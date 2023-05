Messina verso la salvezza, Vicenza vince ma retrocede

ROMA- Giornata importante per la corsa alla permanenza in A2 la penultima della Pool Salvezza. Nelle tre partite giocate oggi tre punti pesanti per la Desi Shipping Akademia Messina che sbanca il campo della Chromavis Eco Db Offanengo, scavalca l’Emilbronzo 2000 Montale, sale al quarto posto e vede da vicino il traguardo. Al contrario la squadra di Bolzoni dovrà andare a vincere nell’ultima giornata a Sant’Elia e sperare che la stessa Montale cada nell’ultima giornata proprio a Messina. L’Orocas Lecco, nonosante la sconfitta contro la 3M Perugia, è comunque salva. La vittoria dell’Anthea Vicenza in casa della Tecnoteam Albese Volley Como non basta alle venete per evitare la B.