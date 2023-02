Nel Girone A Olbia aggancia Albese al sesto posto

Nel Girone A, una vittoria tutt’altro che semplice garantisce all’Itas Trento il primo posto in classifica con una giornata d’anticipo: servono cinque set per avere la meglio su una coriacea Orocash Lecco, che sarà impegnata nella Pool Salvezza. Stesso destino anche per la D&a Esperia Cremona, che cede contro LPM Bam Mondovì, che invece rimane appaiata al quarto posto alla Futura Giovani Busto Arsizio, vittoriosa sulla Tecnoteam Albese. Proprio le lariane si giocheranno l’accesso alla Pool Promozione l’ultima giornata: grazie al 3-0 rifilato all’Emilbronzo 2002 Montale, l’Hermaea Olbia effettua l’aggancio al sesto posto, con pari punti e pari record (10 successi, 11 sconfitte). Confermano il secondo e il terzo posto la Valsabbina Brescia e BSC Materials Sassuolo, che hanno la meglio su Club Italia e Chromavis Eco Db Offanengo.

Nel Girone B la Roma Volley resta una sola partita per completare una stagione regolare perfetta, senza sconfitte: l’Anthea Vicenza, non impensierisce infatti la capolista. Alle spalle delle giallorosse, le posizioni finali si decideranno solo dopo l’ultima giornata. La Omag-Mt San Giovanni In M.No resta seconda (42 punti) grazie allo 0-3 sul campo della Desi Shipping Akademia Messina. La CDA Talmassons insegue a -1 dopo il successo in casa dell’Assitec Sant’Elia. L’Ipag S.Lle Ramonda Montecchio con 39 punti è ma perde un punto contro Soverato e permette all’Itas Ceccarelli Martignacco, che ha battuto 3-0 la Seap-Sigel Marsala, di accorciare le distanze.

GIRONE A-

Una Volley Hermaea Olbia autoritaria supera l’Emilbronzo 2000 Montale in tre set (26-24; 25-20; 25-19) e, dopo due turni di astinenza, riassapora il successo nel campionato di Serie A2 Femminile. Tre punti di spessore che portano la firma di tutto il collettivo, capace di esprimersi su ottimi livelli. Va evidenziata in modo particolare, però, la prova delle due bande Bulaich (MVP) e Miilen, protagoniste in tutti i momenti chiave del match (rispettivamente 14 e 12 punti). I tre punti conquistati consentono alle aquile tavolarine di riagganciare Albese (sconfitta a Busto Arsizio) al sesto posto, l’ultimo valido per l’accesso alla Pool Promozione. I giochi, dunque, si faranno domenica prossima, con Tajè e compagne di scena a Lecco e comasche in casa contro Sassuolo.

Felice coach Guadalupi:

« Per noi era fondamentale trovare il risultato ancor prima della prestazione, però abbiamo saputo coniugare bene le due cose giocando forse una delle migliori partite della stagione. Faccio i complimenti alla squadra per come ha affrontato l’impegno, sia dal punto di vista mentale che tecnico. La sfida con Lecco? Non ci sono grosse ricette: ci stiamo allenando con qualità. C’è un clima di fiducia che si era percepito anche nelle ultime uscite. Oggi abbiamo aggiunto un altro tassello di consapevolezza, giocando con continuità su buoni livelli ».

La Futura Giovani Busto Arsizio, tra le mura di casa, torna a correre e fare il suo dovere risolvendo con un netto 3-0 il derby lombardo con la Tecntoneam Albese Volley Como. Una vittoria da pieni punti per dimenticare in fretta Sassuolo e tenere il passo del trenino di testa serviva e una vittoria con le medesime caratteristiche nel minor tempo possibile è arrivata. Una prova di forza e carattere quella delle biancorosse, che vendicano la sconfitta dell’andata e lasciano le comasche a mani vuote in poco più di un ora di gioco senza mai mettere in discussione la sua supremazia. La Futura approccia bene la gara fin dal primo parziale, dove mette subito le cose in chiaro con una battuta forte ed efficace, non permettendo mai alle comasche di cambiare l’inerzia. Cambiano leggermente le cose nel secondo, dove Balboni e compagne provano a fare lo stesso, ma questa volta devono sudare di più per il doppio vantaggio nel conto dei set conquistato con lo sprint nelle battute finali. Nel terzo e ultimo set le cocche, ormai in fiducia, costruiscono in fretta il gap e sono brave a capitalizzare quanto di buono costruito con una vittoria netta. Trascinatrice dell’attacco biancorosso Leketor che chiude a quota 16 punti, top scorer dell’incontro, premiata anche come MVP.

Così Daris Amadio:

« Le ragazze oggi sono state davvero brave, Albese all’andata ci aveva rifilato un bel 3-1 e quindi questo inevitabilmente te lo porti dietro anche se non vuoi. Siamo stati bravi subito in partenza con reale voglia di non far cadere la palla quindi bene. Vedremo adesso la Pool Promozione, sono davvero pochi i posti per i playoff finali e ogni partita sarà tosta. Faccio i complimenti ad Albese per il campionato disputato fino ad ora ».

