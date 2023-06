L'opposta Alessia Conti a Lecco

LECCO-Classe 2003 e talento da vendere, la Orocash Picco Lecco annuncia l’arrivo dell’opposto Alessia Conti. Dopo due ottime stagioni in A2 rispettivamente con Tecnoteam Albese Volley Como e Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania, la ventenne trentina giocherà nelle fila biancorosse per la prossima stagione. Per lei anche un passaggio in A1 all’Uyba Volley, nel campionato 2020-2021.