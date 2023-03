Roma-Brescia, big match che profuma di A1

ROMA- Seconda giornata alle porte sia per la Pool Promozione che per la Pool Salvezza del Campionato di Serie A2. La lotta per il primo slot di Serie A1 vedrà la capolista Roma ospitare Brescia, nel rematch della finale di Coppa Italia di Serie A2, in cui le giallorosse ebbero la meglio dopo un terzo set al cardiopalma. Sfide ostiche anche per Trento e San Giovanni, seconda e terza in classifica, che in altri due scontri già visti in questa stagione, nei quarti di Coppa, accoglieranno Talmassons e Busto Arsizio. Tre partite che in base ai loro risultati potrebbero agevolare la risalita delle squadre al momento fuori dai playoff: Mondovì, che giocherà in casa con Soverato, Montecchio, che riceverà Olbia, e Sassuolo, pronta ad affrontare Martignacco.

In Pool Salvezza scende in campo la prima in classifica Albese dopo il turno di riposo della prima giornata: impegno al PalaFrancescucci contro Sant’Elia. Vicenza-Lecco partita cruciale in ottica salvezza, in trasferta le ultime due Club Italia e Perugia ospiti di Messina e Montale. Chiude il programma la sfida che apre la giornata: Offanengo-Marsala. A riposo Cremona.

POOL PROMOZIONE-

Rafforzato il secondo posto in classifica con il perentorio successo ottenuto sabato scorso contro Montecchio nella gara inaugurale della Pool Promozione, l’Itas Trentino andrà alla ricerca del secondo acuto consecutivo in un’altra sfida casalinga. Sabato alle 17, infatti, le gialloblù di coach Saja potranno sfruttare nuovamente il vantaggio del fattore campo nel match che vedrà Bonelli e compagne ospitare al Sanbàpolis la Cda Talmassons, formazione friulana che in classifica occupa la quarta posizione a quota 51 punti, otto in meno rispetto a Trento. Una partita già vissuta dal pubblico trentino in occasione dei quarti di Coppa Italia, in cui le padrone di casa ebbero la meglio con un netto 3-0.

« Sabato affrontiamo una Cda Talmassons che ho visto molto cresciuta rispetto alla partita di Coppa Italia – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja -. Praticano un gioco più veloce ed è una squadra che tocca davvero tanto a muro. Milana e Taborelli rimangono i terminali più pericolosi, a cui si aggiunge Caneva al centro che è in un buon momento di forma. Anche loro hanno iniziato questa Pool Promozione con una vittoria, segno che la classifica del girone ben rispecchia il loro valore. Noi siamo pronti, mi aspetto una gara dura ma che affronteremo come sempre a viso aperto per trovare altri punti che ci avvicinino ancora di più ai Playoff ».

Talmassons ha infatti superato nella prima uscita Sassuolo, dopo una gara iniziata male ma chiusa nel migliore dei modi.

Le parole di coach Barbieri, che riparte dalla sfida contro le emilane:

« Sicuramente iniziare col piede giusto è molto positivo, abbiamo preso tre punti davvero importanti in questo momento della stagione. Sabato andremo a Trento, una delle big guardando anche la classifica. A livello statistico hanno una delle percentuali più alte nel fondamentale del muro perciò dovremo essere molto attenti nelle scelte dei colpi d’attacco. Il fatto di aver già giocato contro di loro può essere una buona cosa ma non credo sia così fondamentale. Sarà invece fondamentale arrivare pronti, giocando bene. In Coppa abbiamo giocato un set e mezzo bene poi abbiamo staccato un po’ la testa. Faremo di tutto per portare a casa qualche punto ».

Tie-break con esiti opposti nella prima giornata della Pool Promozione per la LPM BAM Mondovì e il Volley Soverato, le due formazioni che si sfideranno sabato 18 marzo al PalaManera per la seconda giornata. Sempre tra le mura amiche, le pumine hanno ceduto a San Giovanni mentre, sempre in trasferta, la formazione calabrese ha espugnato il PalaBorsani di Busto Arsizio, facendo subito capire di essere pronta a giocarsi ogni carta per sorprendere chiunque in questa seconda fase. Una sfida che ricorre spesso nel campionato cadetto: le due squadre si sono affrontate dodici volte, con un bilancio abbastanza equilibrato fatto di 7 successi per Mondovì e 5 per Soverato. Per la squadra di coach Solforati l’incontro ha un peso importante: visti gli scontri al vertice del weekend e i soli 5 punti che separano le pumine dal quinto posto di Brescia, ultimo valido per l’accesso ai playoff, guadagnare i tre punti potrebbe rivelarsi fondamentale. Per Soverato invece un’altra occasione per togliersi qualche soddisfazione, con le due attaccanti Korhonen e Schwan apparse in grande forma lo scorso weekend.

Un concetto ribadito dalla regista Beatrice Giroldi:

« Soverato ha giocatrici di livello, sono molto fisicate. Hanno un gioco completamente diverso dal nostro. Dovremmo stare attente, forse loro avranno la mente più libera di noi, e giocheranno più spensierate. Cercheremo di imporre il nostro ritmo fin dall’inizio e portare a casa i punti che ci servono ».

L’Ipag S.lle Ramonda Montecchio tornerà tra le mura di casa per affrontare la Volley Hermaea Olbia nella seconda giornata della Pool Promozione. Due squadre che non sono partite nel migliore dei modi nella seconda fase del Campionato di A2, cedendo lo scorso weekend a Trento e Roma, pur mettendo in difficoltà le due formazioni in vetta. Anche in vista degli scontri diretti d’alta classifica, il match potrebbe risultare fondamentale per le venete per accorciare sulle squadre al momento qualificate ai playoff.

La squadra sarda è ultima in classifica al momento, ma non è da sottovalutare come rimarca il coach Marco Sinibaldi, che l’ha allenata dal 2014 al 2017:

« Ho un bel ricordo di Olbia, perché è stata una prima parte di crescita che mi ha formato come allenatore. Va sottolineato che le ragazze di Dino Guadalupi hanno chiuso in bellezza il girone A, riuscendo a guadagnare la pool nell’ultima giornata di campionato. Portano con sé, quindi, un bagaglio di entusiasmo non da poco. Per noi sarà importante reggere l’urto e continuare a lavorare su quello che abbiamo espresso nei primi due set contro Trento, cercando di finalizzare al meglio il nostro gioco. Pur essendoci proposti di vivere la Pool promozione con spensieratezza, dobbiamo diventare più determinati nello sfruttare le occasioni e dare più attenzione agli aspetti tecnico-tattici ».

« Contro Roma abbiamo dimostrato di poter dare fastidio a tutti – evidenzia la palleggiatrice di Olbia Ulrike Bridi – Strappare un set a una squadra di quel livello è certamente una bella soddisfazione, visto che solo altre tre formazioni c’erano riuscite. Contro Montecchio mi aspetto una bella sfida, è una squadra ben attrezzata. Non sarà una gara facile, ma sarà bello giocarsela con un altro avversario di livello. Essere arrivati in Pool Promozione, dopo una stagione di tanti alti e bassi, non è una cosa da poco. Dobbiamo sfruttare tutte assieme questa grande occasione e giocarcela al meglio. L’obiettivo è infastidire il più possibile le altre squadre, portare qualche risultato a casa e toglierci delle belle soddisfazioni ».

Dopo l’ottima partenza in Pool Promozione, con la vittoria da tre punti ai danni di Olbia, la Roma Volley Club si prepara per una nuova sfida. Domenica al Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio arriverà la Valsabbina Millenium Brescia di coach Alessandro Beltrami. Un’avversaria complicata, già affrontata nella finale di Coppa Italia a Casalecchio di Reno, contro cui le capitoline avevano battagliato nell’ultima frazione finita ai vantaggi, quando le leonesse avevano trovato nella forza del gruppo una reazione con cui contrastare la capolista, senza però riuscire a concretizzare il tentativo. Domenica si riparte da zero, con Boldini e compagne motivate a scendere in campo per giocarsi al massimo ogni singola azione e provare a intascare punti preziosi per rinforzare il quinto posto, ultimo valido per l’accesso ai Playoff Promozione. La squadra di coach Cuccarini è ben consapevole del valore dell’avversario, come anche della necessità di dover mantenere alta la qualità del gioco per continuare il proprio cammino verso l’obiettivo più importante: con dieci punti di vantaggio su Trento, la matematica promozione in Serie A1 potrebbe già arrivare nel weekend se le giallorosse conquistassero i tre punti e le trentine no.