Così coach Chiappafreddo:

« Voglio fare i complimenti a Busto perché ha rischiato molto soprattutto in battuta e noi abbiamo faticato molto in attacco, abbiamo difeso ma faticato troppo a mettere a terra la palla. Sappiamo che settimana prossima ci sarà Sassuolo che ha un gioco molto veloce e cercheremo di controllarli pur sapendo che sarà dura. Lotteremo con tutti i nostri mezzi per mantere la posizione di classifica. Siamo in A2 da due anni, siamo una società emergente con persone ottime che meritano di essere qui ».

Dopo un’autentica battaglia agonistica durata oltre due ore di gioco l’Itas Trentino infila anche l’undicesima vittoria consecutiva in campionato superando al Sanbàpolis l’Orocash Lecco. Sono serviti cinque set alla formazione di Saja per superare la resistenza del sestetto lombardo, l’ultimo ad aver inflitto un k.o. in campionato alle gialloblù. La gara è stata l’esatta fotocopia, al contrario, del match d’andata: questa volta a rimontare due set di svantaggio è infatti stata l’Itas, che ha poi dominato anche il successivo e decisivo tie-break ottenendo due punti che permettono alle gialloblù di conquistare il primo posto matematico del Girone A con una giornata di anticipo. Premio di MVP della sfida per Francesca Michieletto, top scorer nella metà campo di Trento con 21 punti personali, frutto del 38% in attacco e di una grande attenzione mostrata a muro, fondamentale con il quale ha raccolto ben sei punti diretti. Molto bene, soprattutto nella seconda parte di gara, anche Mason con 15 punti e Fondriest, continua al centro della rete con 14 punti, il 45% a rete e 2 muri. Tra le fila ospiti non sono bastati all’Orocash i 19 punti di Bracchi e i 12 di Tresoldi, particolarmente incisiva in posto 3.

« Abbiamo finalmente vinto il primo tie break della stagione, e questa è già di per sé una buona notizia – ha spiegato a fine gara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – . Questa partita è stata la dimostrazione che non si può mai abbassare l’attenzione e aspettare che siano gli altri a regalarci le cose. Siamo partiti decisamente sotto ritmo ma siamo stati bravi a reagire e a conquistare un altro risultato positivo, fondamentale per il nostro percorso. Nei primi due set eravamo eccessivamente contratti, abbiamo subìto il loro servizio e non abbiamo trovato continuità dalla linea dei nove metri. Poi siamo riusciti a svoltare, confermando la costante crescita, tecnica e caratteriale, di questo gruppo rispetto ad inizio stagione ».

Il commento di Gianfranco Milano:

« Partita sicuramente giocata molto bene nella prima ora. Oggi avevamo una formazione risicata per l’assenza di Citterio e di Lancini. Per una partita di questo genere, avere risorse in più sarebbe stato importante. Dopo i primi due set portati a casa, non siamo stati in grado di trovare malizia ed energia per il momento importante della chiusura di match. Siamo molto contento della squadra, che malgrado le difficoltà, ha reagito davvero bene. Il bilancio è positivo e il punto concretizzato ci gratifica dopo un periodo lungo privo di punti. Poteva essere qualcosa in più. Pensiamo all’ultima gara della regular season e poi ragioneremo sulla seconda fase di campionato ».

La penultima giornata della regular season vede l’LPM BAM Mondovì ospitare la D&A Esperia Cremona. Entrambe le formazioni sono a caccia di punti: le pumine per salire in classifica, le avversarie per agguantare un posto nella Pool Promozione. Se i primi due set hanno visto la squadra di Bibo Solforati imporsi in scioltezza, il terzo set ha visto la reazione di Cremona, che ai vantaggi allunga la partita. Le pumine affilano gli artigli e conquistato l’intera posta in palio. La gara inizia con il passo lungo delle padrone di casa (18-13), che costringe coach Magri al time out. Le monregalesi viaggiano sicure, chiudendo il parziale 25-14. Si torna in campo e l’avvio del set è più equilibrato (8-7). Mondovì non si fa intimorire (15-11) e prosegue la corsa (25-17). Arriva la risposta di Cremona che inserisce il turbo nella terza frazione di gioco (1-7). Le pumine rincorrono (9-14) e si avvicinano (15-17), prima di trovare la parità (18-18) ed il sorpasso (19-18). Il finale si accende (24-24) e lo sprint finale è delle ospiti (24-26). Nel quarto set le pumine si ritrovano (13-6), ma Cremona stringe i denti (15-8). Le monregalesi spingono sull’acceleratore (21-13), portando in classifica tre punti importantissimi (25-15). MVP il libero Bisconti, bene le solite Decortes (20) e Populini (17). Simona Buffo migliore tra le ospiti (10).

