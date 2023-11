Per Messina colpo a Brescia, Montecchio fugge

Successo importantissimo proprio in ottica coppa per la Città di Messina, che espugna il PalaGeorge della Valsabbina Millenium Brescia con un secco 0-3 e vola a -1 dalla vetta occupata da Perugia a pari merito con Busto. Con una Malik subentrata solo per qualche punto e ben 25 errori di squadra, è la sola Torcolacci a cercare di tenere le sue compagne a galla, con 10 punti. Dall’altra parte della rete, la squadra di coach Bonafede è invece grintosa e soprattutto cinica quando serve, con una Battista MVP con 10 punti, accompagnata dai 13 di Joly e dagli 11 di Payne. L’altra sfida cruciale per la qualificazione alla coppa va invece alla Cda Volley Talmassons FVG, che respinge gli assalti della Tecnoteam Albese Volley Como e si allontana dalla sesta posizione. Dopo aver perso i primi due set, le ospiti avevano la possibilità di accorciare le distanze con il 17-21 nel terzo set, ma le friulane non si sono sciolte e prima hanno recuperato lo svantaggio, e poi chiuso il match 3-0. MVP l’opposta Piomboni con 14 punti, due in meno della compagna Hardeman (16) e tre in meno della top scorer Zatkovic (17), l’ultima ad arrendersi per Albese.

Nella parti basse della classifica sono la Volley Soverato e la VTB Fcredil Bologna a ottenere il successo con un doppio 3-1. Le calabresi hanno avuto la meglio sulla Nuvolì Altafratte Padova grazie alla miglior efficienza offensiva (24% contro 4%) e ai 29 punti combinati di Okenwa e Jurdza. Le emiliane hanno invece regolato la Sirdeco Volley Pescara mandando quattro giocatrici in doppia cifra, nonostante i 21 punti di Tosic e i 17 di Bassi lato abruzzese: capitan Fiore, MVP con 21 punti, Ristori (17), Lotti e Tresoldi (entrambe a 14).

Nel Girone B mantiene vetta e imbattibilità l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio, che supera 3-0 la Trasporti Bressan Offanengo. In difficoltà solamente per una parte di terzo set, le venete sono riuscite a imporsi grazie ai 18 punti di Bellia e ai 16 di Arciprete, con il libero Napodano nominato MVP. Alle spalle della capolista, non perde set neanche la CBF Balducci Hr Macerata di coach Saja, premiato a inizio partita come Best Coach di Serie A2 della scorsa stagione. Contro la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino a brillare sono Bolzonetti e Fiesoli, 30 punti in due, ma l’MVP va a Stroppa (7), subentrata a Korhonen e con un ottimo impatto sulla partita.

Si rialza dopo qualche risultato negativo la LPM Bam Mondovì e lo fa con una partita superba nello scontro diretto contro l’Omag-MT San Giovanni in M.no. Le romagnole, prive di diverse titolari alle prese con infortuni, si affidano a capitan Ortolani, i cui 14 punti non sono però sufficienti per impensierire le piemontesi, che chiudono 3-0. Straordinaria la prova di Decortes, che si prende il premio di MVP con 28 punti a referto (2 muri), bene anche la centrale Farina, con 12 punti di cui 5 muri. Dopo il tie-break perso a Lecco, questa settimana è la Volley Hermaea Olbia a esultare al quinto set, nel match contro la Narconon Volley Melendugno. Una partita da fuochi d’artificio già dall’inizio, con il primo set terminato 32-30, in cui ha continuato a brillare la stella di Virginia Adriano: dopo i 40 punti dello scorso weekend, l’opposta classe 2004 ha fatto segnare altri 28 punti, decisivi per il successo delle sarde insieme ai 10 muri delle centrali Gannar (12 punti) e Anello (11). Alle pugliesi non bastano quattro giocatrici vicine a quota venti punti: Biesso (18), Stival, Maruotti e Santiago (che hanno chiuso a 17).

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA - CITTA' DI MESSINA 0-3 (23-25 21-25 16-25)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pamio 5, Torcolacci 10, Ratti 7, Fiorio 6, Babatunde 3, Scacchetti 3, Pericati (L), Bulovic 6, Malik 2, Brandi 1, Pinarello. Non entrate: Pinetti (L), Tagliani. All. Beltrami.

