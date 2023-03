Albese e Olbia si giocano l'ultimo posto in Pool Promozione

Le due formazioni, appaiate al sesto posto del Girone A con 27 punti e con pari record (10 vittorie e 11 sconfitte, lariane avanti per il quoziente set favorevole) avranno l’ultima possibilità per ottenere la matematica salvezza proprio nel weekend: la squadra di coach Chiappafreddo ospiterà in casa Sassuolo, mentre le ragazze di coach Guadalupi voleranno a Lecco. Già sicure della propria posizione, Trento e Brescia (miglior quoziente set delle giallonere rispetto a Sassuolo con ogni risultato possibile) vanno in trasferta a Cremona e Montale, mentre Busto e Mondovì tenteranno di salire in classifica nelle sfide a domicilio di Offanengo e Club Italia.

Nel Girone B, in discussione le posizioni tra la seconda e la quinta, racchiuse in 4 punti. San Giovanni in Marignano (42 punti) ospita Soverato, mentre Talmassons (41) accoglie Perugia e Montecchio (39) sfida Sant’Elia. Impegno ostico per Martignacco (38) in trasferta con la capolista Roma. Chiude il programma Marsala-Vicenza. Riposa Messina, che tornerà sul taraflex rosa in occasione della Pool Salvezza.

GIRONE A-

La D&A Esperia Cremona ritorna al PalaRadi per affrontare la capolista del girone di appartenenza, ovvero la Itas Trentino, capace di totalizzare 53 punti in 21 gare giocate. La squadra di coach Stefano Saja, dopo un primo periodo di campionato difficoltoso, complice l’infortunio della palleggiatrice Martina Stocco nel precampionato, è riuscita a trovare una propria quadra che ha portato alla conquista della classifica con una giornata di anticipo sul finale. Cremona, dal canto suo, tenterà di strappare gli ultimi punti utili per il miglior piazzamento possibile, in vista delle dodici giornate che compongono la Pool Salvezza. Nel turno precedente, le padrone di casa sono uscite sconfitte da Mondovì mentre l’Itas è dovuta ricorrere al tie-break per avere la meglio su una coriacea Lecco. Mentre all’andata i tre li conquistarono le trentine, vincendo 3-1 al Sanbàpolis.

Simona Buffo presenta l’incontro:

« Nel match contro Mondovì ci siamo confrontate con una squadra di alto livello, sia tecnicamente che tatticamente. Non siamo riuscite a finalizzare le azioni, ma un buon terzo set ci ha aiutato con il morale. Archiviata la partita con Mondovì, adesso ci aspetta la capolista. Sarà una sfida dove non avremo nulla da perdere, per questo entreremo in campo a testa alta, provando delle situazioni che ci permetteranno di prepararci al meglio per la seconda fase di campionato. Siamo consapevoli che il campionato è ancora lungo, la pool salvezza sarà una nuova sfida, che accoglieremo senza paura, cercando di crescere partita dopo partita ».

« A Cremona ci attende un’altra gara da giocare con attenzione – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – , siamo tutti alla ricerca di punti per la seconda parte del campionato e la D&a Esperia si è ben comportata domenica scorsa con Mondovì. Nel corso della stagione la loro formazione è cambiata a causa di qualche infortunio e per motivi tecnici. Credo ci troveremo di fronte una squadra diversa da quella contro cui abbiamo giocato all’andata. Dovremo essere pronti ad adattarci alle situazioni del momento cercando di dettare noi il ritmo della partita ».

