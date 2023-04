Punti pesanti per Montale e Messina

ROMA- E’ ancora battaglia nella Pool Salvezza dopo la terza giornata di ritorno. Successi pesanti che accendono le speranze per l’ Emilbronzo 2000 Montale, che vince lo scontro diretto sull’ Anthea Vicenza Volley in tre set, e per la Desi Shipping Akademia Messina, che supera nettamente D&a Esperia Cremona risucchiandola nella lotta per la permanenza. Pesante sconfitta, l’ennesima al quinto set, dell’Assitec Sant’Elia sul campo dell’Orocash Lecco che probabilmente spegne ogni chances di salvezza alla squadra di Gagliardi.