Montecchio vittoria da Play Off contro Mondovì

ROMA -Ad una giornata dalla fine della Pool Promozione , l’ Ipag S.Lle Ramonda Montecchio ottiene tre punti importantissimi contro l’ LPM Mondovì, rientrando di prepotenza nella corsa ai playoff che si deciderà con ogni probabilità l’ultima giornata. Le venete salgono a 53 punti, al pari di CDA Talmassons impegnata nel posticipo di Pasquetta con la Valsabbina Brescia, e della Futura Giovani Busto Arsizio, che strappa un punto alla capolista Roma Volley nella bellissima partita del PalaBorsani. Spettacolo anche a Trento, dove la squadra Itas si impone sulla Omag-Mt San Giovanni In M.No. In coda, vincono la BSC Materials Sassuolo e ‘Itas Ceccarelli Martignacco contro Soverato e l’Hermaea Olbia, risultati che non influiscono sulla corsa alla terza fase di Serie A2.

In Pool Salvezza, arriva la prima retrocessione in B1: 3m Perugia cade a Milano contro il Club Italia e saluta la Serie A, mentre le azzurrine tengono accese le speranze. Nell’altra partita, successo esterno di Desi Shipping Akademia Messina, che espugna il campo della Emilbronzo 2000 Montale con il risultato di 1-3. Nel pomeriggio di Pasqua le altre due sfide: Chromavis Eco Db Offanengo-Assitec Sant’Elia e Tecnoteam Albese Como – Seap Sigel Marsala.

POOL PROMOZIONE-

L’Itas Trentino non è assolutamente sazia. Nonostante la formazione gialloblù sia già certa del secondo posto finale nella Pool Promozione, nella penultima giornata della seconda fase della stagione Bonelli e compagne si tolgono lo sfizio di infilare anche la diciassettesima vittoria consecutiva in campionato, superando in quattro set la resistenza di un’ottima Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Dopo un primo set in apnea, soprattutto in ricezione, l’Itas Trentino ha trovato le energie e le soluzioni tattiche per invertire l’inerzia del match, aggrappandosi ad un ottimo muro (ben 15 quelli realizzati nell’arco dei quattro parziali, cinque dei quali firmati da Meli) per mandare al tappeto la formazione riminese, alla prima sconfitta nella Pool Promozione dopo aver centrato quattro successi consecutivi. Maiuscola la prestazione in attacco di DeHoog, premiata come MVP della sfida grazie ai suoi 18 punti (con il 41% a rete), protagonista di un avvincente testa a testa con la collega di reparto ospite Perovic, top scorer della sfida con 26 palloni stampati a terra. Molto convincente la prova al centro della rete di Meli (46% in attacco oltre ai già citati 5 muri) e particolarmente positivi gli ingressi a gara in corso di Moretto e Joly. Unica nota storta della serata l’infortunio alla caviglia occorso sul finale di terzo set a Francesca Michieletto, che nelle prossime ore sarà sottoposta agli esami strumentali per valutare l’entità della “scavigliata” rimediata ricadendo dopo un muro.

« Sono molto soddisfatto per il livello di gioco mantenuto durante la gara, molto meno chiaramente per l’infortunio occorso a Francesca Michieletto – ha spiegato a fine gara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – . Ci tengo a complimentarmi con Meli e Joly che pur avendo poco spazio durante la stagione anche oggi hanno dimostrato di potersi comportare molto bene: sono davvero fortunato, perché alleno un gruppo di ragazze che quando vengono chiamate in causa rispondono sempre presente. Non è stata una gara bellissima esteticamente ma anche in questa occasione abbiamo mostrato una grande sostanza e concretezza ».