Conquistata la Pool Promozione e assicurato il secondo posto in classifica, la Valsabbina Millenium Brescia di coach Alessandro Beltrami conclude la prima fase della stagione con la trasferta a Castelnuovo Rangone, contro l’Emilbronzo 200 Montale. Le leonesse puntano a proseguire il momento positivo portando a sette le vittorie consecutive ed incrementando ulteriormente il bottino di punti in classifica in vista della seconda parte della stagione. Le ragazze guidate da coach Beltrami affronteranno in sola andata le prime sei formazioni del girone B. In buono stato di forma, considerato anche il fitto calendario di impegni tra gennaio e marzo, le giallonere hanno ritrovato il ritmo che aveva caratterizzato il girone di andata e consolidato il secondo posto a -5 da Trento. Ultimo successo in ordine di tempo quello contro Club Italia dello scorso weekend. Obiettivo settima sinfonia contro una Montale da non sottovalutare nonostante l’undicesimo posto in classifica, sconfitta 3-0 da Olbia nel turno passato e con lo stesso risultato da Brescia all’andata. A commentare la prossima sfida è la schiacciatrice Aurora Zorzetto, che domenica ha affrontato la prima partita stagionale da titolare contro il Club Italia:

« È giunta la tanto attesa ultima giornata. Chiude la prima fase di un gran percorso di squadra dove sicuramente abbiamo avuto modo di lavorare sodo, arriviamo infatti consapevoli di alcuni nostri punti di forza su cui sappiamo di poter fare affidamento. Sappiamo anche che ogni partita è a se e che in questo campionato tutte le squadre hanno dimostrato di essere pericolose, Montale è una di queste. Questa settimana abbiamo preparato la gara in palestra per andare a casa loro con tanta voglia di giocarci 3 punti importanti ».

Le parole di Aneta Zojzi:

« La partita con Brescia sarà sicuramente molto ostica, perché sfideremo una delle squadre più forte del girone. Ci servirà per mettere in pratica il lavoro fatto in palestra, in vista del nuovo campionato che ci aspetta. Con Brescia cercheremo di dare tutto quello che abbiamo, giocandocela a viso aperto, in vista poi della Poule salvezza ».

Ultimo atto di stagione regolare in A2 femminile per la Chromavis Eco DB, attesa domenica al PalaCoim di Offanengo dal confronto con la Lpm Bam Mondovì prima del cammino nella pool salvezza. All’andata, le neroverdi di Giorgio Bolzoni firmarono l’impresa in Piemonte (0-3) contro una delle “big” del girone; ora a distanza di due mesi e mezzo, un nuovo confronto, con le due formazioni focalizzate sui punti in palio in chiave seconda fase, che per le monregalesi fa rima con i playoff.

« Ci aspetta – commenta coach Bolzoni – una gara sicuramente non facile, giochiamo contro una delle formazioni più in alto in classifica, ma dobbiamo assolutamente riuscire a portare a casa qualcosa in termini di punti per alimentare la nostra graduatoria per la pool salvezza. Il riferimento alla gara d’andata a volte può contare poco, lo abbiamo vista domenica a Sassuolo. Mondovì è risultata più regolare in questa seconda parte, è una formazione abbastanza solida, che fa della parte offensiva il proprio punto forte. Per noi sarà un test importante in vista della pool salvezza dove non si può più sbagliare ».

« Mi auguro – commenta l’allenatore pesarese di Mondovì, Matteo Solforati – che ci sia voglia di rivalsa e che ci sia la voglia di restituire il piccolo “scherzo” che ci hanno fatto all’andata. Diventa indispensabile portare a casa punti, perché altrimenti le altre squadre si allontanano e diventerà ancora più complicato recuperarle dopo. Non sarà facile fare punti, ma sarà quello il nostro obiettivo: la Chromavis Eco DB è una squadra tosta e si è rafforzata, ma noi dovremo giocarcela, esprimere la pallavolo che stiamo mostrando ultimamente. Anche nell’ultima gara contro Cremona abbiamo visto che se calano il rendimento e l’attenzione senza aggredire l’avversario, le partite si complicano. Dobbiamo fare attenzione che ciò non ricapiti se vogliamo conquistare punti ».

