beltrami al termine dell’incontro – abbiamo sbagliato nell’affrontare i momenti della gara, nella gestione degli errori, abbiamo sprecato tanto senza chiudere quando abbiamo avuto le occasioni. Ci sono stati errori che non vediamo neanche in allenamento. Sono amareggiato perché con il percorso fatto fino ad oggi, questa squadra non merita di arrivare a questa partita spaventata. Ci serve l’entusiasmo che dimostrano le altre squadre quando giocano con noi. Ora che non siamo più primi andiamo a Busto con la voglia di vincere ».

« Una bella vittoria, sono contento di come si esprimano le ragazze – ha commentato il tecnico di Sassuolo Maurizio Venco – Ho visto un atteggiamento spregiudicato, che ci ha premiati con il risultato migliore. Abbiamo una palleggiatrice che ci permette di portare avanti un gioco così e di valorizzare le atlete di talento che abbiamo, pur avendo perso una schiacciatrice molto importante due settimane fa. Sono convinto che la nostra tranquillità abbia premiato ».

La LPM BAM Mondovì bissa il secondo successo consecutivo dopo gli ottavi di Coppa Italia e infligge sul suo campo un 3-0 all’Orocash Lecco. La partita inizia in salita per la formazione lecchese, subito costretta a inseguire le avversarie. Il primo parziale è all’insegna del dominio delle padrone di casa che propongono un gioco ordinato ed efficace. Il set si chiude 25-17. Il secondo parziale parte con più equilibrio e Orocash Lecco si fa pericolosa in diverse situazioni. L’equilibrio si sblocca sul punteggio del 17-15, quando Mondovì prende in mando il set e chiude per 25-19. Il terzo set è più giocato e sicuramente più impegnativo per le due formazioni. Sul finale la spunta Mondovì che conquista parziale e partita con il punteggio di 25-23. Centrali protagoniste nelle file delle pumine, con Pizzolato (MVP con 14 punti) e Colzi (10 punti) che combinano per 5 muri, mentre la top scorer è Decortes con 17 palloni messi a terra. Tra le ospiti si salva la solita Bracchi, 14 punti per lei.

Questo il commento di Bisconti:

« Era giusto cominciare così, con una vittoria. Siamo in un periodo di difficoltà, in allenamento siamo a ranghi ridotti e non è facile. Ci siamo dette di lottare ogni partita, da oggi a fine campionato. Sono contenta di come abbiamo giocato e mi auguro che d’ora in avanti il modo sia questo ».

Così invece Gianfranco Milano:

« Partita giocata sempre in salita. Nei primi due set non siamo stati competitivi nei fondamentali e abbiamo sofferto molto il servizio oltre alla loro capacità di limitare i nostri attacchi. Il terzo set è stato all’insegna dell’equilibrio, ma nei momenti finali la loro convinzione ha avuto la meglio. Sicuramente è stata una partita particolare, preparata nel dettaglio ma ben interpretata dalle padrone di casa. Il dispiacere è sicuramente per il terzo set, se fosse finito diversamente potevamo puntare su un finale differente ».

Non poteva esserci esordio migliore nel 2023 per la Volley Hermaea Olbia, che sfodera una prestazione scintillante e supera in tre set la Chromavis Eco DB Offanengo tra le mura amiche del GeoPalace. Dopo un primo set equilibrato (vinto 25-22), le aquile tavolarine hanno preso il controllo delle operazioni in maniera decisa nel secondo e nel terzo set (25-14 e 25-15) conducendo in porto la settima vittoria stagionale, che consente di raggiungere quota 19 punti in classifica e di prolungare l’imbattibilità casalinga. Sottotono la squadra cremasca, capace di mettere in difficoltà molte big in questa prima parte di stagione, ma ancora in piena zona Pool Salvezza, sorretta quest’oggi soprattutto dai 10 punti di Trevisan. Per le padrone di casa, MVP di giornata a capitan Tajé, 9 punti con 3 muri, mentre ne mette a segno 13 Schirò, uno in più della compagna Bulaich-Simian.