CITTA' DI MESSINA: Galletti 1, Battista 10, Martinelli 6, Payne 11, Rossetto, Modestino 9, Maggipinto (L), Joly 13, Ciancio. Non entrate: Catania, Mearini, Felappi (L), Michelini. All. Bonafede.

ARBITRI: Pristera', Licchelli.

Durata set: 28', 24', 23'; Tot: 75'.

MVP: Valeria Battista (Città di Messina)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-0 (25-19 25-22 25-23) –

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Populini 8, Eckl 12, Eze Blessing 4, Hardeman 16, Costantini 7, Piomboni 14, Negretti (L), Bagnoli. Non entrate: Kavalenka, Bole, Monaco (L), Gulich, Grazia. All. Barbieri.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 8, Meli 3, Nicolini 2, Bulaich Simian 6, Veneriano 7, Zatkovic 17, Fiori (L), Bernasconi, Zanotto. Non entrate: Patasce, Brandi, Radice. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Testa, Cecconato.

Durata set: 26', 26', 31'; Tot: 83'.

MVP: Nicole Piomboni (CDA Talmassons)

VOLLEY SOVERATO - NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA 3-1 (25-19 17-25 25-16 25-13)

VOLLEY SOVERATO: Jurdza 12, Barbazeni 9, Okenwa 17, Buffo 2, Guzin 5, Orlandi 7, Vittorio (L), Frangipane 6, Zuliani 2, Coccoli. Non entrate: Tolotti, Romanin. All. Guidetti.

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Rizzo 9, Fanelli 4, Cicolini 11, Trampus 3, Volpin 5, Bortolot 3, Masiero (L), Nardelli 8, Pasa 2, Menegaldo 2, Wabersich 1. Non entrate: Pavei (L), Magnabosco. All. Rondinelli.

ARBITRI: Stancati, Scarfo'.

Durata set: 22', 26', 27', 24'; Tot: 99'.

MVP: Karin Barbazeni (Soverato)

VTB FCREDIL BOLOGNA - SIRDECO VOLLEY PESCARA 3-1 (25-19 25-15 21-25 28-26)

VTB FCREDIL BOLOGNA: Tresoldi 14, Saccani 4, Ristori 17, Rossi 8, Fiore 21, Lotti 14, Laporta (L), Bovolo, Tellaroli, Del Federico. Non entrate: Neriotti, Taiani (L), Bongiovanni. All. Zappaterra.

SIRDECO VOLLEY PESCARA: Becic 8, Martinez Volskis 3, Cherepova, Bassi 17, Stellati 7, Tosic 21, Falcone (L), Casarotti 1, Rumori, Formenti, El Mahi. Non entrate: De Fabritiis (L). All. Bosica.

ARBITRI: Marani, Angelucci.

Durata set: 24', 24', 29', 35'; Tot: 112'.

MVP: Emanuela Fiore (Vtb Fcredil Bologna)

GIRONE B-

CBF BALDUCCI HR MACERATA - PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO 3-0 (25-19 25-21 25-22)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bonelli, Bolzonetti 16, Civitico 5, Korhonen 1, Fiesoli 14, Mazzon 6, Bresciani (L), Stroppa 7. Non entrate: Busolini, Vittorini, Morandini, Borsella (L), Masciullo. All. Saja.

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell'orto 2, Lancini 8, Agazzi 4, Boshnakova 2, Ghezzi 1, Mazzoleni 4, Pacchiotti (L), Magazza 9, Rossi 8, Agbortabi 3, Gay (L). Non entrate: Green. All. Cominetti.

ARBITRI: Pazzaglini, Polenta.

Durata set: 25', 25', 26'; Tot: 76'.

MVP: Federica Stroppa (Balducci Macerata)

Spettatori: 415,

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO - TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-0 (25-23 25-19 25-21)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Carraro, Arciprete 16, Botezat 10, Mangani 6, Bellia 18, Caruso 6, Napodano (L), Gueli. Non entrate: Pandolfi, Malvicini, Mazzon, Gabrielli. All. Buonavita.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Abila De Paula 6, Modesti 2, Sironi 4, Trevisan 10, Taje' 8, Bridi 2, Pelloni (L), Martinelli 5, D'este 2, Cantaluppi, Tommasini, Manuli (L), Compagnin. Non entrate: Sassolini. All. Bolzoni.

ARBITRI: Pasquali, Cavicchi.

Durata set: 28', 30', 32'; Tot: 90'.

MVP: Francesco Napodano (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

LPM BAM MONDOVI' - OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-0 (25-23 25-20 27-25)

LPM BAM MONDOVI': Riparbelli 6, Allasia 2, Grigolo 5, Farina 12, Decortes 28, Lux 4, Tellone (L), Coulibaly 1, Lapini. Non entrate: Marengo, Manig. All. Gazzotti.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 7, Parini 10, Ortolani 14, Pecorari 3, Consoli 6, Turco 1, Caforio (L), Salvatori 1, Cangini 1, Giacomello 1, Meliffi, Ghibaudo. Non entrate: Saguatti (L). All. Bertini.

ARBITRI: Galletti, Galteri.

Durata set: 26', 26', 32'; Tot: 84'.

MVP: Clara Decortes (LPM Bam Mondovì)

Spettatori: 550

VOLLEY HERMAEA OLBIA - NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-2 (32-30 21-25 19-25 25-18 15-13)

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Orlandi 14, Gannar 12, Schmit 2, Imamura 6, Anello 11, Adriano 28, Blasi (L), Fontemaggi 11, Parise 2, Marku 1. Non entrate: Piras, Civetta. All. Guadalupi.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Maruotti 17, Polesello 3, Stival 17, Santiago 17, Biesso 18, Caracuta, Oggioni (L), Rastelli 7, Antignano 6, Courroux, Campana. Non entrate: Favero (L), Esposito. All. Napolitano.

ARBITRI: Magnino, Marconi.

Durata set: 39', 27', 25', 24', 19'; Tot: 134'.

MVP: Sophie Andrea Blasi (Hermaea Olbia)

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Futura Giovani Busto Arsizio 3-0 (25-23, 25-18, 25-16) Giocata ieri

Valsabbina Millenium Brescia - Città Di Messina 0-3 (23-25, 21-25, 16-25);

Cda Volley Talmassons Fvg - Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-19, 25-22, 25-23);

Volley Soverato - Nuvolì Altafratte Padova 3-1 (25-19, 17-25, 25-16, 25-13);

Vtb Fcredil Bologna - Sirdeco Volley Pescara 3-1 (25-19, 25-15, 21-25, 28-26).

LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 19, Futura Giovani Busto Arsizio 18, Città Di Messina 18, Cda Volley Talmassons Fvg 14, Valsabbina Millenium Brescia 12, Tecnoteam Albese Volley Como 9, Vtb Fcredil Bologna 8, Volley Soverato 6, Nuvolì Altafratte Padova 1, Sirdeco Volley Pescara 0.



IL PROSSIMO TURNO- 19/11 Ore 17.00-

Sirdeco Volley Pescara - Cda Volley Talmassons Fvg

Città Di Messina - Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Tecnoteam Albese Volley Como - Nuvolì Altafratte Padova

Volley Soverato - Futura Giovani Busto Arsizio

Valsabbina Millenium Brescia - Vtb Fcredil Bologna

GIRONE B-

I RISULTATI-

Cbf Balducci Hr Macerata - Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 3-0 (25-19, 25-21, 25-22);

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio - Trasporti Bressan Offanengo 3-0 (25-23, 25-19, 25-21);

Lpm Bam Mondovì - Omag-Mt San Giovanni In M.No 3-0 (25-23, 25-20, 27-25);

Volley Hermaea Olbia - Narconon Volley Melendugno 3-2 (32-30, 21-25, 19-25, 25-18, 15-13);

Cremonaufficio Esperia Cremona - Orocash Picco Lecco 3-1 (25-13, 16-25, 25-20, 25-22) Giocata ieri.

LA CLASSIFICA-

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 19, Cbf Balducci Hr Macerata 16, Cremonaufficio Esperia Cremona 16, Omag-Mt San Giovanni In M.No 13, Lpm Bam Mondovì 11, Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 8, Orocash Picco Lecco 7, Volley Hermaea Olbia 7, Narconon Volley Melendugno 4, Trasporti Bressan Offanengo 4.



IL PROSSIMO TURNO- 19/11 Ore 17.00-



Sabato 18 novembre 2023, ore 15.00

Volley Hermaea Olbia - Ipag S.Lle Ramonda Montecchio Si gioca il 18/11 ore 15.00



Cremonaufficio Esperia Cremona - Pallavolo C.B.L. Costa Volpino Si gioca il 18.11 ore 18.00



Narconon Volley Melendugno - Cbf Balducci Hr Macerata

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Orocash Picco Lecco

Lpm Bam Mondovì - Trasporti Bressan Offanengo