In un PalaBorsani caldissimo, davanti ai quasi 500 presenti, la Futura Giovani Busto Arsizio non riesce nell’impresa cedendo per 2-3 alla capolista Roma Volley Club. Servono cinque bellissimi set e oltre due ore di gioco per decidere una sfida di altissimo livello tra due formazioni, capaci di regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati. Ce la mettono tutta Balboni e compagne, brave a soffrire e tirare fuori le unghie quando necessario, cadendo solamente sui dettagli e con il rammarico soprattutto del terzo parziale condotto fino a metà e lasciato per strada solamente sul finale. Nel primo set le giallorosse sembrano prendere il largo in avvio poi è la Futura a ritrovare gioco e punti rimanendo così in scia. La spunta nel finale la squadra di Cuccarini che si porta in vantaggio 0-1. Cambia la musica nel secondo gioco dove le cocche mettono le cose in chiaro fin dalle prime battute andando con coraggio a prendersi le redini del gioco senza mollarle più. Tirano fuori le unghie le biancorosse riportandosi così subito in parità nel conto dei set. Sulle ali dell’entusiasmo la squadra di casa trova il break anche del terzo, ma le giallorosse raggiungono la parità sul 16-16. Si gioca l’inedito punto a punto dal quale Roma, con un turno impressionante di Rebora al servizio, inverte la rotta (break 0-6) e va sul 2-1. Crescono di nuovo nel quarto le cocche, con un +5 a metà parziale. Le lupe non mollano, ma la Futura sull’onda dell’entusiasmo si prende la frazione che porta al tie-break.

Nella lotteria del quinto set, il primo spunto è della Futura, ma le romane con Bici al servizio ribaltano tutto con uno 0-6 che fa malissimo e condanna la squadra di coach Amadio, che attenderà il risultato del posticipo Brescia-Talmassons per capire con che classifica si arriverà all’ultima giornata di pool. Proprio il coach biancorosso dichiara:

« Complimenti di vivo cuore a Roma per il campionato disputato, per la Coppa e per il fatto di essere venuta qui a fare la partita onorando il campionato. Non ho visto e non mi interessa la classifica perché l’obiettivo è partita per partita. Abbiamo fatto una grande partita con voglia di andare su ogni pallone quindi bravi noi e nuovamente brave loro. Domenica ci sarà una partita importantissima da giocare e dobbiamo finire a testa alta ».

Queste le parole di Giuseppe Cuccarini:

« Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo ma ci piacerebbe finire onorando al meglio il campionato. Noi abbiamo fatto una settimana di allenamento non buonissima per via dei festeggiamenti, abbiamo sbagliato un po’ troppo ma devo fare i complimenti a Busto perché hanno giocato veramente bene. Siamo fieri e orgogliosi del nostro cammino costruito grazie al lavoro giornaliero e alla qualità delle giocatrici. Le ragazze hanno recepito il messaggio e noi abbiamo sempre giocato la nostra partita indipendentemente dall’avversario ».

Trova il primo successo nella Pool Promozione la BSC Materials Sassuolo che, davatni al suo pubblico, si impone sul Volley Soverato per 3-1. Partono forte le calabresi che gestiscono senza particolari problemi tutto l’inizio del primo set, arrivano al 13-19 sul +6. Tutto sembra lasciar presagire lo 0-1 nel conto dei parziali, ma Pistolesi sale in cattedra e, grazie ai 9 punti nel set, conduce le compagne ad un’inaspettata rimonta che vale l’1-0. Equilibrio nella seconda frazione, a spezzarlo sono le straniere di Soverato: Korhonen (5) e Schwan (4) carburano nel finale e regalo l’1-1 alle ospiti. La squadra di coach Chiappini parte forte nel terzo gioco, ma Sassuolo prima pareggia sul 9-9, poi scappa Pistolesi e Civitico (6 punti a testa) e passa avanti nel conto dei parziali con il punteggio di 25-18. Il vantaggio lancia le padrone di casa, brave a non far calare la tensione nel quarto set, gestito con autorità: altro 25-18 e 3-1 finale. Top scorer dell’incontro Pistolesi e Korhonen, entrambe con 22 punti, segue Civitico (18). Un successo che non servirà per alimentare la rincorsa playoff della squadra emiliana, vista la distanza di tre punti dal gruppetto al quinto posto e la certezza, considerato lo scontro tra Talmassons e Busto dell’ultima giornata, di non poter raggiungere il punteggio necessario.