Il Club Italia chiude la prima fase della stagione al Centro Federale Pavesi di Milano. Domenica, le azzurrine ospiteranno la Futura Giovani Busto Arsizio. La formazione allenata da coach Daris Amadio è attualmente al 4° posto in classifica con 42 punti ed è reduce da due vittorie consecutive, l’ultima conquistata nello scorso weekend in casa contro Albese. Domenica scorsa, il Club Italia ha affrontato Brescia, seconda forza del Girone A, con una buona prova corale che ha messo in luce importanti progressi sia sul piano del gioco che in quelli dell’approccio al match.

Guardando al prossimo impegno che chiude la regular season di questo campionato la schiacciatrice del Club Italia Dominika Giuliani dichiara:

« Busto Arsizio, l’avversaria che incontreremo domenica prossima, è tra le prime in classifica. Mi aspetto una partita simile a quella dello scorso weekend. Avremo un’altra opportunità di incontrare una squadra che punta in alto e di compiere un ulteriore passo in avanti. Noi non avremo nulla da perdere e quando questo si verifica è il momento in cui riusciamo a spingere al meglio. Dato che il livello dall’altra parte si alza penso che riusciremo ad alzare anche il nostro ».

Queste le parole di Daris Amadio:

« Credo che nelle ultime uscite il Club Italia stia provando a giocare con assetti e soluzioni differenti rispetto al passato, stanno alternando molto il palleggio. Sono convinto che non ci sia nulla di scontato nella sfida di domenica, soprattutto perché si gioca in casa loro e sarà esattamente una partita come ogni altra. A confermarlo sono anche le ultime due uscite in cui hanno perso in entrambi i casi 3-1 sia con Sassuolo che con Brescia. Hanno dimostrato quindi di esprimere un buon gioco e tutto il loro carattere. Per noi questi punti sono realmente molto importanti e lo sappiamo, a prescindere dall’avversario. Dal canto nostro dunque dovremo presentarci avendo ben chiaro in testa questo con il giusto approccio tale da fare noi la partita e portare a casa il risultato ».

È la gara che vale una stagione. Quella alla quale tutto l’ambiente della Tecnoteam Albese Volley Como ha iniziato a pensare fin da domenica dopo l’ultimo pallone giocato a Castellanza contro Busto Arsizio. La partita da dentro o fuori, la salvezza diretta e, quindi, la Pool promozione: questo l’obiettivo delle lariane nella sfida contro la BSC Materials Sassuolo. Una sfida delicata perché non molto lontano, sulla sponda vicina del Lago di Como, le dirette rivali di Olbia, in questo momento a 27 punti come Albese, faranno visita a Lecco. Pochi calcoli, anche se in caso di arrivo a pari punti sarà proprio la squadra di coach Chiappafreddo a ottenere la matematica salvezza: bisogna vincere. Ed è proprio lo stesso allenatore a suonare la carica:

« Non voglio e non dobbiamo assolutamente fare calcoli, ma chiedo alle mie ragazze una partita a tutto cuore. Con grinta e attenzione. Devono dare tutto per cercare di tenere questa posizione che ci siamo guadagnati con fatica nella stagione. Lo meritano i tifosi e la nostra società che ci ha permesso di lavorare al meglio per tutto l’anno ».

Sassuolo, dal canto suo, non avrà nessuna voglia di fare da sparring partner: c’è da tenere al sicuro la terza posizione in classifica dagli assalti di Busto e Mondovì.

A fare il punto in casa BSC Materials è coach Venco:

« Credo che in questo ultimo periodo abbiamo raggiunto una buona consapevolezza: siamo consapevoli dei nostri mezzi, del nostro modo di giocare e del nostro atteggiamento corretto. All’inizio del nuovo anno, abbiamo perso alcune partite in cui non eravamo davvero noi, ma queste sconfitte ci hanno permesso di puntualizzare e riprendere un certo cammino. Non voglio dirlo troppo forte, però credo che nelle ultime due partite disputate abbiamo ritrovato bellezza ma soprattutto concretezza: siamo state sempre lì, facendo le nostre cose nel bene e nel male e soprattutto non mollando mai. La stagione è ancora lunga, ma spero davvero che questa cosa prosegua. Detto questo, domenica affronteremo Albese che deve vincere per essere certa della Pool Promozione: quindi mi aspetto una gara molto complicata ».

