Arianna Lancini da Lecco a Costa Volpino

LA CARRIERA-

Nata a Lecco ,ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della pallavolo in una piccola società sempre nel lecchese ,la sua carriera è’ sempre stata in riva al lago di Lecco,che la vista crescere sia come giocatrice che come donna ,allo stesso tempo Arianna ha dato un grandissimo contributo agli eccellenti risultati ottenuti dalla squadra .

Nell’ultima stagione è’ stata ,statisticamente parlando, la miglior ricevitrice del campionato e il suo equilibrio all’interno del rettangolo di gioco è’ un pregio che poche giocatrici possono permettersi di avere .

LE PAROLE DI ARIANNA LANCINI-

« Negli ultimi 4 anni ho giocato nella Picco Lecco nel campionato di B1 e poi in A2, infatti, lo scorso anno dalla B1 abbiamo finalmente conquistato l’ambita serie A2 che ho avuto l’onore di giocarmi sul campo. Per il prossimo anno sono davvero entusiasta di fare un’ esperienza per me completamente nuova, in una società ambiziosa e seria. So che il campionato di A2 è molto impegnativo e per questo servirà il sostegno e l’apporto di tutta la squadra che non vedo l’ora di conoscere. Sono qui per dare il mio contributo e per crescere come giocatrice e come persona, penso che Costa Volpino sia il posto giusto per questi obiettivi ».