Queste le parole di coach Venco al termine della gara:

« È una vittoria amara quella stasera. Abbiamo fatto una prima parte di stagione meravigliosa esprimendo per 22 partite in gioco che difficilmente si è visto in altre squadre. Purtroppo quando l’obiettivo è diventato tanto grande abbiamo mollato mentalmente. Questa vittoria oggi a me e alle ragazze non cambierà molto ma è per società che quest’anno ha fatto tanto e si merita un gioia nel finale ».

L’Ipag S.lle Ramonda Montecchio sbaraglia un’indomita Lpm Bam Mondovì e prosegue nel suo sogno playoff. La squadra di Sinibaldi porta a casa un meritato 3-0 al termine di un match combattuto colpo su colpo dalle ospiti, sorpassandole in classifica e affiancando Busto Arsizio e Talmassons al quinto posto, con le friulane che però giocheranno contro Brescia lunedì. In ogni caso sarà decisiva l’ultima giornata di domenica prossima contro Sassuolo. Primo set subito a grande ritmo con Grigolo che spinge da un lato e Tanase a rispondere dall’altro. Cerca di scappare Montecchio con due palle veloci di Marconato e un mani out di Mazzon, portandosi su 23-18 con un muro su Grigolo e un errore di Decortes. Ma le pumine non demordono e agguantano il pareggio con due bastonate di Decortes e un mani out di Populini. Si battaglia colpo su colpo fino al 28 pari, quando un servizio out di Populini e una zampata di Mazzon assegnano il primo round alle castellane. Nella seconda frazione si portano avanti le monregalesi con ace di Grigolo e mani out di Populini, ma Tanase ricuce subito il gap e porta avanti Montecchio su 6-4. Si procede punto su punto fino all’accelerata nel finale di Maggipinto e compagne, che mettono il sigillo anche sul secondo set con muro di Decortes e sciabolata di Tanase. Ci riprova nel terzo tempo Mondovì portandosi su 4-0 con Decortes e mani out di Pizzolato. Chiama il tempo Sinibaldi e la squadra di casa risale la china con doppia botta di Mazzon, mettendo la freccia su 18-15 con due grandi diagonali di Angelina e un muro di Marconato. Il team di casa marcia diritto verso la meta e mette il sigillo sul match con due bombe imparabili di Angelina, MVP e top scorer dell’incontro con 16 punti. Chiudono a 14 Tanase e Marconato (6 muri per lei), stesso punteggio di Grigolo lato Mondovì, un punto in meno di Decortes (15).

Soddisfazione per coach Marco Sinibaldi:

« Oggi abbiamo messo in campo un’ottima pallavolo. Abbiamo fatto delle cose superlative nel sistema break point, dove il muro difesa ha funzionato molto bene contro attaccanti che hanno dimostrato un alto valore tecnico. Sono contento anche del side out: il nostro cambio palla è stato molto alto, consentendo di lavorare bene sul sistema break. Un’altra cosa che mi è piaciuta, rispetto alla precedente battuta contro Brescia, è stata la continuità al servizio. Vorrei dedicare questa vittoria a mio padre, che purtroppo non sta tanto bene ».

Sull’altro fronte il coach Matteo Solforati:

« Il primo set si è chiuso ai vantaggi e la sfortuna ha avuto un peso. Anche il secondo è stato combattuto a tutto punto. Nel terzo eravamo partiti molto bene, con un ampio vantaggio. Poi si è spenta la luce e abbiamo lasciato il campo a Montecchio, che sicuramente ha meritato la vittoria per una miglior qualità di difesa. Secondo me la cosa che ha funzionato bene è stata il muro, ma nel resto abbiamo avuto poca qualità e non abbiamo ben sfruttato le palle sporche, cosa che invece loro hanno fatto molto bene. Oggi ci servivano tre punti: purtroppo, tornando a casa a mani vuote, penso che ci siano poche speranze nell’ultima giornata di agganciare le posizioni da playoff ».

