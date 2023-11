Talmassons va a vincere sul campo di Bologna

BOLOGNA- Inizia con il “Volley for Women“ nella splendida cornice del PalaDozza il weekend della prima giornata di ritorno di Serie A2, con l’anticipo tra VTB Fcredil Bologna e la Cda Volley Talmassons FVG, in programma nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Una partita che inizia bene per le padrone di casa, che caricate dal nuovo palazzetto mettono subito in difficoltà le ospiti, passando in vantaggio 1-0. Purtroppo per le ragazze di coach Zappaterra però, non è il preludio di un successo. L’incontro rimane molto combattuto in tutte le frazioni, ma nei seguenti parziali sono sempre le friulane a sorridere e a portare infine a casa i tre punti. Ai 18 punti di capitan Fiore e ai 14 di Neriotti, risponde la solita Hardeman, MVP e top scorer con 19 punti, e i 29 della coppia Populini-Eckl. Con questa vittoria, la squadra di coach Barbieri sale a 22 punti, -1 dal secondo posto di Busto Arsizio e -3 dalla capolista Perugia.

IL TABELLINO-

VTB FCREDIL BOLOGNA - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 1-3 (25-21 20-25 23-25 23-25)

VTB FCREDIL BOLOGNA: Ristori 6, Rossi 6, Fiore 18, Lotti 11, Neriotti 14, Saccani 1, Laporta (L), Tellaroli 6, Bovolo 4. Non entrate: Tresoldi (L), Taiani, Del Federico, Bongiovanni. All. Zappaterra.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Populini 15, Eckl 14, Eze Blessing 3, Hardeman 19, Costantini 9, Kavalenka 6, Negretti (L), Piomboni 7, Bagnoli, Monaco. Non entrate: Bole, Grazia. All. Barbieri.

ARBITRI: Morgillo, Sumeraro.

Durata set: 29', 27', 33', 32'; Tot: 121'.

MVP: Leah Hardeman (CDA Volley Talmassons Fvg)