La volata per la Pool Promozione è arrivata al suo atto decisivo. La Volley Hermaea Olbia vola in Lombardia, dove domenica sarà impegnata contro l’Orocash Picco Lecco. Per agguantare il sesto posto, ultimo valido per l’accesso alle sfide promozione, le biancoblù devono fare punti e sperare che Albese, diretta concorrente nel testa a testa, non conquisti il successo pieno nella gara interna con Sassuolo. Una sfida da dentro o fuori, insomma, che l’Hermaea affronta con lo spirito positivo scaturito dall’ultima convincente affermazione interna a spese di Montale. Nella sfida d’andata, giocata al Geopalace lo scorso 18 dicembre, le sarde si imposero in 3 set con 17 punti di Bulaich e 13 di Miilen. La compagine allenata da coach Milano è reduce da 5 sconfitte consecutive, ma nell’ultimo turno ha saputo giocare alla pari contro la capolista Trento, cedendo solo al tie-break. La presentazione del match è affidata alle parole di coach Dino Guadalupi:

« Ci aspetta un match per certi versi simile all’ultimo contro Montale. Vincendo, infatti, ci siamo guadagnati un’ultima opportunità in ottica sesto posto nel testa a testa con Albese. Dovremo focalizzarci esclusivamente sulla nostra gara e sul giocarcela punto a punto al massimo delle nostre possibilità, senza fare tanti conti o previsioni. Lecco, come noi, è a caccia di punti importanti per la fase successiva, e ci aspettiamo una partita senza sconti. Noi, di sicuro, ci porteremo dietro il giusto approccio delle ultime gare ».

Il commento di Gianfranco Milano:

« Con il risultato di domenica a Trento ormai abbiamo la certezza di partecipare alla pool salvezza. Domenica ospiteremo l’Olbia e sarà importante un risultato positivo per affrontare al meglio la seconda fase del campionato. Puntiamo a conquistare punti, reduci all’andata da una sconfitta 3-0. Siamo certi del buon percorso fatto finora e consapevoli di poterci giocare le nostre carte in vista della salvezza ».

GIRONE B-

Ultima partita di campionato davanti al tifo di casa per l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio, che domenica affronterà al Palaferroli l’Assitec Volleyball Sant’Elia. All’andata la squadra laziale, nonostante la bassa posizione in classifica, diede del filo da torcere a Maggipinto e compagne al Palaquaniello, dopo aver messo sul torchio anche squadre come Talmassons e Roma. Il match finì infatti al tie-break, con il risultato di 3-2 a favore delle castellane. Nell’ultima giornata un altro tie-break ha favorito le ragazze di coach Sinibaldi, uscite vittoriose dall’ostica trasferta a Soverato, mentre le ciociare hanno ceduto in casa a Talmassons. Il fattore campo sarà questo weekend un elemento a favore per le venete, che non dovranno però sottovalutare l’impegno per tentare di guadagnare qualche altro punto utile per la seconda fase.

Dice infatti l’opposto Giorgia Mazzon:

« Sant’Elia non è da sottovalutare, perché è una buona squadra e l’ha dimostrato. All’andata ci aveva messo in difficoltà e perciò dovremo continuare ad essere cattive e concentrarci in quest’ultima giornata del girone. Arriviamo cariche, perché abbiamo lavorato bene finora, anche se certamente un po’ di stanchezza a fine stagione comincia a farsi sentire. Ma dobbiamo essere concentrate e usare le nostre energie per fare bene il match, perché poi ci aspetterà la pool promozione e dovremo essere pronte a giocarcela ».

