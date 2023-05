Messina, Montale, Offanengo: chi retrocede ?

ROMA- Si chiude il Campionato di Serie A2. Domenica 14 maggio, alle 17, squadre in campo per l’ ultima giornata della Pool Salvezza . Con Cremona, Albese e Lecco già salve, Vicenza, Sant’Elia, Club Italia, Marsala e Perugia già certe della Serie B1, solo tre squadre si giocheranno la permanenza nel campionato cadetto: Messina, 38 punti, Montale e Offanengo, appaiate a 36. Calendario vuole che proprio domenica siciliane e modenesi si affronteranno in uno scontro diretto senz’appello, mentre le cremonesi andranno in trasferta a Sant’Elia. Le altre partite in programma: Marsala-Albese, Perugia-Club Italia e Vicenza-Cremona.

Domenica 14 maggio si cala il sipario sulla settima partecipazione in Serie A2 della Seap-Sigel Marsala, che accoglierà al Pala San Carlo la Tecnoteam Albese Volley Como. In campo due squadre che per ragioni opposte non hanno più nulla da chiedere al campionato. Si gareggerà solo per il prestigio e per i tre punti che mette in palio l’ultimo incrocio di Pool. Marsala nella partita di recupero persa con le federali del Club Italia è scivolata all’ultimo posto assieme a 3M Pallavolo Perugia. L’obiettivo sarà quello di evitare la maglia nera del campionato, approfittando dello scontro diretto che vedrà azzurrine e umbre ai lati opposti del taraflex alla chiusura della stagione. Situazione differente per la Tecnoteam Albese che, con il secondo posto attuale, è certa di disputare la prossima annata in serie A, della quale sta già programmando a partire dalla riconferma della guida tecnica, con Mauro Chiappafreddo saldamente al suo posto sulla panchina delle comasche.

Il commento prepartita di Marsala è affidato a coach Eraldo Buonavita:

« Siamo in pochi e da un mese e mezzo a questa parte ormai andiamo in campo la domenica senza potere effettuare chissà che come allenamento a causa di qualche acciacco fisico e non posso chiedere di più a queste ragazze. Non ci resta che sperare domenica di fare una bella figura davanti ai nostri tifosi contro Albese, che sarà l’ultimo atto della stagione. Glielo dobbiamo dopo tutte le nostre sconfitte ».

Ultimo giorno di “scuola” per la 3M Pallavolo Perugia. Domenica 14 Maggio, davanti al pubblico del PalaPellini, le biancorosse di coach Marangi chiuderanno la stagione affrontando il Club Italia. Ormai è ben noto da settimane che la 3M dovrà ripartire dalla B1 nella prossima annata, ma la retrocessione non toglie nulla al buon percorso di crescita fatto dalle atlete perugine che, in questa parte finale di stagione, sono riuscite a togliersi soddisfazioni importanti battendo formazioni molto quotate per la lotta salvezza. Ma il match del Pellini non sarà certo banale: la 3M Perugia, dopo il recupero di metà settimana tra il Club Italia e Marsala (che ha visto le prime trionfare per 3-0), è tornata all’ultimo posto. La classifica recita infatti 22 Club Italia, 21 Marsala, 21 Perugia. Una vittoria contro le azzurrine sarà necessaria per evitare la “maglia nera” della Serie A2 2022/2023. Obiettivo analogo per le federali di coach Fanni, che proveranno a evitare l’ultimo posto.

Ultimo atto stagionale per l’Anthea Vicenza Volley, che si congeda dalla Serie A2 e dal proprio pubblico con il match casalingo di domenica alle 17 al palazzetto di via Goldoni contro la D&A Esperia Cremona. Le beriche sono matematicamente condannate alla B1 nonostante il bel successo di domenica scorsa a domicilio di Albese; la squadra di Martino Volpini (alla sua terza panchina vicentina dopo l’arrivo alla vigilia del match contro Offanengo) cercherà comunque di chiudere al meglio la stagione.

