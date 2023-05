La Omag si riprende Claudia Consoli

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI) – La Omag San Giovanni in Marignano ha riportato in Romagna Claudia Consoli . Dopo un anno trascorso alla Banca Valsabbina Millennium Brescia, dove ha disputato un eccellente campionato che l’ha vista raggiungere sia la finale di Coppa Italia che la finale playoff, la giocatrice Un altro bel colpo di mercato messo a segno dalla Consolini Volley che conferma la volontà del presidente Stefano Manconi di costruire una squadra competitiva ed ambiziosa. Le ottime qualità della Consoli saranno un valore aggiunto per la squadra e porteranno ancora più entusiasmo tra i tifosi.

LA CARRIERA-

Nata a Roma il 4 febbraio 2002, alta 183 centrale è cresciuta nel vivaio del Volleyrò Casal de Pazzi dove ha vinto 5 titoli italiani giovanili e dove è rimasta sino al 2020.

Nell'estate del 2020 è passata al Roma Volley Club contribuendo alla promozione nella massima serie del sodalizio capitolino. Nel 2021/2022 ha giocato per la Consolini Volley San Giovanni in Marignano, per poi passare, nella stagione 2022/2023 alla Valsabbina Brescia. Dopo un solo anno il ritorno in Romagna

Ha vestito la maglia della Nazionale Under 18, fregiandosi del titolo di Campionessa d’Europa Under 16, ed è stata nominata miglior centrale agli europei Under 16 e Under 17 del 2017 e del 2018.

LE PAROLE DI CLAUDIA CONSOLI-

“È un’emozione unica tornare in una squadra dove sono stata così bene. Due anni fa la Consolini Volley è stata come una seconda famiglia che mi ha sempre supportata, anche in un momento per me molto difficile. Non vedo l’ora di tornare a combattere per questa maglia, in quel palazzetto, con la carica dei fantastici Nipoti. Sono pronta a dare il meglio di me per la nuova stagione e già non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura.