Perugia e Macerata continuano a volare

ROMA- Tante emozioni nella prima giornata di ritorno del Campionato di Serie A2 , con diverse iniziative su tutti i campi in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Tutti 3-0 nel Girone A. La Bartoccini-Fortinfissi Perugia mantiene vetta ed imbattibilità espugnando il PalaGeorge della Valsabbina Millenium Brescia: ancora protagoniste le due laterali, Traballi, MVP con 16 punti, e Kosareva, che ne firma 13. Le umbre non scappano però in classifica, vista la contemporanea vittoria della Futura Giovani Busto Arsizio, che grazie ai 18 punti di Cvetnic e i 12 di Zanette regola la Tecnoteam Albese Volley Como.

Gioie da tre punti anche al sud, sull’asse Sicilia-Calabria: la Città di Messina festeggia con i 23 punti di Kelsie Payne contro la Nuvolì Altafratte Padova, mentre la Volley Soverato infligge la decima sconfitta alla Sirdeco Volley Pescara con i 13 punti di Buffo e gli 11 di Guzin.

Nel Girone B il big match tra Ipag S.lle Ramonda Montecchio e CBF Balducci Hr Macerata va alle marchigiane per 1-3 dopo una partita bellissima con 207 punti totali (23-25, 31-33, 25-22, 23-25). Prestazioni super per Bellia (20), Mangani (18) e Arciprete (16) da un lato, a cui hanno risposto i 24 punti di Bolzonetti e i 23 di capitan Fiesoli. La CremonaUfficio Esperia Cremona ne approfitta e supera le venete in graduatoria lasciando un solo set per strada contro la Narconon Volley Melendugno. Nonostante le doppie cifre di Santiago, Rastelli (13 entrambe), Maruotti (11) e Polesello (10), sono una Piovesan da 21 punti (5 muri), una Taborelli da 16 e una bella prova del libero Gamba a regalare il successo alle gialloblu.

Doppio 3-0 per l’Omag-MT San Giovanni in M.no e la LPM Bam Mondovì rispettivamente contro la Trasporti Bressan Offanengo e la Volley Hermaea Olbia. Le romagnole hanno potuto fare affidamento sull’MVP Nardo (14), Ortolani (12) e Parini (12 con 3 muri), le pumine sulla top scorer ed MVP Decortes, che con 21 punti ha anche vinto la sfida personale contro Adriano (14). Nel derby lombardo a sorridere sono le ospiti dell’Orocash Picco Lecco, che portano via i tre punti alla Pallavolo C.B.L. Costa Volpino grazie ad una prestazione da ricordare di Zojzi, con 29 palloni messi a terra, e al contributo di Caneva (17 punti con 4 muri).

I TABELLINI-

GIRONE A-

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 0-3 (23-25 17-25 20-25)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pamio 9, Torcolacci 11, Malik 4, Fiorio 8, Babatunde 7, Scacchetti 1, Pericati (L), Ratti 1, Brandi, Pinarello. Non entrate: Pinetti, Bulovic, Tagliani (L). All. Beltrami.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Cogliandro 7, Ricci 1, Kosareva 13, Bartolini 6, Montano Lucumi 9, Traballi 16, Sirressi (L), Atamah, Braida, Messaggi. Non entrate: Viscioni, Lillacci (L), Turini. All. Giovi.

ARBITRI: Di Lorenzo, Galletti.

Durata set: 27′, 22′, 22′; Tot: 71′.

MVP: Gaia Traballi (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-0 (25-14 26-24 25-21)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 18, Furlan 8, Zanette 12, Silva Conceicao 9, Tonello 6, Monza 1, Bonvicini (L), Osana, Bosso, Bresciani, Del Core, Citterio. Non entrate: Rebora, Pomili (L). All. Amadio.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Bulaich Simian 8, Veneriano 1, Zatkovic 11, Longobardi 2, Meli 9, Nicolini 4, Fiori (L), Zanotto 7, Patasce, Radice. Non entrate: Bernasconi, Brandi. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Angelucci, Viterbo.

Durata set: 23′, 29′, 27′; Tot: 79′.

