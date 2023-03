Roma il traguardo e vicino, per tre allungo Play Off

ROMA - Si è conclusa la prima giornata della Pool Promozione e della Pool Salvezza del Campionato di Serie A2. Roma non perde lo smalto dell’intera stagione e guadagna altri tre punti nell’ostica trasferta in casa dell' Hermaea Olbia, avvicinandosi sempre di più all’obiettivo Serie A1. Le altre tre gare fanno segnare il primo tentativo di fuga Playoff: vincono infatti la Omag-Mt San Giovanni In M.No, la CDA Talmassons e la Valsabbina Brescia, terza, quarta e quinta alle spalle delle giallorosse e dell’ Itas Trento, che allungano sulle avversarie LPM Bam Mondovì, Bsc Materials Sassuolo e Itas Ceccarelli Martignacco. Ora tra il quinto posto delle leonesse e il sesto delle emiliane ci sono quattro punti.

Nella Pool Salvezza due successi a testa per le squadre degli ex Girone A e Girone B. Tutto abbastanza agevole per l’Orocash Lecco e il Chromavis Eco Db Offanengo, che superano rispettivamente la Desi Shipping Akademia Messina e 3m Perugia. Emozioni a non finire a Marsala e Sant’Elia, dove Seap-Sigel e Assitec vincono ai tie-break contro D&a Esperia Cremona e Emilbronzo 2000 Montale. Dopo i risultati del weekend si accorciano quindi le distanze: otto squadre in undici punti dal secondo al nono posto, tutto aperto per la corsa alla permanenza in Serie A2.

POOL PROMOZIONE-

La classifica non si muove, ma l’autostima può continuare a crescere. Con una prestazione coraggiosa e gagliarda, la Volley Hermaea Olbia impegna la corazzata Roma Volley Club, che passa al Geopalace in quattro set dopo una gara quasi sempre combattuta. Scese in campo senza timori reverenziali, le aquile tavolarine hanno sfoderato una buonissima prova, giocando per ampi tratti alla pari contro la capolista imbattuta del torneo (21 vittorie su 21 e nemmeno un punto lasciato per strada). Nel secondo set, in particolare, le biancoblù hanno tirato fuori gli artigli costringendo le capitoline a cedere il quarto game nell’intera annata. Un match che le giallorosse vincono soprattutto a muro (7 contro 3) e in attacco, con quattro giocatrici in doppa cifra: la top scorer Bici (19), l’MVP Melli (16, 4 muri), Rivero (16, 2 ace) e Rebora (11). Per le padrone di casa, ottimo contributo dalla giovanissima Fontemaggi (10) e dalla solita Bulaich (11).

Coach Dino Guadalupi nel post partita:

« Sono contento, e devono esserlo anche le ragazze per come hanno affrontato il match. Era facile aspettarsi delle difficoltà, ma per lunghi tratti abbiamo dato ciò che si poteva. Ci sarebbe voluta maggior pulizia in alcuni frangenti, ma andando sopra ritmo abbiamo perso precisione tecnica, specie nel finale, quando siamo proprio calati. Obiettivi della Poule Promozione? Anche se a livello di classifica non ci poniamo particolari obiettivi, l’idea è quella di continuare a crescere, giocando in maniera spensierata delle partite di alto livello. Il risultato deve essere un motore che ci guida negli sforzi quotidiani ».

Queste invece le parole dell’MVP Giulia Melli:

« Ci aspettavamo la reazione di Olbia, sapendo che soprattutto in casa hanno raccolto numerose vittorie. Sapevamo che avrebbero giocato una buona pallavolo, non mollando mai, soprattutto in difesa. Loro sono state molto brave, soprattutto non potendo contare sull’opposto titolare e lo stesso sono riuscite a giocare un grande match. Da domani ci concentreremo su Brescia: sappiamo che ogni partita sarà come una finale e sappiamo che il livello è alto. Le energie a fine stagione iniziano a calare e a maggior ragione dobbiamo essere più concentrate che mai ».

