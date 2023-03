Negli anticipi vincono Trento e Mondovì

ROMA- Primi fuochi d’artificio negli anticipi del sabato della Serie A2. Nella Pool Promozione, occhi puntati sul big match tra Itas Trentino e CDA Talmassons, con la formazione di coach Saja vittoriosa per 3-1 sulle friulane: le gialloblù rimangono in scia della capolista Roma, impegnata domenica nella difficile gara contro la Valsabbina Millenium Brescia. Tre punti importanti per la LPM BAM Mondovì che, tra le mura amiche, concede un solo set a Soverato e mantiene viva la bagarre di centro classifica.

Nella Pool Salvezza, invece, Anthea Vicenza ribalta ogni pronostico e conquista il successo contro la OroCash Picco Lecco, tre punti che possono mantenere vive le speranze di permanenza in Serie A2 per la formazione veneta. E’ durato poco più di un’ora e un quarto, infine, il match tra Chromavis Eco DB Offanengo e Seap-Sigel Marsala: rotondo successo per la formazione lombarda che allunga, così, sulla diretta inseguitrice Lecco.

Quattordicesima vittoria consecutiva in campionato per la Itas Trentino. La tredicesima affermazione di fila al Sanbàpolis regala alle gialloblù altri tre preziosi punti per blindare la seconda piazza nella Pool Promozione. L’anticipo della seconda giornata sorride a Trento, che liquida in quattro set la pratica Cda Talmassons bissando il successo ottenuto a gennaio nei quarti di finale di Coppa Italia. Per giungere al successo l’Itas Trentino si è aggrappata alla brillante prestazione in prima linea di Francesca Michieletto, mvp della sfida con le friulane grazie ai suoi 21 punti, frutto del 42% di positività in attacco, oltre a 2 muri, un ace e il 70% in ricezione. Molto bene anche DeHoog con 16 punti e il 38% a rete e Parlangeli, attentissima nei fondamentali di seconda linea. Alle ospiti non sono bastate le ottime performance delle laterali Milana (23 punti) e Rossetto (17 punti con il 53%), con i 36 errori complessivi commessi dalla Cda (contro i 16 trentini) che hanno inevitabilmente spianato la strada all’Itas.

« Sono molto soddisfatto della prestazione delle ragazze perché questa era una gara molto complicata – ha spiegato a fine gara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – . Talmassons è una delle squadre che soffriamo maggiormente per la sua fisicità e la sua capacità di toccare molto a muro, cosa che a volte rischia di renderci nervosi. Siamo stati bravi a limitare ciò e a sfruttare le nostre qualità al servizio e a muro. Abbiamo sprecato qualche occasione di troppo, penso al finale del quarto set, ma vanno dati i giusti meriti alla Cda che ha saputo renderci la vita difficile fino all’ultimo. Ogni vittoria rappresenta un passo molto importante verso quello che è il nostro obiettivo in questa Pool Promozione ».

Coach Barbieri commenta così l’incontro al fischio finale:

« E’ stata una bella partita, dove devo dire che si è vista una bella pallavolo da parte di entrambe le squadre. Muro e difesa sono andate bene per entrambe. Nel terzo set abbiamo avuto un po’ di appannamento, ci siamo un po’ disuniti soprattutto in questo fondamentale, devo dire che nel quarto set ci siamo ripresi molto bene tornando a giocare punto a punto. Trento è stata più cinica nel momento che contava di più e hanno fatto valere la loro esperienza e nei momenti decisivi sono stati più lucidi di noi. Dobbiamo fare i complimenti a Trento, noi non prendiamo punti ma portiamo a casa ancora grande consapevolezza di potercela giocare con tutti e anche oggi sotto l’aspetto del gioco l’abbiamo fatto. Però come ho già detto, complimenti a Trento perché è stata più brava di noi ».