Coach Giuseppe Cuccarini presenta il big match:

« L’approccio a questa pool è stato senz’altro positivo. Abbiamo vinto a Olbia su un campo difficile per la qualità della squadra, che ha espresso un’ottima pallavolo difendendo tantissimo. Con Brescia è una partita importante per entrambi. Ritrovarci di nuovo contro ci dà delle sensazioni molto positive: con loro abbiamo vinto la Coppa Italia, nonché primo traguardo vero della stagione di cui siamo orgogliosi. Brescia punta a posizionarsi fra le prime quattro che disputeranno i playoff e noi abbiamo bisogno di punti per continuare a tener viva la nostra ambizione. Conoscendo le mie giocatrici sono fiducioso che riusciremo ad ottenere quello che vogliamo ».

A commentare la prossima sfida, la centrale Alice Torcolacci:

« Sicuramente quella contro Roma sarà una partita difficile, soprattutto perché giocheremo nel campo delle avversarie. Siamo consapevoli del fatto che non hanno mai perso una partita, ma questo non ci spaventa e, anzi, renderà la sfida ancora più motivante. Sono certa che abbiamo le carte per poterle mettere in difficoltà e per giocarci un ottima partita ».

Dopo aver esordito la scorsa settimana contro Talmassons, la BSC Materials Sassuolo è pronta per il secondo match di Pool Promozione: capitan Dhimitriadhi e compagne riceveranno tra le mura amiche del Pala Paganelli la Itas Ceccarelli Martignacco. Separate in classifica generale da cinque punti, Sassuolo e Martignacco si trovano rispettivamente al sesto posto con 47 lunghezze ed al decimo con 42: entrambe sono reduci da una sconfitta esterna nella prima giornata – Sassuolo per mano di Talmassons, Martignacco contro Brescia. Le due squadre si sono peraltro già affrontate in stagione, durante gli ottavi di Coppa Italia: a festeggiare, dopo una battaglia lunga cinque set, furono le friulane, che ebbero la meglio grazie ad una Bole straripante da 24 punti. La BSC Materials andrà alla ricerca di punti pesanti in ottica classifica generale, tenendo nel proprio mirino la quinta posizione – attualmente occupata da Brescia (51) – ovvero l’ultima disponibile per l’accesso alle Semifinali Playoff.

A tracciare la rotta in casa Sassuolo è coach Venco, che riparte dalla sconfitta del primo turno:

« Sapevamo fin dall’inizio che la Pool Promozione sarebbe stata difficile, perché coinvolge tutte squadre forti e preparate. Sicuramente noi non l’abbiamo iniziato nel modo migliore: domenica scorsa la partenza è stata brutta ma ci poteva stare. Siamo arrivati alla partita contro Talmassons non al meglio della condizione fisica e l’abbiamo pagata. Questa settimana abbiamo lavorato bene, ci siamo ripresi dal punto di vista fisico per cui affrontiamo la prossima gara contro Martignacco con curiosità, per capire se riusciremo a calarci al meglio in questa Pool e se abbiamo smaltito la brutta prestazione della scorsa settimana ».

« La battuta d’arresto avuta a Brescia – ha detto la centrale di Martignacco Katja Eckl in quest’avvicinamento alla sfida – ci ha senz’altro lasciato un po’ di amarezza, considerando anche l’infortunio in cui è purtroppo incorsa Sara (Cortella ndr.). Nel gruppo, comunque, c’è grande voglia di riscatto, siamo motivate a fare bene. Come in occasione della partita di coppa, dovremo essere concentrate e puntare in primis a fare ciò che sappiamo fare. Sarà importante commettere meno errori possibili. Anche perché, nonostante l’esito positivo avuto contro di loro in coppa, le nostre avversarie sono una squadra di spessore, ben attrezzata. Guai a sottovalutarle ».

L’Omag-Mt San Giovanni in M.no si appresta ad affrontare il sestetto della Futura Giovani Busto Arsizio nella gara del Pala Marignano, valida per il secondo turno della Pool Promozione. Le atlete di coach Barbolini, nonostante l’importante vittoria contro Mondovì al Pala Manera, proseguono il loro percorso con molta umiltà, consapevoli che il cammino verso i playoff è ancora lungo e insidioso e la classifica molto corta. Il successo contro le pumine però ha certamente portato grande entusiasmo, soprattutto per l’andamento della gara, con il 2-3 finale in trasferta che ha dimostrato che la squadra è competitiva anche con i sestetti provenienti dal girone A. Busto Arsizio dal canto suo dovrà cancellare l’esordio amaro contro Soverato, capace di espugnare al tie-break il PalaBorsani, cercando di ripetere la prestazione dei quarti di Coppa Italia dove, proprio al Pala Marignano, riuscì a superare 0-3 le padrone di casa. I due team fino ad oggi si sono incontrati 5 volte e la bilancia pende leggermente a favore delle cocche (3 vittorie contro 2 dell’Omag-Mt). L’incontro di domenica, pertanto, per l’Omag-Mt ha una triplice valenza: può rappresentare una rivincita per la sconfitta in Coppa Italia, può allontanare il sestetto lombardo dai Playoff Promozione e pareggiare il numero di vittorie (3 per ciascun sestetto).

