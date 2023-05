Pool Salvezza: Punti d'oro per Montale, Cremona balza in testa

ROMA- Punti pesanti quelli conquistati oggi, nell’anticipo della penultima giornata della Pool Salvezza , dall’Emilbronzo 2000 Montale che superando 3-0 la Seap Sigel Marsala si riprende momentaneamente il quarto posto in classifica, in attesa delle partite di domani. Nell’altra partita la D&a Esperia Cremona batte l’Assitec Volleyball Sant’Elia e balza momentaneamente in testa alla Pool.

LE DUE SFIDE-

EMILBRONZO 2000 MONTALE – SEAP-SIGEL MARSALA-

Nell’ultima partita della stagione tra le mura amiche del Pala Magagni, l’Emilbronzo 2000 Montale compie una prova di forza vincendo 3-0 contro la Seap-Sigel Marsala. Un risultato fondamentale in chiave salvezza per Fronza e compagne, che andranno a giocarsi il tutto per tutto a Messina nell’ultima giornata della Pool.

Montale inizia subito col piede giusto, grazie ai due ace di Lancelotti, 2-0. L’ace fortunato di Salkute vale il pareggio, 6-6. Muro di Fronza su Moneta, 8-6. Muro di Visintini su Bulovic, 12-9. Contro break di Marsala, 15-14. Primo tempo di Fronza, 20-16, time out Buonavita. Primo tempo di Fronza, 24-21. Visintini in diagonale chiude il parziale, 25-22.

Primo tempo di Fronza, 1-0. Mani out di Zojzi, 4-2. Primo tempo di Rossi, 6-4. Ace di Lancellotti su Bulovic, 9-6. Pipe di Zojzi, 10-6, time out Buonavita. Ace di fronza, 13-8. Break di Marsala, 15-13, coach Ghibaudi ferma il gioco. Tap in di Rossi, 17-13. Errore di Bulovic, 19-15. Contro break di Marsala, muro di Salkute su Visintini. 20-19. Pallonetto di Visintini, 22-20. Fallo in palleggio di Ghibaudo, 24-21. Muro di Zojzi su Guarena, 25-21.

Muro di Visintini su Bulovic, 3-1. Break di Montale con il mani fuori di Visintini, 5-2. Ace di Visintini, 7-3. Grande combinazione tra Lancellotti e Frangipane, 10-6. Errore di Salkute, 12-9. Diagonale di Visintini, 18-13. Mani out di Visintini, 20-14. Due punti consecutivi di Bozzoli regalano il match e i tre punti all’Emilbronzo, 25-17.

I PROTAGONISTI-

Giulia Bozzoli (Emilbronzo 2000 Montale)- « Una vittoria che ci voleva e molto importante per noi. Adesso c’è Messina, e sappiamo che non sarà una sfida facile. Dovremo essere unite e stare in campo come abbiamo fatto oggi. Sono molto contenta di far parte di questa squadra ».

Eraldo Buonavita ( Seap Sigel Marsala)- « Sarebbe stato meglio iniziare a fare bene fin da subito, invece che far scappare sempre l’avversario avanti di cinque punti. Non siamo una squadra in grado di ribaltare i set. Il servizio? Iniziamo a fare le poche cose che sappiamo fare bene troppo tardi, continuando però a commettere troppi errori ».

IL TABELLINO-

EMILBRONZO 2000 MONTALE – SEAP-SIGEL MARSALA 3-0 (25-22 25-21 25-17)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 3, Frangipane 4, Fronza 12, Visintini 20, Zojzi 9, Rossi 8, Bici (L), Bozzoli 2, Bonato, Montagnani, Mescoli. Non entrate: Bonato (L), Aguero, Mammini. All. Ghibaudi.

SEAP-SIGEL MARSALA: Moneta 7, Guarena 2, Teso, Bulovic 11, Frigerio 5, Salkute 15, Norgini (L), Ghibaudo. Non entrate: Garofalo. All. Buonavita.

ARBITRI: Mazzara’, Di Lorenzo.

NOTE – Durata set: 22′, 24′, 21′; Tot: 67′

MVP: Giulia Visintini (Emilbronzo 2000 Montale)

D&A ESPERIA CREMONA – ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA-

IL TABELLINO-

D&A ESPERIA CREMONA – ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA 3-1 (25-19 20-25 25-15 25-21)

D&A ESPERIA CREMONA: Mennecozzi 4, Piovesan 6, Ferrarini 14, Kullerkann 15, Rossini 17, Kullerkann 9, Zampedri (L), Coppi 8, Balconati, Giacomello. Non entrate: Buffo, Landucci. All. Magri.

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Hollas 7, Botarelli 9, Ghezzi 16, Cogliandro 12, Spinello, Dzakovic 4, Vittorio (L), Costagli 9, Giorgetta 3, Di Mario, Polesello. Non entrate: Moschettini. All. Gagliardi.

ARBITRI: Cavicchi, Mannarino.

NOTE – Durata set: 24′, 25′, 22′, 26′; Tot: 97′.

MVP: Jasmine Rossini (D&a Esperia Cremona)

LA CLASSIFICA-

D&a Esperia Cremona 42 (13 – 18); Tecnoteam Albese Volley Como 41 (14 – 16); Orocash Lecco 41 (14 – 17); Emilbronzo 2000 Montale 36 (13 – 18); Chromavis Eco Db Offanengo 36 (12 – 18); Desi Shipping Akademia Messina 35 (11 – 19); Anthea Vicenza Volley 30 (10 – 20); Assitec Volleyball Sant’Elia 30 (8 – 23); Seap-Sigel Marsala 21 (7 – 23); Club Italia 19 (6 – 24); 3m Pallavolo Perugia 18 (6 – 24).