« Giochiamo in casa l’ultima partita davanti al nostro pubblico e l’obiettivo è finire bene la stagione e lasciare un bel ricordo. La classifica dice che siamo retrocessi, ma abbiamo continuato a lavorare; le ragazze ci tengono a far bene e abbiamo proseguito il focus su aspetti tecnici e tattici che avevamo introdotto nella scorsa settimana. Dal mio arrivo ho trovato un gruppo disposto ad ascoltare, a impegnarsi e anche predisposto a cambiare il suo modo di lavorare e di stare in campo, aspetto non semplice in poco tempo dopo tanti mesi di lavoro differente. Le ragazze hanno recepito subito e messo in pratica, domenica si è visto, stavamo bene in campo e abbiamo letto ottimamente il match, divertendoci. Contro Cremona sarà una partita difficile: l’Esperia ha molta fisicità in campo, anche per loro il match non avrà valore in termini di punti pesanti, ma verranno qui per vincere. Dovremo spingere in battuta come domenica scorsa contro Albese e far giocare l’Esperia lontano dai 3 metri, perché ha più fisicità di noi in tutti i ruoli ».

La D&A Esperia Cremona guida la Pool Salvezza con 42 punti e ha già tagliato il traguardo della permanenza in A2 femminile. Per le lombarde, dunque, un finale di stagione all’insegna della tranquillità, anche se le gialloblù ci tengono a finire al meglio.

« La gara di domenica – spiega lo scoutman Simone Rebessi – riserverà emozioni sotto diversi aspetti. Vicenza ha cambiato allenatore di recente, conosco personalmente Martino Volpini, è un coach che sa mettere ordine nelle proprie squadre. Come dimostrato all’andata, l’Anthea è una compagine forte, con giocatrici di qualità come Kavalenka e un elemento di equilibrio come Panucci, riferimento in attacco ed in seconda linea ».

Tutto in un pomeriggio. La prima, storica, salvezza in A2 della Chromavis Eco DB Offanengo si deciderà allo sprint finale, ossia l’ultima giornata. Domenica alle 17 a Sant’Elia Fiumerapido le neroverdi di Giorgio Bolzoni inseguiranno il traguardo sfidando le padrone di casa dell’Assitec Volleyball Sant’Elia, già condannate alla B1. A Offanengo una vittoria da tre punti garantirebbe la salvezza matematica senza guardare al risultato dello scontro diretto Messina-Montale, con il terzetto che si gioca i due pass ancora disponibili. La classifica recita Messina (a cui basta un punto per rimanere in A2) quarta a 38 punti, mentre Montale e Offanengo sono appaiate al quinto posto a quota 36. Per la Chromavis Eco DB, un arrivo a pari punti con le modenesi non basterebbe a causa di un numero minore di vittorie, mentre viceversa un arrivo a braccetto con Messina sarebbe favorevole alle cremasche.

« Per noi – commenta Fabio Collina, vice allenatore della Chromavis Eco DB – è una finale, una partita decisiva e si respira un’aria ottimistica e con voglia di vincere. La settimana di lavoro è andata bene, siamo ripartiti con i nostri obiettivi prefissati e con la giusta tranquillità. Domenica sarà una partita dove bisognerà stare attenti alla tensione che non faccia brutti scherzi; l’insidia può essere legata a un avversario che non ha nulla da perdere, ma come in ogni finale bisogna guardare soprattutto se stessi. Cosa servirà? Lucidità, aggressività fin dal primo punto, dovremo attaccare l’Assitec da subito. Dovremo avere pazienza se qualcosa non dovesse funzionare subito e soprattutto essere bravi a trovare rapidamente soluzioni in campo, aspetto che ci è mancato un po’ contro Messina. Sant’Elia esprime un bel gioco, Botarelli e Dzakovic sono terminali offensivi che fanno la differenza, senza dimenticare l’esperienza di Cogliandro al centro ».

L’Assitec per il secondo anno consecutivo deve digerire l’amaro calice della retrocessione. Tra le mura amiche, però, le frusinati sono particolarmente temibili, avendo vinto nella pool salvezza contro Montale, Cremona, Albese e Club Italia.

« Dobbiamo scendere in campo – commenta coach Gagliardi – con l’obiettivo di regalare al nostro pubblico un’ultima soddisfazione, perché, sebbene non siamo riusciti a raggiungere la salvezza, non ci ha mai abbandonato. Mi auguro che la prestazione della squadra sia di livello, anche perché siamo arbitri della lotta salvezza. Offanengo infatti ha tante motivazioni e mi auguro che possa avere di fronte una squadra con voglia di finire il campionato in maniera degna ».

