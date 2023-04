Lecco è salva, Cremona quasi, Messina vola

ROMA -In Pool Salvezza una domenica determinante per la permanenza in Serie A2. Messina infila il sesto successo consecutivo espugnando il palazzetto della Tecnoteam Albese ed effettua il sorpasso al quinto posto ai danni di delle. Vittoria importante di Chromavis Eco Db Offanengo, che al tie-break supera l’Anthea Vicenza e mantiene il quarto posto; situazione invece sempre più complicata per le venete, ora a -5 dalla Desi Shipping Messina . Festeggia la salvezza l’Orocash Lecco, che si prende i tre punti a Marsala, in casa della Seap Sigel . ci si avvicina la D&a Esperia Cremona , a cui manca un solo punto dopo il 3-1 in casa della 3M Perugia. L’Assitec Sant’Elia fa 3-0 contro Club Italia, ma non diminuiscono i punti di distanza dal quinto posto.

In poco meno di un’ora l’Assitec Volleyball Sant’Elia ha la meglio sul Club Italia per 3-0. Una gara, quella del PalaIaquaniello, in cui le gazzelle giocano con intensità e attenzione, senza concedere quasi nulla all’avversario. Partenza equilibrata nel primo set fino al 7-7, poi un ace di Dzakovic, Hollas e Botarelli a muro portano l’Assitec a +4 (12-8). Le azzurrine faticano e commettono molti errori (9 nel solo primo set) lasciando la strada spianata alle padrone di casa: 25-13. Nel secondo parziale parte fortissimo l’Assitec, che pronti via si trova sul 7-1. Le ciociare vanno velocissime, le federali non riescono ad arginarle: netto 25-9 e 2-0. Nel terzo gioco la squadra di coach Fanni dà segni di vita, nonostante il 5-0 iniziale: Giuliani e Acciarri macinano punti e le federali arrivano anche in vantaggio sul 15-17. Poi ci pensa Dzakovic a togliere le castagne dal fuoco con tre punti consecutivi, che danno il la per il match point siglato Cogliandro. Protagoniste dell’incontro Botarelli (top scorer con 16 punti, 5 muri) e l’MVP Ghezzi (13), Giuliani (11) la migliore delle sue. Tre punti che permettono alle ciociare di continuare a sperare nella salvezza, nonostante il contemporaneo successo di Messina, sempre a +5. « Avevamo bisogno di una vittoria rotonda, da tre punti, – ha detto coach Nino Gagliardi – perché questo ci consente di affrontare le ultime due giornate con la possibilità di farcela fino alla fine. Sono contento per come abbiamo condotto la partita nei primi due set. Ad un certo punto nel terzo abbiamo commesso qualche errore di disattenzione, soprattutto in battuta. E se rallenti il servizio contro una squadra come il Club Italia diventa molto temibile. Bene anche la reazione e la conclusione del terzo parziale. Ora pensiamo alla prossima gara». « Nei primi due set non siamo mai riusciti ad attaccare. E se non attacchiamo, – ha detto coach Michele Fanni – indipendentemente dal fatto che ci sia il pallone in testa al palleggiatore o la palla lontana da rete, facciamo fatica contro chiunque. Soprattutto oggi contro un Sant’Elia ben organizzato nelle situazioni di muro-difesa. Ma a prescindere da ciò la cosa che non mi è piaciuta è che siamo stati troppo remissivi, non ci siamo presi dei rischi in attacco che dovremmo, però, prenderci, se vogliamo competere con qualunque avversario ».

Niente da fare per la Tecnoteam Albese Volley Como. Il riscatto, dopo le due sconfitte della scorsa settimana (in pochi giornia Sant’Elia e Perugia) non arriva dopo una bella partita contro la Desi Shipping Akademia Messina, che al contrario infila la sesta vittoria consecutiva, superando Montale al quinto posto, l’ultimo che concede la salvezza. La Tecnoteam paga, come ha ammesso coach Chiappafreddo a fine gara, stanchezza e condizione non ottimale di alcune delle sue giocatrici dopo una stagione lunga. E in una giornata dove non tutto ha funzionato alla perfezione, da evidenziare la prestazione di Giorgia Bernasconi – alla sua prima stagione in A2 – che ha messo a segno 10 punti e ha dato una spinta importante alle compagne. Messina è apparsa determinata fin dall’avvio, con il primo set chiuso 17-25. Poi Albese si è rifatta sotto nel secondo, pareggiano il conto dei parziali. Ma al ritorno sul taraflex, la squadra di coach Bonafede ha dominato chiudendo 14-25. Quarto set molto equlibrato, deciso sul finale ai vantaggi. MVP dell’incontro Ebatombo con i suoi 17 punti, due in meno della top scorer Nardo (19) e due in più della compagna Martinelli (15 con 4 muri).