MVP: Lea Cvetnic (Futura Giovani Busto Arsizio)

CITTA’ DI MESSINA – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 3-0 (25-15 25-15 25-17)

CITTA’ DI MESSINA: Joly 5, Modestino 5, Galletti 2, Battista 12, Martinelli 6, Payne 23, Maggipinto (L). Non entrate: Michelini, Ciancio, Rossetto, Catania, Mearini, Fernandopulle (L), Felappi. All. Bonafede.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Rizzo 4, Fanelli 4, Wabersich 4, Trampus 11, Volpin 6, Bortolot 1, Masiero (L), Cicolini 1, Nardelli 1, Pasa, Menegaldo, Magnabosco. Non entrate: Pavei (L). All. Rondinelli.

ARBITRI: Stellato, Colucci.

Durata set: 22′, 30′, 20′; Tot: 72′.

MVP: Kelsie Payne (Città di Messina)

VOLLEY SOVERATO – SIRDECO VOLLEY PESCARA 3-0 (25-19 25-15 25-18)

VOLLEY SOVERATO: Buffo 13, Barbazeni 6, Okenwa 7, Frangipane 8, Guzin 11, Orlandi 6, Coccoli 1, Vittorio, Tolotti. Non entrate: Jurdza, Romanin, Zuliani. All. Guidetti.

SIRDECO VOLLEY PESCARA: Casarotti 1, Tosic 5, Stellati 4, Bassi 14, Formenti 5, Martinez Volskis 4, Falcone, De Fabritiis, El Mahi. Non entrate: Cherepova. All. Bosica.

ARBITRI: Pecoraro, Giorgianni.

Durata set: 25′, 20′, 20′; Tot: 65′.

MVP: Simona Buffo (Volley Soverato)

GIRONE B-

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – CBF BALDUCCI HR MACERATA 1-3 (23-25 31-33 25-22 23-25)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Carraro 5, Arciprete 16, Pandolfi 6, Mangani 18, Bellia 20, Caruso 12, Napodano (L), Gueli, Gabrielli, Malvicini. Non entrate: Botezat. All. Buonavita.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Civitico 9, Korhonen 6, Fiesoli 23, Mazzon 12, Bonelli 3, Bolzonetti 24, Bresciani (L), Stroppa, Vittorini. Non entrate: Busolini, Morandini, Masciullo. All. Saja. ARBITRI: Marconi, Fontini.

Durata set: 28′, 41′, 28′, 28′; Tot: 125′.

MVP: Alessia Fiesoli (Balducci Hr Macerata)

LPM BAM MONDOVI’ – VOLLEY HERMAEA OLBIA 3-0 (25-15 25-15 25-13)

LPM BAM MONDOVI’: Coulibaly 6, Riparbelli 6, Allasia 3, Lux 10, Farina 9, Decortes 21, Tellone (L). Non entrate: Grigolo, Pizzolato, Lapini, Manig, Marengo. All. Gazzotti.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Anello 5, Adriano 14, Orlandi 2, Gannar 5, Schmit 1, Imamura 5, Blasi (L), Fontemaggi 3, Parise, Marku. Non entrate: Civetta. All. Guadalupi.

ARBITRI: Giulietti, Cavicchi.

Durata set: 21′, 20′, 19′; Tot: 60′.

MVP: Clasa Decortes (Lpm Bam Mondovì)

Spettatori: 450,

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO – OROCASH PICCO LECCO 1-3 (25-21 27-29 14-25 22-25)

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Lancini 11, Agbortabi 4, Rossi 15, Ghezzi 10, Mazzoleni 13, Dell’orto 2, Pacchiotti (L), Vicet Campos 7, Agazzi 3, Green 1, Boshnakova 1, Gay (L), Magazza. All. Cominetti.

OROCASH PICCO LECCO: Rimoldi, Salinas 10, Piacentini 11, Conti 14, Zojzi 29, Caneva 17, Mainetti (L), Frigerio, Morandi, Sassolini. Non entrate: Casari, Bazzani. All. Milano.

ARBITRI: Adamo, Grossi.

Durata set: 28′, 36′, 21′, 27′; Tot: 112′.