Si riaprono le porte del Pala Martignacco per il penultimo match casalingo della formazione friulana. Davanti ad un palazzetto gremito di appassionati, è proprio l‘Itas Ceccarelli Martignacco ad avere la meglio sulla Volley Hermaea Olbia per 3 set a 1. Inizio molto equilibrato nel primo set da parte di entrambe le formazioni. Olbia cerca subito l’allungo, ma sono brave le ragazze di casa a respingere indietro le avversarie e non perdere le mani sul manubrio dell’incontro. Sul finale l’Itas arriva al set point con due punti di vantaggio (24-22), ma le sarde trovano il guizzo per impattare sul 25-25. Un colo di reni che dà la carica alla squadra di coach Guadalupi per portarsi in vantaggio vincendo il set 27-29. Al ritorno in campo, coach Gazzotti attiva le contromisure e il parziale iniziale di 7-0 instrada le “ragazzine terribili” verso la vittoria 25-17 e il pareggio. Il terzo gioco riporta equilibrio fra le due formazioni. Questa volta sono le friulane che tentano la fuga su Olbia (10-7, 11-8). La salda difesa unita ad un aumento della percentuale di efficacia in attacco per Martignacco costruisce un importante gap fra le formazioni: finisce 25-16. All’alba del quarto set Martignacco entra in campo ancora convinta, costruendo un buon bottino di tre punti di distacco a metà frazione. Olbia cambia regia e centrale, rimescolando le carte e cercando nuove soluzioni, però la loro scalata verso la vetta non si ferma: 25-23 e tre punti in cassaforte. Protagonista indiscussa Wiblin con 27 punti, ma l’MVP se lo prende Modestino (14). Per le sarde 17 punti a testa per le solite Miilen e Bulaich.

POOL SALVEZZA-

Nell’ultima giornata del girone d’andata della Pool Salvezza è arrivata una sconfitta per l’Emilbronzo 2000 Montale. Le nerofucsia, tra le mura amiche del PalaMagagni sono state sconfitte 1-3 dalla Desi Shipping Akademia Messina. Fronza e compagne hanno interrotto la striscia di vittorie consecutive al tie-break, andando a sbattere contro una Messina in fiducia, spinta da Madelyn Robinson, autrice di 32 punti. Non sono bastati i 21 di Zojzi per Montale. Proprio l’americana inizia subito a macinare punti sin dalle prime battute, permettendo alle siciliane di guadagnare subito un ampio vantaggio. Nonostante l’ingresso di Zojzi la distanza non diminuisce e si va sullo 0-1 con il punteggio di 19-25. Decisamente più lucida Montale nel secondo gioco, con Fronza e Frangipane sugli scudi. Il finale si decide sui dettagli ed è la formazione di casa a sorridere: 25-23 e 1-1. Stesso copione anche nella terza frazione, con un grande equilibrio in campo: Ebatombo (6 punti nel set) e Robinson (8) sono pericolose da un lato, Frangipane (5), Zojzi (4) e Visintini (4) dall’altro. Nel punto a punto di fine set sale sugli scudi Martinelli: due muri e un ace regalano l’1-2 alle ospiti. Montale accusa il parziale perso allo scadere e parte male nel quarto set. Nonostante il pareggio sul 9-9, dalla seconda metà in poi sono le siciliane a imporsi: 18-25 e 1-3 finale. Tre punti che tengono vive le speranze di salvezza di Messina, ora a -6 dal quinto posto di Vicenza, mentre le modenesi rimangono a -1 dalle stesse beriche (ma con una partita in meno da giocare nel girone di ritorno). Le parole di Elena Fronza:

« Oggi Robinson è stata mostruosa. L’avevamo studiata e sapevamo che fosse molto pericolosa. Le sono entrate molte battute che ci hanno messo in difficoltà. Peccato perché è stata una partita combattuta. Un bilancio del girone d’andata? Fino ad oggi avevamo cambiato marcia. Siamo riuscite a trovare un buon gioco, vincendo tante partite 3-2. Sant’Elia? Siamo più o meno tutte nella stessa situazione. Ogni sfida sarà buona per fare punti”. Così invece coach Bonafede: “Sono qui da meno di un mese, e ci voleva tempo per le ragazze per acquisire il ritmo e mentalità giusta. Già la svolta c’era stata la scorsa partita in casa. Oggi avevo chiesto loro una prova di maturità, per cercare una vittoria fuori casa, e così è stato ».

