Talmassons la spunta nel duello con Messina

LIGNANO SABBIADORO (UDINE)- Partita che ha regalato spettacolo quella giocata in anticipo per la 4a giornata del Girone A fra la CDA Talmassons FVG e Città di Messina. Alla fine il successo è arriso alla formazione di Barbieri che, dopo essersi fatta rimontare due volte, nel tie break ha trovato le risorse fisiche e mentali per imporsi 3-2 (29-27 16-25 25-14 19-25 15-9).

Primo set set che mostra fin da subito grande equilibrio da entrambe le parti. Il primo break importante arriva sul 12-9 CDA con Eze. Palla di Kavalenka out e Messina ritrova la parità, ancora un po’ fuori dalla partita la giocatrice della CDA. 15-15. Sostanziale equilibrio che perdura fino al 22-24 con due set point guadagnati da Messina. La CDA Talmassons FVG però annulla entrambi i set point e trova la reazione che porta il set ai vantaggi. Parziale poi che viene conquistato dalla CDA per 29-27.

Secondo set che vede un imponente ritorno di Messina che già dalle battute iniziale trova un consistente vantaggio. Il primo break della CDA arriva recuperando due punti fino al 5-10. Messina però continua a spingere fino ad arrivare al massimo vantaggio di 12-20. Diverse rotazioni in questo finale di set per coach Barbieri, ma l’inerzia del parziale non cambia. Messina chiude il set sul 16-25

Nel Terzo Set la CDA Talmassons FVG si rifà subito sentire con grande tenacia. Subito tre punti di vantaggio sul 7-4, con una fase d’attacco dominante in questo terzo parziale. Populini e Hardeman guidano l’arrembaggio friulano, situazione di 15-8. La CDA continua ad allungare con Costantini dal centro, 21-12. Messina non resiste agli attacchi delle Pink Panthers e una palla out delle ospiti chiude il set, 25-14

Quarto Set molto equilibrato in partenza. Ancora una volta le due squadre combattono colpo su colpo ed è Messina a strappare il primo break sul 9-12. Fase centrale del set che sorride alle siciliane, che allungano fino al 14-21. La reazione friulana arriva con tre punti recuperati ma poi Messina tiene il vantaggio conquistando anche il quarto set e portando la gara in parità sul 2-2 con il punteggio di 19-25

Quinto e decisivo set che è contraddistinto da grande dinamismo dopo oltre due ore di gioco. Hardeman sale definitivamente in cattedra per guidare la CDA in fase offensiva. Al cambio campo è 8-6 per la squadra di casa. Ancora la CDA Talmassons con diverse fiammate guida la fase finale del match, conquistando cinque match point e chiudendo la partita sul 15-9 e sul 3-2.

I PROTAGONISTI-

Leonardo Barbieri (Allenatore CDA Talmassons)- « E’ stata una bellissima partita, un primo set da 37 minuti con azioni infinite poi ha un po’ condizionato. E’ stata una partita stressante sia fisicamente che mentalmente perciò molto bene così. Sia noi che loro abbiamo avuto delle eccellenze di gioco, con qualche situazione più bassa su cui dobbiamo lavorare. Nel complesso devo dire che è una vittoria davvero importante. E’ un girone molto difficile perché tutte le squadre hanno armi al loro arco. Dobbiamo crescere tutti e fare ancora qualche passo in avanti ».

FabioBonafede (Allenatore Città di Messina)- «E’ stata una partita dove spero il pubblico si sia divertito. Senza nulla togliere a Talmassons che è una bellissima squadra e giocherà per le prime posizioni in classifica, noi abbiamo sprecato tanto. Il primo set sul 24-22 abbiamo buttato via la possibilità di un 3-1 per noi che è diventato meritatamente 3-2 per loro. Abbiamo preso comunque un punto importante, che in questa fase è molto importante ».

IL TABELLINO-

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG - CITTA' DI MESSINA 3-2 (29-27 16-25 25-14 19-25 15-9)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Populini 13, Eckl 14, Eze Blessing 4, Hardeman 31, Costantini 9, Kavalenka 6, Negretti (L), Bole 2, Piomboni 2, Bagnoli, Monaco (L), Grazia. Non entrate: Gulich. All. Barbieri.

CITTA' DI MESSINA: Payne, Joly 19, Modestino 11, Galletti 2, Battista 20, Martinelli 2, Maggipinto (L), Rossetto 9, Mearini 5, Ciancio, Catania. Non entrate: Felappi (L), Michelini. All. Bonafede.

ARBITRI: Stellato, Angelucci.

Durata set: 37', 26', 26', 28', 16'; Tot: 133'.

MVP: Leah Hardeman (Cda Talmassons)

