La giovane Munarini nel roster di Cremona

CREMONA- Un altro giovanissimo innesto giunge all' Esperia Cremona per rimpolpare il roster di coach Zanelli.

Alla formazione dell’Esperia si aggiunge una nuova giocatrice classe 2004, originaria di Vicenza ed in procinto di affrontare la maturità al liceo scientifico: ecco Matilde Munarini, centrale di 187 centimetri, proveniente dall’esperienza con la maglia della Valsabbina Millenium Brescia.

LE PAROLE DI MATILDE MUNARINI-

« Ho una grande passione per la musica, infatti mi vedrete spesso con le mie cuffie addosso, oltre al disegno, che uso per rilassarmi ed esprimermi. Ho iniziato a giocare in quinta elementare, dopo diversi anni di danza moderna, al Volley San Paolo Vicenza. Nel 2018-19 sono stata inserita nei gruppi delle selezioni provinciali e regionali di Vicenza e del Veneto, vincendo un terzo posto al Trofeo delle province e un primo posto al Trofeo delle regioni. Nel 2019 ho anche partecipato con la nazionale Pre-Juniores agli Europei under 16, terminati al secondo posto. Nel 2019 mi sono trasferita a San Donà con il Volley Pool Piave, dove sono rimasta fino al 2022, vincendo titoli provinciali, regionali e nazionali e partecipando al campionato di serie C a 16 anni e di B1 a 17 e 18 anni ».