Il Club Italia chiude l’andata della Pool Salvezza del Campionato di A2 con una bella e convincente vittoria. Al Centro Federale Pavesi di Milano, nella 6ª giornata della seconda fase della stagione, le azzurrine si sono imposte 3-0 sulla 3m Pallavolo Perugia al termine di una partita sostanzialmente a senso unico. Una buona prova di squadra per le giovani della formazione federale che hanno affrontato la sfida con determinazione senza disunirsi e rimanendo sempre concentrate. Un approccio al match che ha permesso alla squadra di coach Fanni di capitalizzare anche gli errori avversari e di chiudere in un’ora e 20’ la partita conquistando l’intera posta in palio. Un risultato che sancisce la matematica retrocessione della formazione umbra con tutto il girone di ritorno della pool ancora da disputare, in una stagione partita decisamente male con i pesanti infortuni di due delle giocatrici di punta come Traballi e Dalla Rosa. Il Club Italia, seppur in pesante ritardo, non abbandona invece il sogno salvezza, ancora possibile nonostante la distanza. Migliori realizzatrici di serata le schiacciatrici del Club Italia Giulia Viscioni (13 punti, 1 muro, 54% in attacco) e Dominika Giuliani (13 punti, 1 ace, 1 muro, 55% in attacco). Tra le azzurrine ha chiuso il match in doppia cifra anche l’opposto Virginia Adriano (11 punti, 2 muri).

I TABELLINI-

POOL PROMOZIONE-

ITAS TRENTINO – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-1 (15-25 25-18 25-22 25-20)

ITAS TRENTINO: Bonelli 5, Mason 12, Meli 13, Dehoog 18, Michieletto 5, Fondriest 7, Parlangeli (L), Joly 5, Moretto 3, Michieletto, Libardi (L). Non entrate: Stocco, Bisio, Serafini. All. Saja.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Rachkovska 2, Babatunde 7, Turco 5, Bolzonetti 14, Parini 4, Perovic 26, Caforio (L), Saguatti 2, Covino 2, Salvatori 1, Aluigi, Biagini (L). Non entrate: Cangini. All. Barbolini.

ARBITRI: Pasin, Cavicchi.

NOTE –Durata set: 22′, 25′, 31′, 25′; Tot: 103′.

MVP: Carly Dehoog (Itas Trentino)

Spettatori: 427

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – ROMA VOLLEY CLUB 2-3 (22-25 25-16 19-25 25-23 9-15) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Arciprete 19, Botezat 11, Zanette 29, Fiorio 9, Tonello 10, Balboni 1, Mistretta (L), Venco. Non entrate: Badalamenti, Member-meneh, Milani, Pandolfi, Morandi (L). All. Amadio.

ROMA VOLLEY CLUB: Bechis 1, Rivero 15, Rucli 9, Bici 20, Melli 14, Ciarrocchi 7, Ferrara (L), Rebora 9, Bianchini 2, Valoppi, De Luca Bossa, Valerio. All. Cuccarini.

ARBITRI: Pristera’, Galteri.

NOTE – Durata set: 26′, 24′, 27′, 29′, 20′; Tot: 126′.

MVP: Marta Bechis (Roma Volley)

BSC MATERIALS SASSUOLO – VOLLEY SOVERATO 3-1 (25-23 20-25 25-18 25-18)

BSC MATERIALS SASSUOLO: Pistolesi 22, Civitico 18, Vittorini 11, Manfredini 10, Busolini 11, Masciullo 3, Pelloni (L), Martinez Vela. Non entrate: Scacchetti, Siligardi, Dhimitriadhi, Bondavalli. All. Venco.