Così coach Solforati:

« Il problema del terzo set sono stati i primi pochi minuti in cui siamo andati in black out. Eravamo anche riusciti a recuperare il gap, ma purtroppo ci è mancata la zampata che ci era riuscita in altre occasioni. Siamo state brave ad iniziare bene il quarto set, per raggiungere l’obiettivo di oggi, che era quello di portare a casa i tre punti, dopo la sconfitta “agrodolce” di mercoledì contro Trento ».

Queste invece le parole di Sofia Ferrarini:

« E’ stato molto difficile per noi oggi. Ci hanno studiato molto bene, abbiamo provato a cambiare gioco, ma Mondovì è una squadra composta per stare in alta classifica e soprattutto in questo ultimo periodo sono cresciute molto ».

Terzo successo consecutivo per la BSC Materials Sassuolo, che supera 3-0 la Chromavis Eco DB Offanengo nel match valido per la decima giornata di ritorno. Le linci bianco azzurre rispondono così colpo colpo ai contemporanei successi di Busto Arsizio su Albese e Mondovì su Cremona e si confermano al terzo posto in classifica generale. Il primo set è il più equilibrato. Tentativo di allungo è sassolese, ma Offanengo ricuce subito. Le due formazioni procedono a braccetto ed il match prosegue equilibrato (14-14).Salgono in cattedra Manfredini e Pistolesi, ma rispondono Trevisan e Bartesaghi (20-19). Busolini tiene avanti le sue (22-20), poi Manfredini in fast firma il 24-22. Azione fotocopia e Sassuolo chiude 25-22. Il secondo set si apre con Manfredini che tiene avanti le sue (6-4), ma Offanengo non si scompone: belle giocata di Trevisan e Nelson per il +4 neroverde. La BSC però torna ad attaccare con efficacia e prima arriva il pareggio poi il break decisivo che chiude il parziale 25-20. Nel terzo gioco ancora le ospiti provano a scappare, ma la squadra di coach Venco rimane concentrata e scappa verso la metà del set. Il 3-0 arriva con il parziale finale di 25-17. MVP Federica Busolini con 12 punti.

Al termine della partita, questo il commento di coach Venco:

« Le vittorie sono tutte importanti, ma quelle come questa sono prove di maturità: le ragazze sono scese in campo tranquille, forse un meno aggressive rispetto a mercoledì, ma sapevano bene cosa dovevano fare ed hanno saputo accelerare nei momenti giusti. Adesso pensiamo alla prossima gara, visto che tutti i punti sono importanti in vista della seconda fase”. Queste le parole di Giorgio Bolzoni: “Nel primo set, ma anche nel secondo abbiamo giocato punto a punto, in entrambi i parziali siamo incappati in un giro di ricezione non positivo e in alcuni frangenti pur con un primo tocco buono abbiamo fatto un po’ fatica. Sassuolo è forte, giocava in casa, ha una palleggiatrice che riesce a variare molto il gioco. Per quanto ci riguarda, si sono viste tante belle cose, come pallavolo di squadra è andata abbastanza bene, mentre forse qualche prestazione individuale non è andata come doveva. Peccato perché la partita poteva prendere una piega diversa ».

La Valsabbina Millenium Brescia conquista un importante successo contro il Club Italia, superato 3-1 e, complici i risultati di giornata, accorcia sulla capolista Trento. Avvio di gara con le leonesse che si portano avanti per due volte, ma Club Italia riesce a rientrare in entrambi i casi. L’equilibrio permane fino al 19-19, poi le giallonere si dimostrano più reattive e vanno sull’1-0. La prima parte del secondo set segue la falsa riga del primo con le leonesse che provano a scappare ma Club Italia che resta a contatto. Si arriva persino sul 18-12 ma le azzurrine ricuciono lo strappo fino al 20-19. Poi il muro di capitan Boldini ferma la rimonta ospite e porta le giallonere sul 2-0. Nel terzo gioco a squadra di Fanni prova a reagire dopo i primi due set persi e si porta subito avanti 4-7, mantenendo il vantaggio fino al 16 pari. Despaigne protagonista con due punti che permettono a Club Italia di salire ancora a +3, le leonesse provano ancora a controbatte ma Club Italia accorcia 2-1. Ferita, Brescia parte con il piede sull’acceleratore nella quarta frazione, e scava subito un solco impossibile da colmare per le avversarie, che si arrendono 3-1.

MVP della gara è Alice Torcolacci che conclude la sua performance con 16 punti, di cui 3 muri, e il 75% in attacco, trascinando la compagine bresciana alla vittoria. Proprio la centrale dichiara:

« Nessuna partita è facile, giustamente le altre squadre quando vengono qui danno il massimo e fanno di tutto per metterci in difficoltà. Abbiamo dovuto cedere un set, quindi ci sono riuscite. Abbiamo avuto una bella reazione e abbiamo portato a casa 3 punti, raggiungendo comunque il nostro obiettivo. Siamo contente, anche se non dobbiamo smettere di imporci di fare bene. Stiamo migliorando e speriamo di fare sempre meglio ».

