Talmassons-Messina apre la 4a giornata

Vetta solitaria nel Girone A per la Futura Giovani Busto Arsizio, a punteggio pieno e senza alcun set lasciato per strada. Le cocche saranno attese dalla seconda trasferta consecutiva contro una neopromossa, la VTB Fcredil Bologna. Partita fuori casa anche per la seconda in classifica, la Città di Messina, che, dall’altra parte dell’Italia, affronterà nell’anticipo del sabato la Cda Volley Talmassons FVG, caduta lo scorso weekend contro la Bartoccini-Fortinfissi Perugia che dà il benvenuto al PalaBarton alla Nuvolì AltaFratte Padova. Rimane in Abruzzo la Sirdeco Volley Pescara, che proverà a fare i primi punti in classifica contro la Tecnoteam Albese Volley Como, mentre al PalaGeorge, la Valsabbina Millenium Brescia accoglie la Volley Soverato.

Giornata molto interessante nel Girone B, che vede due scontri diretti tra le prime quattro classificate. Al PalaRadi l’una contro l’altra due delle tre squadre al primo posto, la CremonaUfficio Esperia Cremona e l’Omag-MT San Giovanni in M.no, mentre al PalaManera la LPM Bam Mondovì ospita l’altra capolista, l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio. Tutte in Lombardia le altre tre sfide: la Trasporti Bressan Offanengo sfida la Cbf Balducci Hr Macerata, l’Orocash Picco Lecco incontra la Narconon Volley Melendugno mentre la Volley Hermaea Olbia fa visita alla Pallavolo C.B.L. Costa Volpino.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA - NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA-

La Nuvolí AltaFratte Padova si appresta ad affrontare la sua seconda trasferta stagionale, quella che la metterà di fronte all’ennesima sfida molto impegnativa di questo inizio di campionato, stavolta contro la Bartoccini-Fortinfissi Perugia. Un ostacolo altissimo anche a livello statistiche dove le umbre sono in vetta ai punti realizzati e seconde negli ace e a muro. Dalla parte padovana spiccano Volpin, quinta negli ace, e Fanelli, quarta a muro.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Guido Marangi (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)- « Padova è una neo promossa che ha cambiato davvero poco rispetto alla passata stagione - afferma Marangi - Hanno inserito solo un paio di pedine nuove. Ne conviene che avranno un affiatamento importante. La classifica è illusoria perché hanno affrontato tutte squadre di alta classifica, cosa che gli capiterà anche questa giornata affrontando noi. Guardando nella nostra metà campo posso dire tranquillamente che la condizione generale della squadra è in crescita. La stessa Montano, che ha saltato gran parte della preparazione per problematiche fisiche, sta lentamente trovando la giusta condizione, con le compagne che stanno mettendo tutte qualcosa in più per supportarla e compensare questa situazione. In generale anche l’ultimo allenamento con Roma ha fornito buone indicazioni. Serve limitare quei cali momentanei che si sono presentati durante queste prime gare. Come ci si lavora? Magari richiamando all’attenzione le atlete quando si percepisce che il ritmo dell’allenamento sta calando ».

Ilaria Fanelli (Nuvolì Altafratte Padova)- « Già sapevamo che quest’anno non sarebbe stato facile, incrociare poi fin dall’inizio squadre costruite per l’alta classifica ha reso sicuramente tutto ancora più difficile. Da ogni sconfitta però abbiamo sempre cercato di portarci a casa spunti sui quali lavorare sia a livello tecnico che mentale. Per quanto riguarda la mia posizione nella classifica dei muri (quarta) posso dire che sono molto contenta se il lavoro che si fa costantemente in palestra può arrivare ad aiutare la squadra durante le partite. Negli anni ho capito che concentrarmi sul muro e cercare di ripropormi sempre, a volte magari attaccando meno di altri ruoli, è essenziale per aiutare le mie compagne in ogni azione. La pallavolo rimane sempre e comunque un gioco di squadra ».