La partita più importante dell’ultima giornata di Pool Salvezza. Ad un anno esatto dalla storica promozione in Serie A2, che in riva allo Stretto mancava da oltre 20 anni, sempre il 14 maggio la Desi Shipping Akademia Messina avrà la possibilità di scrivere un altro tassello della propria breve ma importante storia sportiva, coronando il sogno di mantenere la seconda serie nazionale. Per farlo, le siciliane dovranno vincere due set contro la diretta rivale Emilbronzo 2000 Montale, che segue a due punti di distanza e avrà un occhio fisso al risultato di Sant’Elia-Offanengo, con le cremonesi coinvolte anch’esse nella lotta all’ultimo posto salvezza. La squadra di coach Bonafede arriva all’incontro con un momento di forma invidiabile: sette successi nelle ultime sette partite, senza dubbio la squadra più in forma del campionato. Per le ragazze allenate da coach Ghibaudi l’unico risultato possibile è invece quello della vittoria da tre punti e, quindi, scenderanno sul taraflex del Polivalente Universitario decise a battagliare sino all’ultimo scambio di gioco. Montale arriva da due rotonde vittorie contro Marsala e Vicenza (entrambe per 3-0).

« È una partita importante ma è solamente una partita di pallavolo – cosi coach Bonafede – È una partita che non toglierà nulla al percorso che hanno fatto le ragazze e che, quindi, stiamo affrontando in maniera serena, consapevoli che si tratti di un passaggio importante di un percorso che abbiamo iniziato un mese e mezzo fa. È chiaro che cercheremo di giocare con lo stesso spirito delle altre partite, affrontando il match con tanta consapevolezza e con tanta cattiveria sportiva, ma al contempo anche con la serenità di giocarsi la partita al meglio e vedere, alla fine, chi sarà stato più bravo. Il fattore pubblico risulterà fondamentale: la nostra gente ci ha sempre sostenuto e giocare a Messina per noi è sicuramente un vantaggio. Per fortuna, quindi, avremo il nostro pubblico dalla nostra parte e speriamo che ci sosterrà come se fosse il settimo uomo in campo ».

Le parole di Elena Fronza, capitana di Montale, in vista dell’ultima giornata della Pool Salvezza:

« Con Messina sarà una partita che vale una stagione. Chiudiamo la nostra annata con una trasferta importante e affronteremo una squadra che gioca molto bene, sbagliando poco. Dalla loro avranno il fattore campo e ci aggrediranno fin da subito. Noi invece dovremo pensare a giocare una palla alla volta e giocare come sappiamo, come abbiamo fatto nelle ultime due giornate. Sarà poi il campo a decidere ».



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6a GIORNATA DI RITORNO DELLA POOL SALVEZZA-



Domenica 14 maggio ore 17.00

Seap-Sigel Marsala – Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Guarneri-Pecoraro

3m Pallavolo Perugia – Club Italia Arbitri: Candeloro-Pescatore

Anthea Vicenza Volley – D&a Esperia Cremona Arbitri: Adamo-Pernpruner

Assitec Volleyball Sant’Elia – Chromavis Eco Db Offanengo Arbitri: Di Bari-Chiriatti

Desi Shipping Akademia Messina – Emilbronzo 2000 Montale Arbitri: Gaetano-Palumbo

Riposa Orocash Lecco

LA CLASSIFICA-

D&a Esperia Cremona 42 (13 – 18); Tecnoteam Albese Volley Como 41 (14 – 17); Orocash Lecco 41 (14 – 18); Desi Shipping Akademia Messina 38 (12 – 19); Emilbronzo 2000 Montale 36 (13 – 18); Chromavis Eco Db Offanengo 36 (12 – 19); Anthea Vicenza Volley 33 (11 – 20); Assitec Volleyball Sant’Elia 30 (8 – 23); Club Italia 22 (7 – 24); Seap-Sigel Marsala 21 (7 – 24); 3m Pallavolo Perugia 21 (7 – 24).