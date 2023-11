Perugia vince il big match contro la Futura

PERIUGIA - Il big match della settima giornata del Girone A di Serie A2 termina in appena 1 ora e 21 minuti di gioco. La Bartoccini Fortinfissi, nella serata di sabato 11 novembre, letteralmente schianta tra le mura di casa l’ex capolista Futura Giovani Busto Arsizio con un imperioso 3 a 0. 25-18, 25-18 e 25-16 i parziali dei set. C’è stata partita solo nella prima frazione, dove comunque Perugia è stata sempre in controllo. Nei restanti due set le Black Angels hanno spadroneggiato nei confronti di una Busto nervosa e imprecisa. Super le battute della Bartoccini con una Kosareva molto incisiva, ma Sirressi guida alla perfezione la ricezione di casa permettendo a Ricci di distribuire bene il gioco e risultare così l’MVP del match. Bene tutte con Traballi e Montano sempre presenti e Cogliandro e Bartolini concentrate a muro. La Bartoccini conquista così la vetta della classifica superando proprio Busto Arsizio. La graduatoria recita ora 19 Perugia e 18 Busto. Appuntamento ora per il 19 novembre per un’altra lunga trasferta nella tana dell’Akademia Messina.

La Bartoccini Fortinfissi parte bene con Kosareva sugli scudi: ace, attacco e difesa (6-2). Sembrano in serata anche Montano e Traballi (8-5). Busto non incide davanti ma a muro si fa valere (9-6). Conceicao c’è e le ospiti trovano i punti che a metà set valgono il pari (15-15). Giovi chiama il cambio e Perugia si ritrova. Cogliandro guida la ripartenza (18-15). Monza in battuta mette insieme due punti (19-17). L’equilibrio torna protagonista (23-23), ma Kosareva in battuta fa la differenza (25-23).

Il secondo set riparte sulla stessa lunghezza d’onda di come si è concluso il primo: le due squadre si battono punto su punto. La Bartoccini prova a scappare (12-9), Busto sembra non tenere (16–11). Montano in attacco punge, Traballi si segnala in difesa (19-15). Busto non sembra avere la forza di reagire e il raddoppio si trasforma in una pratica più agevole (25-18).

Nel terzo set la Bartoccini Fortinfissi parte forte. Kosareva e Montano sono implacabili sotto rete e il vantaggio si fa importante (6-2). Furlan trova il punto in battuta e prova a riportare Busto in partita (8-6). È un botta e risposta continuo tra le due squadre. Perugia tiene le distanze e inizia a tracciare la strada della vittoria (16-9). Bartolini a muro è un cecchino, Ricci in regia non ne sbaglia una. Le ospiti si perdono d’animo, complice un’atmosfera da vera serie A al PalaBarton, che trascina Sirressi e compagne (25-16). Perugia trova tre punti e la vetta solitaria della classifica.

I PROTAGONISTI-

Andrea Giovi (Allenatore Bartoccini Fortinfissi Perugia)- « Ottima prestazione e tre punti molto importanti. È importante essere in testa ma non pensiamo che d’ora in avanti diventerà tutto facile. Dobbiamo continuare a lavorare con la stessa intensità ».

Eleonora Furlan (Futura Giovani Busto Arsizio)- «Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata contro una squadra non facile da affrontare che come noi aveva vinto tutte le partite fino ad ora. Noi siamo partite troppo tese e non siamo mai riuscite a scioglierci ed entrare in partita. Non siamo riuscite a gestire bene il servizio e di conseguenza anche il muro difesa. Loro ci hanno tenute davvero bene e non siamo mai entrate in gioco. Complimenti a loro per quanto fatto, noi adesso dobbiamo subito ripartire e pensare alla prossima ».

IL TABELLINO-

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-23, 25-18, 25-16)

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Messaggi, Traballi 7, Ricci 3, Bartolini 7, Montano 14, Cogliandro 7, Kosareva 14, Sirressi (L1). N.e.: Atamah, Braida, Turini, Lillacci (L2). All.: Giovi

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Bresciani, Monza 1, Conceicao 4, Tonello 3, Zanette 9, Furlan 7, Cvetnic 11, Rebora 6, Bosso, Del Core, Bonvicini (L1). N.e.: Pomili, Citterio, Bosio, Donatoblasi, Osana (L2). All.: Amadio

ARBITRI: Traversa, Candeloro

Durata set: 28′, 23′, 24′ Tot: 750

Mvp: Maria Irene Ricci (Bartoccini Fortinfissi Perugia)