« La gara di domenica e sicuramente un match molto complicato – ha spiegato Martina Ghezzi, schiacciatrice dell’Assitec Volleyball – perché oggettivamente giochiamo contro una squadra molto attrezzata, che punta ai posti alti della classifica. Secondo il mio parere personale nelle ultime partite noi siamo cresciute moltissimo, e i risultati si sono visti durante lo scontro contro Talmassons e le 2 vittorie precedenti. Sicuramente contro Montecchio ci presenteremo in campo cariche e determinate, perché sarà una bella sfida che ci accompagnerà alla preparazione per la parte più importante della stagione ».

Dopo le tre vittorie consecutive in esterna, conquistate in altrettante gare, la Roma Volley Club torna finalmente fra le mura amiche del Palazzo dello Sport di Guidonia Montecelio per l’ultimo atto di regular season contro l’Itas Ceccarelli Martignacco. Avversaria delle giallorosse, per la terza volta nella stagione sportiva in corso, considerate tutte le competizioni (campionato e Coppa Italia), sarà la formazione friulana guidata da coach Gazzotti, solida al quinto posto nella graduatoria generale con 38 punti e sicura dell’accesso in Pool Promozione. Nonostante il gap di 19 lunghezze dalla capolista, si tratta di una compagine forte e capace di dar battaglia come dimostrato, seppur a corrente alternata, anche in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. Dall’altra parte, Roma, in vetta con 57 punti a +15 dalla diretta inseguitrice, è ferma nel voler continuare fino alla fine il suo percorso d’eccellenza costruito con continuità, determinazione e spirito di squadra. La conferma matematica della vetta del girone B e la conquista del Pool Promozione non comprometteranno infatti la volontà di Bechis e compagne di puntare alla vittoria numero venti.

Le parole di Giuseppe Cuccarini:

« La partita contro Martignacco è l’ultima del girone, un girone di cui siamo molto soddisfatti sia sul piano del risultato che su quello del gioco. È un dato di fatto che il gioco dimostrato dalla squadra è di un livello molto buono. Quest’ultima partita noi l’affrontiamo così come affrontato tutte le altre, consapevoli di quanto Martignacco possa essere ostica se non affrontata nella dovuta maniera. Dobbiamo ripetere una prestazione di alto livello se vogliamo ottenere un risultato simile ai precedenti ».

La voce del prepartita, in casa Martignacco, è quella della centrale Bibiana Guzin:

« Il nostro obiettivo per domenica è quello di scendere in campo senza timore, divertendoci pur sapendo che le nostre avversarie sono prime in classifica. Ad ogni modo, cercheremo in tutti i modi di dar loro del filo da torcere. Il nostro fisico inevitabilmente sta iniziando a risentire di questo tour the force di fine regular season. Le altre squadre, però, sono nella nostra stessa situazione, quindi cercheremo di farci trascinare dal solito entusiasmo che ci caratterizza. Per fortuna siamo tutte giocatrici abbastanza intercambiabili e questo penso sia un nostro punto di forza ».

L’Omag-Mt San Giovanni in M.no si appresta a giocare l’ultimo incontro della Regular Season sfidando domenica al Pala Marignano il sestetto del Volley Soverato. Le atlete di San Giovanni, dopo le belle prestazioni fornite contro Montecchio e Messina, hanno come obiettivo la difesa del secondo posto, alle spalle dell’irraggiungibile Roma. Per difendere e raggiungere quest’obiettivo è obbligatoria la vittoria poiché le dirette inseguitrici (Talmassons e Montecchio), sulla carta, sono chiamate a sfide più agevoli, rispettivamente contro il fanalino di coda Perugia e Sant’Elia. Nell’ambiente marignanese c’è la consapevolezza dell’importanza della gara e delle difficoltà nell’incontrare un’avversaria che ha mostrato negli ultimi due incontri, giocati al Pala Scoppa, un ottimo stato di forma, come dimostra la sconfitta solamente al tie-break contro Montecchio.

