L'Esperia Cremona si assicura Nicole Gamba

LE PAROLE DI NICOLE GAMBA-

« Ho iniziato a giocare a pallavolo a 6 anni nel mio quartiere – esordisce Nicole -. Sono partita da casa per la prima volta a 15 anni. A 17 ho esordito in serie A1 con la Liu Jo Modena. Ho vissuto gli anni successivi con la My Cicero Pesaro in A2 con cui ho raggiunto la promozione, poi con la Lardini Filottrano in A1, con il Cus Torino in A2, con Marsala in A2 e fino a poche settimane fa con la Savino del Bene a Scandicci in A1 con cui ho vinto la coppa Cev. Dell’Esperia ho sentito parlare molto bene sia della società sia del nuovo allenatore. Per gli ideali e gli obiettivi che abbiamo in comune, penso che questa possa essere la scelta giusta per la mia prossima stagione. Riguardo al nuovo roster e al nuovo staff sono molto fiduciosa. Spero si possa creare un gruppo unito, che lavori tanto e che di conseguenza possa far bene ».

Per la prossima stagione, Nicole vestirà la maglia numero 2.

« In passato ho cambiato vari numeri di maglia. Essendo abbastanza scaramantica, l’importante era avere un numero pari. Non vedo l’ora di conoscere tutti i tifosi gialloblù e iniziare questa nuova avventura insieme! Vi aspetto numerosi in palestra! ».