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA - VOLLEY SOVERATO-

Quarta giornata di regular season. La Banca Valsabbina Millenium attende al PalaGeorge il Volley Soverato. Per le due formazioni sarà il settimo incontro nella loro storia: se le ragazze di coach Alessandro Beltrami proveranno a riscattare la sconfitta patita nell'ultimo scontro ufficiale, durante la Pool Promozione della passata stagione, per continuare la striscia di risultati positivi, quelle di Guidetti andranno alla ricerca di punti dopo il passo falso della scorsa giornata contro Como. Fischio d'inizio domenica 29 ottobre, alle ore 17.

PRECEDENTI: 7 (1 successo Valsabbina Millenium Brescia, 6 successi Volley Soverato)

EX: Nessuno



Katarina Bulovic (Valsabbina Millenium Brescia)- « Veniamo da una bella vittoria in trasferta e questo è sicuramente un buon punto di partenza sia per il morale sia per un’ulteriore consapevolezza delle nostre qualità. Stiamo continuando a lavorare tanto in palestra, per migliorare sempre di più l’intesa nel gioco e le piccole cose che in certi momenti vengono un po’ meno. Siamo cariche e stiamo preparando la gara il meglio possibile, ma l’importante sarà riuscire a esprimere il nostro gioco ».



Vittoria Zuliani (Volley Soverato)- « Affronteremo una squadra forte, che punta alla promozione in A1. Noi veniamo dalla prova opaca contro Albese Como e siamo pronte a dare battaglia su un campo difficile come quello di Brescia ».

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG - CITTÀ DI MESSINA-

Reduce dal successo interno con la Vtb Fcredil Bologna, primo scontro ad elevato coefficiente di difficoltà per l’Akademia Città Di Messina. Sabato, 28 ottobre, con inizio alle ore 18, le ragazze di coach Fabio Bonafede saranno di scena al Palazzetto dello Sport di Lignano Sabbiadoro (UD). Di fronte le friulane della Cda Volley Talmassons FVG. Per le messinesi otto punti, dopo tre giornate, e seconda posizione in classifica, ad una sola lunghezza dalla capolista Busto. L’avversario è formazione ben costruita e calibrata per tentare il salto di categoria. Già la scorsa stagione, per le “pink panters”, dopo una regular season chiusa al terzo posto in classifica e la quinta posizione ottenuta al termine della poole promozione, l’eliminazione in semifinale play-off persa contro l’Itas Trentino. I vertici societari vogliono riprovarci in questa stagione, tanto da aver allestito un roster, ampiamente rinnovato, ma all’altezza degli obiettivi prefissati. Ex della gara, la schiacciatrice Aurora Rossetto e la palleggiatrice Ilaria Michelini, lo scorso anno in maglia rosa, ma anche Jessica Joly e Marianna Maggipinto, a Talmassons rispettivamente nelle stagioni 2019/20 e 2021/22. Invece, la centrale Dalila Modestino ritroverà Katja Eckl ed Elisa Bole, con cui ha condiviso l’esperienza alla Libertas. Negli unici precedenti tra le società, due successi (3-0) per Talmassons e giunti entrambi nelle gare di regular season disputate la passata annata. La CDA Talmassons FVG si prepara alla seconda partita casalinga nel giro di una settimana. Questa volta l’avversario sarà l’ Akademia Città di Messina, squadra che occupa al momento il secondo posto in classifica a quota 8 punti, due in più rispetto alle Pink Panthers. La sfida non sarà un inedito: le due formazioni infatti si sono già affrontate nella regular season della passata stagione, dove a trionfare in entrambe le occasioni fu la squadra guidata da coach Leonardo Barbieri. Quest’anno però molte carte in tavola sono cambiate, con le due squadre che hanno sviluppato un profondo rinnovamento all’interno della rosa, alzando il livello della competitività in tutti i reparti. La gara, prevista per sabato 28 Ottobre alle ore 18.00, fa presagire dunque grande spettacolo per gli amanti del volley.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Jessica Joly a Volley Talmassons nel 2019/2020; Marianna Maggipinto a Volley Talmassons nel 2021/2022; Ilaria Michelini a Volley Talmassons nel 2022/2023; Aurora Rossetto a Volley Talmassons nel 2022/2023