Sabato sera di pallavolo al PalaManera: l’LPM BAM Mondovì affronta il Volley Soverato. Prima del fischio d’inizio il pubblico presente ha potuto applaudire le giovani atlete del Monvi LPM BAM che hanno conquistato il titolo di campione territoriale Under 14. Il match corre saldamente nelle mani della LPM BAM Mondovì nei primi due set, mentre le ospiti reagiscono nella terza frazione di gioco. Le padrone di casa mantengono la concentrazione e si aggiudicano la posta in palio, punti preziosissimi per la Pool Promozione. Bibo Solforati, allenatore LPM BAM Mondovì:

« Appena si cala il ritmo e la qualità del gioco si fa fatica a vincere le partite. I primi due set abbiamo affrontato con l’atteggiamo e la qualità giusta, poi ci siamo perse, come spesso accade quando i due set filano lisci. e abbiamo prolungato la partita al quarto. La cosa decisiva era fare tre punti e ce l’abbiamo fatta, è logico che dobbiamo alzare un po’ l’asticella per affrontare le prossime gare ».

Seconda vittoria consecutiva per la Chromavis Eco DB nella pool salvezza, che dopo il 3-0 di Perugia riserva lo stesso trattamento in casa a Marsala. Le siciliane, in emergenza, hanno perso per infortunio Szucs a inizio secondo set, l’unico parziale dove per metà set hanno retto l’urto, mentre per il resto Offanengo ha dominato la scena, scavando il solco in attacco (43% contro il 29 ospite) e a muro (7 a 2). Top scorer Giulia Bartesaghi con 15 punti; in doppia cifra anche l’altra banda Francesca Trevisan (12) e la centrale Marina Cattaneo (10), mentre per Marsala 11 punti per Serena Moneta. Premiata mvp il giovanissimo libero di casa Giorgia Tommasini (classe 2006), che ha ricevuto il mazzo di fiori dal sindaco di Offanengo Gianni Rossoni.

Così Fabio Collina, vice allenatore Chromavis Eco DB:

« Siamo stati molto concreti e abbiamo avuto tanta pazienza anche quando alcune situazioni non giravano subito a nostro favore. La fase break è stata molto determinante, con tanto ordine in tutti i suoi fondamentali. Come dicevo già dopo Perugia, guardiamo sempre una partita alla volta; oggi sono arrivati altri tre punti fondamentali ».

« Purtroppo veniamo da una settimana dove non siamo riusciti ad allenarci come volevamo per problemi fisici – commenta Eraldo Buonavita , allenatore Seap-Sigel Marsala- Frigerio era ferma e abbiamo dovuto metterla ugualmente in campo. Siamo sempre in super-emergenza e di più non potevo chiedere alle ragazze. Peccato perché con un po’ più di concretezza in alcuni fondamentali come per esempio il muro potevamo fare qualcosa in più. Siamo stati poco aggressivi in battuta e un po’ confusionari in difesa ».

L’Anthea Vicenza Volley si sblocca e coglie il primo successo nella pool salvezza di A2 femminile , reagendo dopo il ko inaugurale contro il Club Italia. A farne le spese, l’Orocash Lecco, battuta 3-1 in Veneto al termine di un match vibrante e ricco di emozioni. La caparbietà delle biancorosse di casa ha fatto la differenza: sotto 12-19 nel secondo set, la squadra di Iosi (trascinata da Cheli) ha saputo recuperare, chiudendo 25-23 (ace di Ferraro) dopo aver vinto 25-22 il primo set dove l’attacco berico ha girato ad alte percentuali (50%) con una buona coralità. Nel terzo, Lecco (sotto 2-0 e 17-15) ha trovato le forze per ribaltare la situazione e riaprire la partita, trascinata da Lancini. Da cardiopalma il quarto parziale: Orocash saldamente al comando nella prima parte (0-4 e 6-11), Vicenza sugli scudi fino al 20-17, preludio al 23-21 prima del finale. Sotto 23-24, decidono Farina (attacco e muro finale) e Panucci: 26-24 e 3-1. Ivan Iosi (coach Anthea Vicenza Volley):

« Sapevamo di avere di fronte una squadra che, come noi, ha lottato fino alla fine per entrare nella pool promozione. Lecco gioca una pallavolo rapida, dunque appena noi abbiamo commesso qualche imprecisione loro hanno iniziato a risalire. Ne è uscita una gara vibrante: nel secondo set sotto di 12-19 siamo andati a vincere e nel terzo ci è mancato poco. Credo che il nostro gruppo racconti di resilienza, ma anche di compattezza; è una vittoria che lava molte critiche e che premia la fiducia del nostro presidente e della società. Faccio un plauso a tutte, da Cheli a Ferraro, ma anche Digonzelli entrata nel quarto tempo a sostituire Kavalenka per un crampo ».