« Soverato sta giocando bene, ha disputato un buon campionato – afferma coach Enrico Barbolini – Anche la mia squadra sta giocando bene quindi io non mi focalizzo sugli avversari, su quello che fanno gli altri, bensì su noi stessi. Siamo consapevoli che dobbiamo proseguire sull’onda delle ottime prestazioni mostrate negli ultimi incontri, continuando a giocare con la determinazione e aggressività giusta. All’andata abbiamo vinto a 1-3 a Soverato, su un campo molto difficile, ma è passato troppo tempo da allora per prendere a riferimento quella partita ».

A Martignacco, nell’ultima trasferta di regular season, il digiuno da vittorie è stato prolungato da un k.o. avvenuto in tre frazioni. Ma il risultato finale non inganni: la Seap-Sigel Marsala non ha disputato una gara malvagia ed è stata attaccata al punteggio con le friulane per almeno un set e mezzo. La squadra di coach Buonavita domenica tornerà in campo per invertire il trend ospitando l’Anthea Vicenza Volley delle ex Panucci e Ferraro. Non fosse altro perchè c’è sempre più la necessità di conquistare punti per la formazione siciliana, al momento ferma a 9: per dare un senso alla Pool Salvezza sarà fondamentale cominciare a fare risultato per poter impensierire le squadre che al momento le sono davanti combinando i due gironi. Motivazione in più la gara d’andata, giocata non al meglio delle proprie possibilità viste le diversi indisponibilità e qualche infortunio durante il corso della partita: per Vicenza la missione fu fin troppo facile e passò sul velluto. Un’ipotetica vittoria alle azzurre di Marsala di muovere la classifica dopo un intero girone di ritorno a secco e infine metterebbe pressione a sestetti come Sant’Elia e Messina, vicine in classifica.

Presenta l’incontro coach Buonavita:

« Dobbiamo trovare entusiasmo in tutto quello che facciamo, però se non lo si fa diventa difficile scendere in campo la domenica. Giocare a pallavolo è ciò che di professione fanno le mie atlete e quindi devono riuscire ad esprimere tutto il loro potenziale. Indipendentemente da come siamo messi in classifica e da quante partite perdiamo, dobbiamo continuare a giocare a pallavolo e a crederci e a divertirci in tutto quello che si fa”. Questo invece il commento dell’ex Ferraro: “E’ una partita dalla quale dobbiamo tornare a casa con 3 punti in tasca per migliorare al massimo la nostra classifica in vista della pool salvezza. Sappiamo, però, come non sia facile: Marsala è un campo “caldo”, con tanti tifosi, inoltre si gioca al nuovo palazzetto che non conosco. Sono molto emozionata all’idea di tornare a Marsala e rivedere alcune persone per me importanti. Per l’Anthea Vicenza Volley, ancora una volta sarà molto importante la qualità del gioco che sapremo esprimere ».

La prima fase della stagione è ormai giunta alla sua conclusione: la Cda Talmassons affronterà domenica l’ultima e decisiva gara di regular season. L’avversario sarà la formazione umbra della 3M Pallavolo Perugia, che arriverà sul campo della squadra friulana con molta fame di punti in chiave salvezza. Senza ombra di dubbio quindi la Cda Talmassons troverà di fronte a sé una squadra agguerrita, che proverà in ogni modo a metterla in difficoltà. Ma le friulane, dopo il successo contro Sant’Elia, cercano punti fondamentali in ottica pool promozione, visto che alla vigilia dell’ultima giornata la classifica del girone B presenta quattro squadre in quattro punti dalla seconda alla quinta posizione. Una vittoria domenica garantirebbe la certezza del terzo posto in classifica (con un occhio rivolto a San Giovanni in Marignano, dove la formazione romagnola proverà a difendere il secondo posto). Nello scontro diretto dell’andata tra Talmassons e Perugia a uscire vincitrice fu proprio la formazione di coach Barbieri che si impose per 3-0 in casa delle biancorosse.