La Valsabbina Millenium Brescia ritrova il sorriso dopo lo scivolone contro Montale, partendo subito con il piede giusto nella Pool Promozione: al PalaGeorge di Montichiari, le leonesse hanno la meglio su una buona Itas Ceccarelli Martignacco per 3-1. È bresciano il primo allungo del match, ma le ospiti rientrano con Bole e Cortella, poi piazzano il sorpasso. La Valsabbina tenta la fuga decisiva per aggiudicarsi il primo set, e ci riesce grazie ad Obossa che porta le compagne sull’1-0. Sull’onda del primo set, le giallonere ripartono a mille nella seconda frazione, andando avanti e non guardandosi più indietro: 25-13 e 2-0. Ferite nell’orgoglio, le friulane cominciano più cariche la terza frazione e gestiscono il vantaggio guadagnato fino alle battute finali del terzo gioco. Brescia prova a rientrare allo scadere, ma Eckl firma il 2-1. Millenium torna in campo con tutto un altro piglio e trascinata dalle bande Cventic e Pamio vola 11-4. Martignacco tenta di reagire e realizza un break di tre punti, poi è Obossa a fermare la rimonta ospite. Dal 21-13, Martignacco rientra fino a quota 19, ma poi un errore al servizio dà alla Valsabbina il punto della vittoria. Obossa top scorer con 21 punti, super Torcolacci (12 punti, 7 muri) mentre Cvetnic chiude a 14 punti, uno in meno dell’MVP Pamio. Per Martignacco sono Cortella (14), uscita per infortunio nel finale, Bole (12) e Eckl (11) in doppia cifra.

« Era importante iniziare subito bene – ha commentato l’MVP della gara Alice Pamio – Siamo contente del ritmo che siamo riuscite a tenere durante la gara, sempre con qualche alto e basso ma sicuramente ci lavoreremo in settimana. Sono contenta perché oggi abbiamo giocato più sciolte rispetto all’ultimo periodo, è stata una bella vittoria. La chiave durante tutta la Pool Promozione sarà quella di adattarci bene ai vari avversari e cercare di imporre il nostro gioco. Questa deve essere la nostra forza ».

« E’ stata una bella partita, anche se altalenante da parte nostra – ha commentato la regista di Martignacco Veronica Allasia – Sicuramente dobbiamo lavorare di più. Il secondo set non ha rispecchiato il gioco che abbiamo imposto nel primo. Non abbiamo mai mollato, ma forse potevamo provarci fino in fondo su qualche pallone in più. Contro squadre di questo calibro non si può giocare un gioco di base ».

Una grande Cda Talmassons inizia la Pool Promozione con il piede giusto, partendo sotto nel punteggio contro la BSC Materials Sassuolo ma rimontando e ottenendo i tre punti contro le emiliane. Inizio di primo set equilibrato con entrambe le difese in evidenza. Si rimane in equilibrio fino alla fine, poi le ospiti, più concrete, chiudono il set a proprio favore con un muro sul 25 a 23. Nel secondo parziale le padrone di casa cambiano subito atteggiamento e iniziano fortissimo, mettendo sotto le ragazze di coach Venco con le fiammate di Taborelli e Milana e con una grande precisione al servizio. La grande partenza permette di gestire il vantaggio accumulato e rimettere in parità la partita. Nel terzo set a partire meglio sono le ospiti e l’equilibrio dura fino a metà frazione: poi Eze comincia a martellare al servizio e le friulane scappano, chiudendo 25-15. Il contraccolpo subìto si fa sentire: il quarto gioco vede una fulminante accelerazione iniziale delle ragazze di coach Barbieri (7-1), che non si guardano più indietro e portano a casa i tre punti. MVP Taborelli, con 19 punti, bene anche Milana (16) e Costantini (12), mentre Eze Blessing è decisiva con i suoi 4 ace. Per Sassuolo non basta la solita Pistolesi (13).

Decisamente positivo l’umore di coach Leonardo Barbieri, che commenta così la prima vittoria in Pool Promozione:

« Sapevamo che Sassuolo è una squadra ostica e giovane, con caratteristiche molto particolari avendo in campo tre centrali. Il loro gioco non è stato di facile lettura e infatti ci abbiamo messo un po’ a inquadrare muro e difesa. Dopodiche siamo entrati in ritmo giusto soprattutto con questo fondamentale e siamo stati precisi in battuta perciò penso sia stata una buona partita ».

Maurizio Venco commenta così la gara:

« Sul match non c’è molto da dire, Talmassons ha giocato una gran partita e noi siamo state sotto tono. Noi abbiamo provato a fare qualcosa con tanta difficoltà, siamo durate un set poi non c’è stata più lotta perchè siamo stati un po’ arrendevoli ».

