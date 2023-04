Talmassons vince ad Olbia ed è quinta da sola

OLBIA (SASSARI)- La Volley Hermaea Olbia si congeda dal pubblico del Geopalace conquistando il suo primo punto nella Pool Promozione della Serie A2 Femminile. Le biancoblù giocano a tratti molto bene contro la Cda Talmassons, formazione in piena lotta per l’accesso ai playoff, e accarezzano a lungo il successo. Alla fine però, le friulane la spuntano al tie-break dopo un match avvincente. Sono proprio le padrone di casa a portarsi avanti sin dalle prime e, nonostante il ritorno delle ospiti, riescono a passare in vantaggio 1-0. Il copione del secondo parziale è invece tutto a favore della squadra di coach Barbieri, che impatta sull’1-1. Terzo gioco che invece vede nuovamente le sarde fare la voce grossa, in particolar modo dalla seconda metà del set, con una grande rimonta che permette il nuovo vantaggio per 2-1. La stanchezza però si fa sentire nella quarta frazione, tutta di marca friulana: netto 13-25 e tie-break. A fare la differenza nell’ultimo set è la maggior precisione in attacco, con Olbia che si ferma al 14% contro il 35% di Talmassons: 12-15 e due punti in cassaforte per le friulane. Un bottino che permette a Taborelli e compagne di riprendersi il quinto posto in classifica, ultimo valido per l’accesso ai Playoff Promozione, scavalcando in un sol colpo Busto Arsizio e Mondovì, ora a -1, con Montecchio a -3.