Linda Cabassa da Martignacco alla Omag

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)- Linda Cabassa, nata a Verbania, classe 2004 arricchisce il roster di giovani con alto potenziale della Omag San Giovanni In Marignano .

LA CARRIERA-

Ha iniziato il suo percorso nell’ASD Rosaltiora, affrontando progressivamente le tappe del settore giovanile con alcune presenze in prima squadra quando il club piemontese è stato promosso in Serie C. Poi nel biennio 2018-2020 si è trasferita a Novara prima di passare al Volleyrò Casal de’ Pazzi. Con il Volleyrò ha giocato sia nella serie B1 che nei campionati giovanili, dimostrando il suo talento. Ha vinto lo scudetto under 17 sconfiggendo in finale l’Imoco Conegliano. Nelle ultime due stagioni ha giocato a Martignacco dove ha avuto modo di mettere in mostra tutta la sua esplosività. Attualmente si trova al centro Pavesi di Milano per un ritiro con la Nazionale under 19 .

LE PAROLE DI LINDA CABASSA-

« Sono felicissima di far parte di questo gruppo squadra, non vedo l’ora di conoscere le mie compagne lo staff e la tifoseria che ricordo molto calorosa. Ci vediamo in palestra!!! ».