Decisamente una sfida che ha confermato le aspettative quella tra la LPM BAM Mondoovì e l’Omag-MT San Giovanni in M.no: erano finiti al tie-break gli ultimi cinque confronti e con lo stesso risultato termina anche il sesto, questa volta in favore delle romagnole. Le ospiti iniziano bene (6-11), costringendo la panchina rossoblu al time out. La Omag-Mt prosegue la propria marcia senza grandi esitazioni, firmando lo 0-1. Nella frazione di gioco successiva le pumine iniziano a graffiare e passano in vantaggio. L’intensità di gioco aumenta e le rossoblu sono costrette ad inseguire, ma proprio nel finale trovano la zampata che vale l’1-1. Cariche del parziale precedente, le monregalesi mantengono la giusta aggressività. In campo una bella pallavolo, con lunghi scambi. Il PalaManera si scalda e trascina le sue sul 2-1. Ma il ritorno delle romagnole arriva nel quarto set, gestito dall’inizio alla fine: 2-2 e tie-break. Il quinto e decisivo set inizia con le ospiti avanti. Le pumine si ricompattano e agganciano, ma San Giovanni in Marignano passa in vantaggio al cambio campo e lo mantiene fino a conquistare la gara. MVP dell’incontro Alessia Bolzonetti, che firma 21 punti, precedendo le compagne Perovic (19, 3 ace), Babatunde (15, 4 muri) e Parini (13, 3 muri). Cinque le giocatrici in doppia cifra per le pumine: a guidare Decortes e Pizzolato (16 punti a testa), poi Grigolo e Populini (entrambe a 14) e infine Colzi (11).

Il commento di coach Enrico Barbolini:

« Venire a giocare a Mondovì è sempre un impegno importante. E’ una partita che sapevamo sarebbe stata difficile contro una squadra di tradizione, che ha fatto bene. Sono contento del risultato proprio perché è stata difficile, perchè quando vinci le partite difficili riesci a portare a casa qualcosa di più, oltre al risultato, anche per l’umore. Abbiamo lottato e recuperato, sicuramente va benissimo per l’inizio per questa Pool Promozione ».

POOL SALVEZZA-

L’Orocash Picco Lecco inaugura la Pool Salvezza con una splendida vittoria casalinga contro la Desi Shipping Akademia Messina. Tre punti importanti capaci di dare entusiasmo alle biancorosse. Si parte subito con un bel ritmo e le lecchesi che gestiscono la partita con efficacia, sfruttando gli errori delle ospiti (25-14). Il secondo set non parte con il piede giusto per le padrone di casa che sono costrette a rincorrere Messina sin dai primi punti. Le ospiti conducono fino alla fine, ma Picco segue da vicino. Il parziale termina ai vantaggi per 26-24. Terzo set fotocopia del precedente con le biancorosse che rincorrono le ospiti (15-21). Sul finale le ragazze di coach Milano infliggono un parziale record al Messina e ribaltano il set chiudendo la partita sul punteggio di 25-21. A sopperire alla non convincente prestazione di un’insolita Bracchi (9 punti con il 3% di efficienza), ci hanno pensato l’ottimo reparto di centrali, con Piacentini e Tresoldi top scorer con 12 punti a testa, uno in più di Lancini. Solita Robinson in doppia cifra (15) per le siciliane.

Il commento di Gianfranco Milano:

« Sul finale del terzo set avevamo bisogno di crederci e non mollare, siamo state brave e fortunate portando a casa questi tre punti fondamentali. Questa pool salvezza non sarà sicuramente scontata, ma muovere la classifica serve per il nostro morale e per guardare alle prossime sfide. Dovremo lottare fino alla fine e dovremo avere la certezza matematica per dirci salve ».

Queste invece le parole di coach Bonafede:

« Gioco per provare a vincere sempre, la pool salvezza vedrà retrocedere sei squadre che devono retrocedere. Abbiamo approcciato male la partita, dovevamo tenere di più dal punto di vista mentale. Nonostante gli errori nel secondo e terzo set eravamo a un passo dal vincere i set ».