« Abbiamo gestito la partita nel modo in cui l’avevamo preparata – commenta coach Dino Guadalupi – molte cose sono andate bene, a cominciare dal muro e dalla battuta. L’imbattibilità in casa? Il nostro campo ci aiuta sicuramente. Ma quando andiamo fuori troviamo lo stesso campo e la stessa rete. Al limite abbiamo un po’ di supporto in meno dagli spalti. Dobbiamo focalizzarci sul nostro gioco, ripartire dalla buona base che si è vista oggi e trovare continuità mentale. Oggi Offanengo ha provato a metterci in difficoltà in ricezione e a tratti ci è riuscita, poi prendendosi dei rischi ha finito anche col commettere diversi errori. Abbiamo dei margini di crescita sotto questo aspetto, ma, al di là di un primo set un po’ nervoso, abbiamo preso il largo nel punteggio, e direi che si può essere contenti della prestazione ».

A commentare il ko in Sardegna è coach Giorgio Bolzoni:

« Abbiamo giocato punto a punto nel primo set, dove non siamo riusciti a concretizzare due-tre situazioni che potevano essere a nostro vantaggio. Poi ci siamo un po’ persi, Olbia ha spinto al servizio e noi abbiamo faticato a ritrovare il ritmo gara, commettendo tanti errori. L’Hermaea ha fatto bene le proprie cose e per noi è diventato tutto più difficile. La sosta ha influito dopo un buon momento? Non credo, più la capacità di Olbia di stare sulla gara rispetto a noi. In settimana ci eravamo allenati bene, mi aspettavo di fare una gara diversa, anche se è vero che loro in casa hanno sempre vinto e la differenza in classifica un po’ si nota ».

GIRONE B-

Il big match della seconda giornata se lo aggiudica la Roma Volley Club contro una Omag-Mt San Giovanni in M.no giù di tono e incapace di rispondere all’avanzata delle giallorosse, sempre più inarrestabili. Solo il secondo parziale ha dato segni di equilibrio tra le due compagni. Roma può permettersi di lasciare Bici ai box schierando una devastante Marika Bianchini che, con 18 punti e il 52% in attacco, si aggiudica l’MVP. Ma è tutta la squadra di coach Cuccarini a dimostrare la propria brillantezza: meglio a muro, 8-3 con una super Rucli (12) che ne piazza 5, meglio al servizio (7-3 gli ace) e in attacco (36% di efficienza contro il 12%), con anche Melli in doppia cifra (13). Peccato per la giornata no della Omag-Mt, che avrebbe potuto dar filo da torcere alle ospiti e regalare un migliore spettacolo al bel pubblico accorso al palazzetto.

Il presidente dell’Omag Stefano Manconi si aspettava qualcosa di diverso:

« Oggi ero arrivato con delle grosse aspettative però devo fare grandi complimenti a Roma. Se in A2 una squadra batte con sei giocatrici su sei in questa maniera qua, tutte forti, tutte sulle righe, diventa difficile per qualunque squadra. Per cui oggi francamente mi sento solo di fare dei grandi dei complimenti a Roma e chiedere alla mie giocatrici di ragionare sul fatto che hanno perso contro una squadra in formissima. Noi avevamo fatto molta meno fatica all’andata in casa loro, eravamo stati molto più alla pari. Oggi erano abbastanza inaffrontabili ».

Così invece l’MVP del match, Marika Bianchini:

« Era una partita difficilissima, in più venivamo da una breve pausa. È stata una settimana dura ed è per questo che l’MVP andrebbe assegnato a tutto il gruppo, sempre responsivo alle scelte del coach e in grado di correre come un treno. Nel primo set abbiamo imposto subito il nostro ritmo, disorientando le avversarie. Questo ci ha portato ad essere sempre in vantaggio e a non fargli esprimere il loro gioco. È stato così anche nel terzo set. Un discorso a parte nel secondo in cui ci siamo rincorse vicendevolmente fino alla nostra vittoria. Ci portiamo a casa altri tre punti importantissimi contro la seconda in classifica. Complimenti a tutte le ragazze. Continuiamo così! ».

Al PalaIaquaniello di Sant’Elia Fiumerapido, l’Itas Ceccarelli Martignacco si impone sull’Assitec Volleyball Sant’Elia, in evidente giornata storta, per 0-3. Una partita senza storia, che ha visto le gialloblù in grande difficoltà sia dal punto di vista tecnico che mentale, con una supremazia da parte delle atlete friulane netta e perentoria. Poco da dire sulla gara, iniziata con un set perso a 15 e conclusa con l’ultimo parziale a 9 e un preoccupante -2% di efficienza offensiva. Giorgia Sironi è l’MVP della sfida, chiusa con 15 punti come la compagna Wiblin, da menzionare anche i 4 muri di capitan Modestino (9 punti).

