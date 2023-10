Cremona espugna il campo di Melendugno

MELENDUGNO (LECCE) -Parte con tre punti il campionato dell’U.S. Esperia Cremona di coach Zanelli nel Girone B del Campionato di Serie A2. In casa della neopromossa Narconon Volley Melendugno, nel posticipo della 1a giornata le cremonesi dominano primo e secondo set, ma permettono alle avversarie di allungare la partita cedendo ai vantaggi del terzo. Nella quarta frazione, la ritrovata verve e la vena realizzativa di Piovesan, MVP e autrice di 21 punti, consentono di chiudere la contesa. Precisa la regia di Turlà per le ospiti, con altre tre giocatrici in doppia cifra: Taborelli (16), Ferrarini (15) e Munarini (14). Tra le ragazze di coach Napolitano si distingue Sara Stival, 17 punti per lei, mentre nel complesso all’esordio la squadra soffre in ricezione (36% di efficienza contro il 55% ospite) e in attacco (12% contro 29%).

I PROTAGONISTI-

Marco Zanelli (Allenatore U.S. Esperia Cremona)- « Devo ammettere che Melendugno ad un certo punto quando è riuscita a quadrare in ricezione ed a difendere due palloni, ci ha messo in difficoltà. Pur avendo iniziato la stagione a metà agosto, non siamo abituati a queste temperature. Nel quarto set abbiamo aumentato il gioco con le centrali, è stata una richiesta che ho fatto alla nostra palleggiatrice: avevamo una buona ricezione, le centrali avevano percentuali alte, quindi scaricando Taborelli e Rossini, abbiamo trovato dei punti in più che ci hanno portato a vincere il quarto set. Molto bene la nostra difesa nei primi due set, poi Melendugno ha trovato degli spunti importanti ed abbiamo fatto più fatica ».

IL TABELLINO-

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – U.S. ESPERIA CREMONA 1-3 (15-25 16-25 27-25 16-25) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Santiago 2, Polesello 7, Rastelli 6, Maruotti 3, Antignano 2, Caracuta 2, Oggioni (L), Stival 17, Campana 3, Biesso 2, Courroux. Non entrate: Esposito, Favero (L). All. Napolitano.

U.S. ESPERIA CREMONA: Rossini 8, Ferrarini 15, Turla’ 4, Piovesan 21, Munarini 14, Taborelli 16, Gamba (L), Coveccia 1. Non entrate: Caccialanza (L), Felappi, Zorzetto, Balconati, Landucci. All. Zanelli.

ARBITRI: Stellato, Pasciari.

Durata set: 24′, 24′, 33′, 24′; Tot: 105′.

MVP: Anna Piovesan (Esperia Cremona)