« Dispiace per questa sconfitta – precisa coach Chiappafreddo – ma ci abbiamo provato. Abbiamo compiuto un pò troppi errori, in più paghiamo la stanchezza e una condizione non ottimale di alcuine ragazze. Grazie ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto sempre“. “Contento di questa vittoria e dei nostri tifosi – ha detto invece coach Bonafede – perchè ci hanno fatto sentire quasi come a casa. Per noi una vittoria bella e importante, non è ancora finita perchè ci aspettano altre due battaglie. Ma devo dire grazie alle ragazze per la prestazione di oggi ».

La D&A Esperia Cremona supera in quattro set una buona 3M Pallavolo Perugia ed assapora la salvezza: ora basta un solo punto nelle ultime due partite per avere la certezza della permanenza in Serie A2. Perugia si dimostra vogliosa nel primo set, condotto fino ai vantaggi, con due scatenate Solinas e Traballi, che chiuderanno la partita con 22 e 17 punti a testa. Cremona si fa forza e riparte conducendo nel secondo periodo, rischiando nel finale: Perugia si porta sul 21-24 ma la D&A infila un break di 5-0 firmato Piovesan (22 punti a fine partita) e Ferrarini, quest’ultima premiata come MVP di giornata. Terzo e quarto set terminano entrambi per 25-18 con una Cremona più serena in campo ed una Perugia più imprecisa. Cremona ora attende Sant’Elia per l’ultima gara interna di stagione mentre Perugia farà visita a Lecco domenica prossima. Le parole dell’MVP Ferrarini, 15 punti con 7 muri a referto:

« Sono molto felice! Siamo partite a rilento, ma siamo state molto brave a venirne fuori, di squadra. Nonostante nel secondo set fossimo in svantaggio, ci abbiamo creduto, lavorando bene col muro-difesa e con un pizzico di fortuna abbiamo portato a casa il set della parità. Gli altri due set poi sono andati via più tranquilli. Lavoriamo bene in settimana, peccato per mercoledì, contro Messina non siamo scese in campo. Oggi però ci siamo riscattate portando a casa tre punti fondamentali. Martedì riprenderemo l’attività e daremo il massimo nelle ultime due partite, a prescindere dalla matematica salvezza »

Così invece Gaia Traballi.-Oggi credo che la differenza l’abbia fatta il secondo set, abbiamo allungato di un break quando ero in battuta, in quel caso abbiamo abbassato un pochino l’attenzione e questo ha sicuramente permesso all’Esperia di tornare in partita, di farlo bene, con un’ottima difesa e degli ottimi attacchi, con Piovesan soprattutto. Da lì secondo me si è abbassato tanto il morale, per essere stati sopra nel punteggio, per aver pensato di avere già uno scarto importante sulla partita. Questo ha demoralizzato parecchio, facendoci commettere degli errori in seguito ».

Va alla Chromavis Eco DB Offanengo il delicato match salvezza del palazzetto di via Goldoni contro l’Anthea Vicenza Volley, terminato 2-3 in favore delle ospiti dopo quasi due ore di battaglia. La “prima” in panchina di Martino Volpini ha fruttato un punto alle beriche, capaci di crescere dopo un avvio difficolto e portarsi avanti 2-1. Qui, però, è tornata nuovamente in cattedra la squadra di Giorgio Bolzoni, padrona della parte finale dell’incontro e tornata al successo dopo due k.o. consecutivi. Tra le migliori protagoniste, l’MVP vicentina in forza a Offanengo Francesca Trevisan, 21 punti, spalleggiata da Martinelli e Letizia Anello (15 e 16), mentre Vicenza ha puntato molto su Kavalenka (21). Un punto che non migliora la situazione di Vicenza, che vede Messina fuggire a +5 a due partite dal termine. Due punti fondamentali invece per le cremasche, che mantengono il quarto posto a +1 sulle siciliane e a +3 sulla sesta Montale. Le prime parole di coach Martino Volpini:

« Le ragazze si sono messe a disposizione fin dal primo allenamento e sono molto contento di questo. In questa partita siamo mancati in un po’ di concentrazione per tutto l’arco del match, non riuscendo a replicare le ottime cose fatte vedere nel secondo e nel terzo set tra muro e difesa. Nella seconda parte dell’incontro siamo andati un po’ più a intuito, perdendo anche di varietà in attacco ».