« L’Assitec – ha spiegato Nino Gagliardi, coach di Sant’Elia – oggi è stata una squadra che non è letteralmente scesa in campo. È chiaro che così si fa poca strada. A fine gara ci siamo guardati in faccia e parlato della partita. L’unica cosa che possiamo fare, in questo momento, è lavorare ».

« Temevamo questa trasferta – ha detto Marco Gazzotti, coach dell’Itas Ceccarelli Martignacco – perché Sant’Elia gioca un’ottima pallavolo al di là della prestazione sotto tono di oggi. Dopo tanti tie break negativi c’era voglia sicuramente di invertire la tendenza. Le ragazze hanno risposto bene, sono state brave a servizio anche se poco lucide in difesa in determinate occasioni. Ma nonostante questo abbiamo messo palla a terra facilmente e portato a casa l’intera posta in palio ».

Il 2023 comincia come si era chiuso il 2022 per la Cda Talmassons: con una vittoria, la settima consecutiva in campionato, contro l’Anthea Vicenza Volley. Tre punti che, complice la caduta di San Giovanni contro Roma, permettono alle friulane di salire al secondo posto, dietro le inarrestabili giallorosse. Bella partita quella contro le vicentine che, perso il primo set dopo un iniziale vantaggio, riescono a impattare sull’1-1 ai vantaggi del secondo parziale. Ma la squadra di coach Barbieri è più compatta e, soprattutto a muro, scava il solco, con 14 blocks contro i 5 delle avversarie: il terzo set è di pieno controllo, nel quarto serve tutta la tenacia della Cda per rimontare sul finale e chiudere 25-22. Mattatrice di serata capitan Taborelli con 24 punti, ma è il libero De Nardo a guadagnarsi il titolo di MVP grazie al 62% di efficienza in ricezione e alla costante presenza in difesa. Bene anche Milana (15) e Costantini (12 con 5 muri), mentre per Vicenza è Kavalenka la top scorer con 20 punti, seguita dai 12 di Legros.

Il commento di coach Barbieri al termine del match:

« È stata una bella partita giocata in una bella cornice. Non è stata semplice perchè loro sono partiti molto aggressivi in difesa e altrettanto in battuta dove sono stati efficaci. Abbiamo avuto qualche momento di difficoltà ma devo dire che alla fine siamo cresciuti molto in tutti i fondamentali, murando molto bene e battendo in modo preciso, perciò complimenti a queste ragazze per la prestazione ».

Così invece coach Iosi dalla panchina di Vicenza:

« È stata una bella partita, frizzante, ricca di ribaltamenti e di pallavolo. È stato un match intenso e il complimenti a talmassons che si è aggiudicata l’incontro giocando un pizzico meglio nei momenti cruciali sbagliando qualcosa in meno in determinate situazioni di gioco. Noi siamo consapevoli di aver offerto una gara molto positiva che non produce punti ma da prova del nostro percorso. Sappiamo che il lavoro che stiamo facendo in queste settimane è buono e lo si è visto stasera, dovremo lavorare ancora al massimo cercando di limare gli ultimi dettagli ».

Scontro-salvezza tutto siciliano al PalaBellina che sorride alla Desi Shipping Akademia Messina. Il finale è di tre set a uno, con la Seap-Sigel Marsala che stasera fa i conti con la terza battuta d’arresto consecutiva. Così si sono conclusi i parziali disputati: 20-25, 25-17, 23-25, 23-25, in un match in cui le ospiti hanno dimostrato una maggiore solidità mentale, soprattutto nelle fasi calde dei set. Monika Salkute, dopo i quattro set è risultata la più proficua con 25 punti, in doppia cifra per Marsala anche Katarina Bulovic con 12 ed Elisa D’Este con 11 punti. Ebatombo si prende la meritata palma di MVP con una presenza costante per tutta la gara, dall’alto dei 19 punti messi a terra. A seguire la centrale Catania (12) e la terminale offensiva Martilotti (12).

Un amareggiato Marco Bracci cerca di analizzare la partita e la situazione della Seap-Sigel Marsala:

« Non abbiamo fatto la nostra miglior partita. In casa in questo ultimo periodo non siamo andati bene e non stiamo raccogliendo. Oggi era importante perchè questo scontro poteva risollevarci da tutti i punti di vista. Siamo carenti in diversi meccanismi di squadra. Le nostre giovani oltre, che per difendere i colori di Marsala, sono inserite nella nostra squadra per apprendere”.