Elisa Bole (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Elisa Bole, schiacciatrice delle Pink Panthers, ha parlato ai nostri microfoni in vista della partita contro Messina, commentando anche il suo esordio stagionale avvenuto domenica scorsa: “Sabato sarà sicuramente una partita difficile, ma siamo pronte per affrontarla al meglio grazie anche al nostro tifo. Per quanto riguarda l'esordio invece è stato molto bello, riuscendo anche a soddisfare le richieste degli allenatori e grazie anche al sostegno delle compagne ».



Aurora Rossetto (Città Di Messina)- « Siamo tutte molte contente di questi piccoli risultati, ma è ancora presto per parlare di classifica. Sicuramente è un significativo punto di partenza da cui, però, partire senza sentirsi arrivate”. Schierata sin dall’inizio, nel confronto vinto contro la Vtb Fcredil Bologna, l’atleta patavina ha realizzato 30 punti nei tre confronti disputati in questo scorcio di campionato: “Da una parte sono soddisfatta, dall’altra non voglio sentirmi arrivata perché ci sono tanti aspetti su cui lavorare come, ad esempio, la fase difensiva. In realtà, anche negli altri fondamentali sento che posso spingere oltre per dare di più”. Ci sono stati frangenti in cui il coach l’ha inserita a gara in corso ed è stata decisiva per le sorti della squadra: “Decisiva non saprei. Certo, sono entrata ed ho cercato di fare del mio meglio; spero sia stato davvero così. Tutte noi sappiamo che, durante l’anno, possiamo dare tanto e siamo tutte a disposizione”. Adesso, la trasferta di Talmassons, una realtà che la Rossetto conosce bene ed in cui la società locale punta a raggiungere traguardi di prestigio: “Il campionato è appena iniziato ed è molto lungo; potrà succedere qualsiasi cosa. Anche quest’anno è stato allestita una squadra molto competitiva e lo dimostrano i risultati fatti finora, oltre ai nomi inseriti nel roster. Vedremo come andrà sabato, ma soprattutto il resto della stagione”. Su tutte Katja Eckl e Beatrice Negretti: “Con Katjia ci ho giocato insieme a Martignacco. Secondo me è fortissima e diventerà ancora più forte. So che la Negretti arriva dalla A1, anche se non la conosco personalmente; una giocatrice forte e che sta dando un grande contributo alla squadra. Ci sono molto ragazze giovani, ma anche loro molto forti. Sono una bellissima squadra e sarò felice di tornare sabato a salutare un pò di persone ».

VTB FCREDIL BOLOGNA - FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO-

La VTB FCREDIL Bologna si prepara a riabbracciare il proprio pubblico nel quarto turno di Campionato di Serie A2 Femminile nel confronto con la Futura Giovani Busto Arsizio, formazione attualmente in testa al Girone A. Ad attendere la squadra rossoblù, una vera e propria prova del nove, come i punti in classifica che le bustocche hanno conquistato nelle prime tre partite contro la Tecnoteam Albese Volley Como, Sirdeco Volley Pescara e Nuvolì AltaFratte Padova, senza lasciare nemmeno un set alle avversarie. Di contro, le ragazze di coach Zappaterra, desiderose di dimostrare il proprio valore cercheranno, in questa sfida al PalaSport Luciano Marani, di sfruttare il fattore campo. Primo match in assoluto tra le due formazioni, arbitrato dalla coppia D’Argenio e Licchelli, con fischio d’inizio fissato per le ore 17:00 di domenica 29 Ottobre.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Irene Bovolo (Vtb Fcredil Bologna)- « La partita contro l’Akademia Città di Messina non ci definisce sicuramente a livello di gioco. In questa settimana ci stiamo concentrando per ripartire, con maggiore consapevolezza dei nostri mezzi e con più serenità che ci sta consentendo di lavorare al meglio su situazioni che dobbiamo riuscire a sfruttare a nostro favore, in modo più vantaggioso. Il match di questa domenica sarà complicato ma è uno stimolo che ci sta portando ad alzare l’intensità degli allenamenti; percepisco il massimo dell’impegno da parte di ognuna di noi ».