Così invece coach Fanni:

« Ho visto una gran bella partita da parte nostra, giocare punto a punto con Brescia è difficile per noi, la loro esperienza non è paragonabile alla nostra. Siamo riusciti a mettere in campo i nostri punti di forza per rimanere attaccati alla partita. Sono contento di come abbiamo tenuto testa a Brescia. L’errore fa parte del nostro percorso in quanto squadra giovane. Sicuramente alcuni errori sono più gravi di altri perché non ci insegnano niente. Giocando contro Brescia dobbiamo rischiare qualcosa per cercare di stare attaccati, non essere troppo conservativi ».

GIRONE B-

Non si ferma la marcia della capolista Roma Volley Club, corsara anche a Vicenza con il 3-0 sull’Anthea Vicenza Volley. Per le capitoline di Cuccarini, diciannovesima vittoria in altrettanti incontri, con Bechis e compagne che hanno scavato il solco soprattutto in attacco (50% di positività contro il 26 di casa). Dopo un primo set a senso unico (11-25, con Roma trascinata da Bici, 9 punti nel parziale), la squadra di Ivan Iosi è riuscita a reagire, puntando sulla difesa di squadra e affidandosi soprattutto a Kavalenka (7 punti nel secondo parziale). Sotto 10-19, l’Anthea ci ha provato arrivando fino al 18-23 per poi cedere 18-25. Sul 2-0, le vicentine hanno retto il passo nella terza frazione (20-21), poi il rush finale è stato nuovamente di Roma (21-25). MVP dell’incontro, la schiacciatrice ospite Giulia Melli, anche top scorer con 15 punti, ben supportata da Bici (14 punti) e Rivero (10). Per Vicenza, debutto dall’inizio per la giovane centrale Ludovica Martinez (2005), che ha sostituito l’indisponibile Alice Farina.

Le parole dell’MVP Giulia Melli:

« Veniamo da un periodo intenso, siamo da dieci giorni fuori casa e arrivavamo da un ciclo di partite toste. Siamo partite forte, abbiamo cercato di imporre il nostro ritmo fin da subito per cercare di chiudere presto la pratica. Vicenza, però, ha dimostrato di lottare fino alla fine, facendosi notare soprattutto nel secondo e nel terzo set, ma anche nel primo quando avuto occasioni le ha sfruttate. Il nostro attacco ha fatto la differenza e ancora una volta ci ha aiutato il collettivo: quando una di noi è a mezzo servizio, c’è sempre una compagna pronta ad aiutare la squadra. Si è visto e sicuramente è un qualcosa di prezioso ».

Così invece coach Iosi:

« Abbiamo reagito dopo il primo set e questa partita ci regala – al di là della sconfitta – numeri incoraggianti, che al contempo testimoniano la forza di Roma. Noi siamo riusciti a tenere il loro livello in alcuni fondamentali, per esempio in battuta, e forse è la prima volta che succede a Roma. Sapevamo fosse difficile, il risultato forse non era in discussione, ma abbiamo saputo stare lì, come per esempio con il 20-21 del terzo set. Non credo che questa bella prova sia un fulmine a ciel sereno legato allo stimolo di affrontare la prima della classe, ma un segnale solido che tutti insieme ci siamo ».

Sesta vittoria consecutiva delle ragazze dell’Itas Ceccarelli Martignacco che, dento le mura di casa e davanti ad una entusiasmante cornice di pubblico, superano la Seap-Sigel Marsala tre set a zero. Sono quattro i punti che attualmente racchiudono le squadre che vanno dal secondo al quinto posto: tre punti quindi fondamentali per provare a chiudere al meglio la Regular Season. La prime frazione è molto combattuta nel finale, nonostante la partenza fulmine delle padrone di casa (11-4). Le siciliane infatti reagiscono all’inizio difficile piazzando qualche bella giocata e recuperando proprio verso la fine del set sul 24-24. Dopo un time-out e due set point annullati, per l’Itas arriva però il colpo di reni decisivo. Il secondo gioco ricomincia con l’assalto delle ragazze di coach Gazzotti, che stavolta si fanno trovare preparate al ritorno di Marsala: le friulane gestiscono e chiudono 25-17. Terzo set inizia all’insegna dell’equilibrio con la formazione siciliana che assapora il vantaggio e risponde colpo su colpo. Il primo segnale positivo per Martignacco arriva con i muri di Cabassa e Guzin (15-11) e l’ace di Roxie Wiblin (16-11) che avvia l’Itas verso la vittoria di set e match. Wiblin e Bole combinano per 27 punti, il premio MVP va a Cabassa, che chiude con 12 punti. Solo capitan Moneta (10) in doppia cifra per Marsala.

Il presidente Fulvio Bulfoni al termine del match commenta la vittoria delle sue ragazze:

« Sesta vittoria consecutiva! Abbiamo dato spazio alle ragazze che se lo sono meritate durante tutto l’anno che ci hanno ripagato con una bellissima prestazione corale. Alla fine ci siamo divertiti tutti assieme, di fronte ad una bellissima cornice di pubblico ».

