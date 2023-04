Veronica Allasia in regia a Mondovì

Il primo nuovo arrivo nella rosa è la regista, ruolo chiave della squadra: in cabina di regia ci sarà Veronica Allasia!

LA CARRIERA-

Classe 2000, Allasia può già vantare una splendida carriera, con numerose stagioni in Serie A2 a Pinerolo, Olbia e Martignacco. La nuova palleggiatrice rossoblu avrà quindi modo di proseguire il lavoro con coach Gazzotti.

LE PAROLE DI VERONICA ALLASIA-

« Mi sarebbe piaciuto giocare a Mondovì per la realtà sportiva che è, ed in più il fatto che ci sarà Marco in panchina è un valore aggiunto.” - spiega Veronica Allasia - “Mi sono trovata molto bene con lui quest’anno, sia a livello tecnico che tattico. Ho ancora tanto da imparare e sicuramente lui ha ancora tanto da insegnarmi, così come sono sicura che avrò modo di crescere con la squadra, insieme alle compagne ».

Veronica Allasia è nata e cresciuta a Carmagnola, ha quindi avuto modo di conoscere il territorio monregalese, non solo sotto l’aspetto puramente sportivo. Ma quali sono le aspettative della nuova pumina?

« Mi aspetto una grande stagione, la società si pone grandi obiettivi e questo ci spronerà tantissimo a fare bene e mi aspetto anche di crescere a livello personale.” - commenta Allasia - “Mi ricordo Mondovì come una piazza molto calda, a livello di tifo, con il palazzetto sempre pieno. Mi aspetto che anche la prossima stagione sia così e non vedo l’ora di iniziare! ».