Il commento di Gianfranco Milano, primo allenatore di Orocash Picco Lecco:

« Sapevamo che la partita avrebbe avuto toni agonistici elevati. Siamo riusciti a tener testa per gran parte della gara, peccato i finali di alcuni set. Una situazione da valutare bene, in quanto dobbiamo essere pragmatici nei finali. Torniamo a casa a mani vuote, ma non potremo riflettere troppo in quanto mercoledi’ giochiamo a Sant’Elia. Dovremo ripartire subito! ».

LPM BAM MONDOVI’ – VOLLEY SOVERATO 3-1 (25-19 25-14 22-25 25-18)

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 16, Riparbelli 8, Decortes 21, Populini 12, Pizzolato 11, Giroldi 2, Bisconti (L), Takagui, Zech, Giubilato, Longobardi. Non entrate: Colzi. All. Solforati.

VOLLEY SOVERATO: Schwan 14, Giambanco 2, Korhonen 17, Giugovaz 13, Cecchi 8, Malinov, Ferrario (L), Salviato 1, Zuliani, Cherepova. Non entrate: Barbaro. All. Chiappini.

ARBITRI: Papapietro, Angelucci.

NOTE – Durata set: 21′, 22′, 27′, 23′; Tot: 93′.

MVP: Laura Grigolo (LPM Bam Mondovì)

Spettatori: 500

ITAS TRENTINO – CDA TALMASSONS 3-1 (25-20 21-25 25-14 27-25)

ITAS TRENTINO: Moretto 6, Dehoog 16, Michieletto 21, Fondriest 11, Bonelli 2, Mason 5, Parlangeli (L), Bisio 1, Meli, Joly. Non entrate: Stocco, Michieletto, Libardi (L), Serafini. All. Saja.

CDA TALMASSONS: Rossetto 17, Costantini 7, Eze Blessing 6, Milana 23, Caneva 5, Taborelli 9, De Nardi (L), Trampus 1, Crisafulli, Monaco, Tognini. Non entrate: Moconutti (L), Campagnolo, Michelini. All. Barbieri.

ARBITRI: Lorenzin, Ciaccio.

NOTE –Durata set: 23′, 25′, 21′, 31′; Tot: 100′.

MVP: Francesca Michieletto (Itas Trentino)

Spettatori: 393

ANTHEA VICENZA VOLLEY – OROCASH LECCO 3-1 (25-22 25-23 22-25 26-24)

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Galazzo, Legros 8, Farina 16, Kavalenka 16, Panucci 15, Cheli 19, Formaggio (L), Ottino 3, Ferraro 2, Munaron, Digonzelli, Groff. Non entrate: Del Federico (L), Martinez Volskis. All. Iosi.

OROCASH LECCO: Lancini 20, Piacentini 13, Bracchi 8, Zingaro 12, Tresoldi 10, Rimoldi, Bonvicini (L), Bassi 10, Marmen 1. Non entrate: Belloni, Casari, Citterio, Rocca (L), Albano. All. Milano. ARBITRI: Cavicchi, Clemente.

NOTE – Durata set: 25′, 29′, 0′, 31′; Tot: 85′.

MVP: Lisa Cheli (Anthea Vicenza)

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO – SEAP-SIGEL MARSALA 3-0 (25-17 25-18 25-19)

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Bartesaghi 15, Anello 8, Martinelli 9, Trevisan 12, Cattaneo 10, Galletti 5, Porzio (L), Casarotti, Tommasini, Marchesi. Non entrate: Menegaldo, Nelson, Pomili, Anello (L). All. Bolzoni.

SEAP-SIGEL MARSALA: Moneta 11, Guarena 3, Ghibaudo 3, Bulovic 5, Frigerio 6, Salkute 7, Norgini (L), Szucs 1. Non entrate: Deste, Garofalo. All. Buonavita.

ARBITRI: Lanza, Mesiano.

NOTE – Durata set: 24′, 27′, 25′; Tot: 76′.

MVP: Giorgia Tommasini (Chromavis Eco Db Offanengo)