L’Assitec Volleyball Sant’Elia lotta alla pari con la terza forza del campionato ma cede per 1-3 al PalaIaquaniello. Cda Talmassons porta dunque a casa l’intera posta in palio grazie ad una gara attenta e con pochissime sbavature. Primo set molto equilibrato con l’Assitec che prova a scappare ma viene prontamente riacciuffata da Talmassons (8-8). Sant’Elia non riesce a reagire e le ospiti prendono il largo e chiudono 18-25. Non sì scuote nemmeno ad inizio secondo set l’Assitec, costringendo coach Gagliardi a chiamare il primo discrezionale sul 2-7. Tornano sotto le gazzelle che infliggono un parziale di 6-2 a Talmassons e costringono coach Barbieri a chiamare time-out. Al rientro sul taraflex fa tutto la formazione ciociara, che con Dzakovic, Hollas e Cogliandro va sull’1-1. Partita equilibratissima ad inizio terzo set e fino al 17-17. La squadra ospite mette la freccia e, complice una ricezione incerta delle padroni di casa, va sul 18-23 e chiude 21-25. Il quarto set è a senso unico: Talmassons non si lascia impensierire dalle gialloblu e chiude i conti con un perentorio 13-25. Taborelli MVP con 20 punti, ottimo il reparto di centrali Caneva-Strizzolo, che realizzano in coppia 27 punti e 10 muri.

« Non abbiamo sfigurato, anzi, – ha detto coach Nino Gagliardi – ce la siamo giocata in diversi tratti della gara con un avversario importante. Siamo stati bravi a reagire anche in alcuni momenti, come nel set che abbiamo Vito. Certo, per giocare alla pari contro di loro c’è bisogno di tutti gli effettivi a pieno ritmo e a pieno regime. Stiamo cercando di recuperare al meglio quelle che sono le infortunate di lungo corso, sapevamo che per fare punti con Talmassons ci voleva una partita veramente importante”. “Voglio fare i complimenti all’Assitec per quanto fatto in campo, ma anche al caloroso è corretto pubblico presente – ha detto Fabio Parazzoli, secondo allenatore di CDA Talmassons – Molto bene anche noi dopo la sfida di mercoledì contro la capolista. Sono state brave le ragazze a recuperare la tranquillità dopo il set perso e a dare un impronta più attenta alla gara super attutò nel fondamentale muro-difesa ».

La OMAG-MT San Giovanni in Marignano trova ancora una volta i tre punti in stagione senza toppe fatiche, imponendosi 0-3 in casa della Desi Shipping Akademia Messina in poco più di un’ora di gioco. Contro le siciliane,, la squadra di coach Barbolini centra la quattordicesima vittoria e mantiene il secondo posto in classifica in solitaria. Prova tutta di cuore e carattere quella offerta da Saguatti (primo punto per lei oggi in questo campionato) e compagne. Nelle fila marignanesi prova corale esaltante in tutti i fondamentali, mentre tra le singole si è messa in evidenza soprattutto Perovic MVP e top scorer con 20 punti, frutto di 4 muri e un ottimo 62% in attacco. Le solite Robinson e Ebatombo (26 punti di coppia) hanno cercato di tenere a galla la squadra del nuovo arrivato Fabio Bonafede, ma senza successo.

Proprio il coach, esordiente quest’oggi a Messina, commenta la sconfitta:

« Stasera per lunghi tratti ho visto una mia squadra sotto l’aspetto del carattere. Le ragazze hanno capito subito la strada da intraprendere per poterci salvare. Sono chiaramente non contento del risultato ma molto soddisfatto per quello che la squadra mi ha dato: era chiaramente impossibile chiedere di più alle ragazze dopo cosi poco tempo insieme ma la cosa che mi fa tornare contento a casa è lo spirito. Resta il rammarico perchè abbiamo giocato a lunghi tratti alla pari. Stasera secondo me la prestazione è da salvare, ovviamente no nel punteggio ma per l’atteggiamento estremamente positivo ».

« Sotto l’aspetto prettamente sportivo sono contento per come abbiamo gestito la partita – questo il commento post partita di coach Barbolini – La cosa che mi fa particolarmente piacere è che quando abbiamo avuto momenti di difficoltà è stato per merito di Akademia e non per demerito nostro. Onore a loro, ci hanno affrontato giocando nel migliore dei modi. Noi poi siamo stati a giocare con maggiore continuità e questo ci ha messo al riparo da eventuali difficoltà ».