Così Giorgio Bolzoni:

« Era una partita di nervi e di attenzione, serviva fare bene qualche piccola cosa e lo abbiamo fatto nel primo, nel quarto set e nel tie-break, mentre nel secondo e nel terzo parziale siamo andati un po’ in un loop negativo che ci capita di recente. E’ una delle poche volte dell’anno dove abbiamo reagito da 2-1 sotto, abbiamo continuato a spingere e alla fine è uscito il nostro livello di gioco più alto ».

La Seap-Sigel Marsala lotta ma si piega sul più bello all’Orocash Lecco che vince 1-3 la sfida del Pala San Carlo e corona la sua prima, ottima, stagione in Serie A2 con una meritata salvezza. Le ospiti partono meglio, ma sul finale di set è Marsala a farsi pericolosa. Si va ai vantaggi e la spunta la formazione lombarda 26-28. Il secondo set parte con una Picco più convinta (6-9). Sul finale di parziale Marsala si fa vicino (22-22), Picco allora con una prova di personalità chiude 22-25. Inizio difficile per Lecco nel terzo parziale (5-0) che presenta diverse turnazioni in campo. Marsala va veloce e non si guarda indietro, tenendo salde le redini della frazione: 25-21. Nel quarto set torna la situazione di equilibrio (16-18) poi Picco allunga (17-20), ma Marsala si riporta sul 20 pari. Si va ai vantaggi, ma è ancora la squadra di coach Milano ad avere la meglio e chiudere 26-28. Ad essere eletta MVP è l’opposto Martina Bracchi, forte dei 30 punti messi a terra. Per le siciliane bene Salkute (24) e Moneta (18). Per la Seap-Sigel nel postgara in zona mista si presenta coach Buonavita:

« Contro una squadra con valori maggiori abbiamo fatto una prestazione all’altezza di ciò che richiede la competizione. Non è bastato, ma c’è stata la prestazione della squadra anche perchè siamo andati di un poco così a riaprire la partita e portare ogni discorso all’extratime »

Il commento di coach Gianfranco Milano: « La partita non è stata bella ed è stata contraddistinta da tanti errori. Noi sapevamo bene di affrontare una squadra mentalmente ancora non in vacanza e siamo stati attenti ad avere un grado di attenzione alto. La vittoria di oggi ci permette di consolidare la posizione in classifica e di compiere quei punti utili per l’aritmetica salvezza ».

I TABELLINI-

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA – CLUB ITALIA 3-0 (25-13 25-9 25-20) –

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Spinello 2, Dzakovic 11, Hollas 10, Botarelli 16, Ghezzi 13, Cogliandro 7, Vittorio. Non entrate: Polesello, Giorgetta, Moschettini, Di Mario, Costagli. All. Gagliardi.

CLUB ITALIA: Giuliani 11, Modesti 2, Adriano 7, Viscioni 3, Acciarri 4, Passaro 2, Esposito 7, Despaigne 1, Amoruso 1, Ribechi, Micheletti. Non entrate: Peroni, Bellia, Batte. All. Mencarelli.

NOTE – Durata set: 18′, 18′, 22′; Tot: 58′.

MVP: Martina Ghezzi (Assitec Volleyball Sant’elia)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA 1-3 (17-25 25-20 14-25 25-27)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nardo 19, Badini 4, Conti 14, Cassemiro 12, Veneriano 1, Nicolini 2, Rolando (L), Bernasconi 10, Nicoli 1, Cantaluppi, Radice (L), Stroppa. Non entrate: Gallizioli. All. Chiappafreddo.

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Martinelli 15, Muzi 1, Martilotti 15, Mearini 10, Ebatombo 17, Silotto 9, Faraone (L), Ciancio, Catania, Brandi. Non entrate: Robinson, Varaldo. All. Bonafede.

NOTE – Durata set: 23′, 26′, 20′, 28′; Tot: 97′.