Lea Cvetnic (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Arriviamo a questa sfida di domenica contro Bologna con tre vittorie consecutive e nove punti, ma questo non deve significare assolutamente che dovremo avere un approccio diverso alla sfida. Dovremo entrare in campo con la stessa grinta e carattere che abbiamo messo nelle precedenti sfide. Non dobbiamo mai sottovalutare nessuno a prescindere dal calibro dell’avversario anche perché Bologna ha dei buoni giocatori che conoscono la categoria. Dobbiamo entrare in campo con la testa cercando di pensare solo a noi ed a fare il nostro gioco come sappiamo fare per portare a casa più punti possibili e continuare nella striscia positiva ».



SIRDECO VOLLEY PESCARA - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO-

La Tecnoteam Albese Volley Como vola a Pescara (partenza sabato pomeriggio) per cercare di dare continuità al bel successo di domenica, a Casnate, contro Soverato. Settimana tranquilla per coach Chiappafreddo e il suo staff: la squadra si è allenati senza l'argentin Bulaich, attesa in Italia proprio per sabato: la ragazza si unità al gruppo in aereoporto dopo l'impegno con la sua Nazionale in Cile e con le compagne andrà a Pescara. Sarà poi il coach a valutare le sue condizioni per un eventuale utilizzo domenica in terra abruzzese. Già pronta, come ha fatto domenica scorso, una Zanotto in forma super per sostituire Bulaich se non dovesse essere in grado di scendere in campo. In casa albesina non si nascondono le difficoltà insite in questa trasferta, quarta di andata del campionato di A2. La gara si gioca domenica in anticipo alle 15.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Le ragazze hanno svolto una settimana intensa di preparazione, buon lavoro fatto in questi giorni. Andiamo ad affrontare una Pescara votata all'attacco con due nazionali importanti e Terry Bassi che sta facendo molto bene. Per noi un impegno da prendere con attenzione e tanta grinta. Cercheremo di portare a casa unti importanti per la nostra classifica dopo averla mossa domenica. Siamo inseriti in un girone importante dove il livello è molto alto, ci sono squadre che stanno facendo bene. Ogni partita da affrontare con tanta attenzione e non pensare a nulla di scontato. Anzi, lottare su ogni pallone. Bulaich ? Si unirà sabato a noi dopo l'impegno in Nazionale, la porteremo a Pescara anche se non so come la ritrovo dopo questo viaggio intercontinentale per la Nazionale. Nel caso, abbiamo altre soluzioni per affrontare le avversarie al massimo grado di competitività ».

LPM BAM MONDOVÌ - IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO-

Dopo la sfida a Macerata, per le pumine di coach Gazzotti è atteso un altro Big Match, questa volta tra le mura amiche del PalaManera. Ipag S.Lle Ramonda Montecchio, ancora priva della capitana Giorgia Mazzon ma forte di nuove certezze offensive trovate (Linda Mangani, 48 punti e la classe 2004 Sara Bellia, 39 punti), arriva a Mondovì con un filotto di 3 vittorie in tre gare. Le padrone di casa hanno subito la sconfitta in terra marchigiana, ma sono sempre andate a punti in queste prime giornate di campionato. Alla vigilia è quindi prevista una sfida "calda", dove il supporto del pubblico potrà fare la differenza.

