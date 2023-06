Giorgia Coveccia giocherà a Cremona

CREMONA-Fresca di promozione in A2 con Volta Mantovana, ecco una banda molto giovane per coach Zanelli. Il roster della D&A Esperia è in via di definizione. All’ombra del Torrazzo approda la schiacciatrice Giorgia Coveccia. Nata a Roma il 10 gennaio 2004, attualmente frequenta l’università di Psicologia, dopo aver ottenuto il diploma scientifico sportivo.