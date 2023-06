Margherita Brandi da Montecchio a Brescia

BRESCIA- La Volley Millenium Brescia ha ingaggiato per la stagione 2023/24 con la centrale toscana classe 2002, proveniente dall’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, Margherita Brandi .

LA CARRIERA-

Nata a Montevarchi, in provincia di Arezzo, Margherita Brandi è cresciuta nel vivaio della Volley Arno Montevarchi.

Con le rossoblù giunge ad uno storico quarto posto alle finali nazionali e vince il trofeo delle province con la rappresentativa di Arezzo. L’anno successivo veste la maglia della selezione Toscana che chiude al quarto posto il Trofeo delle Regioni. Nell’annata 2018/2019 approda all’Imoco Volley San Donà dove disputa il campionato femminile di serie B1. Nella medesima stagione, Margherita è inserita anche nella rosa della prima squadra in serie A1 con l’Imoco Volley Conegliano. Dal 2020/2021 la centrale toscana veste per tre stagioni la maglia dell’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, nel campionato di A2.

LE PAROLE DI MARGHERITA BRANDI-

«Sono contenta di far parte di questo progetto – commenta Margherita – Brescia è una società ambiziosa e sono sicura che qui troverò l’ambiente giusto per crescere e migliorare. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne e di iniziare con il nuovo staff. Mi aspetto un campionato molto competitivo ma credo che con l’impegno e il duro lavoro potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Ci vediamo presto al PalaGeorge!».