PRECEDENTI: 8 (2 successi Lpm Bam Mondovì, 6 successi Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

EX: Roberta Carraro a Lpm Pallavolo Mondovì nel 2016/2017



Paolo Borello (Direttore Sportivo Lpm Bam Mondovì)- « Siamo rientrati dalla trasferta di Macerata con un po' di amaro in bocca, ma allo stesso tempo con la consapevolezza di giocarcela alla pari con chiunque. Domenica ci aspetta la gara con Montecchio, che è una delle squadre più accreditate per i piani alti della classifica. Con l'aiuto del pubblico cercheremo di fare una bella gara e di portare a casa il bottino pieno ».



Sara Bellia (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)- « Mondovì è una squadra molto forte, costruita per essere competitiva. Si prospetta un match complicato, per cui ci stiamo preparando attentamente. Vogliamo continuare sulla scia delle ultime gare, che hanno giovato all'umore della squadra dopo il problema accorso a Giorgia Mazzon. A livello personale mi trovo davvero bene a Montecchio: mi hanno tutti aiutato ad ambientarmi al campionato di A2, dove non avevo mai giocato da titolare prima di quest'anno. Ora intendo continuare a fornire il mio contributo per raggiungere gli obiettivi stagionali ».

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA - OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO. -

Nel weekend inizia il tour de force della serie A2, che prevede tre gare in otto giorni. Le tigri gialloblù iniziano il trittico di sfide ravvicinate ospitando al PalaRadi la Omag-MT San Giovanni in Marignano, formazione romagnola candidata al salto di categoria che attualmente condivide la vetta del girone B con Montecchio e proprio con Cremona. Le ragazze di coach Zanelli tornano a giocare in casa dopo l’ottima vittoria in terra di Gallura contro l’Hermaea Olbia, un 3-0 che infonde consapevolezza e fiducia per i prossimi impegni. Marignano cercherà invece il riscatto dopo aver affrontato la prima sconfitta di stagione, maturata tuttavia al tie break contro una rivale quotata come Montecchio. La ex di turno è Marina Giacomello, opposto veneto che ha vestito il gialloblù fino allo scorso maggio.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Marina Giacomello a Cremona nel 2022/2023

Nicole Gamba (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « Sono molto contenta e soddisfatta della mia squadra per aver affrontato con grinta e unione la squadra di Olbia e la trasferta impegnativa. Con San Giovanni in Marignano, ci aspetta sicuramente una partita difficile, affronteremo giocatrici di spessore che puntano all’alta classifica. Noi abbiamo lavorato bene in settimana e ce la metteremo tutta come sempre. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto! ».

Giorgia Caforio (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Sappiamo che ci aspetta una partita insidiosa come siamo consapevoli che sarà tutto il campionato, noi dobbiamo pensare a noi e ad esprimere al meglio il nostro gioco con continuità e puntare sulle nostre qualità più determinanti, bisognerà avere pazienza e lucidità ».



OROCASH PICCO LECCO - NARCONON VOLLEY MELENDUGNO-

Orocash Picco Lecco torna al Bione per la quarta giornata di campionato. Dopo tre ko consecutivi, due al tie break, la voglia di riscatto e conquista della prima vittoria stagionale è al massimo. La scorsa domenica Melendugno ha conquistato tre importanti punti con Costa Volpino. Essendo una neopromossa la voglia di fare bene è molta, ma questo vale anche per Picco. Servirà molta attenzione per affrontare il trittico di partite che prevede il campionato. Picco si presenta in forma e in crescita continua.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Anna Caneva (Orocash Picco Lecco)- « Domenica incontriamo Melendugno. Loro vengono da una buona prestazione, quindi mi aspetto che arrivino cariche e con una continua voglia di riscatto, dato che non erano partite bene nemmeno loro. Conosco l'allenatore, quindi posso immaginare che siano in continua evoluzione e miglioramento. Dal nostro canto, nonostante le tre sconfitte, dobbiamo assolutamente arrivare positive con la certezza che stiamo lavorando, ma anche con la consapevolezza che dobbiamo riuscire a raccogliere dei punti quando possibile. Sicuramente è una sfida un po' più alla nostra portata, le partite non sono mai facili e tutti hanno il proprio valore. Ci proveremo come sempre e l'importante è pensare appunto al nostro lavoro, al nostro gioco. Invitiamo tutti i tifosi domenica a sostenerci perché sono ci momenti in cui loro saranno sempre il settimo giocatore in più e ci daranno una mano ».