Il parere di Maria Adelaide Babatunde in vista del match:

« La vittoria di domenica a Mondovì ci ha dato ancora più consapevolezza dei nostri mezzi. Siamo riuscite a risolvere i momenti di difficoltà restando unite e mostrando tanto carattere: questo ci ha spinto a fare cose veramente belle. Siamo molto cariche e pronte per la prossima partita pur consapevoli della difficoltà e dell’importanza dell’incontro. Abbiamo anche una grande voglia di riscatto per la sconfitta subita nei quarti di Coppa Italia e scenderemo in campo, pertanto, dando tutto noi stesse e cercando di fare più punti possibili, utili per ben proseguire in questa seconda fase di campionato ».

Questo invece il commento di Viola Tonello:

« Ci presenteremo a questa partita con tanta voglia di riscatto ed altrettanta di rimetterci sulla giusta carreggiata per continuare a credere nei playoff. Sarà importantissimo dare il massimo per provare a portare a casa una vittoria da tre punti pieni per rimanere in scia delle prime. Mi aspetto una gara complicata e tosta sotto tutti gli aspetti, sarà battaglia all’ultimo sangue. Loro sono una buona squadra, in più possono contare in questo momento su una buona dose di morale visto che vengono da un trend di risultati positivi e prestazioni soddisfacenti. Potranno contare anche sul vantaggio del fattore campo, ma noi dovremo essere brave a pensare a noi stesse e fare quello che sappiamo, limitando i loro attaccanti e rallentando il loro gioco ».

POOL SALVEZZA-

A caccia del bis. Al PalaCoim di Offanengo la Chromavis Eco DB cercherà la seconda vittoria consecutiva nella Pool Salvezza ospitando la Seap-Sigel Marsala. Le neroverdi allenate da Giorgio Bolzoni e Fabio Collina hanno iniziato con il piede giusto la seconda fase che mette in palio la permanenza in categoria grazie al 3-0 di domenica scorsa sul campo di Perugia. Ora un’altra tappa importante nel cammino prima di affrontare il turno infrasettimanale di riposo mercoledì (terza giornata d’andata). Per le siciliane invece un’ottima occasione per dare seguito al bell’esordio casalingo contro Cremona, fondamentale per ritrovare punti e fiducia in un finale di stagione da vivere al cardiopalma.

« Marsala – commenta coach Bolzoni – arriva da un bel successo contro Cremona e ritengo che del girone B sia una delle formazioni più omogenee e pericolose. Contro l’Esperia sono state brave a stare nel match. Ci aspetta una partita difficile per punti in palio e per l’aggressività della Seap-Sigel, che lotta su tutti i palloni. Siamo partiti bene ma non possiamo certo cullarci sugli allori, ogni gara è un dentro e fuori. Dobbiamo concentrarci molto sugli obiettivi che abbiamo, diventare più solidi e continui su alcune dinamiche che nella prima fase ci sono un po’ mancate ».

A commentare l’impegno in provincia di Cremona per le siciliane è stata invece Monika Salkute, MVP e migliore realizzatrice dell’ultimo incontro:

« Non so di preciso cosa aspettarmi perchè penso che le squadre che incontreremo dell’altro girone siano più forti, di un livello superiore. Così è stato con Cremona domenica scorsa che reputo avversario di rango. Però ho buone aspettative per la mia squadra. Dobbiamo partire forte e aggressive già nel primo fondamentale d’attacco, ossia la battuta, per rompere gli equilibri e mettere in crisi le certezze del loro gioco. Sulla medesima scia dobbiamo poi proseguire in partita e costruirci la nostra prestazione ».

Primo dei due appuntamenti casalinghi consecutivi ravvicinati per l’Anthea Vicenza Volley nella Pool Salvezza. Al Palazzetto dello Sport cittadino di via Goldoni le biancorosse di coach Ivan Iosi ospiteranno l’Orocash Lecco, mentre mercoledì alle 20,30 torneranno in campo sempre tra le mura amiche contro Montale. Cheli e compagne sono chiamate a reagire dopo lo 0-3 inaugurale di Milano contro il Club Italia, che le ha fatte scivolare al sesto posto, che al momento vorrebbe dire retrocessione. L’obiettivo sarà tornare al successo e prendere punti importanti contro una diretta rivale, visto che le lecchesi si trovano al momento a +4 al secondo posto dietro Albese.