L’allenatore Marco Breviglieri commenta il successo esterno:

« Accogliamo con gioia il largo risultato di stasera. In questa vittoria abbiamo messo in pratica al meglio cosa ci contraddistingue. Importante per noi, aiutandoci molto, la situazione del cambio palla ».

L’Ipag S.lle Ramonda Montecchio batte la 3M Pallavolo Perugia anche nel match di ritorno, che si chiude 3-0 come all’andata: 25-19; 25-21; 25-20. Tre punti importanti, quelli guadagnati al Palaferroli di San Bonifacio, che fanno balzare le castellane al terzo posto del girone B, dietro alla capolista Roma e a Talmassons. Nel primo set Perugia tenta di spiazzare le padrone di casa con attacchi di Salinas dalla seconda linea e Giudici, portandosi in vantaggio di due punti. Le castellane riordinano le idee e si portano avanti, scappando senza guardarsi indietro. Nel secondo set Perugia prova a imporre il ritmo, andando in vantaggio anche 3-7. Ma poi si scalda il braccio di Angelina al servizio, che ribalta l’andamento infilando sei ace e un break di otto punti che permette alle venete di passare in controllo e piazzare il 2-0. Avvio di terza frazione a favore di Montecchio, che procede spedita con attacchi della solita coppia Mazzon-Angelina, che non lasciano scampo alle umbre. Alla fine, le due bomber chiudono con 43 punti in coppia e un premio di MVP per la schiacciatrice classe ’97. In doppia cifra per Perugia Salinas (15) e Giudici (12).

Per Montecchio esprime soddisfazione il coach Marco Sinibaldi:

« Sono contento che la squadra sia stata brava a dettare ritmo. Abbiamo fatto un’ottima partita al servizio, puntando tanto sui nostri battitori spin. Sono contento anche delle ragazze che sono entrate in campo subentrando alle titolari. Adesso testa a Martignacco: in casa loro sarà una battaglia e ci prepareremo al meglio ».

Sul fronte Perugia l’analisi del coach Guido Marangi:

« È stata una buona partita da parte nostra contro una signora formazione, perché Montecchio è una squadra che gioca bene, con due punti di riferimento importantissimi come Angelina e Mazzon. Però devo dire che per larghi tratti della partita siamo riusciti a gestire bene tante situazioni di contrattacco e molte più difese che spesso non riusciamo a fare. Quindi una buona prestazione, in attesa anche di qualche recupero e di trovare un po’ più di condizione atletica, che ancora è deficitaria ».

I TABELLINI-

GIRONE A-

EMILBRONZO 2000 MONTALE – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 0-3 (22-25 14-25 16-25)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 1, Frangipane 5, Fronza 7, Visintini 8, Mescoli 6, Rossi 5, Bici (L), Mammini, Montagnani, Bonato. Non entrate: Barbieri (L), Aguero. All. Ghibaudi.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Member-meneh 19, Botezat 7, Zanette 13, Arciprete 6, Tonello 9, Balboni 3, Mistretta (L), Badalamenti 1, Venco, Milani. Non entrate: Pandolfi, Morandi (L), Fiorio. All. Amadio.

ARBITRI: Galteri, Giulietti.

NOTE – Durata set: 24′, 21′, 21′; Tot: 66′.

MVP: Leketor Member-Meneh (Futura Giovani Busto Arsizio)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – BSC MATERIALS SASSUOLO 1-3 (28-30 25-23 22-25 23-25)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pamio 5, Torcolacci 3, Obossa 30, Cvetnic 4, Consoli, Boldini 7, Scognamillo (L), Orlandi 21, Munarini 8, Zorzetto 1, Blasi. Non entrate: Ratti (L), Foresi. All. Beltrami.

BSC MATERIALS SASSUOLO: Scacchetti, Pistolesi 21, Civitico 12, Busolini 18, Vittorini 4, Manfredini 12, Pelloni (L), Dapic 1. Non entrate: Masciullo, Rosculet, Bondavalli, Dhimitriadhi. All. Venco.

ARBITRI: Licchelli, Pernpruner.

NOTE – Durata set: 33′, 29′, 27′, 32′; Tot: 121′.

MVP: Chiara Scacchetti (BSC Materials Sassuolo)

LPM BAM MONDOVI’ – OROCASH LECCO 3-0 (25-17 25-19 25-23)

LPM BAM MONDOVI’: Longobardi 5, Pizzolato 14, Giroldi, Grigolo 10, Colzi 10, Decortes 17, Bisconti (L), Giubilato. Non entrate: Takagui, Zech, Riparbelli, Populini. All. Solforati.

