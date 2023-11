Cremona doma Costa Volpino al quarto

CREMONA- La CremonaUfficio Cremona strappa altri tre punti al PalaRadi contro una coriacea CBL Costa Volpino. La vittoria di stasera porta in dote il primo posto in classifica contro Ipag Sorelle Ramonda Montecchio (prossima avversaria di Cremona nel turno infrasettimanale, ndr) oltre alla matematica qualificazione alla coppa Italia di categoria. Sugli scudi per la CremonaUfficio capitan Jasmine Rossini, MVP di giornata con 15 punti (39% in attacco) ed il 72% di ricezione positiva. L’ottima regia di Sofia Turlà (3 punti personali) ispira anche i 21 punti di Taborelli (top scorer) ed i 16 di Piovesan. Anche al centro Cremona incide con i 13 punti di Munarini ed i 9 di Ferrarini. Gamba garantisce la consueta solidità in ricezione (68%) ed una buona tenuta in difesa. Costa Volpino dimostra tutto il suo valore con tre giocatrici in doppia cifra: Lancini (17), Rossi (12) e Agbortabi (10). Ottimi gli ingressi in corso di partita in particolare di Rossi e Magazza; in campo anche i nuovi acquisti Gay e Vicet.