« Lecco – commenta coach Ivan Iosi – è una squadra giovane, molto dinamica, una formazione ostica da affrontare. Dovremo avere molta attenzione alla difesa e nella costruzione della palla per provare a mettere in difficoltà il nostro avversario; vogliamo essere più incisivi in battuta, ci stiamo lavorando prestando attenzione al gesto. Inoltre, servirà più cattiveria agonistica. Vogliamo una grande reazione e riprendere in mano la fluidità e la continuità del nostro gioco, oltre a recuperare quei punti che sono fondamentali ».

« Vicenza ha iniziato questa seconda fase con una sconfitta rimediata contro il Club Italia, mentre durante la regular season il loro cammino è stato parecchio altalenante. Buone prestazioni e partite sottotono – precisa Gianfranco Milano, primo allenatore di Orocash Picco Lecco . Il loro organico è di rilievo con giocatrici d’esperienza in grado di gestire bene una gara e i momenti di difficoltà. L’opposto Kavalenka, la centrale Cheli e la banda Legros rendono questa compagine sicuramente molto pericolosa. Sarà una sfida sicuramente tosta. Noi ci stiamo allenando bene e finalmente al completo; le sensazioni sono buone dopo il risultato positivo di domenica ».

Ripartire con la voglia di chiudere appena possibile il discorso della salvezza. Forte dei 28 punti conquistati nella stagione regolare, la Tecnoteam Albese Volley Como riparte con la Pool Salvezza per centrare la permanenza in A2 per il secondo anno di fila. Avversario di giornata l’Assitec Volleyball Sant’Elia, che ha esordito nel migliore dei modi lo scorso weekend, quando la squadra comasca ha osservato il turno di riposo: 3-2 casalingo a Montale e due punti fondamentali per tenere vivo il discorso salvezza. Le ciociare sono infatti distanti ora solo 5 punti dalle modenesi, che occupano proprio l’ultimo posto disponibile per rimanere nel campionato cadetto.

Il ritorno in campo per Albese è presentato da coach Mauro Chiappafreddo:

« Chiediamo ai tifosi tutto il loro aiuto. Siamo certi che ci staranno vicino come hanno fatto finora. Il nostro obiettivo è chiudere appena possibile il discorso salvezza e metterci al riparo da brutte sorprese. Per questo servirà partire bene e fare punti fin da domenica ».

« Ci aspettiamo una partita molto tosta, come tutte le prossime della pool. Tutte noi sappiamo quanto questi incontri siano importanti, – ha detto la schiacciatrice dell’Assitec Danjela Dzakovic – e per questo ci stiamo allenando molto duramente. Finalmente la squadra è al completo e sono sicura che daremo tutte noi stesse per ogni singolo punto. Ci rimangono da disputare 11 finali per raggiungere l’obiettivo salvezza che dobbiamo centrare a tutti i costi ».

Seconda giornata di Pool Salvezza per la Desi Shipping Akademia Messina che, domenica 19 marzo, al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria ospita il Club Italia. Dopo lo stop della prima uscita in casa di Lecco, le ragazze allenate da coach Bonafede tornano dopo quasi un mese di fronte al pubblico amico con la necessità di fare punti per smuovere la classifica, cercando in tutti i modi di trovare una vittoria preziosa che manca ormai dallo scorso gennaio. Con le stesse motivazioni arriverà in riva allo Stretto la formazione allenata da coach Mencarelli, che ha esordito sabato scorso al Centro Pavesi fornendo una prova sorprendente: secco 3-0 a Vicenza e 3 punti che hanno permesso alle azzurrine di abbandonare l’ultima piazza ed avvicinarsi pericolosamente proprio alle messinesi, in questo momento in terzultima posizione e sopra solamente di due lunghezze (a pari merito con Marsala).

« La sconfitta a Lecco ovviamente ha bruciato molto – cosi Melissa Martinelli, centrale di Akademia – Domenica ci attende una battaglia: nel momento che si iniziano i playout o playoff, le squadre si trasformano e ognuna tenterà di guadagnare punti e cercherà il più possibile di portare a casa il risultato. Dobbiamo essere pronte a spingere sin da subito e tenere le altre squadre dietro. Giocare con il nostro pubblico a fianco vuol dire tanto e, soprattutto, lo sentiamo perchè si fanno sentire. Questo sarà veramente un valore aggiunto ».