Coach Leonardo Barbieri presenta così la gara:

« Il regolamento ormai lo conosciamo tutti, perciò questa sarà l’ennesima finale. Prendere punti in questo momento sarà fondamentale e dunque sarà una partita importantissima come lo sono state tutte fino a questo periodo. Perugia da tre partite ha recuperato Traballi, una giocatrice fondamentale per loro e non è un caso che hanno iniziato a fare risultati e a macinare gioco. Dovremo fare attenzione perché dopo tanto tempo hanno il loro sestetto base che è quello che avevano costruito all’inizio. E’ logico che noi dobbiamo continuare con il nostro trend, tenendo un servizio molto preciso. Questa potrà essere una chiave decisiva in questo match ».

« Nella partita di Marsala abbiamo fatto vedere ottime cose – afferma il tecnico Guido Marangi – sfoderando una prestazione di grande tecnica e carattere contro un avversario particolarmente determinato a fare bene. Ora ci aspetta un’altra trasferta, stavolta contro una squadra di caratura maggiore come Talmassons. Sarà dura, ma noi daremo tutto anche in previsione della seconda fase. Roster al completo? Valuteremo fino all’ultimo allenamento le condizioni di Traballi ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL' 11a GIORNATA DI RITORNO (ULTIMA DI REGULAR SEASON)-



GIRONE A-



Domenica 5 marzo ore 17.00

D&a Esperia Cremona – Itas Trentino Arbitri: Fontini-Giulietti

Emilbronzo 2000 Montale – Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Laghi-Papapietro

Chromavis Eco Db Offanengo – Lpm Bam Mondovi’ Arbitri: Pasciari-Lentini

Club Italia – Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Galteri-Lorenzin

Tecnoteam Albese Volley Como – Bsc Materials Sassuolo Arbitri: Mannarino-Giorgianni

Orocash Lecco – Volley Hermaea Olbia Arbitri: Di Bari-Chiriatti

GIRONE B-



Domenica 5 marzo ore 17.00

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Assitec Volleyball Sant’Elia Arbitri: Russo-Giglio

Roma Volley Club – Itas Ceccarelli Martignacco Arbitri: Autuori-Morgillo

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Volley Soverato Arbitri: Adamo-Grossi

Seap-Sigel Marsala – Anthea Vicenza Volley Arbitri: Mazzarà-Guarneri

Cda Talmassons – 3m Pallavolo Perugia Arbitri: Sabia-Sessolo

Riposa: Desi Shipping Akademia Messina

LE CLASSIFICHE-

GIRONE A-

Itas Trentino 53 (17 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 48 (16 – 5); Bsc Materials Sassuolo 45 (15 – 6); Futura Giovani Busto Arsizio 42 (14 – 7); Lpm Bam Mondovi’ 42 (14 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 27 (10 – 11); Volley Hermaea Olbia 27 (10 – 11); D&a Esperia Cremona 24 (7 – 14); Orocash Lecco 22 (7 – 14); Chromavis Eco Db Offanengo 21 (7 – 14); Emilbronzo 2000 Montale 18 (6 – 15); Club Italia 9 (3 – 18);

GIRONE B-

Roma Volley Club 57 (19 – 0); Omag-Mt San Giovanni In M.No 42 (14 – 5); Cda Talmassons 41 (14 – 5); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 39 (14 – 5); Itas Ceccarelli Martignacco 38 (13 – 6); Volley Soverato 30 (10 – 9); Anthea Vicenza Volley 21 (8 – 11); Assitec Volleyball Sant’Elia 15 (3 – 16); Desi Shipping Akademia Messina 14 (4 – 16); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 16); 3m Pallavolo Perugia 9 (3 – 16).