Un bell’esordio nella nuova fase per la Seap-Sigel Marsala, che inizia come meglio non si poteva la Pool Salvezza al cospetto della seconda D&A Esperia Cremona. Un exploit che alimenta il desiderio di una salvezza che, dopo i due punti conquistati al tie-break, assume tutta un’altra prospettiva. Una giornata che non era neanche iniziata nel migliore dei modi per le siciliane, costrette a rinunciare alla centrale D’Este in avvio, ottimamente sostituita poi da Guarena. Una gara vivace e ben giocata da entrambe le formazioni, con le padrone di casa sospinte dal calore del Palasport San Carlo che piazzano subito l’1-0 prima di subire la rimonta ospite che prima pareggia e poi si porta in vantaggio. Ma con le spalle al muro, le ragazze di coach Buonavita reagiscono e portano la gara al tie-break. Il quinto set è una vera e propria altalena di emozioni, che si conclude con il risultato di 18-16. MVP e top scorer Monika Salkute con 26 punti, protagonista insieme a Bulovic (21) dell’incontro. A Cremona non bastano quattro atlete in doppia cifra: Piovesan (18), Rossini (18) Kullerkann (13) e Ferrarini (12).

A presentarsi in zona mista per le interviste post-gara è coach Buonavita:

« Abbiamo iniziato bene, poi però siamo un po’ mancate in alcuni fondamentali. Pian pianino ci siamo riprese, migliorando in battuta e tornando a difendere. Il risultato è stato soddisfacente, perchè quella di oggi è stata una gara in bilico e combattuta fino all’ultimo punto. Oggi come domenica scorsa devo fare i complimenti a tutta la squadra, non ultima a Francesca Guarena per come è entrata nel vivo della gara disinvolta e sicura”. Il commento di coach Magri: “La gara ha vissuto momenti altalenanti. Le due squadre hanno avuto tanti alti e bassi in questa partita. Noi abbiamo avuto l’opportunità di chiudere il quarto set e il tie-break sul 12-14. In stagione già era capitato altre volte di dar spazio alle avversarie di compiere il minibreak di cinque-sei punti. Puntualmente oggi è capitato ».

Buona la prima per l’Assitec Volleyball Sant’Elia. Il team frusinate si impone 3-2 sull’Emilbronzo 2000 Montale, al PalaIaquaniello, nel primo turno della Pool Savezza. Una partita al cardiopalma in cui le squadre hanno giocato a viso aperto lottando con il coltello tra i denti su ogni pallone. Il primo set comincia punto a punto, poi Montale allunga con Zojzi. Cogliandro e Ghezzi riesco a riportare il parziale in bilico sul 23-23 ma alla fine la spuntano le ospiti. Partono meglio le ciociare nel secondo set, che viaggia sullo stesso equilibrio del primo: stavolta, nel momento clou, è Botarelli a trascinare le compagne all’1-1. Stesso copione nella terza frazione: sprint iniziale di Sant’Elia, recupero di Montale e poi zampata finale targata Dzakovic e Ghezzi per il 2-1. Nel quarto gioco la parità viene invece rotta quasi subito dalla squadra di coach Ghibaudi, che poi amministra portando l’incontro al tie-break. Nel quinto set si combatte su ogni pallone. Un errore in battuta di Montale, un attacco vincente da seconda linea di Ghezzi e Botarelli portano Sant’Elia sull’8-5. Al cambio campo la musica però non cambia: l’Assitec fugge via sul 12-6, poi chiude i conti 15-8. MVP dell’incontro Botarelli con i suoi 24 punti, firmano un ventello anche Dzakovic (22) e Ghezzi (20), mentre lato Montale spiccano Visintini (23), Fronza (19, 5 muri) e Frangipane (19).

« Siamo molto contente – ha detto Asja Cogliandro – di aver conquistato questa vittoria. Due punti che sicuramente ci danno morale e consapevolezza al netto di una prestazione un po’ altalenante. Stiamo lavorando molto in palestra e sia nell’ultima fase della regular season che adesso stiamo raccogliendo i frutti. Siamo cariche e vogliamo fare sempre meglio ».

« Ha vinto chi ha sbagliato di meno in determinate situazioni. Merito a Sant’Elia che ci ha sempre creduto, – ha detto, invece coach Ghibaudi – è stata una partita molto intensa e divertente. Sicuramente non per deboli di cuore. Ora dobbiamo recuperare un po’ fisicamente e poi metterci al lavoro per i prossimi importanti impegni che ci attendono ».