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO - CBF BALDUCCI HR MACERATA-

A caccia di continuità. Domenica, nel loro primo scontro della storia, la Trasporti Pietro Bressan e la Cbf Balducci Hr Macerata cercheranno conferme nel loro cammino. Al PalaCoim, infatti, si sfideranno due squadre reduci da vittorie: domenica scorsa Offanengo ha rotto il ghiaccio con un rotondo 3-0 interno contro Lecco, mentre le marchigiane hanno infilato il secondo tie break consecutivo con il sorriso piegando Mondovì. Una ex per parte: la centrale di Offanengo Sara Tajè e l'opposta della Cbf Balducci Hr Macerata Federica Stroppa.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Sara Tajè a Helvia Recina Volley Macerata nel 2019/2020



Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo) « E' difficile trovare punti deboli nell'organico di Macerata, costruito bene e anche con ottime riserve. A parità di livello di prestazione, è chiaro che sono superiori loro; bisogna cercare di giocare bene e di mettere in difficoltà l'avversario in alcune situazioni, come può essere la ricezione o il muro-difesa. Contro formazioni del genere bisogna cercare di approfittare di un loro momento negativo e spingere in quel frangente, ma non è facile. I risultati fin qui ottenuti non sono veritieri: sono squadre che hanno bisogno di trovare il loro amalgama e il loro gioco diventa più solido con il passare delle giornate. Per quanto ci riguarda, la vittoria contro Lecco ci ha fatto bene dal punto di vista del morale e ci permette di lavorare con maggiore tranquillità e spingere maggiormente senza dover rincorrere assolutamente il risultato. Ovviamente anche domenica punteremo al punteggio pieno e l'idea è affrontare la gara al 100%, ma se dovessero arrivare anche uno o due punti non sarebbe male. Alla squadra ho chiesto in questo tipo di match di non avere paura, di essere spavaldi e di provare a rischiare: giocando una pallavolo conservativa, vince di solito la squadra più forte ».

Stefano Saja (Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « A Offanengo mi aspetto una gara complessa perché hanno un palazzetto sempre molto caldo. È una squadra che, se non viene messa in difficoltà in ricezione, può contare su degli attaccanti che danno particolarmente fastidio. Comunque sia, noi abbiamo bisogno di guardare noi stessi, abbiamo bisogno di finalmente giocare per i tre punti, cosa che non siamo riusciti a fare nelle prime due partite e neanche nella terza. Dobbiamo sbloccarci e abbiamo bisogno di fare bene una partita cominciando dall'inizio, quindi al di là dell'avversario che troveremo domenica, che è un avversario di tutto rispetto, la prima cosa su cui dovremo puntare sarà la nostra attitudine, il nostro atteggiamento nell'entrare in campo ».



PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO - VOLLEY HERMAEA OLBIA-

Dopo la sconfitta in terra pugliese , le ragazze di Coach Cominetti,tornano a giocare fra le mura amiche ,in una gara dall’alto tasso di difficoltà :Dell’Orto e compagne,sono attese all’immediato riscatto ,per tornare a muovere la classifica. Tutte le giocatrici sono disponibili per la gara di domenica. Da segnalare la presenza in campo di Martina Ghezzi ex di Olbia . Va a caccia di riscatto l’Hermaea Olbia, che nel 4° turno del campionato di Serie A2 Femminile fa rotta verso Costa Volpino (provincia di Bergamo), dove domenica (ore 17) affronterà la matricola CBL. L’obiettivo delle aquile tavolarine è presto detto: vincere per la prima volta in questo campionato, abbandonando così l’ultima piazza nel Girone B. La missione, però, non è delle più semplici: reduce dal ko nel “derby” tra neopromosse contro Melendugno (3 set a 1), Costa Volpino ha avuto comunque un impatto positivo col nuovo campionato, vincendo le prime due gare al tie break contro Picco Lecco e Offanengo. Nel roster guidato dal tecnico Luciano Cominetti figurano diverse giocatrici di buon livello per la categoria. Non ultima l’ex Martina Ghezzi, vista a Olbia nella stagione 2020/2021. Un occhio di riguardo, inoltre, sarà destinato all’opposto bielorusso Nikolina Boshnakova.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Martina Ghezzi a Hermaea Olbia nel 2020/2021

