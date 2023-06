Federica Braida seconda palleggiatrice di Perugia

LA CARRIERA-

Classe 2000 friulana DOC con i suoi 182 cm sarà in cabina di regia agli ordini di coach Giovi. Nonostante la giovane età una carriera ricca di esperienze nel triveneto nei vari campionati nazionali e giovanili che l’hanno portata dall’Argentario Progetto VoLei, al San Donà Volley, per poi spostarsi a Bolzano nel Neruda Volley fino al 2019. Nella Stagione 2019/2020 arriva la chiamata del Pav Udine, la stagione seguente resta sempre nella città di Udine con la maglia del GTN Volleybas, la stagione 2020/2021 porta Federica a Martignacco ma soprattutto al suo esordio in Serie A2, l’anno seguente scende nuovamente in B1 con l’ASD Libellula Volley di Bra, la scorsa stagione si sposta nuovamente a per approdare alla Rothoblaas Volano ed ora si dice pronta a tornare in A2 in maglietta nera.

LE PAROLE DI FEDERICA BRAIDA-

« Mi hanno parlato molto bene della società e fin da subito ho avuto una buona impressione della dirigenza e dell’allenatore. Mi hanno colpito le ambizioni per il prossimo campionato ed ho voglia di rimettermi in gioco in questa categoria, questi fattori mi hanno spinto a prendere una decisione velocemente. Con questi presupposti mi aspetto di far parte di un gruppo competitivo che possa raggiungere ottimi risultati, personalmente poi vorrei crescere ancora di più e migliorarmi in tutti i fondamentali, vorrei fare un ulteriore salto di qualità e spero di poter dare il mio contributo. Non vedo l’ora di vivere Perugia, non ci sono mai stata ma ne sono molto curiosa perché mi hanno detto che è una bellissima città, spero di visitarla quanto più possibile e di vedere anche alcune località dell’ Umbria che mi piacciono molto ».