MVP: Aneta Zojzi (Orocash Picco Lecco)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-0 (25-17 25-18 25-17)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Giacomello 6, Nardo 14, Consoli 9, Turco 3, Ortolani 12, Parini 12, Caforio (L), Meliffi, Cangini. Non entrate: Salvatori, Saguatti, Ghibaudo, Pecorari. All. Bertini.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Bridi 1, Abila De Paula 7, Modesti 3, Martinelli 7, Trevisan 10, Taje’ 4, Pagani (L), D’este 3, Cantaluppi, Pelloni. Non entrate: Tommasini, Sironi, Sassolini, Compagnin. All. Bolzoni.

ARBITRI: Lanza, Pasciari.

Durata set: 24′, 23′, 25′; Tot: 72′.

MVP: Alice Nardo (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-1 (25-20 20-25 25-13 25-14)

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Rossini 11, Landucci 5, Turla’ 3, Piovesan 21, Munarini 9, Taborelli 16, Gamba (L), Coveccia 4, Felappi 1, Balconati. Non entrate: Zorzetto, Ferrarini. All. Zanelli.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Maruotti 11, Polesello 10, Rastelli 13, Santiago 13, Biesso 5, Caracuta 1, Oggioni (L), Stival 1, Courroux, Favero, Campana. Non entrate: Esposito, Antignano. All. Napolitano.

ARBITRI: Candeloro, Lambertini.

Durata set: 28′, 26′, 22′, 22′; Tot: 98′.

MVP: Nicole Gamba (Cremonaufficio Esperia Cremona)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Valsabbina Millenium Brescia-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0-3 (23-25, 17-25, 20-25)

Vtb Fcredil Bologna-Cda Volley Talmassons Fvg 1-3 (25-21, 20-25, 23-25, 23-25) Giocata ieri

Futura Giovani Busto Arsizio-Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-14, 26-24, 25-21)

Citta’ Di Messina-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-0 (25-15, 25-15, 25-17)

Volley Soverato-Sirdeco Volley Pescara 3-0 (25-19, 25-15, 25-18)

LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 28 (10 – 0); Futura Giovani Busto Arsizio 26 (9–1 ); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 2 (10 – 0); Cda Volley Talmassons Fvg 22 (8 – 2); Citta’ Di Messina 21 (7 – 3); Valsabbina Millenium Brescia 16 (5 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 12 (4 – 6); Vtb Fcredil Bologna 11 (3 – 7); Volley Soverato 10 (3 – 7); Nuvoli’ Altafratte Padova 4 (1 – 9); Sirdeco Volley Pescara 0 (0 – 10);

IL PROSSIMO TURNO- 03/12/2023 Ore 17.00-



Nuvoli’ Altafratte Padova – Valsabbina Millenium Brescia

Sirdeco Volley Pescara – Futura Giovani Busto Arsizio

Cda Volley Talmassons Fvg – Volley Soverato

Tecnoteam Albese Volley Como – Citta’ Di Messina

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Vtb Fcredil Bologna

GIRONE B-

I RISULTATI-

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-Cbf Balducci Hr Macerata 1-3 (23-25, 31-33, 25-22, 23-25)

Lpm Bam Mondovi’-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-15, 25-15, 25-13)

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino-Orocash Picco Lecco 1-3 (25-21, 27-29, 14-25, 22-25)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Trasporti Bressan Offanengo 3-0 (25-17, 25-18, 25-17)

Cremonaufficio Esperia Cremona-Narconon Volley Melendugno 3-1 (25-20, 20-25, 25-13, 25-14)

LA CLASSIFICA-

Cbf Balducci Hr Macerata 25 (9 – 1); Cremonaufficio Esperia Cremona 23 (7 – 3); Omag-Mt San Giovanni In M.No 22 (7 – 3); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 21 (8 – 2); Lpm Bam Mondovi’ 17 (6 – 4); Orocash Picco Lecco 12 (4 – 6); Volley Hermaea Olbia 10 (3 – 7); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 8 (3 – 7); Trasporti Bressan Offanengo 7 (2 – 8); Narconon Volley Melendugno 5 (1 – 9).

IL PROSSIMO TURNO-03/12/2023 Ore 17.00-



Volley Hermaea Olbia – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Orocash Picco Lecco – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Narconon Volley Melendugno – Lpm Bam Mondovi’

Cbf Balducci Hr Macerata – Cremonaufficio Esperia Cremona

Trasporti Bressan Offanengo – Pallavolo C.B.L. Costa Volpino