La 3M Pallavolo Perugia parte male nella Pool Salvezza di Serie A2. Tra le mura di casa del PalaPellini, arriva una brutta sconfitta per 0-3 ad opera della Chromavis Eco DB Offanengo. Le biancorosse, prive di Traballi (ancora problemi fisici per lei), non riescono mai realmente ad impensierire le lombarde che nella seconda metà dei set riescono sempre a trovare allunghi decisivi. l’MVP del match è l’attaccante lombarda Francesca Trevisan, autrice di 21 punti e di tante giocate apprezzabili. Tanto scoramento nel finale di gara per le biancorosse, tenute parzialmente a galla nei parziali da Salinas (14) e Giudici (11). Primo set in cui Perugia e Offanengo si alternano nella conduzione. L’equilibrio viene spezzato dopo il 14 pari con le ragazze di Bolzoni che vanno sul +3 e conducono senza troppi problemi fino a quando Perugia si riavvicina sul 20-21. Le biancorosse però si spengono sul più bello e Trevisan e compagne chiudono sul 21-25. Il secondo parziale ricalca sostanzialmente il primo. La 3M parte bene e va addirittura sopra di tre sull’11-8, salvo spengersi ancora una volta e subire la rimonta di Offanengo che si prende anche il secondo set con il punteggio di 22-25. Nel terzo set le ragazze di Marangi appaiono scoraggiate e fuori dalla partita sin dai primi scambi. Il primo grosso vantaggio arriva con l’ace di Martinelli sul 10-14. Il resto è pura accademia per Offanengo che chiude il match con un 17-25.

Le parole della centrale delle umbre Marta Pero:

« C’è molta amarezza e delusione in questo momento. È difficile commentare una gara sottotono contro un avversario che era comunque ampiamente alla nostra portata. Sinceramente non mi interessa molto del prossimo avversario, meglio concentrarci su noi stesse e sui nostri problemi ».

Questo invece il commento di Fabio Collina, vice allenatore della Chromavis:

« Di facile non c’è mai nulla, Perugia ha fatto la sua partita ma noi siamo stati molto concreti. A metà di ogni set abbiamo sempre accelerato. Ora pensiamo una partita alla volta, per la salvezza ci siamo ».

I TABELLINI-

POOL PROMOZIONE-

VOLLEY HERMAEA OLBIA – ROMA VOLLEY CLUB 1-3 (17-25 25-22 16-25 18-25)

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Miilen 3, Taje’ 8, Bridi 4, Bulaich Simian 11, Gannar 5, Messaggi 8, Barbagallo (L), Fontemaggi 10, Bresciani. Non entrate: Schiro’, Diagne, Arca. All. Guadalupi.

ROMA VOLLEY CLUB: Bechis 3, Rivero 16, Rucli 1, Bici 19, Melli 16, Rebora 11, Ferrara (L), Ciarrocchi 3, Valoppi. Non entrate: Valerio, De Luca Bossa. All. Cuccarini.

ARBITRI: Kronaj, Manzoni.

NOTE – Durata set: 25′, 27′, 23′, 28′; Tot: 103′.

MVP: Giulia Melli (Roma Volley)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO 3-1 (26-24 25-13 23-25 25-19)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Cvetnic 14, Torcolacci 12, Obossa 21, Pamio 15, Consoli 6, Boldini 4, Scognamillo (L), Ratti 1, Munarini, Foresi, Blasi (L). Non entrate: Orlandi, Zorzetto. All. Beltrami.

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Allasia 2, Wiblin 9, Eckl 11, Bole 12, Cortella 14, Modestino 8, Tellone (L), Cabassa 4, Guzin, Lazzarin. Non entrate: Granieri, Sironi. All. Gazzotti. ARBITRI: Pasin, Pristera’.

NOTE –Durata set: 26′, 21′, 31′, 30′; Tot: 108′.

MVP: Alice Pamio (Valsabbina Brescia)

Spettatori: 400

CDA TALMASSONS – BSC MATERIALS SASSUOLO 3-1 (23-25 25-18 25-15 25-19)

CDA TALMASSONS: Rossetto 9, Costantini 12, Eze Blessing 6, Milana 16, Caneva 12, Taborelli 19, De Nardi (L), Crisafulli, Monaco, Campagnolo. Non entrate: Vigini (L), Trampus, Tognini, Michelini. All. Barbieri.

BSC MATERIALS SASSUOLO: Pistolesi 13, Civitico 9, Busolini 7, Vittorini 1, Manfredini 8, Scacchetti 3, Pelloni (L), Martinez Vela 6, Bondavalli 1, Masciullo, Dhimitriadhi. Non entrate: Luna (L). All. Venco.