MVP: Aurelia Ebatombo (Desi Shipping Akademia Messina)

D&A ESPERIA CREMONA – 3M PALLAVOLO PERUGIA 3-1 (25-27 26-24 25-18 25-18)

D&A ESPERIA CREMONA: Rossini 9, Kullerkann 12, Mennecozzi 5, Piovesan 22, Ferrarini 15, Kullerkann 15, Zampedri (L), Giacomello 2, Coppi, Balconati. Non entrate: Buffo, Landucci. All. Magri.

3M PALLAVOLO PERUGIA: Salinas 22, Negri 5, Patasce 4, Traballi 17, Agbortabi 10, Manig 1, Rota (L), Pero 2. Non entrate: Giudici, Dalla Rosa. All. Marangi.

NOTE – Durata set: 27′, 30′, 25′, 25′; Tot: 107′.

MVP: Sofia Ferrarini (D&a Esperia Cremona)

ANTHEA VICENZA VOLLEY – CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO 2-3 (18-25 25-15 25-18 19-25 9-15)

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Legros 10, Farina 10, Kavalenka 21, Panucci 6, Cheli 11, Galazzo 5, Ferraro 1, Martinez Volskis 1, Formaggio, Ottino. Non entrate: Digonzelli, Munaron, Ghirini, Groff. All. Iosi.

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Nelson 12, Anello 16, Martinelli 15, Trevisan 21, Cattaneo 9, Galletti 1, Porzio, Bartesaghi, Casarotti. Non entrate: Marchesi, Menegaldo, Tommasini, Anello, Pomili. All. Bolzoni.

NOTE – Durata set: 25′, 22′, 26′, 26′, 17′; Tot: 116′.

MVP: Francesca Trevisan (Chromavis Eco Db Offanengo)

SEAP-SIGEL MARSALA – OROCASH LECCO 1-3 (26-28 22-25 25-21 26-28)

SEAP-SIGEL MARSALA: Teso 1, Bulovic 10, Guarena 7, Salkute 24, Moneta 18, Frigerio 5, Norgini (L), Ghibaudo 2. Non entrate: Garofalo. All. Buonavita.

OROCASH LECCO: Lancini 9, Albano 9, Bracchi 30, Zingaro 3, Tresoldi 11, Rimoldi 1, Bonvicini (L), Marmen 5, Citterio 1, Rocca (L), Belloni. Non entrate: Piacentini, Casari. All. Milano.

NOTE – Durata set: 30′, 24′, 28′, 30′; Tot: 112′.

MVP: Martina Bracchi (Orocash Lecco)

I RISULTATI-

Assitec Volleyball Sant’Elia-Club Italia 3-0 (25-13, 25-9, 25-20)

Tecnoteam Albese Volley Como-Desi Shipping Akademia Messina 1-3 (17-25, 25-20, 14-25, 25-27)

D&a Esperia Cremona-3m Pallavolo Perugia 3-1 (25-27, 26-24, 25-18, 25-18)

Anthea Vicenza Volley-Chromavis Eco Db Offanengo 2-3 (18-25, 25-15, 25-18, 19-25, 9-15)

Seap-Sigel Marsala-Orocash Lecco 1-3 (26-28, 22-25, 25-21, 26-28)



Ha riposato: Emilbronzo 2000 Montale

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 6 maggio ore 15.00

Emilbronzo 2000 Montale – Seap-Sigel Marsala



Sabato 6 maggio ore 16.00

D&a Esperia Cremona – Assitec Volleyball Sant’Elia



Domenica 7 maggio ore 17.00

Tecnoteam Albese Volley Como – Anthea Vicenza Volley

Orocash Lecco – 3m Pallavolo Perugia

Chromavis Eco Db Offanengo – Desi Shipping Akademia Messina

CLASSIFICA POOL SALVEZZA

Tecnoteam Albese Volley Como 41 (14 – 16); Orocash Lecco 41 (14 – 17); D&a Esperia Cremona 39 (12 – 18); Chromavis Eco Db Offanengo 36 (12 – 18); Desi Shipping Akademia Messina 35 (11 – 19); Emilbronzo 2000 Montale 33 (12 – 18); Anthea Vicenza Volley 30 (10 – 20); Assitec Volleyball Sant’Elia 30 (8 – 22); Seap-Sigel Marsala 21 (7 – 22); Club Italia 19 (6 – 24); 3m Pallavolo Perugia 18 (6 – 24).