OROCASH LECCO: Lancini 3, Tresoldi 6, Bracchi 14, Zingaro 6, Albano 5, Rimoldi, Bonvicini (L), Bassi 5, Rocca, Belloni, Citterio. All. Milano. ARBITRI: Cavicchi, Pasin.

NOTE –Durata set: 23′, 25′, 25′; Tot: 73′.

MVP: Valeria Pizzolato (LPM Mondovì)

Spettatori: 450

VOLLEY HERMAEA OLBIA – CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO 3-0 (25-22 25-14 25-15)

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Gannar 3, Schiro’ 13, Miilen 8, Taje’ 9, Bridi 4, Bulaich Simian 12, Barbagallo (L), Fontemaggi. Non entrate: Bresciani, Diagne, Messaggi. All. Guadalupi.

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Bartesaghi 7, Anello 5, Martinelli 8, Trevisan 10, Cattaneo 2, Galletti, Porzio (L), Menegaldo 3, Casarotti, Anello. Non entrate: Tommasini, Marchesi. All. Bolzoni.

ARBITRI: Salvati, Faia

NOTE – Durata set: 26′, 22′, 24′; Tot: 72′.

MVP: Sara Tajè (Hermaea Olbia)

GIRONE B-

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – ROMA VOLLEY CLUB 0-3 (14-25 21-25 15-25)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Turco 2, Bolzonetti 9, Parini 2, Perovic 7, Rachkovska 8, Babatunde 3, Caforio (L), Covino 3, Aluigi, Salvatori. Non entrate: Saguatti (L), Biagini, Cangini. All. Barbolini.

ROMA VOLLEY CLUB: Bechis 2, Rivero 9, Rucli 12, Bianchini 18, Melli 13, Rebora 7, Ferrara (L), Valoppi. Non entrate: Valerio, De Luca Bossa, Bici. All. Cuccarini.

ARBITRI: Fontini, Papapietro.

NOTE – Durata set: 23′, 30′, 26′; Tot: 79′.

MVP: Marika Bianchini (Roma Volley)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA – ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO 0-3 (15-25 18-25 9-25)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Spinello, Dzakovic 7, Polesello 4, Giorgetta 8, Ghezzi 4, Cogliandro 7, Vittorio (L), Di Mario, Moschettini, Costagli. Non entrate: Botarelli, Hollas. All. Gagliardi.

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Allasia 4, Wiblin 15, Eckl 7, Sironi 15, Cortella 1, Modestino 9, Tellone (L), Cabassa 1, Bole 1, Granieri. Non entrate: Guzin, Merlino, Lazzarin (L). All. Gazzotti.

ARBITRI: Lanza, Stellato.

NOTE – Durata set: 20′, 25′, 19′; Tot: 64′.

MVP: Giorgia Sironi (Itas Ceccarelli Martignacco)

CDA TALMASSONS – ANTHEA VICENZA VOLLEY 3-1 (25-21 24-26 25-19 25-22)

CDA TALMASSONS: Rossetto 10, Costantini 12, Eze Blessing 4, Milana 15, Caneva 10, Taborelli 24, De Nardi (L), Trampus 2, Crisafulli, Monaco, Campagnolo. Non entrate: Rossan (L), Tognini, Michelini. All. Barbieri.

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Legros 12, Farina 6, Kavalenka 20, Panucci 9, Cheli 9, Galazzo 6, Formaggio (L), Ottino 2, Munaron, Groff, Del Federico, Martinez Volskis. Non entrate: Digonzelli, Ferraro (L). All. Iosi.

ARBITRI: Di Lorenzo, Testa.

NOTE – Durata set: 25′, 32′, 30′, 28′; Tot: 115′.

MVP: Giulia De Nardi (CDA Talmassons)

SEAP-SIGEL MARSALA – DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA 1-3 (20-25 25-17 23-25 23-25)

SEAP-SIGEL MARSALA: Ghibaudo 2, Bulovic 12, Frigerio 5, Salkute 25, Moneta 7, Deste 11, Norgini (L), Szucs. Non entrate: Garofalo, Orlandi, Guarena, Baasdam. All. Bracci.

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Muzi 2, Martilotti 12, Catania 12, Ebatombo 19, Composto 5, Martinelli 9, Faraone (L), Silotto 3, Varaldo 1, Ciancio. Non entrate: Brandi, Mearini. All. Breviglieri.