VOLLEY SOVERATO: Schwan 11, Tolotti 6, Korhonen 22, Giugovaz 15, Cecchi 11, Malinov 1, Ferrario (L), Barbaro 1, Cherepova. Non entrate: Salviato, Zuliani. All. Chiappini. ARBITRI: Manzoni, Licchelli.

NOTE –Durata set: 25′, 26′, 24′, 22′; Tot: 97′.

MVP: Federica Ferrario ( Bsc Materials Sassuolo)

Spettatori: 100

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – LPM BAM MONDOVI’ 3-0 (30-28 25-22 25-16)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Bartolucci 1, Angelina 16, Barbazeni 5, Mazzon 12, Tanase 14, Marconato 14, Maggipinto (L), Brandi 1, Muraro 1, Nardelli. Non entrate: Malvicini, Cometti, Esposito, Biolo (L). All. Sinibaldi.

LPM BAM MONDOVI’: Pizzolato 2, Giroldi 1, Grigolo 14, Riparbelli 8, Decortes 15, Populini 8, Bisconti (L), Longobardi 2, Takagui, Giubilato. Non entrate: Zech, Colzi. All. Solforati.

ARBITRI: Sabia, Traversa.

NOTE – Durata set: 35′, 28′, 23′; Tot: 86′.

MVP: Giulia Angelina ( Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO – VOLLEY HERMAEA OLBIA 3-1 (27-29 25-17 25-16 25-23) –

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Allasia 2, Wiblin 27, Eckl 13, Sironi 12, Bole 12, Modestino 14, Tellone (L), Lazzarin 1, Granieri, Cabassa. Non entrate: Guzin, Zanussi, Merlino. All. Gazzotti.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Miilen 17, Taje’ 8, Bridi 4, Bulaich Simian 17, Gannar 6, Messaggi 3, Barbagallo (L), Fontemaggi 3, Bresciani 1, Diagne. All. Guadalupi.

ARBITRI: Kronaj, Lentini.

NOTE –Durata set: 31′, 25′, 23′, 29′; Tot: 108′.

MVP: Dalila Modestino (Itas Ceccarelli Martignacco)

Spettatori: 111

POOL SALVEZZA-

EMILBRONZO 2000 MONTALE – DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA 1-3 (19-25 25-23 24-26 18-25)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 4, Frangipane 7, Fronza 10, Visintini 11, Bozzoli 3, Rossi 7, Bici (L), Zojzi 21. Non entrate: Bonato, Mammini, Montagnani, Mescoli. All. Ghibaudi.

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Muzi 3, Robinson 33, Mearini 3, Ebatombo 18, Martilotti 10, Martinelli 11, Faraone (L), Ciancio, Catania. Non entrate: Silotto, Varaldo, Brandi. All. Bonafede.

ARBITRI: Giulietti, Proietti.

NOTE – Durata set: 24′, 27′, 27′, 25′; Tot: 103′.

MVP: Madelyn Robinson (Desi Shipping Akademia Messina)

CLUB ITALIA – 3M PALLAVOLO PERUGIA 3-0 (25-19 25-21 25-18)

CLUB ITALIA: Giuliani 13, Modesti 8, Adriano 11, Viscioni 13, Acciarri 9, Passaro, Ribechi (L), Esposito 2, Monaco 1, Peroni 1, Gambini, Batte. Non entrate: Despaigne (L), Amoruso. All. Mencarelli.

3M PALLAVOLO PERUGIA: Salinas 4, Negri 5, Giudici 9, Patasce 6, Agbortabi 7, Manig 4, Rota (L), Traballi. Non entrate: Pero, Dalla Rosa, Stentella. All. Marangi.

ARBITRI: Russo, Marigliano.

NOTE – Durata set: 23′, 26′, 24′; Tot: 73′.