Perde al tie-break il Volley Soverato contro la Ipag S.lle Ramonda Montecchio dopo una gara combattuta che ha entusiasmato il grande pubblico del Pala Scoppa. Una partita che ha visto la squadra di Chiappini giocare alla pari contro le più quotate avversarie. Malinov e compagne sono uscite giustamente tra gli applausi del pubblico di casa. Match al via con le ospiti che si portano avanti e, nonostante la reazione della squadra di casa, vanno sullo 0-1. Inizia il secondo set con le ragazze di Chiappini che partono bene guadagnando tre punti di vantaggio, prima del ritorno delle venete che effettuano il sorpasso dopo la metà del set. Un bel break di quattro a zero per le ioniche cambia le sorti del parziale che si chiude 25-20 per le calabresi. Il parziale vinto dà più fiducia alla squadra di casa che parte bene nel terzo set, ma la frazione rimane in equilibrio fino alla fine. La squadra di Sinibaldi guadagna tre palle sete chiude 21- 25. Inizia il quarto parziale con le ospiti che, galvanizzate dalla vittoria del precedente gioco, partono avanti, ma nuovamente arriva il pareggio di Soverato. Anche in questo caso la sfida è punto a punto ma stavolta a sorridere è il pubblico amico del Pala Scoppa: 25-22, 2 a 2 e tie-break. Un grande avvio sembra indirizzare velocemente il match lato Montecchio, ma ancora un’ottima Soverato non permette alle avversarie di fuggire. Almeno fino al finale di set: i 40 punti della coppia Mazzon-Angelina alla fine premiamo la squadra di coach Sinibaldi che stappa due importantissimi punti. Degne di menzione per Soverato le prestazioni di Korhonen (25) e Schwan (21).

Il commento di coach Luca Chiappini:

« E’ stata probabilmente la nostra partita più bella in casa; dispiace per il risultato finale, quel filotto subito all’inizio del tie break ci è costato caro. Comunque abbiamo fatto bene e adesso ci apprestiamo a chiudere la regular season a Marignano. Siamo soddisfatti ovviamente di poter disputare la pool promozione, cosa non scontata prima dell’inizio della stagione ».

Così invece coach Marco Sinibaldi:

« Vincere a Soverato non è mai facile, perché questo è un campo difficile con il pubblico, molto sportivo, che sostiene a gran voce la propia squadra. Noi abbiamo fatto bene anche se in alcuni frangenti potevamo fare ancora meglio. Ci portiamo a casa due punti e adesso ci apprestiamo a chiudere questa prima fase domenica contro Sant’Elia ».

I TABELLINI-

GIRONE A-

VOLLEY HERMAEA OLBIA – EMILBRONZO 2000 MONTALE 3-0 (26-24 25-20 25-19)

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Miilen 12, Taje’ 6, Bridi 4, Bulaich Simian 14, Gannar 9, Schiro’ 11, Barbagallo (L), Fontemaggi. Non entrate: Diagne, Messaggi, Bresciani. All. Guadalupi.

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 2, Frangipane 6, Fronza 7, Visintini 11, Zojzi 12, Rossi 4, Bici (L), Montagnani, Bonato, Bozzoli. Non entrate: Mammini. All. Ghibaudi.

ARBITRI: Nava, Lentini.

NOTE – Durata set: 28′, 25′, 26′; Tot: 79′.

MVP: Daniela Bulaich Simian (Hermaea Olbia)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-0 (25-21 25-19 25-17)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Member-meneh 16, Botezat 10, Zanette 12, Arciprete 6, Tonello 10, Balboni 3, Mistretta (L). Non entrate: Morandi (L), Venco, Badalamenti, Fiorio, Pandolfi, Milani. All. Amadio.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nardo 10, Badini 1, Conti 9, Cassemiro 7, Veneriano 5, Nicolini 1, Rolando (L), Bernasconi 4, Stroppa 1, Gallizioli 1, Nicoli, Pinto, Cantaluppi. Non entrate: Radice (L). All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Ciaccio, Russo.

NOTE – Durata set: 28′, 24′, 23′; Tot: 75′.

MVP: Leketor Member-Meneh (Futura Giovani Busto Arsizio)

ITAS TRENTINO – OROCASH LECCO 3-2 (23-25 23-25 25-21 25-17 15-8)

ITAS TRENTINO: Fondriest 14, Bonelli 5, Mason 15, Moretto 10, Dehoog 13, Michieletto 21, Parlangeli (L), Bisio 1, Meli. Non entrate: Michieletto, Libardi (L), Serafini, Joly, Stocco. All. Saja.

OROCASH LECCO: Marmen 12, Piacentini 8, Bracchi 19, Zingaro 14, Tresoldi 12, Rimoldi, Bonvicini (L), Bassi 3, Rocca, Belloni, Albano. Non entrate: Casari. All. Milano.

ARBITRI: Testa, Jacobacci.

NOTE –Durata set: 23′, 27′, 25′, 24′, 14′; Tot: 113′.

MVP: Francesca Michieletto (Itas Trentino)

Spettatori: 513

LPM BAM MONDOVI’ – D&A ESPERIA CREMONA 3-1 (25-14 25-17 24-26 25-15)

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 15, Colzi 11, Decortes 20, Populini 17, Pizzolato 6, Giroldi 1, Bisconti (L), Takagui 2, Giubilato. Non entrate: Riparbelli, Longobardi, Zech. All. Solforati.