ARBITRI: Scarfo’, Spinnicchia.

NOTE – Durata set: 23′, 24′, 29′, 26′; Tot: 102′.

MVP: Monica Salkute (Sigel Marsala)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – 3M PALLAVOLO PERUGIA 3-0 (25-19 25-21 25-20)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Marconato 5, Bartolucci 1, Angelina 23, Barbazeni 1, Mazzon 20, Tanase 6, Maggipinto (L), Cometti 2, Brandi 1, Nardelli, Muraro, Esposito, Malvicini. Non entrate: Trolese (L). All. Sinibaldi.

3M PALLAVOLO PERUGIA: Negri 2, Manig 5, Salinas 15, Agbortabi 5, Giudici 12, Patasce 8, Rota (L), Bosi, Traballi. Non entrate: Pero. All. Marangi.

ARBITRI: Sessolo, Lentini.

NOTE – Durata set: 23′, 24′, 25′; Tot: 72′.

MVP: Giulia Angelina (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Tecnoteam Albese Volley Como-Itas Trentino 1-3 (16-25, 22-25, 25-23, 20-25) Giocata venerdì 6 gennaio

Emilbronzo 2000 Montale-Futura Giovani Busto Arsizio 0-3 (22-25, 14-25, 16-25)

Valsabbina Millenium Brescia-Bsc Materials Sassuolo 1-3 (28-30, 25-23, 22-25, 23-25)

Lpm Bam Mondovi’-Orocash Lecco 3-0 (25-17, 25-19, 25-23)

Volley Hermaea Olbia-Chromavis Eco Db Offanengo 3-0 (25-22, 25-14, 25-15)

D&a Esperia Cremona-Club Italia 3-0 (25-19, 25-10, 25-16) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 30 (9 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 28 (10 – 3); Valsabbina Millenium Brescia 28 (9 – 4); Bsc Materials Sassuolo 26 (9 – 4); Lpm Bam Mondovi’ 22 (7 – 6); Volley Hermaea Olbia 19 (7 – 6); D&a Esperia Cremona 18 (5 – 8); Orocash Lecco 15 (5 – 8); Chromavis Eco Db Offanengo 14 (5 – 8); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 8); Emilbronzo 2000 Montale 12 (4 – 9); Club Italia 9 (3 – 10);

IL PROSSIMO TURNO-15/01/2023 Ore 17.00-

Futura Giovani Busto Arsizio – Valsabbina Millenium Brescia Si gioca il 14/01/2023 Ore 20.30

Tecnoteam Albese Volley Como – Lpm Bam Mondovi’

D&a Esperia Cremona – Bsc Materials Sassuolo Si gioca il 14/01/2023 Ore 17.30

Itas Trentino – Volley Hermaea Olbia Si gioca il 14/01/2023 Ore 17.00

Emilbronzo 2000 Montale – Chromavis Eco Db Offanengo

Orocash Lecco – Club Italia

GIRONE B-

I RISULTATI-

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Roma Volley Club 0-3 (14-25, 21-25, 15-25)

Assitec Volleyball Sant’Elia-Itas Ceccarelli Martignacco 0-3 (15-25, 18-25, 9-25)

Cda Talmassons-Anthea Vicenza Volley 3-1 (25-21, 24-26, 25-19, 25-22)

Seap-Sigel Marsala-Desi Shipping Akademia Messina 1-3 (20-25, 25-17, 23-25, 23-25)

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-3m Pallavolo Perugia 3-0 (25-19, 25-21, 25-20)

Ha Riposato: Volley Soverato

LA CLASSIFICA-

Roma Volley Club 36 (12 – 0); Cda Talmassons 27 (9 – 3); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 25 (9 – 3); Omag-Mt San Giovanni In M.No 25 (9 – 3); Itas Ceccarelli Martignacco 21 (7 – 5); Volley Soverato 20 (7 – 4); Anthea Vicenza Volley 13 (5 – 7); Desi Shipping Akademia Messina 10 (3 – 9); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 8); Assitec Volleyball Sant’Elia 6 (0 – 12); 3m Pallavolo Perugia 3 (1 – 11).

IL PROSSIMO TURNO- 15/01/2023 Ore 17.00

Anthea Vicenza Volley – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Itas Ceccarelli Martignacco – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

3m Pallavolo Perugia – Volley Soverato

Assitec Volleyball Sant’Elia – Desi Shipping Akademia Messina

Roma Volley Club – Seap-Sigel Marsala

Riposa: Cda Talmassons