ARBITRI: Jacobacci, Licchelli.

NOTE – Durata set: 28′, 26′, 24′, 26′; Tot: 104′.

MVP: Veronica Taborelli (CDA Talmassons)

LPM BAM MONDOVI’ – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 2-3 (19-25 25-22 25-21 17-25 8-15)

LPM BAM MONDOVI’: Giroldi 1, Grigolo 14, Riparbelli 1, Decortes 16, Populini 14, Pizzolato 16, Bisconti (L), Colzi 11, Takagui 1, Zech, Longobardi. Non entrate: Giubilato (L). All. Solforati.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Rachkovska 3, Babatunde 15, Turco 3, Bolzonetti 21, Parini 13, Perovic 19, Caforio (L), Saguatti 4, Aluigi. Non entrate: Salvatori, Biagini (L), Covino, Cangini. All. Barbolini. ARBITRI: Giorgianni, Di Lorenzo.

NOTE – Durata set: 24′, 30′, 30′, 26′, 15′; Tot: 125′.

MVP: Alessia Bolzonetti (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

Spettatori: 350

POOL SALVEZZA-

OROCASH LECCO – DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA 3-0 (25-14 26-24 25-21)

OROCASH LECCO: Lancini 11, Piacentini 12, Bracchi 9, Zingaro 1, Tresoldi 12, Rimoldi, Bonvicini (L), Bassi 5, Belloni. Non entrate: Marmen, Albano, Casari (L), Citterio, Rocca. All. Milano.

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Muzi 4, Robinson 15, Mearini 6, Ebatombo, Martilotti 9, Martinelli 8, Faraone (L), Catania 2, Ciancio. Non entrate: Brandi, Silotto, Varaldo. All. Bonafede.

ARBITRI: Marigliano, Galteri.

NOTE – Durata set: 20′, 26′, 28′; Tot: 74′.

MVP: Livia Tresoldi (Orocash Lecco)

SEAP-SIGEL MARSALA – D&A ESPERIA CREMONA 3-2 (25-21 20-25 15-25 28-26 18-16)

SEAP-SIGEL MARSALA: Moneta 11, Deste, Ghibaudo 2, Bulovic 21, Frigerio 13, Salkute 26, Norgini (L), Guarena 8, Szucs 2, Garofalo. Non entrate: Orlandi, Baasdam, Spano. All. Buonavita.

D&A ESPERIA CREMONA: Rossini 18, Ferrarini 12, Mennecozzi 4, Piovesan 18, Landucci 2, Kullerkann 13, Zampedri (L), Giacomello 7, Kullerkann 6, Balconati. Non entrate: Coppi, Buffo. All. Magri. ARBITRI: Stancati, Pecoraro. NOTE – Durata set: 28′, 25′, 23′, 35′, 23′; Tot: 134′.

MVP: Monika Salkute (SEAP-SIGEL MARSALA)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA – EMILBRONZO 2000 MONTALE 3-2 (24-26 25-22 25-23 19-25 15-9)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Spinello 2, Dzakovic 22, Hollas 2, Botarelli 24, Ghezzi 20, Cogliandro 10, Vittorio (L), Polesello 4, Di Mario. Non entrate: Giorgetta, Costagli, Moschettini. All. Gagliardi.

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 2, Frangipane 19, Fronza 19, Visintini 23, Zojzi 8, Rossi 6, Bici (L). Non entrate: Mescoli, Bonato, Bozzoli, Montagnani, Mammini. All. Ghibaudi.

ARBITRI: Lanza, Pescatore.

NOTE – Durata set: 28′, 24′, 32′, 22′, 15′; Tot: 121′.

MVP: Irene Botarelli (Assitec Sant’Elia)

3M PALLAVOLO PERUGIA – CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO 0-3 (21-25 22-25 17-25)

3M PALLAVOLO PERUGIA: Patasce 5, Agbortabi 7, Manig 3, Salinas 14, Pero 2, Giudici 11, Rota (L), Negri 2, Bosi 1. Non entrate: Traballi, Dalla Rosa. All. Marangi.

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Bartesaghi 5, Cattaneo 10, Martinelli 8, Trevisan 21, Anello 6, Galletti 2, Porzio (L), Menegaldo 1, Casarotti, Nelson, Marchesi. Non entrate: Pomili, Anello (L), Tommasini. All. Bolzoni.