D&A ESPERIA CREMONA: Ferrarini 1, Mennecozzi 1, Piovesan, Kullerkann 8, Kullerkann 4, Rossini 8, Zampedri (L), Buffo 10, Giacomello 8, Landucci 3, Coppi, Balconati. All. Magri. ARBITRI: Marigliano, Kronaj.

NOTE –Durata set: 22′, 21′, 28′, 23′; Tot: 94′

MVP: Veronica Bisconti (LPM BAM Mondovì)

Spettatori: 400

BSC MATERIALS SASSUOLO – CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO 3-0 (25-23 25-20 25-17)

BSC MATERIALS SASSUOLO: Civitico 7, Busolini 12, Vittorini, Manfredini 14, Scacchetti 5, Pistolesi 17, Pelloni (L), Bondavalli. Non entrate: Rosculet, Masciullo, Martinez Vela, Luna (L), Dhimitriadhi. All. Venco.

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Nelson 8, Cattaneo 6, Bartesaghi 9, Trevisan 7, Anello 13, Galletti, Porzio (L), Anello 2, Pomili, Casarotti. Non entrate: Tommasini, Marchesi, Martinelli (L). All. Bolzoni.

ARBITRI: Cruccolini, Proietti.

NOTE –Durata set: 30′, 26′, 26′; Tot: 82′.

MVP: Federica Busolini (Bsc Materials Sassuolo)

Spettatori: 500

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – CLUB ITALIA 3-1 (25-20 25-21 22-25 25-19)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Zorzetto 2, Consoli 3, Boldini 5, Cvetnic 16, Torcolacci 17, Obossa 10, Scognamillo (L), Ratti 13, Orlandi 2, Munarini 1, Pamio 1, Foresi. Non entrate: Blasi (L). All. Beltrami.

CLUB ITALIA: Giuliani 12, Modesti, Adriano 6, Esposito 11, Monaco 12, Batte 4, Ribechi (L), Despaigne 12, Micheletti 7, Gambini, Viscioni. Non entrate: Passaro, Amoruso, Peroni (L). All. Mencarelli.

ARBITRI: Mesiano, Di Lorenzo.

NOTE – Durata set: 25′, 25′, 28′, 24′; Tot: 102′.

MVP: Alice Torcolacci (VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA)

GIRONE B-

ANTHEA VICENZA VOLLEY – ROMA VOLLEY CLUB 0-3 (11-25 18-25 21-25)

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Galazzo, Legros 7, Martinez Volskis 1, Kavalenka 13, Panucci 8, Cheli 5, Formaggio (L), Del Federico 1, Ottino, Groff. Non entrate: Digonzelli, Farina, Ghirini (L), Munaron. All. Iosi.

ROMA VOLLEY CLUB: Bechis, Rivero 10, Rucli 8, Bici 14, Melli 15, Ciarrocchi 6, Ferrara (L), Bianchini 4, De Luca Bossa, Valoppi. Non entrate: Rebora, Valerio. All. Cuccarini.

ARBITRI: Selmi, Marconi. NOTE – Durata set: 20′, 27′, 30′; Tot: 77′.

MVP: Giulia Melli (Roma Volley)

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO – SEAP-SIGEL MARSALA 3-0 (28-26 25-17 25-18)

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Allasia 2, Wiblin 14, Guzin 6, Bole 13, Cortella 1, Eckl 1, Tellone (L), Cabassa 12, Modestino 6, Bassi 1, Granieri 1, Lazzarin. All. Gazzotti.

SEAP-SIGEL MARSALA: Bulovic 6, Frigerio 3, Salkute 7, Moneta 10, Deste 4, Ghibaudo 3, Norgini (L), Garofalo 2, Szucs 1. Non entrate: Guarena, Spano, Orlandi. All. Buonavita.

ARBITRI: Manzoni, Pernpruner.

NOTE – Durata set: 30′, 20′, 24′; Tot: 74′.

MVP: Cabassa ( Itas Ceccarelli Martignacco)

Spettatori: 123.

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA – CDA TALMASSONS 1-3 (18-25 25-22 21-25 13-25)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Spinello, Dzakovic 15, Hollas 9, Botarelli 9, Ghezzi 11, Cogliandro 9, Vittorio (L), Costagli 2, Polesello 1, Di Mario. Non entrate: Giorgetta, Moschettini. All. Gagliardi.

CDA TALMASSONS: Rossetto 12, Costantini 12, Eze Blessing 1, Milana 13, Caneva 15, Taborelli 20, De Nardi (L), Campagnolo 2, Crisafulli 1, Trampus 1. Non entrate: Monaco (L), Tognini, Torcello, Michelini. All. Barbieri.

ARBITRI: Candeloro, Somansino.

NOTE – Durata set: 23′, 27′, 26′, 21′; Tot: 97′.