La 3M Pallavolo Perugia torna subito in campo a distanza di una settimana dal brutto esordio casalingo nella Pool Salvezza contro Offanengo. Prestazione da cancellare e da mettere subito in archivio quella vista contro le lombarde: domenica 19 marzo la truppa biancorossa sarà impegnata sul taraflex della Emilbronzo 2000 Montale. La squadra di Castelnuovo Rangone si è portata dietro un bottino di 21 punti dalla regular season. All’esordio inella seconda fase è incappata anch’essa in un k.o. per 3-2 nella tana di Sant’Elia. Le biancorosse devono solo pensare alla vittoria da tre punti per poter pensare di accendere un lumicino sulle speranze di permanenza in A2 mentre per le modenesi, attualmente quinte, sarà fondamentale rinforzare la posizione dagli assalti delle inseguitrici. Out Gaia Traballi per le umbre, ancora alle prese con il solito infortunio muscolare che l’ha limitata durante tutta questa stagione.

Elena Fronza presenta la sfida casalinga contro Perugia:

« Domenica giochiamo contro Perugia, che come tutte noi del pool salvezza ha bisogno di punti, sarà l’ennesima battaglia. Loro sono un’ottima squadra e arriveranno agguerrite. Dobbiamo cercare di mantenere alto il livello di gioco, la concentrazione e la grinta come nelle ultime due gare. Dobbiamo sfruttare il fattore casa ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2a GIORNATA DELLA POOL PROMOZIONE-



Sabato 18 marzo ore 17.00

Itas Trentino – Cda Talmassons Arbitri: Lorenzin-Ciaccio



Sabato 18 marzo ore 20.00

Lpm Bam Mondovi’ – Volley Soverato Arbitri: Papapietro-Angelucci



Domenica 19 marzo ore 15.00

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Volley Hermaea Olbia Arbitri: Cecconato-Di Lorenzo



Domenica 19 marzo ore 16.00

Roma Volley Club – Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Guarneri-Proietti



Domenica 19 marzo ore 17.00

Bsc Materials Sassuolo – Itas Ceccarelli Martignacco Arbitri: Traversa-Serafin

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Toni-Mannarino

POOL SALVEZZA PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2a GIORNATA DELLA POOL SALVEZZA-



Sabato 18 marzo ore 16.00

Chromavis Eco Db Offanengo – Seap-Sigel Marsala Arbitri: Lanza-Mesiano



Sabato 18 marzo ore 19.30

Anthea Vicenza Volley – Orocash Lecco Arbitri: Cavicchi-Clemente



Domenica 19 marzo ore 17.00

Tecnoteam Albese Volley Como – Assitec Volleyball Sant’Elia Arbitri: Lentini-Marconi

Desi Shipping Akademia Messina – Club Italia Arbitri: Palumbo-Scarfò

Emilbronzo 2000 Montale – 3m Pallavolo Perugia Arbitri: Candeloro-Polenta

Riposa: D&A Esperia Cremona

LE CLASSIFICHE-

POOL PROMOZIONE-

Roma Volley Club 69 (21 – 0); Itas Trentino 59 (19 – 4); Omag-Mt San Giovanni In M.No 52 (16 – 5); Cda Talmassons 51 (16 – 5); Valsabbina Millenium Brescia 51 (17 – 6); Bsc Materials Sassuolo 47 (16 – 7); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 46 (15 – 6); Futura Giovani Busto Arsizio 46 (15 – 8); Lpm Bam Mondovi’ 46 (15 – 8); Itas Ceccarelli Martignacco 42 (13 – 8); Volley Soverato 35 (11 – 10); Volley Hermaea Olbia 30 (11 – 12).

POOL SALVEZZA-

Tecnoteam Albese Volley Como 28 (10 – 12); Orocash Lecco 25 (8 – 15); D&a Esperia Cremona 25 (7 – 16); Chromavis Eco Db Offanengo 24 (8 – 15); Emilbronzo 2000 Montale 22 (7 – 16); Anthea Vicenza Volley 21 (8 – 13); Assitec Volleyball Sant’Elia 17 (4 – 17); Seap-Sigel Marsala 14 (5 – 16); Desi Shipping Akademia Messina 14 (4 – 17); Club Italia 12 (4 – 19); 3m Pallavolo Perugia 9 (3 – 18).