Trento parte forte nella Pool Promozione

TRENTO- Il cammino dell’Itas Trentino nella Pool Promozione si apre nel migliore dei modi. L’anticipo della prima giornata con l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio sorride infatti alle gialloblù di coach Saja, che di fronte ai propri tifosi infilano la tredicesima vittoria consecutiva in campionato non cedendo nemmeno un set alle vicentine. Grazie ai tre punti conquistati l’Itas Trentino sale a quota 59 punti, rafforzando la seconda posizione alle spalle di Roma. Dopo due parziali combattuti e risoltisi solamente nel finale, Trento ha preso il largo nel terzo set, trovando in un servizio pungente e in un muro attentissimo le armi per togliere le ultime certezze all’Ipag Sorelle Ramonda. Nella metà campo gialloblù da rimarcare il 47% di positività in attacco di squadra e il 74% in ricezione, numeri che confermano l’ottima prova collettiva del sestetto di Saja. Tra le singole performance da segnalare soprattutto i 12 punti di Gaia Moretto, premiata come mvp della sfida, grazie al 66% a rete, percentuale impreziosita da 4 muri e 2 ace. Molto bene anche la collega di reparto Fondriest con l’85% in attacco e un muro e l’intero terzetto di palla alta, ben imbeccato da una lucida Bonelli. Alle ospiti non sono bastati i 14 punti di Angelina (con il 43% in attacco), punto di riferimento per la regista Bartolucci. Sestetto canonico per l’Itas Trentino, in campo con Bonelli al palleggio, DeHoog opposto, Mason e Francesca Michieletto schiacciatrici, Moretto e Fondriest al centro e Parlangeli nel ruolo di libero. Marco Sinibaldi, tecnico di Montecchio, risponde con Bartolucci alzatrice, Mazzon opposto, Tanase e Angelina in banda, Marconato e Barbazeni in posto 3, Maggipinto libero. Il servizio gialloblù mette fin da subito in difficoltà la ricezione vicentina: Fondriest ne approfitta con lo smash del 4-2, Moretto firma l’ace del 5-2 e DeHoog mette a terra il contrattacco del +4 (6-2). Bonelli ottiene ottime risposte dalle centrali Moretto e Fondriest (12-7), ma l’ace di Angelina risveglia l’Ipag (12-9). Il muro di Marconato e l’ace di Mazzon portano Montecchio fino al -1 (14-13), Trento strappa nuovamente con due guizzi da posto 4 di Mason (20-16) ma nemmeno in questo caso l’allungo è quello decisivo. L’Itas si complica la vita con le doppie di Bonelli e Fondriest (21-20) e la ricezione lunga di Mason favorisce lo smash di Marconato del 22-22. Le gialloblù non si disuniscono, Fondriest firma in fast un cambio-palla pesantissimo, prima che il velenoso servizio di Michieletto consegni la frazione all’Itas Trentino (25-22). Gialloblù che approcciano al meglio anche il secondo set: DeHoog trova subito un break (3-1) che la squadra di casa difende fino al 15-13, quando con Tanase al servizio Montecchio piazza un parziale di 4-0 che muta l’inerzia del set (15-17). L’Itas non si scoraggia e si aggrappa a Michieletto (muro sulla prima intenzione di Bartolucci e due attacchi) per rimettersi in carreggiata e operare il controsorpasso (21-20). Trento non sfrutta i primi due set point (da 24-22 a 24-24) ma al quinto tentativo il contrattacco di DeHoog spedisce l’Itas sul doppio vantaggio (28-26). Tutta nel segno delle centrali di casa la prima parte del terzo set: Moretto fa la voce grossa in avvio firmando tre muri che lanciano Trento sul 6-1, Fondriest non è da meno e con due attacchi e un muro spedisce l’Itas sul 12-4. Sinibaldi ricorre al time out e inserisce Malvicini in regia, ma il set resta saldamente nelle mani del sestetto di Saja, attento a muro ed efficace in attacco con DeHoog e Mason protagoniste (18-6). Il turno al servizio di Moretto, baciato dal nastro, chiude di fatto in anticipo la contesa: nel finale c’è gloria anche per la neo entrata Bisio (attacco del 23-11) con Mason a firmare in diagonale il 25-12 che regala altri tre preziosi punti all’Itas.

I PROTAGONISTI-



Stefano Saja (Itas Trentino)- «Abbiamo fatto tredici, in quanto a vittorie consecutive in campionato, e siamo felicissimi di questo. Abbiamo giocato i primi due set punto a punto, in cui ci è mancata un po’ di attenzione per concretizzare e sfruttare le numerose occasioni che ci siamo creati. Ci siamo resi la vita difficile e nei finali di set è stato invece Montecchio a concedere qualcosa. Nel terzo parziale siamo riusciti a scioglierci e a capitalizzare al massimo le occasioni, mettendo in difficoltà una squadra che pratica un gioco veloce e che possiede le armi per poter infastidire chiunque. Ci prendiamo questi tre punti importantissimi per iniziare con il piede giusto una Pool Promozione in cui ogni singolo punto è molto prezioso».

Marco Sinibaldi (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio Maggiore)- « Nel primo set ci siamo portati via troppi errori al servizio, anche se poi siamo stati bravi a tenere altissimo il side out e stare incollati a Itas arrivando a 22 punti. Nel secondo set abbiamo gestito bene gli errori, ma potevamo essere migliori sulle scelte da fare, perché nel finale gli avversari sono riusciti a leggerci e ad attaccare bene, cosa che noi non abbiamo fatto. Nel terzo set il palleggiatore è uscito e quando abbiamo cominciato a cambiare le carte in tavola loro hanno preso fiducia, aumentando il vero punto di forza che è la qualità del servizio, e non c’è stato più niente da fare. Sono contento perché abbiamo dato battaglia in campo, che era la cosa che ci eravamo ripromessi nella pool promozione. Siamo soddisfatti per l’atteggiamento, ma c’è ancora da migliorare qualcosa. Questa settimana analizzeremo la partita e ci prepareremo per la prossima sfida con Olbia, che è un pochino più alla nostra portata ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 3-0 (25-22 28-26 25-12)

ITAS TRENTINO: Bonelli 2, Mason 12, Moretto 12, Dehoog 8, Michieletto 11, Fondriest 7, Parlangeli (L), Bisio 1, Meli. Non entrate: Michieletto, Libardi (L), Serafini, Joly, Stocco. All. Saja.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Marconato 7, Bartolucci, Angelina 14, Barbazeni 1, Mazzon 9, Tanase 4, Maggipinto (L), Brandi 1, Cometti 1, Esposito 1, Nardelli, Malvicini. Non entrate: Muraro, Calcagno (L). All. Sinibaldi.

ARBITRI: Sessolo, Stellato.

NOTE -Durata set: 26′, 31′, 24′; Tot: 81′.

MVP: Gaia Moretto (Itas Trentino)

Spettatori: 380