POOL PROMOZIONE-

I RISULTATI-

Sabato 8 aprile ore 17.00

Itas Trentino-Omag-Mt San Giovanni In M.No 3-1 (15-25, 25-18, 25-22, 25-20)



Sabato 8 aprile ore 17.30

Futura Giovani Busto Arsizio-Roma Volley Club 2-3 (22-25, 25-16, 19-25, 25-23, 9-15)



Sabato 8 aprile ore 18.00

Bsc Materials Sassuolo-Volley Soverato 3-1 (25-23, 20-25, 25-18, 25-18)

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-Lpm Bam Mondovi’ 3-0 (30-28, 25-22, 25-16)



Sabato 8 aprile ore 18.30

Itas Ceccarelli Martignacco-Volley Hermaea Olbia 3-1 (27-29, 25-17, 25-16, 25-23)



Valsabbina Millenium Brescia – Cda Talmassons Si gioca lunedì 10 aprile ore 19.00

LA CLASSIFICA-



Roma Volley Club 78 (24 – 1); Itas Trentino 71 (23 – 4); Omag-Mt San Giovanni In M.No 61 (19 – 6); Valsabbina Millenium Brescia 56 (19 – 7); Cda Talmassons 53 (17 – 7); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 53 (17 – 8); Futura Giovani Busto Arsizio 53 (17 – 10); Lpm Bam Mondovi’ 52 (17 – 10); Bsc Materials Sassuolo 50 (17 – 10); Itas Ceccarelli Martignacco 48 (15 – 10); Volley Soverato 37 (12 – 13); Volley Hermaea Olbia 31 (11 – 16).

IL PROSSIMO TURNO-



Venerdì 14 aprile ore 20.00

Cda Talmassons – Futura Giovani Busto Arsizio



Sabato 15 aprile ore 18.00

Volley Soverato – Volley Hermaea Olbia



Domenica 16 aprile ore 17.00

Bsc Materials Sassuolo – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Itas Ceccarelli Martignacco – Lpm Bam Mondovi’

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Valsabbina Millenium Brescia

POOL SALVEZZA-

I RISULTATI-

D&a Esperia Cremona-Anthea Vicenza Volley 3-2 (25-13, 21-25, 10-25, 25-15, 15-13) Giocata ieri



Emilbronzo 2000 Montale-Desi Shipping Akademia Messina 1-3 (19-25, 25-23, 24-26, 18-25)



Club Italia-3m Pallavolo Perugia 3-0 (25-19, 25-21, 25-18)



Chromavis Eco Db Offanengo – Assitec Volleyball Sant’Elia Si gioca domani ore 15.00



Domenica 9 aprile ore 15.30

Tecnoteam Albese Volley Como – Seap-Sigel Marsala Si gioca domani ore 15.30

Riposa: Orocash Lecco

LA CLASSIFICA-

Tecnoteam Albese Volley Como 37 (13 – 13); Orocash Lecco 33 (11 – 16); D&a Esperia Cremona 33 (10 – 17); Chromavis Eco Db Offanengo 30 (10 – 16); Anthea Vicenza Volley 29 (10 – 16); Emilbronzo 2000 Montale 28 (10 – 17); Desi Shipping Akademia Messina 23 (7 – 19); Assitec Volleyball Sant’Elia 23 (6 – 19); Seap-Sigel Marsala 18 (6 – 19); Club Italia 16 (5 – 22); 3m Pallavolo Perugia 10 (3 – 23).

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 15 aprile ore 16.00

D&a Esperia Cremona – Seap-Sigel Marsala



Domenica 16 aprile ore 15.00

Desi Shipping Akademia Messina – Orocash Lecco



Domenica 16 aprile ore 17.00

Anthea Vicenza Volley – Club Italia

Emilbronzo 2000 Montale – Assitec Volleyball Sant’Elia

Chromavis Eco Db Offanengo – 3m Pallavolo Perugia

Riposa Tecnoteam Albese Volley Como