MVP: Veronica Taborelli (CDA Talmassons)

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 0-3 (17-25 19-25 18-25)

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Muzi 3, Robinson 12, Mearini 4, Ebatombo 14, Martilotti 6, Martinelli 6, Faraone (L), Silotto, Brandi, Catania. Non entrate: Varaldo, Ciancio, Pisano (L). All. Bonafede.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Rachkovska 4, Babatunde 9, Turco 1, Bolzonetti 11, Parini 7, Perovic 20, Caforio (L), Saguatti 1. Non entrate: Biagini, Covino, Cangini (L), Aluigi, Salvatori. All. Barbolini.

ARBITRI: Colucci, De Sensi.

NOTE – Durata set: 21′, 22′, 23′; Tot: 66′.

MVP: Nikoleta Perovic (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

VOLLEY SOVERATO – IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 2-3 (22-25 25-21 21-25 25-22 12-15)

VOLLEY SOVERATO: Malinov 2, Schwan 21, Giambanco 6, Korhonen 25, Giugovaz 12, Cecchi 8, Ferrario (L), Zuliani 2, Barbaro. Non entrate: Tolotti, Salviato (L), Cherepova. All. Chiappini.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Tanase 17, Marconato 9, Bartolucci 2, Angelina 19, Barbazeni 5, Mazzon 21, Maggipinto (L), Cometti 4, Nardelli 1, Esposito 1, Brandi. Non entrate: Muraro (L), Malvicini. All. Sinibaldi. ARBITRI: Chiriatti, Di Bari.

NOTE – Durata set: 27′, 26′, 28′, 29′, 17′; Tot: 127′.

MVP: Giorgia Mazzon ( Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Volley Hermaea Olbia-Emilbronzo 2000 Montale 3-0 (26-24, 25-20, 25-19)



Futura Giovani Busto Arsizio-Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-21, 25-19, 25-17)

Itas Trentino-Orocash Lecco 3-2 (23-25, 23-25, 25-21, 25-17, 15-8)

Lpm Bam Mondovi’-D&a Esperia Cremona 3-1 (25-14, 25-17, 24-26, 25-15)

Bsc Materials Sassuolo-Chromavis Eco Db Offanengo 3-0 (25-23, 25-20, 25-17)

Valsabbina Millenium Brescia-Club Italia 3-1 (25-20, 25-21, 22-25, 25-19)

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 53 (17 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 48 (16 – 5); Bsc Materials Sassuolo 45 (15 – 6); Futura Giovani Busto Arsizio 42 (14 – 7); Lpm Bam Mondovi’ 42 (14 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 27 (10 – 11); Volley Hermaea Olbia 27 (10 – 11); D&a Esperia Cremona 24 (7 – 14); Orocash Lecco 22 (7 – 14); Chromavis Eco Db Offanengo 21 (7 – 14); Emilbronzo 2000 Montale 18 (6 – 15); Club Italia 9 (3 – 18);

IL PROSSIMO TURNO- 5/03/ Ore 17.00-

D&a Esperia Cremona – Itas Trentino

Orocash Lecco – Volley Hermaea Olbia

Tecnoteam Albese Volley Como – Bsc Materials Sassuolo

Club Italia – Futura Giovani Busto Arsizio

Chromavis Eco Db Offanengo – Lpm Bam Mondovi’

Emilbronzo 2000 Montale – Valsabbina Millenium Brescia

GIRONE B-

I RISULTATI-

Anthea Vicenza Volley-Roma Volley Club 0-3 (11-25, 18-25, 21-25)

Itas Ceccarelli Martignacco-Seap-Sigel Marsala 3-0 (28-26, 25-17, 25-18)

Assitec Volleyball Sant’Elia-Cda Talmassons 1-3 (18-25, 25-22, 21-25, 13-25)

Desi Shipping Akademia Messina-Omag-Mt San Giovanni In M.No 0-3 (17-25, 19-25, 18-25)

Volley Soverato-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 2-3 (22-25, 25-21, 21-25, 25-22, 12-15)

Ha riposato: 3M Pallavolo Perugia

LA CLASSIFICA-

Roma Volley Club 57 (19 – 0); Omag-Mt San Giovanni In M.No 42 (14 – 5); Cda Talmassons 41 (14 – 5); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 39 (14 – 5); Itas Ceccarelli Martignacco 38 (13 – 6); Volley Soverato 30 (10 – 9); Anthea Vicenza Volley 21 (8 – 11); Assitec Volleyball Sant’Elia 15 (3 – 16); Desi Shipping Akademia Messina 14 (4 – 16); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 16); 3m Pallavolo Perugia 9 (3 – 16).

IL PROSSIMO TURNO- 5/03/2023 Ore 17.00-

Roma Volley Club – Itas Ceccarelli Martignacco

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Volley Soverato

Seap-Sigel Marsala – Anthea Vicenza Volley

Cda Talmassons – 3m Pallavolo Perugia

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Assitec Volleyball Sant’Elia

Riposa: Desi Shipping Akademia Messina