ARBITRI: Fontini, Somansino.

NOTE – Durata set: 26′, 29′, 25′; Tot: 80′.

MVP: Francesca Trevisan (Chromavis Eco Db Offanengo)

POOL PROMOZIONE-

I RISULTATI-

Volley Hermaea Olbia-Roma Volley Club 1-3 (17-25, 25-22, 16-25, 18-25)

Valsabbina Millenium Brescia-Itas Ceccarelli Martignacco 3-1 (26-24, 25-13, 23-25, 25-19)

Cda Talmassons-Bsc Materials Sassuolo 3-1 (23-25, 25-18, 25-15, 25-19)

Lpm Bam Mondovi’-Omag-Mt San Giovanni In M.No 2-3 (19-25, 25-22, 25-21, 17-25, 8-15)

Itas Trentino-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 3-0 (25-22, 28-26, 25-12)

Futura Giovani Busto Arsizio-Volley Soverato 2-3 (21-25, 15-25, 26-24, 25-19, 10-15)

LA CLASSIFICA-

Roma Volley Club 69 (21 – 0); Itas Trentino 59 (19 – 4); Omag-Mt San Giovanni In M.No 52 (16 – 5); Cda Talmassons 51 (16 – 5); Valsabbina Millenium Brescia 51 (17 – 6); Bsc Materials Sassuolo 47 (16 – 7); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 46 (15 – 6); Futura Giovani Busto Arsizio 46 (15 – 8); Lpm Bam Mondovi’ 46 (15 – 8); Itas Ceccarelli Martignacco 42 (13 – 8); Volley Soverato 35 (11 – 10); Volley Hermaea Olbia 30 (11 – 12).

GLI APPUNAMENTI DELLA SETTIMANA-

Itas Trentino – Cda Talmassons, 18-03-2023 17:00, 2a Giornata

Lpm Bam Mondovi’ – Volley Soverato, 18-03-2023 20:00, 2a Giornata

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Volley Hermaea Olbia, 19-03-2023 15:00, 2a Giornata

Roma Volley Club – Valsabbina Millenium Brescia, 19-03-2023 16:00, 2a Giornata

Bsc Materials Sassuolo – Itas Ceccarelli Martignacco, 19-03-2023 17:00, 2a Giornata

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Futura Giovani Busto Arsizio, 19-03-2023 17:00, 2a Giornata

POOL SALVEZZA-

I RISULTATI-

Club Italia-Anthea Vicenza Volley 3-0 (25-21, 28-26, 25-22) Giocata ieri

Orocash Lecco-Desi Shipping Akademia Messina 3-0 (25-14, 26-24, 25-21)

Seap-Sigel Marsala-D&a Esperia Cremona 3-2 (25-21, 20-25, 15-25, 28-26, 18-16)

Assitec Volleyball Sant’Elia-Emilbronzo 2000 Montale 3-2 (24-26, 25-22, 25-23, 19-25, 15-9)

3m Pallavolo Perugia-Chromavis Eco Db Offanengo 0-3 (21-25, 22-25, 17-25)

LA CLASSIFICA-

Tecnoteam Albese Volley Como 28 (10 – 12); Orocash Lecco 25 (8 – 15); D&a Esperia Cremona 25 (7 – 16); Chromavis Eco Db Offanengo 24 (8 – 15); Emilbronzo 2000 Montale 22 (7 – 16); Anthea Vicenza Volley 21 (8 – 13); Assitec Volleyball Sant’Elia 17 (4 – 17); Seap-Sigel Marsala 14 (5 – 16); Desi Shipping Akademia Messina 14 (4 – 17); Club Italia 12 (4 – 19); 3m Pallavolo Perugia 9 (3 – 18).

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA-

Chromavis Eco Db Offanengo – Seap-Sigel Marsala, 18-03-2023 16.00, 2a Giornata

Anthea Vicenza Volley – Orocash Lecco, 18-03-2023 19.30, 2a Giornata

Tecnoteam Albese Volley Como – Assitec Volleyball Sant’Elia, 19-03-2023 17:00, 2a Giornata

Desi Shipping Akademia Messina – Club Italia, 19-03-2023 17.00, 2a Giornata

Emilbronzo 2000 Montale – 3m Pallavolo Perugia, 19-03-2023 17.00, 2a Giornata