Nadia Rossi (Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)- « La partita di domenica è molto importante per riscattarci dal risultato della scorsa settimana. Olbia è una buona squadra che arriverà da noi con grande voglia di fare punti, quindi sarà importante imporre da subito il nostro gioco e cercare di limitare al massimo il numero di errori. In settimana abbiamo lavorato su ciò che ha funzionato meno nella scorsa partita e abbiamo aggiustato alcuni meccanismi di gioco. Inoltre, giocando in casa, sappiamo di poter contare sul supporto del nostro caloroso pubblico che rappresenta la nostra arma in più per affrontare al meglio questa gara ».

Bianca Orlandi (Volley Hermaea Olbia)- « L’ultima partita persa contro Cremona ci ha lasciato parecchio rammarico. Sapevamo di incontrare una squadra ben organizzata. Siamo riuscite a gestire bene alcune situazioni, mentre in altre ci siamo perse. Stiamo lavorando per cercare di costruire una nostra identità tecnica, al fine di esprimere un gioco migliore. La sfida di Costa Volpino? È scontato dire che sarà un match impegnativo sotto tutti i punti di vista quello che ci auguriamo è che possa emergere il lavoro che stiamo compiendo durante la settimana. Mi aspetto un avversario in grado di darci del filo da torcere, così come ha sempre fatto in queste prime tre giornate di campionato. Per noi è importante in primis mantenere il focus sul fare il nostro gioco al meglio ».

Sabato 28 ottobre 2023, ore 18.00



Cda Volley Talmassons Fvg - Città Di Messina Arbitri: Stellato, Angelucci



Domenica 29 ottobre 2023, ore 15.00



Sirdeco Volley Pescara - Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Sumeraro, Mannarino



Domenica 29 ottobre 2023, ore 17.00



Vtb Fcredil Bologna - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: D'Argenio, Licchelli

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Bonomo, Pescatore

Valsabbina Millenium Brescia - Volley Soverato Arbitri: Tundo, Papapietro



Futura Giovani Busto Arsizio 9, Città Di Messina 8, Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7, Valsabbina Millenium Brescia 7, Cda Volley Talmassons Fvg 6, Volley Soverato 3, Tecnoteam Albese Volley Como 3, Vtb Fcredil Bologna 1, Nuvolì Altafratte Padova 1, Sirdeco Volley Pescara 0.

Domenica 29 ottobre 2023, ore 17.00



Pallavolo C.B.L. Costa Volpino - Volley Hermaea Olbia Arbitri: Pasin, Kronaj

Trasporti Bressan Offanengo - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Lambertini, Laghi

Orocash Picco Lecco - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Faia, Guarneri

Cremonaufficio Esperia Cremona - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Di Lorenzo, Manzoni

Lpm Bam Mondovì - Ipag S.Lle Ramonda Montecchio Arbitri: Viterbo, Fontini



Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 7, Omag-Mt San Giovanni In M.No 7, Cremonaufficio Esperia Cremona 7, Lpm Bam Mondovì 6, Cbf Balducci Hr Macerata 4, Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 4, Trasporti Bressan Offanengo 4, Narconon Volley Melendugno 3, Orocash Picco Lecco 2, Volley Hermaea Olbia 1.