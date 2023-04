Perugia-Albese è l'anticipo della Pool Salvezza

PERUGIA- 25 aprile in campo nella Pool Salvezza . In programma, alle 17.00, l’anticipo fra 3M Perugia e Tecnoteam Albese Volley Como. La sfida non ha più nulla da aggiungere alla classifica, le lombarde hanno già in cassaforte la salvezza, la seconda consecutiva, mentre le umbre, svegliatesi troppo tardi ed ormai retrocesse, vengono da due successi consecutivi e vogliono chiudere con dignità la stagione.

Soddisfazione nel clan comasco il presidente Crimella: «Sono molto felice per questo risultato: ci abbiamo sempre creduto, dico grazie a ragazze e allenatori. Per una realtà come Albese è qualcosa di grandioso restare a questi livelli «.

La seconda certezza, arrivata subito dopo la conferma in A2 per la nuova stagione agonistica, è il nome del coach che guiderà la squadra: resta in panchina Mauro Chiappafreddo, riconfermato dalla società per la bravura e l’ottimo lavoro svolto in questa stagione nonostante le difficoltà incontrate sul cammino. Il presidente Crimella lo ha confermato subito, lui e lo staff (Cardinali e Biffi). Il tecnico della squadra ringrazia commosso:

« Sono davvero onorato di proseguire il mio progetto qui ad Albese. È un club che merita tanto, fatto di persone vere, oneste, sincere, appassionate e con grandi valori. Il Presidente, la signora Giusi e Gabriele, il Direttore sportivo, ne sono esempio costante! Onorato e felice in questo momento. Spero – aggiunge – di ricambiare sempre la fiducia con il mio costante lavoro. Ora avanti tutta per completare al meglio la stagione ad iniziare dalla gara di domani che ci aspetta a Perugia: vogliamo fare il massimo e portare a casa punti per la classifica che ci vede davanti a tutti ».

POOL SALVEZZA-

Martedì 25 aprile Ore 17.00

3m Perugia- Tecnoteam Albese Volley Como