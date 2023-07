Ilaria Michelini seconda regista di Messina

MESSINA- L’Akademia Sant’Anna Messina aggiunge fantasia in regia. Ingaggiata la palleggiatrice Ilaria Michelini proveniente dal CDA Talmassons. La nuova arrivata farà reparto con Giulia Galletti col la quale costituirà una coppia di registe di assoluta affidabilità per la categoria e sulle quali la società ha deciso di puntare con decisione per fornire adeguato sostegno alle proprie attaccanti, per una stagione esaltante e di alto profilo.

Dotata di tanta grinta, spregiudicatezza e voglia di vincere, avrà il compito, insieme alla compagna di reparto Giulia Galletti, di gestire i tempi di gioco e conferire imprevedibilità offensiva alla prima linea del team guidato da coach Bonafede.

LA CARRIERA-

Classe ’99, 182 cm di altezza, la nuova palleggiatrice di Akademia è nativa di Figline Valdarno (FI). La carriera di Ilaria Michelini tra le senior della propria società di appartenenza, inizia molto presto. A soli quattrodici anni, infatti, fa il suo esordio in serie B1 con il Valdarno Volley. Nella stessa stagione, entra a far parte della Rappresentativa della Provincia di Firenze con cui si aggiudica l’ambito Trofeo dei Territori. L’anno successivo viene convocata per uno stage al Centro Pavesi e, a fine, stagione, ottiene la promozione in serie C con il Volley Group Valdarno. Nel 2016/2017 si trasferisce a Montevarchi (AR) in B2, mentre l’anno dopo torna a casa nel Valdarninsieme, prima di trasferirsi nel Santuliamea Volley e successivamente a Trieste. Le stagioni più formative per Ilaria passano, però, dai due campionati trascorsi ad Arzano, in B1, dove incrocia il suo cammino con quello dei coach Piscopo e Nica; con loro, l’atleta toscana cresce e si prepara a spiccare il volo nella pallavolo di serie A, disputando stagioni da protagonista. Le sue prestazioni non passano inosservate ed arriva la chiamata dell’ambiziosa Talmassons, club con il quale – insieme alla nuova schiacciatrice di Akademia, Aurora Rossetto,- si qualifica per i Play-off promozione, calcando il taraflex in dodici gare.